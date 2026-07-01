ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ 1815-1866

ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ 1815-1866 годов - объединение 39 германских государств, созданное решением Венского конгресса 1814-1815 годов .

Чле­на­ми сою­за бы­ли так­же ко­роль Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии (как го­су­дарь Ган­но­ве­ра), датский ко­роль (как гер­цог Голь­штей­на и Лау­эн­бур­га) и ко­роль Ни­дер­лан­дов (как великий гер­цог Люк­сем­бур­га). В Германский союз во­шли толь­ко те час­ти Австрийской им­пе­рии и Прус­сии, ко­то­рые до 1806 года бы­ли вклю­че­ны в со­став Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Един­ст­вен­ным ор­га­ном Германского союза яв­ля­лось Со­юз­ное со­б­ра­ние упол­но­мо­чен­ных пред­ста­ви­те­лей го­су­дарств-уча­ст­ни­ков (бун­дес­таг) во Франк­фур­те-на-Май­не, ра­бо­тав­шее как по­сто­ян­ный кон­гресс под пред­се­да­тель­ст­вом австрийского де­ле­га­та. 8.6.1815 года германские кня­зья и бур­го­ми­ст­ры воль­ных го­ро­дов под­пи­са­ли кон­сти­ту­цию Германского союза (Со­юз­ный акт; окон­ча­тель­но оформ­ле­на 8.7.1820 года по­сле одоб­ре­ния Со­юз­ным со­б­ра­ни­ем за­клю­чительного ак­та Вен­ско­го кон­грес­са).

Германский союз за­кре­пил ав­ст­ро-прусский дуа­лизм в Гер­ма­нии при ли­дер­ст­ве Ав­ст­рии и стал ин­ст­ру­мен­том по­ли­ти­ки рес­тав­ра­ции ста­рых по­ряд­ков, про­во­див­шей­ся К. Мет­тер­ни­хом . Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии он рас­пал­ся, в 1850 году был вос­ста­нов­лен (смотри Оль­мюц­кое со­гла­ше­ние 1850 года). По­сле по­бе­ды Прус­сии в ав­ст­ро-прус­ской вой­не 1866 года Германский союз пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние (к это­му вре­ме­ни в не­го вхо­ди­ли 32 го­су­дар­ст­ва).

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