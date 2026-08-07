ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС 1945-1990

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС 1945-1990 годов - комплекс территориальных, политических и военных проблем, возникших в результате поражения гитлеровской Германии во 2-й мировой войне и образования двух германских государств - ФРГ и ГДР.

Во­прос о судь­бе Гер­ма­нии, её государственном уст­рой­ст­ве и по­сле­во­ен­ных гра­ни­цах яв­лял­ся пред­ме­том об­су­ж­де­ния на встре­чах пред­ста­ви­те­лей ве­ду­щих стран - уча­ст­ниц ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции (СССР, Ве­ли­ко­бри­та­нии и США) в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны, в т. ч. на Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года и Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года. По­сле ка­пи­ту­ля­ции Гер­мании их по­зи­ция бы­ла окон­ча­тель­но со­гла­со­ва­на на Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года и из­ло­же­на в при­ня­тых на ней до­ку­мен­тах. Дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы до­го­во­ри­лись рас­смат­ри­вать Гер­ма­нию как еди­ное эко­номическое и по­ли­тическое це­лое, про­вес­ти её деми­ли­та­ри­за­цию, де­на­ци­фи­ка­цию, де­мо­кра­ти­за­цию и де­кар­те­ли­за­цию. Восточная гра­ни­ца Гер­ма­нии ус­та­нав­ли­ва­лась по ре­кам Одер и Западный Ней­се. В ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны» на­рас­та­ние про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду СССР и западными со­юз­ни­ка­ми, от­ход по­след­них от вы­пол­не­ния ра­нее при­ня­тых ре­ше­ний по Гер­ма­нии и от­каз от про­ве­де­ния со­вме­ст­но­го с СССР кур­са в германских де­лах при­ве­ли к об­ра­зо­ва­нию в мае 1949 года на ба­зе американской, британской и французской зон ок­ку­па­ции (смотри Три­зо­ния) Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния (смотри в статье Гер­ма­ния) и, в ка­че­ст­ве от­вет­но­го ша­га, к соз­да­нию на ба­зе Со­вет­ской зо­ны ок­ку­па­ции Гер­ма­нии в окт. 1949 Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки. Рас­кол Гер­ма­нии при­вёл к серь­ёз­но­му обо­ст­ре­нию об­ста­нов­ки в Ев­ро­пе и на тер­ри­то­рии са­мой Гер­ма­нии.

СССР с 1945 года по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил курс на со­хра­не­ние един­ст­ва Гер­мании, а с 1949 года - на его вос­ста­нов­ле­ние. В от­ли­чие от западных дер­жав, счи­тав­ших, что обес­пе­че­ние германского един­ст­ва воз­мож­но пу­тём дос­ти­же­ния до­го­во­рён­но­сти че­ты­рёх дер­жав-по­бе­ди­тель­ниц в рам­ках их «об­щей от­вет­ст­вен­но­сти» за судь­бу Гер­ма­нии, советское пра­ви­тель­ст­во по­ла­га­ло, что во­прос о вос­со­еди­не­нии нем­цев дол­жен ре­шать­ся пре­ж­де все­го пу­тём внут­ри­гер­ман­ско­го диа­ло­га, а прин­цип «об­щей от­вет­ст­вен­но­сти» сле­ду­ет рас­про­стра­нить на га­ран­ти­ро­ва­ние но­вых гра­ниц Гер­ма­нии и мер про­тив воз­ро­ж­де­ния уг­ро­зы ми­ру и безо­пас­но­сти с её сто­ро­ны. Главным со­дер­жа­ни­ем Германского вопроса, с точ­ки зре­ния СССР, бы­ло вос­ста­нов­ле­ние еди­ной Гер­ма­нии как ми­ро­лю­би­во­го, ней­траль­но­го, де­мо­кра­тического го­су­дар­ст­ва и за­клю­че­ние с ней мир­но­го до­го­во­ра (в 1952 и 1959 годах советским пра­ви­тель­ст­вом бы­ли пред­став­ле­ны кон­крет­ные пред­ло­же­ния по его со­дер­жа­нию). Западные дер­жа­вы де­ла­ли ак­цент на тес­ной ин­те­гра­ции Западной Гер­ма­нии в сис­те­му соз­да­вав­ших­ся ими во­енно-по­ли­тических и эко­но­мических ор­га­ни­за­ций, ут­вер­ждая, что это обес­пе­чи­ва­ет дос­та­точ­ные га­ран­тии про­тив пре­вра­ще­ния Гер­ма­нии в но­вый ис­точ­ник во­енной опас­но­сти. С 1950 года они вы­дви­га­ли тре­бо­ва­ние про­ве­де­ния «об­ще­гер­ман­ских вы­бо­ров», рас­смат­ри­вая их как спо­соб обес­пе­че­ния германского един­ст­ва че­рез «ле­ги­тим­ное» по­гло­ще­ние ГДР Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­кой Гер­ма­нии.

