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Гёрни
Гёрни (англ. Gurney), Оливер Роберт (28.01.1911, Лондон — 11.01.2001, Оксфорд) — известный английский хеттолог и ассириолог. Профессор ассириологии Оксфорда с 1965, автор классического труда по истории и культуре хеттов (The Hittites, 1952), а также исследований по географии и религии Хеттского царства. С 1948 принимал активное участие в деятельности Британского археологического института в Анкаре, в 1980-е в качестве его директора. Cоч.: The Hittites. London, 1952 (рус. пер.: Хетты. М., 1987); Anatolia ca. 1750 — 1600 B.C. Cambridge, 1962; Some Aspects of Hittite Religion. Oxford, 1977; The Middle Babylonian Legal and Economic Texts from Ur. London, 1989
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