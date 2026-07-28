Германос (греч. ????????) (25.03.1771, Димицана ‒ 30.05.1826, Навплион)

Германо`с (греч. ????????) (25.03.1771, Димицана — 30.05.1826, Навплион) — имя при рождении Георгиос Гозяс, митрополит Патр (1806—1826), с 1818 — член греческого национально-освободительного общества «Филики Этерия». Поддерживал тесные отношения с русским консулом в Патрах И. Власопулосом и его секретарем И. Папарригопулосом, известным русским дипломатом, тайным членом «Филики Этерии». На совещании членов организации под председательством Г., проходившем в местечке Эгион 26—30 января 1821, где обсуждался план восстания на Пелопоннесе, Г. выступал за тщательную подготовку к восстанию и за получение помощи иностранных государств, рассчитывая прежде всего на содействие России. 22 марта 1821 на площади Св. Георгия в Патрах освятил оружие восставших. Считается, что он также освятил знамя повстанцев 25 марта 1821. Эту дату принято официально считать началом восстания греческого народа против турецких поработителей. В момент осады Патр османскими войсками направил находившимся в городе консулам великих держав письмо , в котором заявлял: «Мы четко решили: либо все погибнем, либо добьемся свободы». Принимал активное участие в формировании органов новой власти и являлся депутатом I Национального собрания в Эпидавре (20 декабря 1821 — 16 января 1822), принявшего первую конституцию — Эпидаврский органический статут. С конца октября 1822 и до июня 1824 Г. находился в Италии, куда был послан Национальным собранием для налаживания связей со Святым престолом. Однако встреча с папой не состоялась. По возвращении на Пелопоннес в июле 1826 пытался прекратить гражданскую войну между различными группами повстанцев. Был избран членом III Национального собрания в Эпидавре и являлся его председателем 6—16 апреля 1826. Скоропостижно скончался от инфекционной болезни. Воспоминания Г. о первых годах восстания являются ценным историческим источником.