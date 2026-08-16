ГЕРМОГЕН ПАТРИАРХ
ГЕРМОГЕН ПАТРИАРХ - Ермоген (в миру Ермолай), патриарх Московский и всея Руси.
Происходил из донских казаков. В 1579 году священник церкви Святого Николая в Гостином ряду (Казань). Принял иночество (1587), вскоре стал игуменом, а затем архимандритом казанского Спасо-Преображенского монастыря. В мае 1589 года рукоположен во епископы и поставлен митрополитом Казанским и Астраханским. Проводил христианизацию неславянского населения Поволжья, создавал особые слободы «новокрещенцев». Активно вёл церковное строительство. Написал «Сказание о явлении иконы Казанской Богоматери». Участвовал в избрании на царство Бориса Фёдоровича Годунова (1598). Вызванный в Москву Лжедмитрием I (1605), потребовал перехода Марины Мнишек в православие, за что был подвергнут опале. После падения самозванца избран патриархом Московским (июль 1606). Во время Болотникова восстания 1606-1607 годов предал его участников церковному проклятию. Организовал перенесение мощей царевича Дмитрия Ивановича из Углича в Москву (1606). Провёл в Успенском соборе (1607) церемонию всенародного церковного покаяния за все совершённые в годы «смуты» клятвопреступления.
В 1608 году выступил против Лжедмитрия II, посылал в Тушинский лагерь «увещевательные» грамоты (1610). Препятствовал свержению с престола царя Василия Ивановича Шуйского. Выдвигал непременным условием воцарения польского королевича Владислава принятие им православия. После захвата Москвы польскими войсками возглавил патриотическое движение, рассылал грамоты в Нижний Новгород, Суздаль, Владимир с призывом к восстанию против интервентов (декабрь 1610 - январь 1611 годов). Вскоре был арестован интервентами на патриаршем дворе в Московском Кремле. Отверг требование М.Г. Салтыкова остановить продвижение к Москве отрядов Первого ополчения 1611 года. Во время московского восстания заключён интервентами в темницу Чудова монастыря (март 1611 года). Призвал нижегородцев не поддерживать И.М. Заруцкого и Марину Мнишек в их попытках провозгласить царём сына Лжедмитрия II и Марины - Ивана. Уморён голодом, возможно, убит. Погребён в Чудовом монастыре, в 1652 году перезахоронен в Успенском соборе Кремля.
Канонизирован РПЦ [день памяти 17 февраля (2 марта)].