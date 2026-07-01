ГЕРМИИ

ГЕРМИИ (греч. Γέρμια, Γέρμιαι; современный Йорме (Юрме), Гюмюшконак, Турция) - город в центральной части Анатолийского плоскогорья, около 100 км к юго-востоку от города Анкира (современная Анкара).

Находился в провинции Галатия II, известен с ранневизантийского времени (впервые упомянут византийским ученым Иероклом (527-528 годы)).

Следует отличать Гермии от расположенного поблизости античного города Герма (или Гермоколония), название которого происходит от того же индоевропейского корня, означающего «теплый» и связанного с наличием в этой местности теплых источников. В византийской литературе встречается и другое наименование Гермии - Мириангели (Μυριάϒϒελοι - город 10 тысяч ангелов). Его посещал император Юстиниан I (564), о чем сообщается в Хронографии Феофана Исповедника (IX век) (Theoph. Chron. P. 240).

Церковная история

Впервые епископ Гермийский Мина упомянут в 553 году в актах Вселенского V Собора. С 640 года в Гермиях уже существовала автокефальная архиепископия, о чем свидетельствуют акты Вселенского VII Собора (787), а также списки епископских кафедр Константинопольского Патриархата. Основным источником по церковной истории Гермий конца VI - начала VII веков является Житие преподобного Феодора Сикеота († 613). Дальнейший период практически не освещен в источниках, что, возможно, связано с общим упадком Галатии в средние века. В XI века архиепископ Гермийский Константин был возведен в сан митрополита, о чем известно из совместного хрисовула императора Никифора III Вотаниата и Синода. Гермии имели статус митрополии по крайней мере до 1082 года и в числе других малоазиатских городов перешли под власть турок после поражения Византии в битве при Манцикерте (1071). Однако во время войны императора Алексея I с турками (1116) Гермии находились в руках Византии, очевидно, будучи отвоеванными, но впоследствии окончательно остались на турецкой территории.

Памятники и святыни

Задолго до первого упоминания Гермий в источниках они были одним из крупнейших христианских паломнических центров в Малой Азии, связанных с почитанием архангела Михаила. В собрании чудес архистратига, составленных диаконом и хартофилаком храма Святой Софии Пантолеоном (IX век) (BHG, N 1285-1286c), рассказывается об исцелении в Гермиях консула Студия, будущего основателя Студийского монастыря, с помощью омовения в купальне с чудодейственной водой, а также о постройке им в знак благодарности большого храма во имя архангела Михаила и странноприимных домов (50-е годы V века). Другие исторические источники подтверждают, что кафедральным храмом Гермийской епископии, а впоследствии архиепископии и митрополии был храм архангела Михаила, называемый также церковью святых Архангелов.

Кроме целительной купальни, которая, согласно Житию преподобного Феодора Сикеота, скорее всего перестала существовать к концу VI века, в Гермиях были и другие святыни. Святитель Григорий Турский (VI век) сообщает, что в церкви святых Архангелов хранилась туника Христа. В Житии Феодора Сикеота говорится о наличии у епископа Гермийского Емилиана мощей священомученика Георгия, которые, возможно, также находились в церкви святых Архангелов. Из актов Вселенского VII Собора известно о существовании в Гермиях монастыря святого Сергия.

В XIX веке европейскими учеными было составлено первое описание руин церкви святых Архангелов в Гермий. Из современных исследователей истории Гермий посвятил несколько статей С. Манго, побывавший там в 1981 году. Он отметил, что храм во имя архангела Михаила носит следы по крайней мере 2, а возможно и 3, реконструкций, а его самая древняя часть вполне может быть датирована V веком. Он также обратил внимание на то, что церковь расположена неподалеку от оврага, где когда-то действительно протекала вода, которая, видимо, затем была отведена. Манго предположил, что именно там могла располагаться целительная купальня, о которой рассказывает Пантолеон. Храм во имя архангела Михаила представлял собой 5-нефную базилику (26´ 40 м) с множеством скульптурных украшений. Его точная форма вряд ли может быть установлена без археологических раскопок. C большой вероятностью можно сказать, что первая реконструкция храма была произведена при Юстиниане I (527-565 годы), поскольку на одной из капителей есть монограмма его и императрицы Феодоры. Манго считает церковь святых Архангелов одним из самых больших из всех известных византийских храмов в Малой Азии.

Исторические источники:

ACO. T. 4. Pars 1. Nr. 95 et passim; Mansi. Vol. 11. P. 992C; Vol. 12. P. 994D, 1095B; Vol. 13. P. 140E, 153D, 189A, 368A, 384E; Vol. 17. P. 373D;

Greg. Turon. De gloria martyrum // MGH. Script. Rer. Germ. T. 1. S. 493.

[Георгий, игумен] Житие преподобного Феодора, архимандрита Сикеонского / Перевод, вступительная статья, комментарии: Д.Е. Афиногенов. М., 2005 (passim).

Дополнительная литература:

Crowfoot J. W. Notes upon Late Anatolian Art // Annual of the British School at Athens. L., 1897/1898. Vol. 4. P. 79-94;

Wealkens M. Germa, Germokoloneia et Germia // Byz. 1979. Vol. 49. P. 447-464;

Darrouzès. Notitiae. N 1. 48. Cf. 2. 51, 3. 66, 4. 49, ets.

©Православная энциклопедия