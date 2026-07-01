ГЕРМАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ

ГЕРМАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ - заморские владения Германии в конце XIX - начале XX веков.

Идея пре­вра­ще­ния Гер­ма­нии в ко­ло­ни­аль­ную дер­жа­ву ста­ла для нем­цев во­про­сом прак­тической по­ли­ти­ки лишь с начала 1880-х годов. По­сле об­ра­зо­ва­ния Германской им­пе­рии в 1871 году её пра­вя­щие кру­ги во гла­ве с кай­зе­ром Виль­гель­мом I и канц­ле­ром О. фон Бис­мар­ком не про­яв­ля­ли осо­бо­го ин­те­ре­са к во­про­су при­об­ре­те­ния ко­ло­ний, счи­тая, что ещё не ок­реп­шее внут­рен­не германское го­су­дар­ст­во не смо­жет обес­пе­чить им не­об­хо­ди­мую за­щи­ту, а так­же опа­са­ясь ос­лож­не­ния от­но­ше­ний с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и Рос­си­ей. Пра­ви­тель­ст­во и рейхс­таг от­кло­ни­ли пред­ло­же­ния ис­поль­зо­вать по­бе­ду над Фран­ци­ей во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов для за­хва­та час­ти её за­мор­ских вла­де­ний.

На ру­бе­же 1870-1880-х годов от­но­ше­ние пра­вя­щей вер­хуш­ки и об­ще­ст­вен­но­сти Германской им­пе­рии к ко­ло­ни­аль­но­му во­про­су из­ме­ни­лось. На­брав­шая си­лу круп­ная национальная бур­жуа­зия ост­ро ну­ж­да­лась в сырь­е­вых ре­сур­сах и но­вых рын­ках сбы­та сво­ей про­дук­ции. При­об­ре­те­ние ко­ло­ний рас­смат­ри­ва­лось так­же как спо­соб ре­ше­ния внутренних про­блем, свя­зан­ных пре­ж­де все­го с из­бав­ле­ни­ем от из­бы­точ­ной ра­бо­чей си­лы, об­ра­зо­вав­шей­ся в ре­зуль­та­те ра­зо­ре­ния мел­ких кре­сть­ян­ских хо­зяйств и де­мо­гра­фического взры­ва. Кро­ме то­го, са­мо по се­бе об­ла­да­ние ко­ло­ния­ми долж­но бы­ло по­вы­сить ме­ж­ду­народный ста­тус Германской им­пе­рии. В Гер­ма­нии раз­вер­ну­лась мощ­ная про­па­ган­да ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов. Вид­ным идео­ло­гом и по­пу­ля­ри­за­то­ром ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии, ор­га­ни­за­то­ром мас­со­во­го ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния был К. Пе­терс . В 1882 году во Франк­фур­те-на-Май­не был соз­дан Германский ко­ло­ни­аль­ный со­юз, в 1884 году в Бер­ли­не воз­ник­ло Общество для германской ко­ло­ни­за­ции, в 1887 году они объ­е­ди­ни­лись в Германское ко­ло­ни­аль­ное общество. Рас­по­ла­гая зна­чительными ка­пи­та­ла­ми и опи­ра­ясь на под­держ­ку об­щественного мне­ния и пра­ви­тельственных струк­тур, эти об­ще­ст­ва со­дей­ст­во­ва­ли всту­п­ле­нию Гер­ма­нии на путь ак­тив­ной ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки. На­ча­ло соз­да­нию Германской колониальной империи по­ло­жи­ла дея­тель­ность германских мис­сио­не­ров , куп­цов и пу­те­ше­ст­вен­ни­ков, ко­то­рые ста­ли про­вод­ни­ка­ми германских ко­ло­ни­аль­ных ин­те­ре­сов.

