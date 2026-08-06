Германо-румынские договоры и соглашения 1939

Герма`но-румы`нские догово`ры и соглаше`ния 1939 — комплекс двусторонних экономических договоров, имевших политический подтекст . Военно-политические планы Германии и усиление ее позиций в Европе поставили румынские правящие круги в сложное положение. Они не хотели ухудшать отношения с демократическими западными странами, прежде всего с Францией, но были вынуждены считаться и с ростом военного влияния Германии. Переговоры по двусторонним экономическим отношениям начались осенью 1938 и велись под германским нажимом, что проявилось во время визита румынского короля Кароля II в Берлин в феврале 1939. Руководство Германии стремилось к увеличению импорта из Румынии нефти и других сырьевых ресурсов для военных нужд и установления выгодного для себя торгового режима на максимально долгий период. Румынская сторона добивалась признания Германией ее границ и укрепления сотрудничества в военной области для развития румынского военно-промышленного комплекса, получения доступа к передовым технологиям для авиационной промышленности и новым системам вооружений. 23 марта 1939 в Бухаресте был заключен договор «Об укреплении экономических связей между Румынией и Германией». С германской стороны его подписали посланник в Румынии В. Фабрициус и экономический советник Г. Вольтат, а с румынской — глава МИД Г. Гафенку и министр торговли и промышленности И. Бужою. Фактически экономика Румынии подпадала под влияние Германии. В соответствии с этим договором Румыния получала 250 млн рейхсмарок торговых кредитов, включая кредиты на военные поставки. Германская сторона — право на создание «свободных зон» для своих складов и нефтехранилищ в румынских портах, финансовое участие в нефтяной промышленности Румынии, строительство необходимых Германии шоссейных и железных дорог. Договор , вошедший в историю под название «Договора Вольтата», был конкретизирован в дополнительных соглашениях, заключенных в мае, июле, сентябре и декабре 1939, которые закрепили германское участие в развитии румынской деревообрабатывающей промышленности, наращивание импорта в Германию румынских сельхозпродуктов и увеличение, а затем и отмену ограничений на поставки нефти. Вырос и экспорт в Румынию германских вооружений. Публ.: Documents on German Foreign Policy, 1918—1945. Series D (1937—1945). Vol. VI. The Last Months of Peace. March—August 1939. Her Majesty’s Stationery Office. 1956; Relatii militare romano-germane. 1939—1944. Documente, V. F. Dobrinescu si colaboratori. Bucuresti, 2000. Лит.: Buzatu Gh. Romania si razboiul mondial din 1939—1945. Iasi, 1995; Gafencu Gr. Insemnari politice 1929—1939. Bucuresti, 1991; Haynes R. Politica Romaniei fata de Germania intre 1936 si 1940. Iasi, 2003; Niri A. Istoricul unui tratat inrobitor: Tratatul economic romano-german din martie 1939. Bucuresti, 1965.