Германское колониальное общество

Герма`нское колониа`льное о`бщество — организация, способствовавшая проведению активной колониальной политики Германии в конце XIX — начале XX в. Его предтечей послужил Германский колониальный союз, возникший 6 декабря 1882 во Франкфурте-на-Майне и быстро набиравший популярность — с 200 человек при основании до 9 тыс. человек к 1884. В 1884 в Берлине было основано Общество германской колонизации, и в 1887 они объединились в Г. к. о., ставившее целью создание Германской колониальной империи. Г. к. о. вело активную колониальную пропаганду, издавая газеты, журналы, брошюры, организовывая выставки и пр. Оно стало самой массовой общественной организацией в Германии: в 1887 насчитывало 15 тыс. членов, к 1913 их количество увеличилось до 42 тыс. В руковод­ство Г. к. о. входили крупные промышленники, а также ведущие политики и аристократы. Наряду с пропагандой идей колониализма Г. к. о. занималось и практической деятельно­стью — в частности, организацией экспедиций для изучения германских протекторатов, финансовой поддержкой протекторатов, подбором и отправкой в протектораты немецких девушек. Более того, многие решения германского правительства по колониям принимались при лоббировании и непосредственном участии членов Г. к. о. — например, организация регулярного пароходного сообщения метрополии с немецкими заморскими владениями, строительство там железных дорог и пр. Лит.: История германского колониализма в Африке / Под ред. Г. Штекера. М., 1983.