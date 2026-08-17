ГЕРНИКА
ГЕРНИКА - Герника-и-Луно, город в Испании, в Стране Басков, провинция Бискайя.
Население 15,7 тысяч человек (2006). Расположен в Кантабрийских горах, в долине Мундака.
Герника основана в 1366 году. В ней находится символ свободы басков - старый дуб, именуемый Древом Герники (Guernikako Arbola). Под его сенью испанские короли со средних веков и до XIX века давали обещание уважать привилегии басков и до 1876 года (по другим данным, до 1877 года) проводил заседания совет старейшин Страны Басков. В 1882 году Герника была объединена с расположенным рядом селом Луно и получила статус самоуправляющегося города. Во время гражданской войны в Испании (смотри Испанская революция 1931-1939 годов) 26.4.1937 года она подверглась многочасовой разрушительной бомбардировке германским авиационным соединением «Кондор». Уничтожение Герники считается одним из символов фашистского вандализма. Трагедии Герники посвящена картина П. Пикассо «Герника» (1937).
Иллюстрации:
Национальный центр искусств королевы Софии (Мадрид). «Герника». Картина П. Пикассо. 1937. Архив БРЭ.