ГЕРНГРОСС АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Из потомственных дворян Смоленской губернии. Окончил Смоленскую гимназию. 13.9.1868 поступил рядовым в 63-й пехотный Углицкий полк. 12.10.1868 получил звание унтер-офицера. 8.9.1869 поступил в Рижское пехотное юнкерское училище. 15.7.1871 окончил училище по 2-му разряду и получил звание портупей-юнкера. 16.7.1871 отправлен в свой полк. 8.12.1871 произведен в прапорщики. 4.4.1873 произведен в подпоручики. 22.4.1875 произведен в поручики. 31.7.1875 назначен и. д. полкового адъютанта. 25.8.1875 утвержден в должности. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 27.8.1877 контужен в левое ухо. 4.2.1878 назначен командующим ротой. 30.5.1878 произведен в штабс-капитаны за боевые отличия (со старшинством с 30.8.1877). 5.7.1878 утвержден командиром роты. 31.3.1880 произведен в капитаны (со старшинством с 22.6.1879). 24.1.1884 командирован в Офицерскую стрелковую школу. 1.9.1884 окончил школу "хорошо". 1.1.1887 произведен в подполковники. 7.1.1877 назначен командующим 3-м батальоном. 5.9.1887 утвержден командиром батальона. 5.7.1888 переведен в 3-й пехотный Нарвский полк. 10.9.1888 назначен командующим 2-м батальоном. 16.12.1888 назначен и. д. заведующего хозяйством полка. 8.12.1889 утвержден в должности. 31.12.1890 переведен в 3-й Закаспийский стрелковый батальон. С 13.4.1891 по 1.6.1891 председатель комиссии по проверке имущества Закаспийской железной дороги. 11.1.1893 назначен командующим Геок-Тепинским резервным батальоном. 27.4.1894 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением командиром батальона. 18.7.1894 назначен командиром 4-го Закаспийского стрелкового батальона. 14.8.1897 переведен в Отдельный корпус пограничной стражи. 23.8.1897 назначен в распоряжение министра финансов по званию шефа Отдельного корпуса пограничной стражи. 2.11.1897 отбыл из Одессы на Дальний Восток во главе сформированной охранной стражи КВЖД. 5.2.1900 наименован главным начальником охранной стражи КВЖД. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 13.6.1900 произведен в генерал-майоры. 11.5.1901 назначен помощником начальника Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. 6.1.1902 назначен в распоряжении начальника Главного штаба. 16.12.1902 назначен начальником 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 2.2.1904 установлено старшинство в чине генерал-майора со дня оказанного боевого отличия с 13.7.1900. 22.2.1904 назначен командующим 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. 21.8.1904 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия (со тсаршинством с 1.6.1904) с утверждением начальником дивизии. 23.5.1905 назначен командиром 1-го Сибирского армейского корпуса. 7.6.1910 назначен командиром 24-го армейского корпуса. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 20.1.1913 назначен членом Военного совета. Участник Первой мировой войны. 15.8.1914 назначен командиром 26-го армейского корпуса. 14.9.1916 эвакуирован в Киев по болезни. 28.12.1916 назначен членом Военного совета. 21.5.1918 уволен со службы с пенсией с 21.3.1918. Проживал в Петрограде, в мае 1918 г. переехал в Смоленск, где проживал в доме Анны Александровны Гернгросс. Затем вернулся в Ленинград. Скончался от паралича сердца.

Жена (2-я): вдова генерал-майора Мария Александровна (в 1-м браке Овсяная) (?–25.9.1915). Дети (от 1-го брака): Мария (р. 22.6.1880), Алексей (р. 25.2.1890), Нина (р. 27.9.1892). Падчерица: Ольга Александровна Руднева.