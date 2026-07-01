ГЕРНЕТ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ГЕРНЕТ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский юрист, специалист в области уголовного и уголовно-исполнительного права, заслуженный деятель науки РСФСР (1928), доктор юридических наук (1936).

Ро­дил­ся в се­мье ре­во­лю­цио­не­ра-на­род­ни­ка. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1897); за об­щие ака­де­мические ус­пе­хи и за сочинение «О влия­нии юно­го воз­рас­та на уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность» ему бы­ла при­су­ж­де­на зо­ло­тая ме­даль. С 1902 по 1904 годы на­хо­дил­ся в за­гра­нич­ной на­учной ко­ман­ди­ров­ке: за­ни­мал­ся в се­ми­на­рии Лис­та в Бер­ли­не, слу­шал лек­ции Тар­да в Па­ри­же, Фер­ри и Лом­бро­зо в Ри­ме; вы­сту­пал с лек­циями в ос­но­ван­ной M.M. Ко­ва­лев­ским Выс­шей русской шко­ле со­ци­аль­ных на­ук в Па­ри­же и в Но­вом сво­бод­ном университете в Брюс­се­ле. При­ват-до­цент Московского университета (1902-1911 годы). Профессор Пе­тербургского пси­хо­нев­ро­ло­гического института (с 1911 года). Профессор Московского уни­вер­си­те­та.

Гернет счи­тал, что к пре­ступ­но­сти и пре­ступ­ни­ку нуж­но под­хо­дить не толь­ко с чис­то юри­дической точ­ки зре­ния, а в пер­вую оче­редь как к яв­ле­нию со­ци­аль­но­му, с ко­то­рым на­до бо­роть­ся не толь­ко пу­тём ре­прес­сий , а пре­ж­де все­го пу­тём уст­ра­не­ния тех об­щественных при­чин, ко­то­рые его по­ро­ж­да­ют, т. е. пу­тём со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. Гернет ут­вер­ждал, что ви­се­ли­цы не мо­гут быть проч­ны­ми под­пор­ка­ми государственного строя и что смерт­ная казнь, по­лу­чив­шая боль­шое рас­про­стра­не­ние в пе­ри­од ре­ак­ции, не толь­ко не­до­пус­ти­ма с мо­раль­ной точ­ки зре­ния, но и не яв­ля­ет­ся сред­ст­вом пре­дот­вра­ще­ния ко­рен­ных об­щественных ре­форм.

Гернет при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в ра­бо­те русской груп­пы Ме­ж­ду­народного сою­за кри­ми­на­ли­стов, яв­лял­ся чле­ном пре­зи­диу­ма этой груп­пы. В го­ды советской вла­сти Гернет - председатель ор­га­ни­зо­ван­но­го им Бю­ро по­мо­щи ос­во­бо­ж­дён­ным по ам­ни­стии уго­лов­ни­кам, член Комитета по­мо­щи ос­во­бо­ж­дён­ным по­ли­тическим за­клю­чён­ным. За­ни­мал­ся изу­че­ни­ем про­блем пре­ступ­но­сти, тю­рем­ной пси­хо­ло­гии, уго­лов­ной на­ка­зуе­мо­сти абор­тов. С 1919 по 1930 годы заведующий от­де­лом мо­раль­ной ста­ти­сти­ки Центрального ста­ти­стического управ­ле­ния (сна­ча­ла в ЦСУ РСФСР, за­тем СССР); кон­суль­тант Нар­ком­про­са по от­де­лу со­ци­аль­но-пра­во­вой ох­ра­ны не­со­вер­шен­но­лет­них.

Ав­тор мно­го­численных ра­бот, в т. ч. со­циоло­гического срав­ни­тель­но-юри­ди­ческого ис­сле­до­ва­ния о де­то­убий­ст­ве («Де­то­убий­ст­во», 1911) и книги «Пре­сту­п­ле­ние и борь­ба с ним в свя­зи с эво­лю­ци­ей об­ще­ст­ва» (1916, премия Ака­де­мии на­ук). Фун­даментальный труд «Ис­то­рия цар­ской тюрь­мы» (тома 1-5, 1951-1956 годы). Государственная премия СССР (1947).