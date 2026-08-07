ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС 1945-1990
ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС 1945-1990 годов - комплекс территориальных, политических и военных проблем, возникших в результате поражения гитлеровской Германии во 2-й мировой войне и образования двух германских государств - ФРГ и ГДР.
Вопрос о судьбе Германии, её государственном устройстве и послевоенных границах являлся предметом обсуждения на встречах представителей ведущих стран - участниц антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритании и США) в годы 2-й мировой войны, в т. ч. на Тегеранской конференции 1943 года и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. После капитуляции Германии их позиция была окончательно согласована на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года и изложена в принятых на ней документах. Державы-победительницы договорились рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое, провести её демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и декартелизацию. Восточная граница Германии устанавливалась по рекам Одер и Западный Нейсе. В условиях «холодной войны» нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации (смотри Тризония) Федеративной Республики Германия (смотри в статье Германия) и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в окт. 1949 Германской Демократической Республики. Раскол Германии привёл к серьёзному обострению обстановки в Европе и на территории самой Германии.
СССР с 1945 года последовательно проводил курс на сохранение единства Германии, а с 1949 года - на его восстановление. В отличие от западных держав, считавших, что обеспечение германского единства возможно путём достижения договорённости четырёх держав-победительниц в рамках их «общей ответственности» за судьбу Германии, советское правительство полагало, что вопрос о воссоединении немцев должен решаться прежде всего путём внутригерманского диалога, а принцип «общей ответственности» следует распространить на гарантирование новых границ Германии и мер против возрождения угрозы миру и безопасности с её стороны. Главным содержанием Германского вопроса, с точки зрения СССР, было восстановление единой Германии как миролюбивого, нейтрального, демократического государства и заключение с ней мирного договора (в 1952 и 1959 годах советским правительством были представлены конкретные предложения по его содержанию). Западные державы делали акцент на тесной интеграции Западной Германии в систему создававшихся ими военно-политических и экономических организаций, утверждая, что это обеспечивает достаточные гарантии против превращения Германии в новый источник военной опасности. С 1950 года они выдвигали требование проведения «общегерманских выборов», рассматривая их как способ обеспечения германского единства через «легитимное» поглощение ГДР Федеративной Республикой Германии.
Курс западных держав рассматривался СССР как нарушение решений Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, а включение ФРГ в НАТО в 1955 году - как возникновение опасного очага напряжённости в Европе. Большие опасения у советского руководства вызывали требование западно-германских правительственных кабинетов, возглавлявшихся К. Аденауэром, относительно атомного вооружения бундесвера, их курс на военно-силовое решение Германского вопроса, отказ от признания европейских границ и требование «восстановления Германии в границах 1937 года», а также претензия на единоличное представительство немцев на международной арене. Позиция правящих кругов ФРГ находила поддержку у западных держав и придавала дополнительную остроту их конфронтации с СССР в условиях «холодной войны».
В качестве ответного шага на включение ФРГ в НАТО в 1955 году ГДР была принята в Организацию Варшавского договора. СССР начал пересматривать свою позицию по вопросу объединения Германии. Параллельное существование двух германских государств стало рассматриваться им как залог мира и безопасности в Европе. После берлинского кризиса 1958-1963 годов (смотри Берлинские кризисы) и сооружения Берлинской стены лозунг восстановления германского единства был фактически снят советским руководством. Германский вопрос стал трактоваться Советским Союзом как проблема отказа правительства ФРГ от использования силы в международных отношениях, от претензий на обладание оружием массового поражения и на единоличное представительство немцев, признания им послевоенных границ в Европе и ГДР как второго германского государства.
Очевидная бесперспективность проведения жёсткого курса в Германскому вопросу заставила западные державы и правительство ФРГ внести серьёзные коррективы в свою политику. После образования в 1969 году коалиционного правительства, возглавляемого В. Брандтом, ФРГ присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, урегулировала отношения (включая вопрос о границах) с СССР и восточно-европейскими государствами, признала, хотя и с оговорками, ГДР (смотри «Новая восточная политика»). В 1971 году СССР, США, Великобритания и Франция заключили Четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину, которое способствовало нормализации обстановки в Центральной Европе и Германии. Правительство ФРГ подписало Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1973-1975 годов. Все эти перемены позволили руководству СССР считать Германский вопрос окончательно закрытым.
Отказавшись от военно-силового решения Германского вопроса, правительство ФРГ, тем не менее, продолжало преследовать прежние политические цели в отношении ГДР. Ставка была сделана на подготовку объединения Германии «снизу», через политику сближения и стимулирование демократических, прозападных настроений у населения ГДР. В рамках усиленно развивавшихся с начала 1970-х годов «германо-германских отношений» правительство ФРГ начало диалог с руководством ГДР, интенсивно развивало «внутригерманские» экономические и культурные связи. Активную пропаганду идей германского единства вели радио и телевидение ФРГ, передачи которых принимались фактически на всей территории ГДР.
С середины 1980-х годов, с началом перестройки в СССР и активизацией демократического движения в ГДР, вопрос о восстановлении единства Германии был поставлен правительством ФРГ во главе с Г. Колем перед руководством СССР, возглавляемым М.С. Горбачёвым. Советское правительство согласилось не препятствовать свободному волеизъявлению немцев, дав тем самым зелёный свет демонтажу политической структуры ГДР и её включению в состав ФРГ. Проведённые в дальнейшем переговоры по формуле «2+4» (ГДР, ФРГ, Великобритания, США, СССР, Франция) завершились подписанием в Москве 12.9.1990 года Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подведшего черту под Германским вопросом. В договоре германская сторона признала «окончательный характер границ объединённой Германии», отказалась от «производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием», обязалась сократить германские вооруженные силы. Со своей стороны державы-победительницы заявили о прекращении «своих прав и ответственности в отношении Берлина и Германии в целом» и о том, что «объединённая Германия обретает полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами». 3.10.1990 года договор об объединении ГДР и ФРГ вступил в силу. День 3 октября отмечается в ФРГ как национальный праздник - День германского единства.
Публикации:
СССР и германский вопрос. 1941-1949 годы. Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. М., 1996-2003 годы. Тома 1-3.