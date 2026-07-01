ГЕРМАНО-ИСПАНСКИЙ ДОГОВОР 1885

ГЕРМАНО-ИСПАНСКИЙ ДОГОВОР 1885 года - урегулировал конфликт между Германией и Испанией по вопросу о владении Каролинскими островами.

За­клю­чён в Ри­ме 17 декабря при по­сред­ни­че­ст­ве па­пы Льва XIII . По Германо-испанскому договору был при­знан су­вере­ни­тет Ис­па­нии над Ка­ро­лин­ски­ми острова­ми, а Гер­ма­нии пре­дос­тав­ля­лись ши­ро­кие ком­мерческие льго­ты и пра­во соз­да­вать сто­ян­ки для фло­та и ба­зы для его ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния. Ус­ло­вия до­го­во­ра бы­ли одоб­ре­ны Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, так­же при­знав­шей су­ве­ре­ни­тет Ис­па­нии над Ка­ро­лин­ски­ми острова­ми (январь 1886 года). В по­сле­дую­щие го­ды Гер­ма­ния, стре­мив­шая­ся пре­вра­тить эти ост­ро­ва в свой аван­пост на Ти­хом океане, не ос­та­ви­ла на­ме­ре­ния ов­ла­деть ими. Вос­поль­зо­вав­шись тя­жё­лым по­ло­же­ни­ем Ис­па­нии во вре­мя ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года, Гер­ма­ния до­би­лась от испанского пра­ви­тель­ст­ва со­гла­сия на про­да­жу ост­ро­вов.

По со­гла­ше­нию от 12.2.1899 года Ис­па­ния ус­ту­пи­ла Гер­ма­нии ост­ро­ва Ка­ро­лин­ские, Па­лау и Ма­ри­ан­ские (ис­клю­чая остров Гу­ам). В ап­ре­ле то­го же го­да Гер­ма­ния объ­я­ви­ла Ка­ро­лин­ские острова сво­им про­тек­то­ра­том .

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