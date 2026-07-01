ГЕРМЕНЕВТИКА ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГЕРМЕНЕВТИКА ЮРИДИЧЕСКАЯ - учение об интерпретации правовых документов, т. е. способах выявления подлинного непротиворечивого содержания юридических текстов с целью ясного и простого применения на практике.

Цель юри­дической Герменевтики в том, что­бы не про­сто уяс­нить смысл пра­во­вой нор­мы , но и пе­ре­вес­ти этот смысл на язык бо­лее кон­крет­ных вы­ска­зы­ва­ний, при­бли­жен­ных к прак­тическим си­туа­ци­ям на­столь­ко, что­бы не воз­ни­ка­ло со­мне­ний в их от­но­си­мо­сти к тол­куе­мой пра­во­вой нор­ме и тем са­мым об­лег­ча­лось бы её при­ме­не­ние.

Пер­вые по­пыт­ки тол­ко­ва­ния пра­во­вых тек­стов от­но­сят­ся к XI веку и, в ча­ст­но­сти, свя­за­ны с тол­ко­ва­ни­ем и сис­те­ма­тическим изу­че­ни­ем в Бо­лон­ской юри­дической шко­ле сво­да рим­ско­го пра­ва (около 1080 года). Из­на­чаль­но юри­дическая Герменевтика бы­ла приё­мом, ис­поль­зуе­мым спо­ра­ди­че­ски, в слу­чае край­ней на­доб­но­сти. Позд­нее её раз­ви­тие шло па­рал­лель­но на ма­те­риа­ле юрис­пру­ден­ции и тео­ло­гии; при этом юри­дическая и тео­ло­гическая Герменевтики ино­гда объ­е­ди­ня­ли свои уси­лия для ре­ше­ния спе­ци­фиче­ских за­дач (например, при соз­да­нии ка­но­нического пра­ва ка­то­лической церк­ви по­сле ре­фор­мы Гри­го­рия VII). С XVII века юри­дическая Герменевтика ста­но­вит­ся од­ним из обя­за­тель­ных раз­де­лов об­щей тео­рии пра­ва, она по­сте­пен­но вво­дит­ся в сис­те­му пре­по­да­ва­ния для сту­ден­тов-юри­стов. В этот пе­ри­од раз­ви­тие юри­дической Герменевтики свя­за­но с име­нем Г. Гро­ция , ко­то­рый внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку про­блем ин­тер­пре­та­ции слов и тех­нических тер­ми­нов, спо­со­бов вы­яв­ле­ния их ши­ро­ко­го и уз­ко­го зна­че­ния в за­ви­си­мо­сти от ис­поль­зуе­мых кон­тек­стов и т. п. Гро­ци­ем бы­ли вве­де­ны различные ви­ды ин­тер­пре­та­ции: грам­ма­тическая, ло­гическая, ис­то­рическая, тех­ни­че­ская (учи­ты­ваю­щая спе­ци­фи­ку кон­крет­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва), ре­ко­мен­да­тель­ная (для прак­тического при­ме­не­ния профессонльными юри­ста­ми).

По­сколь­ку юри­дическое тол­ко­ва­ние главным образом функ­цио­наль­но на­це­ле­но на пре­дос­тав­ле­ние воз­мож­но­сти прак­тическо­го ис­поль­зо­ва­ния норм пра­ва, то юри­дическая Герменевтика фор­му­ли­ру­ет пра­ви­ла за­ко­но­дательной тех­ни­ки с це­лью ос­во­бо­ж­де­ния от ус­лож­нён­ной тер­ми­но­ло­гии, за­тем­няю­щей юри­дические тек­сты, их по­ни­ма­ние и при­ме­не­ние (например, не­об­хо­ди­мость ис­поль­зо­вать тер­ми­ны, объ­яс­нён­ные са­мим за­ко­ном , т. е. в пря­мом зна­че­нии, и из­бе­гать пе­ре­нос­ных зна­че­ний, что долж­но при­водить к ис­поль­зо­ва­нию точ­ных, юри­ди­че­ски стро­гих зна­че­ний, чёт­ко со­от­вет­ст­вую­щих дан­ным об­стоя­тель­ст­вам, и др.).

В отечественном пра­ве Герменевтика по­лу­чи­ла раз­ви­тие бла­го­да­ря ра­бо­там из­вест­но­го ци­ви­ли­ста Е.В. Вась­ков­ско­го (1866 - позд­нее 1928 года), опуб­ли­ко­вав­ше­го «Уче­ние о тол­ко­ва­нии и при­ме­не­нии гра­ж­дан­ских за­ко­нов» (1901) и «Ру­ко­во­дство к тол­ко­ва­нию и при­ме­не­нию за­ко­нов» (1913).

Современная юри­дическая Герменевтика не об­ра­зу­ет це­ло­ст­ной и ра­цио­наль­ной тео­рии по­ни­ма­ния и тол­ко­ва­ния норм пра­ва и в боль­шой сте­пе­ни опи­ра­ет­ся на дос­ти­же­ния фи­лософской гер­ме­нев­ти­ки.

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