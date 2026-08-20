ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ГДР)
ГДР, государство в Центральной Европе в 1949–1990, на территории современных земель Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия Федеративной Республики Германия.
Столица – Берлин (Восточный). Нас. ок. 17 млн. чел. (1989).
ГДР возникла 7.10.1949 на территории Советской зоны оккупации Германии как временное гос. образование в ответ на учреждение в мае 1949 на базе амер., брит. и франц. зон оккупации (см. Тризония) сепаратного зап.-герм. гос-ва – ФРГ (подробнее см. в статьях Германия, Берлинские кризисы, Германский вопрос 1945–90). В адм. отношении с 1949 она делилась на 5 земель, а с 1952 – на 14 округов. Вост. Берлин имел статус отд. адм.-терр. единицы.
В политич. системе ГДР лидирующую роль играла Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ), образовавшаяся в 1946 в результате слияния на территории Сов. зоны оккупации Коммунистической партии Германии (КПГ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В ГДР действовали также традиционные для Германии партии: Христианско-демократич. союз Германии, Либерально-демократич. партия Германии и вновь созданные Нац.-демократич. партия Германии и Демократич. крестьянская партия Германии. Все партии объединялись в Демократич. блок и заявляли о приверженности идеалам социализма. Партии и массовые организации (Объединение свободных нем. профсоюзов, Союз свободной нем. молодёжи и др.) входили в Нац. фронт ГДР.
Высшим законодат. органом ГДР была Нар. палата (400 деп., 1949–63, 1990; 500 деп., 1964–89), избиравшаяся путём всеобщих прямых тайных выборов. Главой гос-ва в 1949–60 являлся президент (эту должность занимал сопредседатель СЕПГ В. Пик). После смерти В. Пика пост президента был упразднён, коллективным главой гос-ва стал избираемый Нар. палатой и подотчётный ей Гос. совет, возглавлявшийся председателем (председатели Гос. совета: В. Ульбрихт, 1960–73; В. Штоф, 1973–76; Э. Хонеккер, 1976–89; Э. Кренц, 1990). Высшим органом исполнит. власти был Совет министров, который также избирался Нар. палатой и был подотчётен ей (председатели Совета министров: О. Гротеволь, 1949–64; В. Штоф, 1964–73, 1976–89; Х. Зиндерман, 1973–76; Х. Модров, 1989–90). Нар. палата избирала пред. Нац. совета обороны, пред. и членов Верховного суда и генерального прокурора ГДР.
Нормальное функционирование сильно пострадавшей от воен. действий экономики Вост. Германии, а затем ГДР с самого начала было осложнено выплатой репараций в пользу СССР и Польши. В нарушение решений Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 США, Великобритания и Франция сорвали репарац. поставки из своих зон, в результате чего практически вся тяжесть репараций легла на ГДР, изначально уступавшую в экономич. отношении ФРГ. На 31.12.1953 сумма репараций, выплаченных ФРГ, составляла 2,1 млрд. нем. марок, в то время как репарац. платежи ГДР за тот же период составили 99,1 млрд. нем. марок. Доля демонтажа пром. предприятий и отчислений из текущей продукции ГДР достигла в нач. 1950-х гг. критич. объёмов. Непомерный груз репараций, наряду с ошибками руководства СЕПГ во главе с В. Ульбрихтом, взявшим курс на «ускоренное построение социализма», привели к перенапряжению экономики республики и вызвали открытое недовольство населения, которое проявилось в ходе событий 17.6.1953. Волнения, начавшиеся как забастовка восточноберлинских строит. рабочих против увеличения норм выработки, охватили б. ч. территории ГДР и приобрели характер антиправительственных выступлений. Поддержка СССР позволила властям ГДР выиграть время, перестроить свою политику и затем самостоятельно в короткий срок стабилизировать положение в республике. Был провозглашён «новый курс», одной из целей которого являлось улучшение условий жизни населения (в 1954 линия на преимущественное развитие тяжёлой пром-сти была тем не менее восстановлена). Чтобы укрепить экономику ГДР, СССР и Польша отказались от взимания с неё оставшейся части репараций на сумму 2,54 млрд. долл.
