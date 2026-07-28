Германский вопрос

Герма`нский вопро`с — вопрос о единстве немецкой нации и создании объединенного германского государства, имеющий общеевропейское политическое значение. Возник в 1647—1648 после подписания Вестфальского мира, который закрепил раздробленность германских земель и облегчил их внешнеполитическую уязвимость. Первые попытки осознания необходимости единства немецкого народа были высказаны в немецкой литературе конца XVIII в., а на государственном уровне Г. в. был поставлен прусской династией Гогенцоллернов во время Освободительной войны 1813 против Наполеона I Бонапарта. Создание Германского союза в 1815 явилось шагом на пути решения Г. в., однако он, в сущности, стал заменой Священной Римской империи, а желаемого политического и экономического единства достичь не удалось. После революции 1848—1849 в Германии на повестке дня стоял вопрос о пути объединения Германии: при участии и под руководством Австрии («великогерманский путь») или при главенстве Пруссии («малогерманский путь»). С созданием Германской империи в 1870—1871 Г. в. был на время решен, однако пришедшие в 1933 к власти национал-социалисты заявили о необходимости включения в Германию всех земель, населенных немцами (присоединение Судетской области, аншлюс Австрии). Наиболее острое политическое значение Г. в. приобрел после окончания Второй мировой войны, когда этим термином стали обозначать весь комплекс территориальных, политических и экономических проблем, связанных с разделением Германии и возникновением двух германских государств — ФРГ и ГДР. Руководители обоих государств, поддерживаемые соперничавшими военно-политическими блоками (НАТО и Организацией Варшавского договора), рассматривали свои государства в качестве единственно правомочных представителей германского народа; в 1960-е в ГДР была выдвинута теория «двух германских государств», что стало попыткой снять вопрос объединения с повестки дня. В результате проведения «новой восточной политики» канцлера В. Брандта между ФРГ и ГДР был подписан Договор о основах взаимоотношений (1971): ФРГ признала границу по Одеру — Нейсе (Варшавский договор 1970 с Польшей), что способствовало активизации внутригерманского диалога. Перестройка в СССР и демократические преобразования в Вост. Европе позволили поставить вопрос о воссоединении Германии. 18 мая 1990 был подписан договор об экономическом, валютном и социальном союзе ГДР и ФРГ, с 5 мая 1990 начались переговоры по формуле «4+2» (СССР, США, Великобритания, Франция, а также ГДР и ФРГ), которые должны были подвести итог решению Г. в. 31 августа 1990 в Берлине был подписан договор об объединении между ФРГ и ГДР, регулирующий детали воссоединения страны и унификации ее правовой системы. В соответствии с договором с 3 октября 1990 на территорию бывшей ГДР распространялось действие Основного закона ФРГ. С этого момента Г. в. считается с государственно-правовой и международно-правовой точки зрения решенным. В исторической науке высказываются разные мнения по поводу возникновения и содержания Г. в. Большинство немецких историков считает, что Г. в. возник в 1806 с распадом Священной Римской империи или с конца XVIII в. Российская историография , как правило, занимается исследованием Г. в. после 1945. Соч.: Новик Ф. И. Германский воп-рос в геополитической стратегии СССР. 1945—1990 гг. М., 2013; Филитов А. М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. М., 1993; Heyden G., Pietschman A. Die Deutsche Frage. Berlin, 1965; Die Deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert. Munchen, 1983; Gruner W. D. Die deutsche Frage: ein Problem der europaischen Geschichte seit 1800. Munchen, 1985