ГЕРМАНО-ИСПАНСКИЙ ДОГОВОР 1885
ГЕРМАНО-ИСПАНСКИЙ ДОГОВОР 1885 года - урегулировал конфликт между Германией и Испанией по вопросу о владении Каролинскими островами.
Заключён в Риме 17 декабря при посредничестве папы Льва XIII. По Германо-испанскому договору был признан суверенитет Испании над Каролинскими островами, а Германии предоставлялись широкие коммерческие льготы и право создавать стоянки для флота и базы для его материального обеспечения. Условия договора были одобрены Великобританией, также признавшей суверенитет Испании над Каролинскими островами (январь 1886 года). В последующие годы Германия, стремившаяся превратить эти острова в свой аванпост на Тихом океане, не оставила намерения овладеть ими. Воспользовавшись тяжёлым положением Испании во время испано-американской войны 1898 года, Германия добилась от испанского правительства согласия на продажу островов.
По соглашению от 12.2.1899 года Испания уступила Германии острова Каролинские, Палау и Марианские (исключая остров Гуам). В апреле того же года Германия объявила Каролинские острова своим протекторатом.