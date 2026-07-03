ГЕРМОГЕН ИЗ ТАРСА

ГЕРМОГЕН ИЗ ТАРСА (др.-греч. Ἑρμογένης) - древнегреческий ритор и писатель II-III веков н.э.

Гермоген происходил из киликийского Тарса. Его выдающиеся способности проявились уже в отрочестве, он славился своими импровизациями, и в 15 лет стал преподавателем риторики. Гермоген прожил долгую жизнь, но ее конец был омрачен психическим расстройством.

Гермогену принадлежат пособия по риторике, отличающихся краткостью и ясностью, и благодаря этому, популярные вплоть до эпохи Возрождения. Под его именем дошел учебник риторики, в состав которого входят пять трактатов: «О решении спорных вопросов», «Об изыскании доводов», «Об ораторском стиле» («Об идеях, или о видах слога»), «Об усилении речи» и сборник риторических упражнений, из них Гермогену безусловно принадлежат только первый и третий. Самой значительной из них является работа, посвященная стилям, которая рассматривает семь элементов речи. Это ясность, величие, красота, скорость, характер, искренность и сила. С точки зрения Гермогена, их идеальным гармоничным воплощением были речи Демосфена , но они встречаются и у других авторов; там рассматриваются произведения Платона, Гомера и др. В «О решении спорных вопросов» приводится теория обстоятельств, определяющих каждый конкретный случай. Эти обстоятельства можно выразить при помощи семи вопросов: кто, что, где, с помощью чего, почему, как и когда.