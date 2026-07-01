ГЕРМЕНЕВТИКА ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГЕРМЕНЕВТИКА ЮРИДИЧЕСКАЯ - учение об интерпретации правовых документов, т. е. способах выявления подлинного непротиворечивого содержания юридических текстов с целью ясного и простого применения на практике.
Цель юридической Герменевтики в том, чтобы не просто уяснить смысл правовой нормы, но и перевести этот смысл на язык более конкретных высказываний, приближенных к практическим ситуациям настолько, чтобы не возникало сомнений в их относимости к толкуемой правовой норме и тем самым облегчалось бы её применение.
Первые попытки толкования правовых текстов относятся к XI веку и, в частности, связаны с толкованием и систематическим изучением в Болонской юридической школе свода римского права (около 1080 года). Изначально юридическая Герменевтика была приёмом, используемым спорадически, в случае крайней надобности. Позднее её развитие шло параллельно на материале юриспруденции и теологии; при этом юридическая и теологическая Герменевтики иногда объединяли свои усилия для решения специфических задач (например, при создании канонического права католической церкви после реформы Григория VII). С XVII века юридическая Герменевтика становится одним из обязательных разделов общей теории права, она постепенно вводится в систему преподавания для студентов-юристов. В этот период развитие юридической Герменевтики связано с именем Г. Гроция, который внёс значительный вклад в разработку проблем интерпретации слов и технических терминов, способов выявления их широкого и узкого значения в зависимости от используемых контекстов и т. п. Гроцием были введены различные виды интерпретации: грамматическая, логическая, историческая, техническая (учитывающая специфику конкретного законодательства), рекомендательная (для практического применения профессонльными юристами).
Поскольку юридическое толкование главным образом функционально нацелено на предоставление возможности практического использования норм права, то юридическая Герменевтика формулирует правила законодательной техники с целью освобождения от усложнённой терминологии, затемняющей юридические тексты, их понимание и применение (например, необходимость использовать термины, объяснённые самим законом, т. е. в прямом значении, и избегать переносных значений, что должно приводить к использованию точных, юридически строгих значений, чётко соответствующих данным обстоятельствам, и др.).
В отечественном праве Герменевтика получила развитие благодаря работам известного цивилиста Е.В. Васьковского (1866 - позднее 1928 года), опубликовавшего «Учение о толковании и применении гражданских законов» (1901) и «Руководство к толкованию и применению законов» (1913).
Современная юридическая Герменевтика не образует целостной и рациональной теории понимания и толкования норм права и в большой степени опирается на достижения философской герменевтики.