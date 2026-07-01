ГЕРМАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ
ГЕРМАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ - заморские владения Германии в конце XIX - начале XX веков.
Идея превращения Германии в колониальную державу стала для немцев вопросом практической политики лишь с начала 1880-х годов. После образования Германской империи в 1871 году её правящие круги во главе с кайзером Вильгельмом I и канцлером О. фон Бисмарком не проявляли особого интереса к вопросу приобретения колоний, считая, что ещё не окрепшее внутренне германское государство не сможет обеспечить им необходимую защиту, а также опасаясь осложнения отношений с Великобританией, Францией и Россией. Правительство и рейхстаг отклонили предложения использовать победу над Францией во франко-прусской войне 1870-1871 годов для захвата части её заморских владений.
На рубеже 1870-1880-х годов отношение правящей верхушки и общественности Германской империи к колониальному вопросу изменилось. Набравшая силу крупная национальная буржуазия остро нуждалась в сырьевых ресурсах и новых рынках сбыта своей продукции. Приобретение колоний рассматривалось также как способ решения внутренних проблем, связанных прежде всего с избавлением от избыточной рабочей силы, образовавшейся в результате разорения мелких крестьянских хозяйств и демографического взрыва. Кроме того, само по себе обладание колониями должно было повысить международный статус Германской империи. В Германии развернулась мощная пропаганда колониальных захватов. Видным идеологом и популяризатором колониальной экспансии, организатором массового колониального движения был К. Петерс. В 1882 году во Франкфурте-на-Майне был создан Германский колониальный союз, в 1884 году в Берлине возникло Общество для германской колонизации, в 1887 году они объединились в Германское колониальное общество. Располагая значительными капиталами и опираясь на поддержку общественного мнения и правительственных структур, эти общества содействовали вступлению Германии на путь активной колониальной политики. Начало созданию Германской колониальной империи положила деятельность германских миссионеров, купцов и путешественников, которые стали проводниками германских колониальных интересов.
В 1879 году Германия заключила договор с Самоа, создававший благоприятные условия для экономической эксплуатации островов этого архипелага германскими фирмами, а имперский ВМФ приобрёл там опорный пункт. В 1883 году глава гамбургской торговой и судовладельческой фирмы К. Вёрман, владевший сетью торговых факторий на побережье Атлантического океана от Монровии до устья реки Конго, предложил германскому правительству аннексировать прибрежные земли Камеруна. В ответ О. фон Бисмарк отдал распоряжение генеральному консулу в Тунисе Г. Нахтигалю водрузить германские флаги в местах, указанных Вёрманом. Вопрос о распространении на эти земли германского влияния был окончательно решён после высадки в Камеруне десанта морской пехоты. Ещё до поднятия флагов в Камеруне Нахтигаль по собственной инициативе поставил под германский контроль 50-километровую полосу западно-африканского побережья между британской колонией Золотой Берег и Дагомеей, входившей в сферу французских интересов. Эта территория послужила плацдармом для создания германской колонии Того, где до этого уже много лет действовало Северо-германское миссионерское общество.
В 1883 году бременский коммерсант А. Людериц, владевший факторией в Юго-Западной Африке в районе Ангра-Пекены, попросил у германского правительства защиты своей собственности. По распоряжению Бисмарка 24.4.1884 года Людерицу была предоставлена имперская «охранная грамота». В ответ на намерение Капской колонии захватить владения Людерица десанты с германских военных кораблей подняли флаги по всему побережью Юго-Западной Африки от реки Оранжевая до реки Кунене. Считается, что с этого момента Германская империя официально стала колониальной державой.
В 1884 году на побережье Новой Гвинеи высадилась экспедиция, снаряжённая германскими банкирами. Руководитель экспедиции этнограф и орнитолог Ф.Г.О. Финш предъявил претензии на значительную часть острова. Командиры германских военных судов водрузили на острове имперские флаги. Указом Вильгельма I от 17.5.1885 года Земля Короля Вильгельма (северо-восточная часть Новой Гвинеи), архипелаг Бисмарка и северная часть Соломоновых островов были взяты под «защиту» Германии и переданы под управление Новогвинейской компании.
Глава Общества для германской колонизации К. Петерс в конце 1884 года овладел значиттельными территориями на побережье Восточной Африки. В феврале 1885 года, ознакомившись с договорами, подписанными Петерсом, Бисмарк согласился выдать ему имперскую «охранную грамоту» (смотри Германская Восточная Африка). В течение года (с апреля 1884 по май 1885 годов) германским правительством были взяты под «защиту» Германская Юго-Западная Африка, Того, Камерун, Германская Восточная Африка, область Виту в Кении, Маршалловы острова, в 1888 году - остров Науру.
Активные колониальные захваты Германии стали причиной обострения германо-британских и германо-французских отношений. После отставки Бисмарка новый германский канцлер Л. фон Каприви предпринял попытку сближения с Великобританией. В 1890 году он заключил с британским правительством договор, разграничивший их владения в Африке (смотри Англо-германские договоры 1890, 1893, 1898 годов). В 1898 году Германия овладела портом Киао-Чао в Китае, в 1899 году Каролинскими, Марианскими островами, островом Палау в Микронезии и островом Самоа. В результате 2-го Марокканского кризиса (смотри Марокканские кризисы 1905, 1911 годов) Германия присоединила к Камеруну часть Французского Конго.
Захватив территории в Африке, Океании и Китае общей площадью 2913,5 тысяч км2 с населением 15,652 миллионов человек, Германия превратилась в мировую колониальную державу. Все её колониальные владения именовались областями, находящимися под «защитой» (Schutzgebiet) Германской империи, и с 1899 года (Маршалловы острова с 1906 года) состояли под прямым управлением из Берлина (в 1890-1907 годах Колониального отдела, подчинявшегося непосредственно канцлеру, с 1907 года Имперского колониального ведомства). Внутренняя система управления германскими колониями отличалась высокой степенью централизации и широким использованием принудительных мер в отношении местного населения. Вся полнота власти была сосредоточена в руках губернаторов, которые опирались на административный аппарат и колониальные охранные войска, возглавлявшиеся германскими офицерами (рядовой состав этих войск формировался из местных жителей и наёмников из других колоний). Было введено принудительное возделывание экспортных культур, взимались подушный налог и налог на хижину. Обычной практикой были телесные наказания, денежные штрафы, тюремное заключение.
Насаждение новых порядков встретило сопротивление населения германских колоний. Наиболее крупными антиколониальными восстаниями были Бушири восстание 1888-1890 годов, Маджи-маджи восстание 1905-1907 годов в Германской Восточной Африке, нама и гереро восстание 1904-1907 годов в Германской Юго-Западной Африке.
Не позднее 1911 года в Берлине были разработаны планы создания германской «Срединной Африки», простирающейся от Камеруна до Германской Восточной Африки и Германской Юго-Западной Африки, с включением в неё значительных территорий португальской Анголы и Мозамбика, а также Бельгийского Конго и строительством «поперечных» железнодорожных линий, связывающих побережья Атлантического и Индийского океанов. Осуществлению этих планов помешала 1-я мировая война, в ходе которой германские колонии стали театром боевых действий и в конечном счёте были оккупированы державами Антанты. По условиям Версальского мирного договора 1919 года Германия была лишена всех своих колоний; в качестве мандатных территорий они были переданы странам - победительницам в 1-й мировой войне.