ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ 1815-1866
ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ 1815-1866 годов - объединение 39 германских государств, созданное решением Венского конгресса 1814-1815 годов.
Членами союза были также король Великобритании и Ирландии (как государь Ганновера), датский король (как герцог Гольштейна и Лауэнбурга) и король Нидерландов (как великий герцог Люксембурга). В Германский союз вошли только те части Австрийской империи и Пруссии, которые до 1806 года были включены в состав Священной Римской империи. Единственным органом Германского союза являлось Союзное собрание уполномоченных представителей государств-участников (бундестаг) во Франкфурте-на-Майне, работавшее как постоянный конгресс под председательством австрийского делегата. 8.6.1815 года германские князья и бургомистры вольных городов подписали конституцию Германского союза (Союзный акт; окончательно оформлена 8.7.1820 года после одобрения Союзным собранием заключительного акта Венского конгресса).
Германский союз закрепил австро-прусский дуализм в Германии при лидерстве Австрии и стал инструментом политики реставрации старых порядков, проводившейся К. Меттернихом. Во время Революции 1848-1849 годов в Германии он распался, в 1850 году был восстановлен (смотри Ольмюцкое соглашение 1850 года). После победы Пруссии в австро-прусской войне 1866 года Германский союз прекратил своё существование (к этому времени в него входили 32 государства).