В 1879 году Гер­ма­ния за­клю­чи­ла до­го­вор с Са­моа, соз­да­вав­ший бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для эко­но­мической экс­плуа­та­ции ост­ро­вов это­го ар­хи­пе­ла­га германскими фир­ма­ми, а им­пер­ский ВМФ при­об­рёл там опор­ный пункт. В 1883 году гла­ва гам­бург­ской тор­го­вой и су­дов­ла­дельческой фир­мы К. Вёр­ман, вла­дев­ший се­тью тор­го­вых фак­то­рий на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана от Мон­ро­вии до устья реки Кон­го, пред­ло­жил германскому пра­ви­тель­ст­ву ан­нек­си­ро­вать при­бреж­ные зем­ли Ка­ме­ру­на. В от­вет О. фон Бис­марк от­дал рас­по­ря­же­ние ге­не­раль­но­му кон­су­лу в Ту­ни­се Г. На­хти­га­лю во­дру­зить германские фла­ги в мес­тах, ука­зан­ных Вёр­ма­ном. Во­прос о рас­про­стра­не­нии на эти зем­ли германского влия­ния был окон­ча­тель­но ре­шён по­сле вы­сад­ки в Ка­ме­ру­не де­сан­та морской пе­хо­ты. Ещё до под­ня­тия фла­гов в Ка­ме­ру­не На­хти­галь по собственной ини­циа­ти­ве по­ста­вил под германский кон­троль 50-ки­ло­мет­ро­вую по­ло­су западно-африканского по­бе­ре­жья ме­ж­ду британской ко­ло­ни­ей Зо­ло­той Бе­рег и Да­го­ме­ей, вхо­див­шей в сфе­ру французских ин­те­ре­сов. Эта тер­ри­то­рия по­слу­жи­ла плац­дар­мом для соз­да­ния германской ко­ло­нии То­го, где до это­го уже мно­го лет дей­ст­во­ва­ло Северо-германское мис­сио­нер­ское об­ще­ст­во.

В 1883 году бре­мен­ский ком­мер­сант А. Лю­де­риц, вла­дев­ший фак­то­ри­ей в Юго-Западной Аф­ри­ке в рай­оне Ан­гра-Пе­ке­ны, по­про­сил у германского пра­ви­тель­ст­ва за­щи­ты сво­ей соб­ст­вен­но­сти. По рас­по­ря­же­нию Бис­мар­ка 24.4.1884 года Лю­де­ри­цу бы­ла пре­до­став­ле­на им­пер­ская «ох­ран­ная гра­мо­та». В от­вет на на­ме­ре­ние Кап­ской ко­ло­нии за­хва­тить вла­де­ния Лю­де­ри­ца де­сан­ты с германских во­енных ко­раб­лей под­ня­ли фла­ги по все­му по­бе­ре­жью Юго-Западной Аф­ри­ки от реки Оран­же­вая до реки Ку­не­не. Счи­та­ет­ся, что с это­го мо­мен­та Германская им­пе­рия офи­ци­аль­но ста­ла ко­ло­ни­аль­ной дер­жа­вой.

В 1884 году на по­бе­ре­жье Но­вой Гви­неи вы­са­ди­лась экс­пе­ди­ция, сна­ря­жён­ная германскими бан­ки­ра­ми. Ру­ко­во­ди­тель экс­пе­ди­ции эт­но­граф и ор­ни­то­лог Ф.Г.О. Финш предъ­я­вил пре­тен­зии на зна­чительную часть ост­ро­ва. Ко­ман­ди­ры германских во­енных су­дов во­дру­зи­ли на ост­ро­ве им­пер­ские фла­ги. Ука­зом Виль­гель­ма I от 17.5.1885 года Зем­ля Короля Виль­гель­ма (северо-восточная часть Но­вой Гви­неи), ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка и северная часть Со­ло­мо­но­вых островов бы­ли взя­ты под «за­щи­ту» Гер­ма­нии и пе­ре­да­ны под управ­ле­ние Но­во­гви­ней­ской ком­па­нии.

Гла­ва Общества для германской ко­ло­ни­за­ции К. Пе­терс в конце 1884 года ов­ла­дел зна­читтельными тер­ри­то­рия­ми на по­бе­ре­жье Восточной Аф­ри­ки. В феврале 1885 года, оз­на­ко­мив­шись с до­го­во­ра­ми, под­пи­сан­ны­ми Пе­тер­сом, Бис­марк со­гла­сил­ся вы­дать ему им­пер­скую «ох­ран­ную гра­мо­ту» (смотри Гер­ман­ская Вос­точ­ная Аф­ри­ка). В те­че­ние года (с апреля 1884 по май 1885 годов) германским пра­ви­тель­ст­вом бы­ли взя­ты под «за­щи­ту» Германская Юго-Западная Аф­ри­ка, То­го, Ка­ме­рун, Германская Восточная Аф­ри­ка, об­ласть Ви­ту в Ке­нии, Мар­шал­ло­вы острова, в 1888 году - остров Нау­ру.

