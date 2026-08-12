ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1934

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1934 года - о мирном разрешении споров.

Под­пи­са­но по ини­циа­ти­ве А. Гит­ле­ра и Ю. Пил­суд­ско­го в Бер­ли­не 26 января сро­ком на 10 лет. Ра­ти­фи­ци­ро­ва­но 24.2.1934 года.

По со­гла­ше­нию сто­ро­ны обя­за­лись ос­но­вы­вать свои от­но­ше­ния на прин­ци­пах Кел­ло­га - Бриа­на пак­та 1928 года и ис­кать ре­ше­ния воз­ни­каю­щих спор­ных во­про­сов с по­мо­щью пе­ре­го­во­ров, без при­ме­не­ния си­лы. В со­гла­ше­нии от­ме­ча­лось, что оно не на­хо­дит­ся в про­ти­во­ре­чии с обя­за­тель­ст­ва­ми, при­ня­ты­ми его уча­ст­ни­ка­ми в от­но­ше­нии других го­су­дарств, и при­зва­но «об­лег­чить для обо­их пра­ви­тельств ре­ше­ние ве­ли­кой за­да­чи по изы­ска­нию спо­со­ба ре­ше­ния про­блем по­ли­ти­че­ско­го, эко­но­ми­че­ско­го и куль­тур­но­го пла­на», ко­то­рый бу­дет «спра­вед­ли­во и эко­ном­но» учи­ты­вать их ин­те­ре­сы.

С по­мо­щью Германо-польского соглашения Гер­ма­ния стре­ми­лась раз­ру­шить францскую сис­те­му сою­зов в Ев­ро­пе, пре­ж­де все­го по­дор­вать фран­ко-польский со­юз 1921 года, про­ти­во­дей­ст­во­вать соз­да­нию «Вос­точ­но­го пак­та» и советско-польскому сбли­же­нию, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­лись ею в ка­че­ст­ве пре­пят­ст­вий на пу­ти ре­ви­зии ус­ло­вий Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года. Польское пра­ви­тель­ст­во рас­счи­ты­ва­ло, что за­клю­че­ние Германо-польского соглашения ис­клю­чит воз­мож­ность гер­ма­но-советского сбли­же­ния, на­прав­лен­но­го про­тив Поль­ши, и по­зво­лит соз­дать ус­ло­вия для раз­ви­тия в даль­ней­шем бо­лее тес­ных от­но­ше­ний с Гер­ма­ни­ей на ан­ти­со­вет­ской ос­но­ве.

Германо-польское соглашение спо­соб­ст­во­ва­ло дес­та­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в Ев­ро­пе в 1-й половине 1930-х годов; оно бы­ло с тре­во­гой встре­че­но как в СССР, так и во Фран­ции, где ста­ло од­ной из при­чин от­став­ки ка­би­не­та К. Шо­та­на. С по­мо­щью Германо-польского соглашения Гер­ма­ния дос­тиг­ла сво­их внеш­не­по­ли­тических це­лей. При­сту­пив к под­го­тов­ке вой­ны про­тив Поль­ши, 28.4.1939 года она де­нон­си­ро­ва­ла со­гла­ше­ние.

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