Курс западных дер­жав рас­смат­ри­вал­ся СССР как на­ру­ше­ние ре­ше­ний Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, а вклю­че­ние ФРГ в НАТО в 1955 году - как воз­ник­но­ве­ние опас­но­го оча­га на­пря­жён­но­сти в Ев­ро­пе. Боль­шие опа­се­ния у советского ру­ко­во­дства вы­зы­ва­ли тре­бо­ва­ние западно-германских пра­ви­тельственных ка­би­не­тов, воз­глав­ляв­ших­ся К. Аде­нау­эром, от­но­си­тель­но атом­но­го воо­ру­же­ния бун­дес­ве­ра, их курс на во­ен­но-си­ло­вое ре­ше­ние Германского вопроса, от­каз от при­зна­ния ев­ропейских гра­ниц и тре­бо­ва­ние «вос­ста­нов­ле­ния Гер­ма­нии в гра­ни­цах 1937 года», а так­же пре­тен­зия на еди­но­лич­ное пред­ста­ви­тель­ст­во нем­цев на ме­ж­ду­народной аре­не. По­зи­ция пра­вя­щих кру­гов ФРГ на­хо­ди­ла под­держ­ку у западных дер­жав и при­да­ва­ла до­пол­нительную ост­ро­ту их кон­фрон­та­ции с СССР в ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны».

В ка­че­ст­ве от­вет­но­го ша­га на вклю­че­ние ФРГ в НАТО в 1955 году ГДР бы­ла при­ня­та в Организацию Вар­шав­ско­го до­го­во­ра. СССР на­чал пе­ре­смат­ри­вать свою по­зицию по во­про­су объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии. Па­рал­лель­ное су­ще­ст­во­ва­ние двух германских го­су­дарств ста­ло рас­смат­ри­вать­ся им как за­лог ми­ра и безо­пас­но­сти в Ев­ро­пе. По­сле бер­лин­ско­го кри­зи­са 1958-1963 годов (смотри Бер­лин­ские кри­зи­сы) и со­ору­же­ния Бер­лин­ской сте­ны ло­зунг вос­ста­нов­ле­ния германского един­ст­ва был фак­ти­че­ски снят советским ру­ко­во­дством. Германский вопрос стал трак­то­вать­ся Советским Сою­зом как про­бле­ма от­ка­за пра­ви­тель­ст­ва ФРГ от ис­поль­зо­ва­ния си­лы в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях, от пре­тен­зий на об­ла­да­ние ору­жи­ем мас­со­во­го по­ра­же­ния и на еди­но­лич­ное пред­ста­ви­тель­ст­во нем­цев, при­зна­ния им по­сле­во­ен­ных гра­ниц в Ев­ро­пе и ГДР как вто­ро­го германского го­су­дар­ст­ва.

Оче­вид­ная бес­пер­спек­тив­ность про­ве­де­ния жё­ст­ко­го кур­са в Германскому вопросу за­ста­ви­ла западные дер­жа­вы и пра­ви­тель­ст­во ФРГ вне­сти серь­ёз­ные кор­рек­ти­вы в свою по­ли­ти­ку. По­сле об­ра­зо­ва­ния в 1969 году коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва, воз­глав­ляе­мо­го В. Бранд­том, ФРГ при­сое­ди­ни­лась к До­го­во­ру о не­рас­про­стра­не­нии ядер­но­го ору­жия, уре­гу­ли­ро­ва­ла от­но­ше­ния (вклю­чая во­прос о гра­ни­цах) с СССР и восточно-ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми, при­зна­ла, хо­тя и с ого­вор­ка­ми, ГДР (смотри «Но­вая вос­точ­ная по­ли­ти­ка»). В 1971 году СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция за­клю­чи­ли Че­ты­рёх­сто­рон­нее со­гла­ше­ние по За­пад­но­му Бер­ли­ну, ко­то­рое спо­соб­ст­во­ва­ло нор­ма­ли­за­ции об­ста­нов­ки в Центральной Ев­ро­пе и Гер­ма­нии. Пра­ви­тель­ст­во ФРГ под­пи­са­ло За­клю­чи­тель­ный акт Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе 1973-1975 годов. Все эти пе­ре­ме­ны по­зво­ли­ли ру­ко­во­дству СССР счи­тать Германский вопрос окон­ча­тель­но за­кры­тым.

