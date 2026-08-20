ГЕРМАНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
ГЕРМАНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА - германская колония в Африке.
Основана в 1884 году К. Петерсом, действовавшим по поручению Обшества для германской колонизации. В феврале 1885 года владения общества получили «охранную грамоту» германского императора Вильгельма I, в мае того же года были поставлены под управление имперского комиссара (в 1885-1888 годах Петерс, в 1888-1891 годах Г. фон Висман), резиденция которого располагалась в Багамойо. 1.1.1891 года Германская Восточная Африка перешла под управление губернатора (резиденция в Дар-эс-Саламе). Границы Германской Восточной Африки были определены англо-германскими договорами 1886, 1890 годов, германо-португольскими договорами 1886, 1913 годов, договором с султаном Занзибара 1888 года, германо-бельгийским договором 1911 года. Германская Восточная Африка подразделялась на 22 округа, в её состав входили территории современных Бурунди, Руанды и материковая часть современной Танзании (Танганьика). Общая площадь Германской Восточной Африки составляла около 995 тысяч км2, население свыше 7,7 миллионов человек, из них 5,3 тысяч «белых» (1913).
На территории Германской Восточной Африки произошли антиколониальные Бушири восстание 1888-1890 годов и Маджи-маджи восстание 1905-1907 годов, которые были подавлены германскими властями. В годы 1-й мировой войны на территории Германской Восточной Африки велись боевые действия. По условиям Версальского мирного договора 1919 года Германская Восточная Африка была ликвидирована, входившие в её состав земли в качестве мандатных территорий переданы под управление Великобритании (Танганьика) и Бельгии (Руанда-Урунди). Небольшая часть территории Германской Восточной Африки к югу от реки Руфиджи («Треугольник Кионга») присоединена к португальской колонии Мозамбик.