Ак­тив­ные ко­ло­ни­аль­ные за­хва­ты Гер­ма­нии ста­ли при­чи­ной обо­ст­ре­ния гер­ма­но-британских и гер­ма­но-французских от­но­ше­ний. По­сле от­став­ки Бис­мар­ка но­вый германский канц­лер Л. фон Ка­при­ви пред­при­нял по­пыт­ку сбли­же­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей . В 1890 году он за­клю­чил с британским пра­ви­тель­ст­вом до­го­вор, раз­гра­ни­чив­ший их вла­де­ния в Аф­ри­ке (смотри Анг­ло-гер­ман­ские до­го­во­ры 1890, 1893, 1898 годов). В 1898 году Гер­ма­ния ов­ла­де­ла пор­том Ки­ао-Чао в Ки­тае, в 1899 году Ка­ро­лин­ски­ми, Ма­ри­ан­ски­ми острова­ми, островом Па­лау в Мик­ро­не­зии и островом Са­моа. В ре­зуль­та­те 2-го Ма­рок­кан­ско­го кри­зи­са (смотри Ма­рок­кан­ские кри­зи­сы 1905, 1911 годов) Гер­ма­ния при­сое­ди­ни­ла к Ка­ме­ру­ну часть Французского Кон­го.

За­хва­тив тер­ри­то­рии в Аф­ри­ке, Океа­нии и Ки­тае об­щей площадью 2913,5 тысяч км2 с населением 15,652 миллионов человек, Гер­ма­ния пре­вра­ти­лась в ми­ро­вую ко­ло­ни­аль­ную дер­жа­ву. Все её ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния име­но­ва­лись об­лас­тя­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся под «за­щи­той» (Schutzgebiet) Германской им­пе­рии, и с 1899 года (Мар­шал­ло­вы острова с 1906 года) со­стоя­ли под пря­мым управ­ле­ни­ем из Бер­ли­на (в 1890-1907 годах Ко­ло­ни­аль­но­го от­де­ла, под­чи­няв­ше­го­ся не­по­сред­ст­вен­но канц­ле­ру, с 1907 года Им­пер­ско­го ко­ло­ни­аль­но­го ве­дом­ст­ва). Внутренняя сис­те­ма управ­ле­ния германскими ко­ло­ния­ми от­ли­ча­лась вы­со­кой сте­пе­нью цен­тра­ли­за­ции и ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем при­ну­дительных мер в от­но­ше­нии ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Вся пол­но­та вла­сти бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках гу­бер­на­то­ров, ко­то­рые опи­ра­лись на административный ап­па­рат и ко­ло­ни­аль­ные ох­ран­ные вой­ска, воз­глав­ляв­шие­ся германскими офи­це­ра­ми (ря­до­вой со­став этих войск фор­ми­ро­вал­ся из ме­ст­ных жи­те­лей и на­ём­ни­ков из других ко­ло­ний). Бы­ло вве­де­но при­ну­дительное воз­де­лы­ва­ние экс­порт­ных куль­тур, взи­ма­лись по­душ­ный на­лог и на­лог на хи­жи­ну. Обыч­ной прак­ти­кой бы­ли те­лес­ные на­ка­за­ния, де­неж­ные штра­фы, тю­рем­ное за­клю­че­ние.

На­са­ж­де­ние но­вых по­ряд­ков встре­тило со­про­тив­ле­ние на­се­ле­ния германских ко­ло­ний. Наи­бо­лее круп­ны­ми ан­ти­ко­ло­ни­аль­ны­ми вос­ста­ния­ми бы­ли Бу­ши­ри вос­ста­ние 1888-1890 годов, Мад­жи-мад­жи вос­ста­ние 1905-1907 годов в Германской Восточной Аф­ри­ке, на­ма и ге­ре­ро вос­ста­ние 1904-1907 годов в Германской Юго-Западной Аф­ри­ке.

Не позд­нее 1911 года в Бер­ли­не бы­ли раз­ра­бо­та­ны пла­ны соз­да­ния германской «Сре­дин­ной Аф­ри­ки», про­сти­раю­щей­ся от Ка­ме­ру­на до Германской Восточной Аф­ри­ки и Германской Юго-Западной Аф­ри­ки, с вклю­че­ни­ем в неё зна­чительных тер­ри­то­рий пор­тугальской Ан­го­лы и Мо­зам­би­ка, а так­же Бельгийского Кон­го и строи­тель­ст­вом «по­пе­реч­ных» железнодорожных ли­ний, свя­зы­ваю­щих по­бе­ре­жья Ат­лан­ти­че­ско­го и Ин­дий­ско­го океа­нов. Осу­ще­ст­в­ле­нию этих пла­нов по­ме­ша­ла 1-я ми­ро­вая вой­на, в хо­де ко­то­рой германские ко­ло­нии ста­ли те­ат­ром бое­вых дей­ст­вий и в ко­неч­ном счё­те бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны дер­жа­ва­ми Ан­тан­ты. По ус­ло­ви­ям Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года Гер­мания бы­ла ли­ше­на всех сво­их ко­ло­ний; в ка­че­ст­ве ман­дат­ных тер­ри­то­рий они бы­ли пе­ре­да­ны стра­нам - по­бе­ди­тель­ни­цам в 1-й ми­ро­вой вой­не .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)