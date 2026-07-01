ГЕРНЕТ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ГЕРНЕТ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский юрист, специалист в области уголовного и уголовно-исполнительного права, заслуженный деятель науки РСФСР (1928), доктор юридических наук (1936).
Родился в семье революционера-народника. Окончил юридический факультет Московского университета (1897); за общие академические успехи и за сочинение «О влиянии юного возраста на уголовную ответственность» ему была присуждена золотая медаль. С 1902 по 1904 годы находился в заграничной научной командировке: занимался в семинарии Листа в Берлине, слушал лекции Тарда в Париже, Ферри и Ломброзо в Риме; выступал с лекциями в основанной M.M. Ковалевским Высшей русской школе социальных наук в Париже и в Новом свободном университете в Брюсселе. Приват-доцент Московского университета (1902-1911 годы). Профессор Петербургского психоневрологического института (с 1911 года). Профессор Московского университета.
Гернет считал, что к преступности и преступнику нужно подходить не только с чисто юридической точки зрения, а в первую очередь как к явлению социальному, с которым надо бороться не только путём репрессий, а прежде всего путём устранения тех общественных причин, которые его порождают, т. е. путём социальных преобразований. Гернет утверждал, что виселицы не могут быть прочными подпорками государственного строя и что смертная казнь, получившая большое распространение в период реакции, не только недопустима с моральной точки зрения, но и не является средством предотвращения коренных общественных реформ.
Гернет принимал деятельное участие в работе русской группы Международного союза криминалистов, являлся членом президиума этой группы. В годы советской власти Гернет - председатель организованного им Бюро помощи освобождённым по амнистии уголовникам, член Комитета помощи освобождённым политическим заключённым. Занимался изучением проблем преступности, тюремной психологии, уголовной наказуемости абортов. С 1919 по 1930 годы заведующий отделом моральной статистики Центрального статистического управления (сначала в ЦСУ РСФСР, затем СССР); консультант Наркомпроса по отделу социально-правовой охраны несовершеннолетних.
Автор многочисленных работ, в т. ч. социологического сравнительно-юридического исследования о детоубийстве («Детоубийство», 1911) и книги «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества» (1916, премия Академии наук). Фундаментальный труд «История царской тюрьмы» (тома 1-5, 1951-1956 годы). Государственная премия СССР (1947).