Гермaния (лат. Germania)

Гермáния (лат. Germania) — рим­ская провинция на левом берегу Рейна. В ходе войн с германцами в I в. до н. э. — I в. н. э. (начиная с Випсания Агриппы и до Германика) римлянам не удалось распространить свою власть на другой берег Рейна, за исключением Декуматских полей (agri Decumates), завоеванных уже при Флавиях. В этой милитаризованной зоне стояли две армии по 4 легиона в каждой, которыми командовали легаты сенаторского ранга, а иногда они находились под единым командованием (например, Германика в 13—17). Рейнские легионы играли важную политическую роль (провозглашение императором Вителлия в 69). Провинции Нижняя Г. (Germania inferior) с центром в Колонии Агриппине (совр. Кельн) и Верхняя Г. (Germania superior) c центром в Могонтиаке (совр. Майнц) засвидетельствованы под этими названиями не ранее реорганизации рейнского лимеса при Домициане (90). В эпоху Ранней империи эти области процветали благодаря значительным военным расходам на содержание легионов и торговле с Галлией и зарейнскими германскими племенами. В III в. подверглись разорению в ходе вторжений алеманнов и франков, при Диоклетиане Нижняя Г. была переименована в Germania Secunda, Верхняя Г. — в Germania Prima, или Maxima Sequanorum, и обе были включены в диоцез Галлий. В IV—V вв. Г. оставалась важным театром военных действий, пока не прекратила свое существование в середине V в.

Лит.: Eck W. Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.—3. Jh. Bonn, 1985; Heinen H. Trier und das Trevererland in römischer Zeit. Trier, 1985; Raepsaet-Charlier M.-Th. Les Gaules et les Germanies // Rome et l’intégration de l’Empire. 44 av. J.-C. — 260 ap. J.-C. V. 2. Approches régionales du Haut-Empire romain / Cl. Lepelley (dir.). Paris, 1998. P. 143—195; Eck W. Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum. Köln, 2004; Idem. La romanisation de la Germanie. Paris, 2007. Е. В. Ляпустина.