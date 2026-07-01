Германо-польская война 1939 (сентябрьская кампания 1939)

Герма`но-по`льская война` 1939 (сентябрьская кампания 1939) — начальный этап Второй мировой войны. Долго назревавший кризис в международных отношениях перешел в военную стадию с нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939. Фактически немецкие диверсионные группы начали боевые действия в горных районах на юге Польши уже 25—26 августа. Германия выставила 1,85 млн солдат, примерно 2,8 тыс. танков, 10 тыс. орудий и минометов, 2085 самолетов, сильную военно-морскую группировку. Более 50 тыс. солдат направила против Польши Словакия. Польские вооруженные силы насчитывали около 1 млн солдат, 4,3 тыс. орудий, 900 танков и бронемашин, 400 боевых самолетов, а также небольшое число военных кораблей. В соответствии с утвержденным А. Гитлером в апреле 1939 планом операции «Вайс» 1 сентября 1939 германские войска одновременно нанесли удар из Вост. Пруссии, Померании и Силезии. У польского командования не было готового плана на случай войны с Германией, его начали разрабатывать только в марте 1939. Основные польские силы были сосредоточены вдоль западной и юго-западной границ страны. Польский Главный штаб предусматривал отступление с боями на линию рек Висла, Буг, Сан и занятия там долговременной обороны в ожидании вступления в войну союзных Франции и Великобритании, обязавшихся сделать это не позже, чем через 15 дней после начала боевых действий. 3 сентября 1939 союзники Польши объявили войну Германии, и война стала европейской. Но союзники не начали активных военных действий, предусмотренных Польско-французским союзным тракта- том 1921 и Польско-британским договором о взаимопомощи 1939. Используя превосходство в живой силе и технике, германская армия уже 3 сентября успешно завершила приграничные сражения и развернула мощное наступление в глубь Польши. 8 сентября немецкие части достигли Варшавы, 12 — Львова. К 16 сентября основные польские силы были разгромлены или окружены, надежное управление войсками, осуществлявшееся по гражданской проводной связи, стало невозможным. Единственная польская наступательная операция (сражение на р. Бзура 9—20 сентября), предпринятая армией «Познань» и остатками армии «Поморье» с целью помочь окруженной Варшаве, после первых успехов завершилась поражением. История сентябрьской кампании знает много примеров героизма польских солдат. Это оборона военно-транзитного склада на Вестерплатте (до 7 сентября), Гдыни (до 12 сентября), Варшавы (до 28 сентября), крепости Модлин (до 29 сентября), военно-морской базы на п-ове Хель (до 2 октября), но общей ситуации эти эпизоды не изменили. К 6 сентября Варшаву покинули президент И. Мосцицкий, главнокомандующий маршал Э. Рыдз-Смиглы и правительство Ф. Славой-Складковского. К 17 сентября военно-политическое руководство Польши оказалось в приграничном местечке Куты. Президент и правительство намеревались укрыться на территории нейтральной Румынии, о чем с 9 сентября велись переговоры в Бухаресте. 17 сентября по решению правительства СССР (см. Советско-германский пакт о ненападении 1939), действовавшего по договоренности с Германией, Красная армия перешла советско-польскую границу, о чем был поставлен в известность польский посол в Москве В. Гжибовский. Во вторжении участвовало 650 тыс. солдат и около 4,7 тыс. танков и бронемашин. Рыдз-Смиглы приказал своим войскам отступать в Румынию и Венгрию и оказывать сопротивление Красной армии только в случае попыток их разоружить. Вечером 17 сентября руководство страны перешло границу с Румынией, где было интернировано по настоянию Германии. Бои между польскими и советскими частями носили эпизодический характер (Вильно, Ораны, Гродно, Шацк, Хелм, Белосток). Последнее крупное сражение дала оперативная группа «Полесье» генерала Ф. Клееберга 2—5 сентября под Коцком в Люблинском воеводстве. Исчерпав боеприпасы в боях с вермахтом и Красной армией, последнее польское регулярное соединение 5 октября капитулировало перед немцами, что считается датой окончания Г.-п. в. 1939. Совокупные польские потери в кампании 1939 составили более 65 тыс. убитыми и около 140 тыс. ранеными. В немецких лагерях для пленных оказалось 11,5 тыс. офицеров и более 400 тыс. рядовых, порядка 300 тыс. человек было интернировано в соседних странах, в том числе в СССР более 11 тыс. офицеров и около 240 тыс. рядовых. Немцы потеряли от 10,6 до 14 тыс. убитыми, 27,6 тыс. ранеными и 3,4 тыс. пропавшими без вести, а также около 33 % бронетехники и самолетов. Официальные безвозвратные потери Красной армии составили от 882 до 1137 убитыми и около 2 тыс. ранеными, в боях с Красной армией погибло по разным данным от 3,5 до 17—19 тыс. поляков. В результате сентябрьской кампании 1939 произошел раздел территории Польши между Германией, СССР, Словакией и Литвой (см. Совет­ско-германский договор о дружбе и границе). Сентябрьская кампания ознаменовалась нарушениями международных норм и обычаев ведения войны: бомбардировками городов немцами, расстрелом гражданских лиц, в том числе по подозрению в принадлежности к немецкой «пятой колонне», и военопленных, обстрелы беженцев с воздуха и т. д. Лит.: Белые пятна — черные пятна. Сложные вопросы в россий­ско-польских отношениях. М., 2010; Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние. 1918—1939 гг. M., 2001; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Тарас Д. А. Операция «Weiss». Разгром Польши в сентябре 1939 г. Минск, 2003; Grzelak Cz., Stanczyk H. Kampania polska 1939 roku. Poczatek II wojny swiatowej. Warszawa, 2006.