ГЕРМЕНЕВТИКА (греч. ἑρμηνευτιϰή (τέχνη))

Ис­кус­ст­во ис­тол­ко­ва­ния; тео­рия ин­тер­пре­та­ции и по­ни­ма­ния тек­стов; 2) те­че­ние в фи­ло­со­фии 20 в.

У Пла­то­на ис­кус­ст­во Г. срод­ни ис­кус­ст­ву ман­ти­ки – воз­ве­ще­ния и разъ­яс­не­ния во­ли бо­гов. В эпо­ху эл­ли­низ­ма гер­ме­нев­та­ми на­зы­ва­ли тол­ко­ва­те­лей со­об­ще­ний, смысл ко­то­рых был за­крыт для не­по­свя­щён­ных, будь то по­эмы Го­ме­ра или из­ре­че­ния ора­ку­лов. Скла­ды­ваю­щая­ся уже в ран­нем иу­да­из­ме гер­ме­нев­ти­ка биб­лей­ская – ис­тол­ко­ва­ние тек­стов Свя­щен­но­го Пи­са­ния – по­лу­ча­ет даль­ней­шее раз­ви­тие в хри­сти­ан­ской эк­зе­ге­тич. лит-ре. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния на­ря­ду с hermeneutica sacra воз­ни­ка­ет hermeneutica profana, пред­ме­том ко­то­рой яв­ля­ют­ся тек­сты клас­сич. ан­тич­ных ав­то­ров. Ес­ли пер­вая су­ще­ст­ву­ет в рам­ках бо­го­сло­вия, то вто­рая – в рам­ках ло­ги­ки и ри­то­ри­ки. В ка­че­ст­ве осо­бой дис­ци­п­ли­ны – уче­ния о ме­то­дах ин­тер­пре­та­ции – Г. мо­жет быть про­сле­же­на на­чи­ная с сер. 17 в. (трак­тат Й. Данн­хау­зе­ра «Hermeneutica sacra», 1654). Юри­дич. Г., в раз­ра­бот­ку ко­то­рой зна­чит. вклад внёс Г. Гро­ций (раз­ли­че­ние грам­ма­ти­че­ской, ло­гич., ис­то­рич., тех­нич., ре­ко­мен­да­тель­ной ин­тер­пре­та­ции пра­во­вых тек­стов), ста­но­вит­ся од­ним из обя­зат. раз­де­лов об­щей тео­рии пра­ва. В 18 в. по­яв­ля­ют­ся та­кие тру­ды об­ще­го ха­рак­те­ра, как «Вве­де­ние в ис­тин­ное ис­тол­ко­ва­ние ра­зум­ных ре­чей и пи­са­ний» И. М. Хла­де­ниу­са (1742), «Опы­ты все­об­ще­го ис­кус­ст­ва ис­тол­ко­ва­ния» Г. Ф. Май­е­ра (1756) и др.