От­ка­зав­шись от во­ен­но-си­ло­во­го ре­ше­ния Германского вопроса, пра­ви­тель­ст­во ФРГ, тем не ме­нее, про­дол­жа­ло пре­сле­до­вать преж­ние по­ли­тические це­ли в от­но­ше­нии ГДР. Став­ка бы­ла сде­ла­на на под­го­тов­ку объ­еди­не­ния Гер­ма­нии «сни­зу», че­рез по­ли­ти­ку сбли­же­ния и сти­му­ли­ро­ва­ние де­мо­кра­тических, про­за­пад­ных на­строе­ний у на­се­ле­ния ГДР. В рам­ках уси­лен­но раз­ви­вав­ших­ся с начала 1970-х годов «гер­ма­но-гер­ман­ских от­но­ше­ний» пра­ви­тель­ст­во ФРГ на­ча­ло диа­лог с ру­ко­во­дством ГДР, ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ло «внут­ри­гер­ман­ские» эко­но­мические и куль­тур­ные свя­зи. Ак­тив­ную про­па­ган­ду идей германского един­ст­ва ве­ли ра­дио и те­ле­ви­де­ние ФРГ, пе­ре­да­чи ко­то­рых при­ни­ма­лись фак­ти­че­ски на всей тер­ри­то­рии ГДР.

С середины 1980-х годов, с на­ча­лом пе­ре­строй­ки в СССР и ак­ти­ви­за­ци­ей де­мо­кра­тического дви­же­ния в ГДР, во­прос о вос­ста­нов­ле­нии един­ст­ва Гер­ма­нии был по­став­лен пра­ви­тель­ст­вом ФРГ во гла­ве с Г. Ко­лем пе­ред ру­ко­во­дством СССР, воз­глав­ляе­мым М.С. Гор­ба­чё­вым . Советское пра­ви­тель­ст­во со­гла­си­лось не пре­пят­ст­во­вать сво­бод­но­му во­ле­изъ­яв­ле­нию нем­цев, дав тем са­мым зе­лё­ный свет де­мон­та­жу по­ли­тической струк­ту­ры ГДР и её вклю­че­нию в со­став ФРГ. Про­ве­дён­ные в даль­ней­шем пе­ре­го­во­ры по фор­му­ле «2+4» (ГДР, ФРГ, Ве­ли­ко­бри­та­ния, США, СССР, Фран­ция) за­вер­ши­лись под­пи­са­ни­ем в Мо­ск­ве 12.9.1990 года До­го­во­ра об окон­чатель­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии в от­но­ше­нии Гер­ма­нии, под­вед­шего чер­ту под Германским вопросом. В до­го­во­ре германская сто­ро­на при­зна­ла «окон­ча­тель­ный ха­рак­тер гра­ниц объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии», от­ка­за­лась от «про­из­вод­ст­ва, вла­де­ния и рас­по­ря­же­ния ядер­ным, био­ло­ги­че­ским и хи­ми­че­ским ору­жи­ем», обя­за­лась со­кра­тить германские воо­руженные си­лы. Со сво­ей сто­ро­ны дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы зая­ви­ли о пре­кра­ще­нии «сво­их прав и от­вет­ст­вен­но­сти в от­но­ше­нии Бер­ли­на и Гер­ма­нии в це­лом» и о том, что «объ­е­ди­нён­ная Гер­ма­ния об­ре­та­ет пол­ный су­ве­ре­ни­тет над свои­ми внут­рен­ни­ми и внеш­ни­ми де­ла­ми». 3.10.1990 года до­го­вор об объ­е­ди­не­нии ГДР и ФРГ всту­пил в си­лу. День 3 ок­тяб­ря от­ме­ча­ет­ся в ФРГ как национальный празд­ник - День гер­ман­ско­го един­ст­ва.

Публикации:

СССР и гер­ман­ский во­прос. 1941-1949 годы. До­ку­мен­ты из Ар­хи­ва внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. М., 1996-2003 годы. Тома 1-3.

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