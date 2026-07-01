ГЕРМОНАССА

ГЕРМОНАССА (греч. Ἑρμώνασσα) - греко-синдский город на Таманском полуострове

Был основан в VI в. до н.э. Арриан сообщает, что город основали эолийцы под руководством Семандра из Митилены , после смерти которого городом начала править его жена, по ее имени город и получил имя. Дионисий Галикарнасский говорит об основании города ионийцами, во главе которых стоял некий Гермон. Гермонасса была основана в области синдов, на обширном береговом плато, которое в настоящее время постепенно осыпается в море. В IV в. до н.э. город вошел в состав Боспорского царства. Через Гермонассу боспорские цари и купцы вели торговлю с аланами. После нашествия гуннов Гермонасса возрождается к V в., в последующее время город продолжал существование под властью хазар (Самкерц), византийцев (Таматарха), славян (Тмутаракань), генуэзцев (Матрега), турок (Хункала, Таман). Систематические раскопки Гермонассы ведутся с 1930-х гг. Из находок на городище и некрополе Гермонассы нужно отметить обломки фриза храма Афродиты с изображениями гигантов, клад золотых боспорских монет IV в. до н.э., мраморный саркофаг IV в. до н.э. в форме греческого храма. В настоящее время на месте раскопок Гермонассы функционирует археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань».

Иллюстрация :

Стела с изображением двух воинов. Гермонасса, 350-325 гг. до н.э.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев