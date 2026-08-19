Германский таможенный союз

Герма`нский тамо`женный сою`з — таможенное объединение германских государств во главе с Пруссией. 26 мая 1818 в Прусском королевстве был принят закон о формировании таможенного союза, согласно которому отменялись внутренние тарифы между прусскими провинциями. Этот закон вызвал широкое движение за экономическое объединение страны. Либеральная общественность и германские правительства критиковали прусский Таможенный закон как «брутальный акт отдельного государственного эгоизма». В 1819 Пруссия заключила таможенную унию с Шварцбург-Зондерхаузеном, затем с рядом других мелких германских государств, а в 1828 — с Гессен-Дармштадтом. Созданный Пруссией таможенный союз явился первым шагом на пути подрыва суверенитета мелких германских государств и началом создания экономического единства Германии под эгидой Пруссии. В 1819 юго-западные германские государства при руководстве знаменитого германского экономиста Фридриха Листа создали Ассоциацию Германской торговли и промышленности, которая к 1822 прекратила свое существование. В 1828 возникло еще два таможенных союза: Южногерманский (Вюртемберг, Бавария) и Среднегерманский (Саксония, Гессен-Кассель, Брауншвейг, Тюрингские государ­ства и др.). Пруссия победила в борьбе с этими союзами. В 1831 к прусскому Таможенному союзу присоединился Гессен-Кассель, а к 1 января 1834 в его составе было 18 германских государств с населением более 23 млн человек. Эта дата считается датой создания Г. т. с. В 1836 в него вступили Баден, Нассау, Франкфурт-на-Майне, в 1842 — Люксембург, Брауншвейг, Липпе, в 1854 — Ганновер, Ольденбург. Г. т. с. способствовал созданию единого экономического пространства германских государств и усилил позиции Пруссии в борьбе с Австрией за политическое лидер-ство в Германском союзе. Высшим органом Г. с. т. являлся Таможенный парламент . После образования в 1867 Северогерманского союза между его членами и не вошедшими в него юго-западными германскими государствами были заключены договоры, и эти государства продолжали принимать участие в заседаниях Таможенного парламента. После создания в 1871 Германской империи Г. т. с. утратил свое значение. В качестве реликта был сохранен таможенный договор с Люксембургом, который принадлежал к германскому таможенному пространству вплоть до 1919 и вышел из него на основе решений Версальского мирного договора 1919. Ист.: Vorgeschichte und Begrundung des Deutschen Zollvereins 1815–1834. Akten der Staaten des Deutschen Bundes und der europaischen Machte. Bd. 1—3. Berlin, 1934. Лит.: Weber W. Der deutsche Zollverein. Leipzig, 1871; Richard H. Tilly. Vom Zollverein zum Industriestaat. Die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914. Munchen, 1990