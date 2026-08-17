ГЕРНИКА

ГЕРНИКА - Герника-и-Луно, город в Испании, в Стране Басков, провинция Бискайя.

Население 15,7 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен в Кан­таб­рий­ских го­рах, в до­ли­не Мун­да­ка.

Герника ос­но­ва­на в 1366 году. В ней на­хо­дит­ся сим­вол сво­бо­ды бас­ков - ста­рый дуб, име­нуе­мый Дре­вом Гер­ни­ки (Guernika­ko Arbola). Под его се­нью испанские ко­ро­ли со сред­них ве­ков и до XIX века да­ва­ли обе­ща­ние ува­жать при­ви­ле­гии бас­ков и до 1876 года (по другим дан­ным, до 1877 года) про­во­дил за­се­да­ния со­вет ста­рей­шин Стра­ны Бас­ков . В 1882 году Герника бы­ла объ­е­ди­не­на с рас­по­ло­жен­ным ря­дом селом Лу­но и по­лу­чи­ла ста­тус са­мо­управ­ляю­ще­го­ся го­ро­да. Во вре­мя гражданской вой­ны в Ис­па­нии (смотри Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов) 26.4.1937 года она под­вер­глась мно­го­ча­со­вой раз­ру­шительной бом­бар­ди­ров­ке германским авиационным со­еди­не­ни­ем «Кон­дор». Унич­то­же­ние Герники счи­та­ет­ся од­ним из сим­во­лов фа­ши­ст­ско­го ван­да­лиз­ма. Тра­ге­дии Герники по­свя­ще­на кар­ти­на П. Пи­кас­со «Гер­ни­ка» (1937).

Иллюстрации:

Национальный центр искусств королевы Софии (Мадрид). «Гер­ни­ка». Кар­ти­на П. Пи­кас­со. 1937. Архив БРЭ.

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