Оказывая поддержку правительству ГДР, руководство СССР, однако, проводило курс на восстановление единого герм. гос-ва. На Берлинском совещании министров иностранных дел четырёх держав 1954 оно вновь выступило с инициативой обеспечения единства Германии как миролюбивого, демократич. гос-ва, не участвующего в воен. союзах и блоках, и внесло предложение образовать врем. общегерманское правительство на основе договорённости между ГДР и ФРГ и возложить на него проведение свободных выборов. Созданное по результатам выборов общегерманское Нац. собрание должно было выработать конституцию объединённой Германии и сформировать правительство, правомочное заключить мирный договор. Однако предложение СССР не получило поддержки со стороны зап. держав, настаивавших на членстве объединённой Германии в НАТО.
Позиция правительств США, Великобритании и Франции в герм. вопросе и последовавшее в мае 1955 вступление ФРГ в НАТО, принципиально изменившее воен.-политич. ситуацию в Центр. Европе, стали причиной начавшегося пересмотра руководством СССР линии в вопросе объединения Германии. Существованию ГДР и размещённой на её территории Группы сов. войск в Германии стало придаваться значение центр. элемента в системе обеспечения безопасности СССР на европ. направлении. Социалистич. обществ. устройство стало рассматриваться как дополнит. гарантия от поглощения ГДР зап.-герм. гос-вом и развития союзнич. отношений с СССР. В авг. 1954 сов. оккупац. власти завершили процесс передачи ГДР гос. суверенитета, в сент. 1955 Сов. Союз подписал с ГДР фундам. договор об основах отношений. Параллельно проводилась всесторонняя интеграция ГДР в экономич. и политич. структуры содружества европ. социалистич. государств. В мае 1955 ГДР стала членом Орг-ции Варшавского договора.
Обстановка вокруг ГДР и внутр. ситуация в самой республике во 2-й пол. 1950-х гг. продолжали оставаться напряжёнными. На Западе активизировались круги, которые были готовы пойти на применение воен. силы в отношении ГДР с целью её присоединения к ФРГ. На междунар. арене правительство ФРГ с осени 1955 настойчиво проводило линию на изоляцию ГДР и выступало с претензией на единоличное представительство немцев (см. «Хальштейна доктрина»). Особенно опасная ситуация складывалась на территории Берлина. Зап. Берлин, находившийся под управлением оккупац. администраций США, Великобритании и Франции и не отделённый от ГДР гос. границей, фактически превратился в центр подрывной деятельности против неё как экономической, так и политической. Экономич. потери ГДР из-за открытой границы с Зап. Берлином в 1949–61 составили ок. 120 млрд. марок. Через Зап. Берлин за тот же период ГДР нелегально покинуло ок. 1,6 млн. чел. Это были в осн. квалифицированные рабочие, инженеры, врачи, обученный мед. персонал, учителя, профессора и др., уход которых серьёзно осложнял функционирование всего государственного механизма ГДР.
Стремясь укрепить безопасность ГДР и разрядить обстановку в Центр. Европе, СССР в нояб. 1958 выступил с инициативой предоставить Зап. Берлину статус демилитаризов. вольного города, т. е. превратить его в самостоят. политич. единицу, имеющую контролируемую и охраняемую границу. В янв. 1959 Сов. Союз представил проект мирного договора с Германией, который мог быть подписан ФРГ и ГДР либо их конфедерацией. Однако предложения СССР вновь не получили поддержки со стороны США, Великобритании и Франции. 13.8.1961 по рекомендации Совещания секретарей коммунистич. и рабочих партий стран Варшавского договора (3–5.8.1961) правительство ГДР в одностороннем порядке ввело режим гос. границы в отношении Зап. Берлина и приступило к установке пограничных заграждений (см. Берлинская стена).
