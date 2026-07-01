ГЕРМАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ

Особенности гражданского законодательства XIX в.

Интересен факт, что вплоть до конца XIX в. в Германии не сложилось единого гражданского законодательства. В землях действовали более 30 местных правовых систем. Использовались нормы прусского земского права, Кодекса Наполеона, Саксонского гражданского кодекса и пандектного права.

Разработка нового свода

Подготовка общегерманского свода гражданского права стала возможна после объединения германских земель в единое государство в 1871 г. Разработка положений заняла больше четверти столетия. В итоге в 1900 г. Германское гражданское уложение (ГГУ) было принято.

28 февраля 1874 г. решением Бундесрата создавалась предварительная комиссия в составе пяти юристов, которая должна была подготовить предложения о проекте ГГУ. 15 апреля члены комиссии представили Бундесрату свой доклад, одобренный 22 июня 1874 г.

21 июля 1874 г. была организована первая официальная комиссия по созданию ГГУ. В течение семи лет были подготовлены четыре из пяти планируемых книг проекта. Только 20 ноября 1887 г. комиссия закончила работу по составлению ГГУ. 31 января 1888 г. Бундесрат принял решение об опубликовании проекта комиссии. Проект широко обсуждался и получил преимущественно отрицательную оценку.

Спустя три года было решено переработать проект. Четвертого декабря 1890 г. Бундесрат создал вторую комиссию, которая приступила к работе 1 апреля 1891 г. В итоге к концу октября 1895 г. был подготовлен новый проект ГГУ.

17 января 1896 г. проект был передан в Рейхстаг, а уже 1 июля одобрен им. Одобрение Бундесратом произошло 14 июля, а 18 августа ГГУ подписал император Вильгельм II. Одновременно с ГГУ приняли Закон о введении в действие ГГУ. Оно должно было начать действовать с 1 января 1900 г.

Особенности ГГУ

Основано ГГУ на пандектной системе. Состояло из 2385 статей, включенных в пять частей – общую и четыре специальных:

- общая часть была посвящена физическим и юридическим лицам, сделкам, вещам, срокам давности, самозащите прав, обеспечению интересов; законодательно закреплялись права юридических лиц; они делились на общества и учреждения.

- обязательственное право – вопросы обязательств, уступки требования, перевода долга и др.;

- вещное право – такие вопросы, как владение, собственность, право на земельный участок, сервитут, ипотека и др.;

- семейное право – вопросы брака, семьи, опеки;

- наследственное право – вопросы наследования, обязательной доли в наследстве, покупки наследства и др.

Фундаментальность ГГУ подтверждалась тяжелым слогом, который был доступен только профессиональным юристам. Значительное число норм носило отсылочный характер; формулировки были сложны.