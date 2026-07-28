Германский союз

Герма`нский сою`з — союз германских государств, существовавший в 1815—1866. Образован 8 июня 1815 на Венском конгрессе 1814—1815. Акт о создании Г. с. урегулировал перераспределение территории Германии между германскими государствами и формы их правления. Значительную часть земель получила Австрия: Зальцбург, Тироль, Тридент, Бриксен, Истрию, Далмацию, Ломбардию и Венецию. Пруссии отошли территории по Рейну и Мозелю, Мюнстер, Кельн, Трир, Майнц, часть Саксонии, Данциг, Торн и часть бывшего герцогства Варшавского (Познань). Позднее она обменяла Лауэнбург на шведскую Померанию, доставшуюся Дании. Цель Г. с. — поддержание внутренней и внешней безопасности, независимости и неприкосновенности отдельных германских государств. Общий орган Г. с. — Союзный сейм (Bundestag) — заседал во Франкфурте-на-Майне под председательством австрийского делегата. Союзного суда , единой армии, общего дипломатического представительства не было. В Г. устанавливалось равенство всех христианских исповеданий. Подданным одного немецкого государства дозволялось приобретать недвижимость , поступать на военную и гражданскую службу в другом. Союз заключался между государями, а не государствами. В Г. с. вошло 38 государств, сильно различавшихся по размерам территории, их представляли император Австрии, король Дании (представлял Гольштейн, позже Лауэнбург), король Нидерландов как великий герцог Люксембурга, король Великобритании как король Ганновера, короли Пруссии, Баварии, Вюртемберга и Саксонии. В Г. с. во­шли курфюршество Гессен-Кассель, великие герцогства Баден, Гессен-Дармштадт, Веймар, Ольденбург, Мекленбург-Шверин, Мекленбург-Стрелиц, 10 герцогств, 10 княжеств и 4 вольных города: Гамбург, Любек, Бремен и Франкфурт-на-Майне. В 1817 к Союзу присоединилось 39-е государство – ландграфство Гессен-Гомбург. Г. с. упразднил наследие Французской революции XVIII в. в Германии, но в Рейнской области продолжал применяться Кодекс Наполеона, а в некоторых государствах сохранились французские учреждения. Во время германской революции 1848—1849 (см. Революции 1848—1849) Г. с. распался, в 1850 на основе Ольмюцского соглашения был восстановлен. В 1866, после поражения Австрии в Австро-прусской войне 1866, был ликвидирован. Ист.: Акт о конституции Германского союза, подписанный в Вене 8 июня (27 мая) 1815 г. // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами / Сост. Ф. Мартенс. Т. 3: 1808–1815. СПб., 1876. С. 427—448; Protokolle der Deutschen Bundesversammlung. Bd. 1—19. Frankfurt-am-Main, 1817—1831. Лит.: Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1815—1845/49. Bd. 2. Munchen, 1996; Idem. Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1849—1914. Bd. 3. Munchen, 1995