Сооружение Берлинской стены заставило правящие круги ФРГ пересмотреть свой курс как в герм. вопросе, так и в отношениях с социалистич. странами Европы. После авг. 1961 ГДР получила возможность относительно спокойного развития и внутр. консолидации. Укреплению положения ГДР способствовал её Договор о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с СССР (12.6.1964), в котором неприкосновенность границ ГДР объявлялась одним из осн. факторов европ. безопасности. К 1970 экономика ГДР по осн. показателям превзошла уровень пром. произ-ва Германии 1936, хотя численность её населения составляла лишь 1/4 населения быв. рейха. В 1968 была принята новая Конституция, которая определила ГДР как «социалистическое государство немецкой нации» и закрепила руководящую роль СЕПГ в гос-ве и обществе. В окт. 1974 в текст Конституции было внесено уточнение о наличии в ГДР «социалистической немецкой нации».
Приход к власти в ФРГ в 1969 правительства В. Брандта, вставшего на путь урегулирования отношений с социалистич. странами (см. «Новая восточная политика»), стимулировал потепление советско-западногерманских отношений. В мае 1971 на пост 1-го секретаря ЦК СЕПГ был избран Э. Хонеккер, который высказывался за нормализацию отношений ГДР с ФРГ и за проведение экономич. и социальных реформ в целях укрепления социализма в ГДР.
С нач. 1970-х гг. правительство ГДР начало развивать диалог с руководством ФРГ, что привело к подписанию в дек. 1972 договора об основах отношений между двумя государствами. Вслед за этим ГДР была признана зап. державами, а в сент. 1973 принята в ООН. Значит. успехов республика добилась в экономич. и социальной сферах. Среди стран – членов СЭВ её пром-сть и с. х-во достигли наивысших показателей продуктивности, а также самой высокой степени науч.-технич. развития в невоенном секто- ре; в ГДР был самый высокий среди социалистич. стран уровень потребления на душу населения. По показателям пром. развития в 1970-х гг. ГДР вышла на 10-е место в мире. Однако, несмотря на значит. прогресс, по уровню жизни к кон. 1980-х гг. ГДР всё же серьёзно отставала от ФРГ, что негативно отражалось на настроениях населения.
В условиях разрядки междунар. напряжённости в 1970–80-х гг. правящие круги ФРГ проводили в отношении ГДР политику «изменения через сближение», делая осн. акцент на расширение экономич., культурных и «человеческих контактов» с ГДР без признания её полноценным гос-вом. При установлении дипломатич. отношений ГДР и ФРГ обменялись не посольствами, как это принято в мировой практике, а постоянными представительствами с дипломатич. статусом. Граждане ГДР, попадая на зап.-герм. территорию, по-прежнему без всяких условий могли стать гражданами ФРГ, оказаться призванными на службу в бундесвер и пр. Для граждан ГДР, посещавших ФРГ, сохранялась выплата «приветственных денег», сумма которых к кон. 1980-х гг. составляла 100 марок ФРГ на каждого члена семьи, включая младенцев. Активную антисоциалистич. пропаганду и критику политики руководства ГДР вели радио и телевидение ФРГ, передачи которых принимались практически на всей территории ГДР. Политич. круги ФРГ поддерживали любые проявления оппозиционности у граждан ГДР и поощряли их бегство из республики.
В условиях острого идеологич. противоборства, в центре которого находилась проблема качества жизни и демократич. свобод, руководство ГДР пыталось регламентировать «человеческие контакты» между двумя государствами путём ограничения поездок граждан ГДР в ФРГ, осуществляло с помощью органов гос. безопасности («штази») усиленный контроль над настроениями населения, преследовало деятелей оппозиции. Всё это лишь усиливало нараставшую с нач. 1980-х гг. внутр. напряжённость в республике.