Ра­ди­каль­ный шаг в обос­но­ва­нии Г. как нау­ки был сде­лан Ф. Шлей­ер­махе­ром. Для не­го Г. – уни­вер­саль­ная тео­рия ис­тол­ко­ва­ния как та­ко­во­го, без­от­но­си­тель­но к то­му, о ка­ких тек­стах идёт речь – «са­краль­ных», «клас­си­че­ских» или про­сто «ав­то­ри­тет­ных»; пра­ви­ла ин­тер­пре­та­ции еди­ны для всех тек­стов. Цель Г. – про­яс­не­ние ус­ло­вий воз­мож­но­сти по­ни­ма­ния письм. до­ку­мен­тов, лю­бой из ко­то­рых есть, с од­ной сто­ро­ны, часть об­щей сис­те­мы язы­ка, с дру­гой – про­дукт твор­че­ст­ва не­ко­то­ро­го ин­ди­ви­да. По­это­му пе­ред Г. сто­ит двой­ная за­да­ча: ис­сле­до­ва­ние тек­ста как эле­мен­та оп­ре­де­лён­ной язы­ко­вой (лек­сич.) сис­те­мы и вме­сте с тем – как об­на­ру­же­ния стоя­щей за ним уни­каль­ной субъ­ек­тив­но­сти. Пер­вую часть за­да­чи вы­пол­ня­ет «объ­ек­тив­ное» (или «грам­ма­ти­че­ское») ис­тол­ко­ва­ние, вто­рую – «тех­ни­че­ское» (или «пси­хо­ло­ги­че­ское»), ис­сле­дую­щее ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль. К Шлей­ер­махе­ру вос­хо­дит так­же важ­ное раз­ли­че­ние ме­ж­ду «ком­па­ра­тив­ны­ми» и «ди­ви­на­тор­ны­ми» про­це­ду­ра­ми ин­тер­пре­та­ции: в пер­вом слу­чае речь идёт о со­от­не­се­нии тек­ста с язы­ко­вым и ис­то­рич. кон­тек­стом (т. е. о срав­не­нии с ины­ми тек­ста­ми со­от­вет­ст­вую­щей эпо­хи), во вто­ром – об ин­туи­тив­ном схва­ты­ва­нии смыс­ла про­из­ве­де­ния (при этом не­об­хо­ди­мо «по­нять ав­то­ра луч­ше, чем он сам се­бя по­ни­мал»). Шлей­ер­махер об­ра­тил вни­ма­ние на гер­ме­нев­тич. круг: в про­цес­се по­ни­ма­ния для по­ни­ма­ния це­ло­го не­об­хо­ди­мо по­нять его отд. час­ти, но для по­ни­ма­ния отд. час­тей уже не­об­хо­ди­мо иметь пред­став­ле­ние о смыс­ле це­ло­го (сло­во есть часть от­но­си­тель­но пред­ло­же­ния, пред­ло­же­ние – часть от­но­си­тель­но тек­ста, текст – часть от­но­си­тель­но творч. на­сле­дия дан­но­го ав­то­ра, тек­сты дан­но­го ав­то­ра – часть оп­ре­де­лён­ной жан­ро­вой со­во­куп­но­сти и т. д.).

Важ­ным эта­пом ста­нов­ле­ния Г. яви­лась «фи­ло­со­фия жиз­ни» В. Диль­тея, ви­дев­ше­го в «по­ни­ма­нии» фун­да­мент гу­ма­ни­тар­но­го зна­ния во­об­ще. Эта идея бы­ла под­го­тов­ле­на ин­тен­сив­ны­ми дис­кус­сия­ми в нем. ис­то­рич. (Й. С. Дрой­зен) и фи­ло­ло­гич. (А. Бёк) нау­ках 2-й пол. 19 в. Пред­ме­том «по­ни­ма­ния», по Дрой­зе­ну, яв­ля­ют­ся не объ­ек­тив­ные фак­ты, а то, что в своё вре­мя уже бы­ло по­зна­но. Со­глас­но фор­му­ле Бё­ка, фи­ло­ло­гия есть «по­зна­ние по­знан­но­го», за­фик­си­ро­ван­но­го в ана­ли­зи­руе­мом письм. до­ку­мен­те. В сво­ей «Эн­цик­ло­пе­дии и ме­то­до­ло­гии фи­ло­ло­ги­че­ских на­ук» (курс лек­ций, про­чи­тан­ных ме­ж­ду 1809 и 1865; изд. в 1877) Бёк вы­де­лил че­ты­ре осн. ти­па ин­тер­пре­та­ции: «грам­ма­ти­че­скую», ис­хо­дя­щую из кон­тек­ста «об­ще­упот­ре­би­тель­ных вы­ра­же­ний язы­ка», «ис­то­ри­че­скую», ис­хо­дя­щую из взаи­мо­свя­зи «хо­до­вых пред­став­ле­ний» дан­ной эпо­хи, «ин­ди­ви­ду­аль­ную» и «ро­до­вую», т. е. от­но­ся­щую­ся к разл. ти­пам ре­чи и лит. жан­рам.

