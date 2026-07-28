Германо-турецкие договоры 1914 и 1941

Герма`но-туре`цкие догово`ры 1914 и 1941 — международные соглашения, заключенные между Германией и Турцией в ходе Первой и Второй мировых войн. 1. Г.-т. д. 1914 — тайный договор о дружбе, подписанный 2 августа великим везиром Саидом Халим-пашой и германским послом Х. фон Вангенгеймом в Стамбуле. Был подготовлен германской политикой, направленной на вовлечение Османской империи в союз Центральных держав и согласован сторонами 31 июля 1914. После объявления Германией войны России (1 августа), Центральные державы усилили давление на Турцию для ускорения подписания договора. Вследствие этой поспешности некоторые статьи соглашения уже не отвечали международной реальности (например, ст. 1, предусматривавшая нейтралитет Германии и Турции в австро-сербском конфликте). Ст. 2 возлагала на Турцию союзные обязательства в отношении Германской империи в случае вмешательства России в австро-сербский конфликт , ст. 3 закрепляла за миссией Л. фон Сандерса «действенное влияние» на турецкую армию во время войны, а Германия взяла на себя обязательства защить Турцию силой оружия от нападения России. Договор был выгоден прежде всего германской стороне, так как в ответ на обязательства Османской империи выступить на стороне Германии в войне с Россией Германия не взяла на себя аналогичных обязательств в случае войны союзницы с балканскими государствами, Францией и Велико­британией. В ходе войны Г.-т. д. был дополнен соглашениями от 28 сентября 1916, 27 октября и 11 ноября 1917 о «пропорциональном разделе выгод», полученных от неприятеля, об отказе от мирных предложений, если они грозили отторжением части территории одного из союзников, и т. д. Договор перестал действовать после подписания Мудросского перемирия 1918. 2. Г.-т. д. 1941 — договор о дружбе, подписанный 18 июня в Анкаре германским послом Ф. фон Папеном и турецким министром иностранных дел М. Ш. Сараджоглу, стал результатом прогерманской политики Турции, фактически поддержавшей германское военное проникновение на Балканы и не выполнившей союзнические обязательства по отношению к Греции и Югославии. Великобритания не препятствовала заключению Г.-т. д. в случае, если Англо-франко-турецкий договор 1939 не будет денонсирован. Подписывая Г.-т. д. стороны договорились уважать уже существующие обязательства, целостность и неприкосновенность территорий обеих стран, а также не предпринимать никаких мер, направленных против другой стороны. Германия и Турция обязались также поддерживать дружественные контакты по всем вопросам, касающимся их взаимных интересов. Договор был подписан на 10 лет. После нападания Германии на СССР Турция объявила о нейтралитете, продолжая снабжать Германию стратегически важным сырьем (хром и др.), а также нарушая в пользу Германии международные договоренности по Проливам. Под давлением союзников по Антигитлеровской коалиции Турция разорвала дипломатические отношения с Германией в августе 1944, прекратив тем самым действие Г.-т. д. 1941. Публ.: Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 2. М., 1926. С. 8; Tarihceleri ve Ac?klamalar? Ile Birlikte Turkiye’nin Siyasal Andlasmalar?. 1. Cilt (1920—1945). Ankara, 2000.