Перестройку в СССР большинство населения ГДР встретило с воодушевлением, в надежде на то, что она будет способствовать расширению демократич. свобод в ГДР и снятию ограничений на поездки в ФРГ. Однако руководство республики негативно отнеслось к процессам, разворачивавшимся в Сов. Союзе, рассматривая их как опасные для дела социализма, и отказалось встать на путь проведения реформ. К осени 1989 ситуация в ГДР стала критической. Началось бегство населения республики через открытую правительством Венгрии границу с Австрией и на территорию посольств ФРГ в вост.-европ. странах. В городах ГДР проходили массовые демонстрации протеста. Пытаясь стабилизировать обстановку, руководство СЕПГ 18.10.1989 объявило об освобождении Э. Хонеккера от всех занимаемых им должностей. Но и сменивший Хонеккера Э. Кренц не смог спасти положение. 9.11.1989 в условиях адм. неразберихи произошло восстановление свободного передвижения через границу ГДР с ФРГ и контрольно-пропускные пункты Берлинской стены. Кризис политич. системы перерос в кризис гос-ва. 1.12.1989 из Конституции ГДР был удалён пункт о руководящей роли СЕПГ. 7.12.1989 реальная власть в республике перешла к созданному по инициативе Евангелич. церкви Круглому столу, в котором поровну были представлены старые партии, массовые организации ГДР и новые неформальные политич. организации. На состоявшихся 18.3.1990 парламентских выборах СЕПГ, переименованная в Партию демократич. социализма, потерпела поражение. Квалифицир. большинство в Нар. палате получили сторонники вхождения ГДР в состав ФРГ. Решением нового парламента был упразднён Гос. совет ГДР, а его функции переданы Президиуму Нар. палаты. Главой коалиц. правительства был избран лидер христианских демократов ГДР Л. де Мезьер. Новое правительство ГДР объявило утратившими силу законы, закреплявшие социалистич. гос. устройство ГДР, вступило в переговоры с руководством ФРГ об условиях объединения двух государств и 18.5.1990 под- писало с ним гос. договор о валютном, экономич. и социальном союзе. Параллельно велись переговоры правительств ФРГ и ГДР с СССР, США, Великобританией и Францией по проблемам, связанным с объединением Германии. Руководство СССР во главе с М. С. Горбачёвым практически с самого начала согласилось с ликвидацией ГДР и членством объединённой Германии в НАТО. По собств. инициативе оно поставило вопрос о выводе с территории ГДР сов. воинского контингента (с сер. 1989 он именовался Зап. группой войск) и обязалось осуществить этот вывод в сжатые сроки – в течение 4 лет.
1.7.1990 вступил в действие гос. договор о союзе ГДР с ФРГ. На территории ГДР начало действовать зап.-герм. экономич. право, а платёжным средством стала марка ФРГ. 31.8.1990 правительства двух герм. государств подписали договор об объединении. 12.9.1990 в Москве представители шести государств (ФРГ и ГДР, а также СССР, США, Великобритании и Франции) поставили свои подписи под «Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии», в соответствии с которым державы – победительницы во 2-й мировой войне заявили о прекращении «своих прав и ответственности в отношении Берлина и Германии в целом» и предоставили объединённой Германии «полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами». 3.10.1990 договор об объединении ГДР и ФРГ вступил в силу, западноберлинская полиция взяла под охрану правительств. учреждения ГДР в Вост. Берлине. ГДР как гос-во прекратила своё существование. Плебисцита по этому вопросу ни в ГДР, ни в ФРГ не проводилось.
Дополнительная литература:
История Германской Демократической Республики. 1949–1979. М., 1979;
Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. B., 1984;
Социализм национальных цветов ГДР. М., 1989;
Bahrmann H., Links C. Chronik der Wende. B., 1994–1995. Bd 1–2;
Lehmann H. G. Deutschland-Chronik 1945–1995. Bonn, 1996;
Modrow H. Ich wollte ein neues Deutschland. B., 1998.
Иллюстрации:
В Президиуме Объединительного (Учредительного) съезда СЕПГ. Берлин. 21. 4.1946. Слева – В. Пик, справа – О. Гротеволь. Архив БРЭ;
17 июня 1953 в Вост. Берлине. Архив БРЭ;
Парад боевых рабочих дружин в Вост. Берлине. Август 1961. Архив БРЭ;
Флаг Германской Демократической Республики. Архив БРЭ;
Берлин. Панорама Александерплац. Архив БРЭ.
Автор статьи: И. Ф. Максимычев.