У В. Диль­тея Г. – часть гран­ди­оз­но­го ме­то­до­ло­гич. про­ек­та «на­ук о ду­хе», про­це­ду­ры ко­то­рых не­сво­ди­мы к про­це­ду­рам ес­те­ст­вен­но-на­уч. по­зна­ния («на­ук о при­ро­де»). «По­ни­ма­ние» – един­ствен­но аде­к­ват­ное сред­ст­во пе­ре­да­чи це­ло­ст­но­сти ду­хов­но-ис­то­рич. ми­ра, на­зы­вае­мо­го Диль­те­ем «жиз­нью»: жи­вое мо­жет быть по­зна­но толь­ко жи­вым. Мно­го­крат­но пе­ре­смат­ри­вая свою кон­цеп­цию по­ни­ма­ния, Диль­тей то со­сре­до­то­чи­ва­ет­ся на его ин­туи­тив­ном и в этом смыс­ле ир­ра­цио­наль­ном ха­рак­те­ре, то ут­вер­жда­ет связь ин­туи­тив­но­го по­сти­же­ния с по­ня­тий­ным мыш­ле­ни­ем. Стре­мясь под влия­ни­ем фе­но­ме­но­ло­гии Э. Гус­сер­ля ос­во­бо­дить свою кон­цеп­цию от яв­но­го пси­хо­ло­гиз­ма, Диль­тей под­чёр­ки­ва­ет не­то­ж­де­ст­вен­ность по­ни­ма­ния вчув­ст­во­ва­нию, вво­дит, на­ря­ду с по­ня­ти­ем «пе­ре­жи­ва­ние», по­ня­тия «вы­ра­же­ние» и «зна­че­ние». По­ни­ма­ние как вос­про­из­во­дя­щее пе­ре­жи­ва­ние име­ет де­ло не толь­ко с ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пси­хич. ак­та­ми, но и со сфе­рой не­сво­ди­мых к отд. субъ­ек­там иде­аль­ных зна­че­ний. Идеи Диль­тея лег­ли в ос­но­ву ря­да кон­цеп­ций «гер­ме­нев­ти­че­ской ло­ги­ки» (Г. Г. Шпет в Рос­сии, X. Липпс, Г. Миш, О. Ф. Боль­нов в Гер­ма­нии), пред­ме­том ко­то­рой, на­ря­ду с по­ня­тия­ми и су­ж­де­ния­ми, ста­но­вят­ся и не­дис­кур­сив­ные фор­мы вы­ра­же­ния смыс­ла – ме­та­фо­ры и сим­во­лы.

Пре­вра­ще­ние Г. в фи­ло­со­фию свя­за­но с име­нем М. Хай­дег­ге­ра, ко­то­рый стал рас­смат­ри­вать «по­ни­ма­ние» в он­то­ло­гич. пла­не, т. е. не как спо­соб по­зна­ния, но как спо­соб су­ще­ст­во­ва­ния, как од­ну из осн. ха­рак­те­ри­стик че­ло­ве­че­ско­го бы­тия, из­на­чаль­но на­хо­дя­ще­го­ся в си­туа­ции по­ни­ма­ния. За­да­ча Г. со­сто­ит в ис­тол­ко­ва­нии этой си­туа­ции, а гер­ме­нев­тич. круг вы­ра­жа­ет взаи­мо­обу­слов­лен­ность ис­тол­ко­ва­ния бы­тия че­ло­ве­ком и че­ло­ве­че­ско­го са­мо­ис­тол­ко­ва­ния. Эти по­ло­же­ния лег­ли в ос­но­ву фи­лос. гер­ме­нев­ти­ки Х. Г. Га­да­ме­ра, для ко­то­ро­го, как и для Хай­дег­ге­ра, по­ни­ма­ние есть фор­ма пер­вич­ной дан­но­сти ми­ра че­ло­ве­ку, оно оп­ре­де­ля­ет на­ше отно­ше­ние к ми­ру. Про­цесс по­ни­ма­ния тек­ста не­от­де­лим от про­цес­са са­мо­по­ни­ма­ния чи­таю­ще­го, од­на­ко ин­тер­пре­та­тор не дол­жен под­вер­гать текст на­си­лию, со­об­ра­зу­ясь ис­клю­чи­тель­но со свои­ми за­про­са­ми. В хо­де ис­тол­ко­ва­ния речь идёт о по­ни­ма­нии за­клю­чён­но­го в тек­сте пред­мет­но­го со­дер­жа­ния, ко­то­рое не за­ви­сит ни от на­ших ин­тен­ций, ни от ин­тен­ций ав­то­ра.

Фи­лос. гер­ме­нев­ти­ке Х. Г. Га­да­ме­ра про­ти­во­сто­ит раз­ра­ба­ты­вав­шая­ся Э. Бет­ти тра­диц. кон­цеп­ция Г. как об­щей тео­рии и ме­то­до­ло­гии ин­тер­пре­та­ции тек­стов, во мно­гом вос­хо­дя­щая к иде­ям Ф. Шлей­ер­махе­ра и В. Диль­тея.

Иную вер­сию фи­лос. Г. пред­ло­жил П. Ри­кёр, по­ста­вив в центр её ин­тер­пре­та­цию вне­язы­ко­вых фе­но­ме­нов. За­да­ча её – рас­кры­тие струк­тур, об­ла­дающих из­бы­точ­но­стью смыс­ла. Та­ки­ми струк­ту­ра­ми яв­ля­ют­ся сим­во­лы, в ко­торых один смы­сло­вой план ука­зы­ва­ет на дру­гой, скры­тый, не пол­но­стью то­ж­де­ст­вен­ный то­му, что вы­ра­же­но в язы­ке; ус­та­нов­ле­ние свя­зи ме­ж­ду сфе­рой язы­ка и кон­сти­ту­ци­ей жи­во­го опы­та – важ­ней­шая за­да­ча Г. Вы­де­ля­ют­ся три осн. ти­па сим­во­лов – «кос­ми­че­ские», или ие­ро­фа­ни­че­ские (пред­мет фе­но­ме­но­ло­гии ре­ли­гии), сим­во­лы сно­ви­де­ния, или «они­ри­че­ские» (пред­мет пси­хо­ана­ли­за), и по­эти­че­ские (пред­мет лит. кри­ти­ки). Раз­ме­же­ва­нию с пси­хо­ана­ли­зом и струк­ту­ра­лиз­мом был по­свя­щён ряд ра­бот Ри­кё­ра. Струк­ту­ра­лизм, по Ри­кё­ру, ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся про­бле­ма­ти­кой «се­ми­оло­гии», рас­смат­ри­ваю­щей зна­ки как эле­мен­ты сис­те­мы, и не вы­хо­дит на уро­вень «се­ман­ти­ки», рас­смат­ри­ваю­щей зна­ки как эле­мен­ты дис­кур­са. В ка­че­ст­ве «се­ман­ти­ки мно­го­знач­ных вы­ра­же­ний» Г. об­ла­да­ет не­ос­по­ри­мым пре­иму­ще­ст­вом пе­ред ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фи­ей, пы­таю­щей­ся пе­ре­стро­ить жи­вой язык в со­от­вет­ст­вии с той или иной иде­аль­ной мо­де­лью.

Идеи фи­лос. Г. бы­ли ис­поль­зо­ва­ны австр. ка­то­лич. бо­го­сло­вом Э. Ко­ре­том для об­нов­ле­ния ан­тро­по­ло­гической кон­цеп­ции не­ото­миз­ма. Сре­ди мно­го­числ. амер. сто­рон­ни­ков фи­лос. Г. вы­де­ля­ют­ся Ж. Грон­ден (Ка­на­да), Ф. Дал­лмей­ер, Т. Ки­зил, Дж. Уорнк, Р. Паль­мер (США). Отдельные по­ло­же­ния это­го на­правле­ния ока­за­ли ощу­ти­мое воз­дей­ст­вие на ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние (Х. Р. Яусс, В. Изер, Э. Д. Хирш) и ис­кус­ст­во­зна­ние (Э. Штай­гер, Г. Бём).

Автор статьи: B. C. Ма­ла­хов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)