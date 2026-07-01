Германия (Федеративная Республика Германия) VII

Объединенная Г. 14 октября 1990 состоялись выборы в ландтаги 5 новых восточных земель: Бранденбурга, Мекленбурга — Передней-Померании, Саксонии, Саксонии-Ангальт и Тюрингии. В четырех из них, кроме Бранденбурга, победил ХДС. Первые общегерманские выборы в бундестаг состоялись 2 декабря 1990. В обстановке «объединительной» эйфории победа вновь досталась правящему блоку: за ХДС/ХСС проголосовало 43,8 % избирателей, за СвДП — 11 %. В бундестаг не попала партия «зеленых», зато вошли представители партий, действовавших только на территории восточных земель — «Союза-90» и Партии демократического социализма (ПДС). Экономика объединенной Г. в первые годы ее существования подверглась серьезному испытанию. Около 50 % рабочих мест в «новых землях» было ликвидировано, уровень безработицы достиг 30 %. Из-за невозможности продать молочную продукцию в 1990 было забито 400 тыс. коров. Массовым явлением стало выселение из домов, на которые предъявили права их бывшие хозяева. Население, потерявшее прежний минимум социальных гарантий государства, оказалось дезориентированным. Ключевую роль в переустройстве восточногерманской экономики сыграло Опекунское управление, в распоряжение которого поступило 14 тыс. предприятий бывшей ГДР. К середине 1993 было приватизировано около 2,5 тыс. мелких и средних предприятий (большинство выкупили их менеджеры или трудовые коллективы). Около 3,7 тыс. предприятий было ликвидировано. На эти программы Опекунское управление израсходовало 343 млрд марок, к декабрю его убытки составили 275 млрд марок. С целью преодоления кризиса правительство Коля призвало нацию к всемерной экономии: произошло увеличение налогов, которые достигли 50 % заработка, вновь были существенно урезаны социальные расходы. Еще тяжелее, чем экономическая, шла социально-психологическая интеграция. В обиход вошли понятия «осси» (восточные немцы) и «весси» (западные немцы). Распространилось мнение, будто в 1990 Западная Г. колонизировала ГДР. В 1993 лишь 22 % западных и 11 % восточных немцев считали, что в их взаимоотношениях друг с другом преобладает солидарность , а не корыстный расчет. 20 июня 1991 бундестаг принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин, что в немалой степени способствовало притоку инвестиций в пользу восточных немцев. Объединение Г. существенно изменило геополитическую ситуацию в Европе. ФРГ стала одним из главных инициаторов расширения НАТО на Восток, поскольку это одновременно означало и расширение герман­ского влияния. 23 декабря 1991 ФРГ самостоятельно признала Словению и Хорватию, а с весны 1993 подразделения бундесвера в составе сил ООН принимали участие в контролировании ситуации на Балканах. В 1994 блок ХДС/ХСС — СвДП, набрав на выборах лишь на 0,3 % голосов больше, чем оппозиционные партии, с трудом удержался у власти. Но через 4 года социал-демократы, за которых 27 сентября 1998 проголосовало 40,9 % избирателей, совместно с «зелеными» (6,7 % голосов) сформировали новую правительственную коалицию. Новым бундесканцлером стал Г. Шрёдер (СДПГ), вице-канцлером и министром иностранных дел — Й. Фишер («Союз 90/Зеленые»). Правительство разработало целый комплекс реформ, направленных на модернизацию пенсионной системы и системы здравоохранения, изменению иммиграционного законодательства, но, вследствие благоприятной экономической конъюнктуры многие из них так и не были претворены в жизнь. В 2000 была проведена налоговая реформа, призванная стимулировать развитие экономики. Парламентские выборы 22 сентября 2002 показали снижение популярности СДПГ: их основные соперники — блок ХДС/ХСС почти догнали их по количеству голосов избирателей (38,5 %). Однако «Союз 90/Зеленые» получил 8,6 % голосов (против 7,4 % у СвДП), что позволило сохранить «красно-зеленую» коалицию. Относительно высокий уровень безработицы, проблема старения немецкого общества, увеличившийся приток в страну иностранной рабочей силы вновь поставили правительство перед необходимостью проведения структурных реформ. В 2003 оно выступило с инициативами, получившими название «Повестка-2010». Непопулярные меры, предложенные в этой программе (пенсионная реформа, налоговая реформа, сокращение сроков выплаты пособий по безработице и др.), и начало их реализации вызвали широкую дискуссию как в обществе, так и в самой СДПГ. В партии возникло объединение «Альтернатива на выборах: работа и социальная справедливость», оформившееся в январе 2005 в самостоятельную партию. После поражения на выборах в Европейский парламент 13 июня 2004, на которых СДПГ получила самый низкий результат за всю послевоенную историю (21,5 %), и земельных выборах 22 мая 2005 в ландтаг Нижней Саксонии Шредер завил о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. 1 июля 2005 было объявлено об отставке правительства и о назначении новых выборов на 18 сентября. Однако ожидаемой победы эти выборы правящей коалиции не принесли. Блок ХДС/ХСС получил 35,2 % голосов избирателей и сформировал крупнейшую парламентскую фракцию — 226 депутатов. Возросло число избирателей, проголосовавших за СвДП (9,8 %), которая на этих выборах позиционировала себя как партия защиты гражданских прав. Напротив, число голосов, поданных за СДПГ и «Союз 90/Зеленые», уменьшилось: соответственно 34,2 % и 8,1 %. Успешно выступил блок «Левые», объединивший ПДС во главе с Г. Гизи и партию «Альтернатива», куда в мае 2005 вступил бывший лидер СДПГ О. Лафонтен (8,7 %). По итогам выборов было сформировано правительство «большой коалиции» (ХДС/ХСС — СДПГ) во главе с А. Меркель. Во внутренней и внешней политике правительство Меркель придерживалось прагматических принципов, проводило курс на модернизацию социального государства. Одним из важнейших ее свершений в период председательства Г. в ЕС (2007) стало подписание нового Договора, регулирующего порядок функционирования Европейского Союза. Также успешным эксперты считают достижение компромисса в вопросах защиты климата, достигнутого на встрече «Большой восьмерки» в июне 2007. В ходе мирового экономического кризиса 2008—2009 правительство Меркель оказало экономике Г. беспрецедентную государственную поддержку, приняв две инвестиционные программы на сумму свыше 80 млн евро , что позволило экономике выйти из рецессии уже в августе 2009. Выборы 27 сентября 2009 привели к власти коалицию ХДС/ХСС (33,8 % голосов избирателей) и СвДП (11,9 %). Новым вице-канцлером и министром иностранных дел стал Г. Вестервелле (СвДП), А. Меркель сохранила за собой пост канцлера. Во главу угла правительство поставило задачу достижения экономического роста путем снижения налогообложения. В мае 2011 в результате смены партийного руководства в СвДП новым вице-канцлером стал Ф. Рёслер. В 2011 Г. отказалась от воинского призыва и перешла на контрактную армию. В том же году начался также серьезный поворот в энергетической политике, вызванный аварией на АЭС Фукусима-1 в Японии: правительство приняло решение закрыть 8 атомных станций и отказаться от атомной энергии к 2022. Выборы 22 сентября 2013 принесли небывалый успех ХДС/ХСС (41,5 % — лучший результат с 1990), однако партнеру по коалиции — СвДП впервые с 1949 не удалось преодолеть 5-процентный барьер. Г. вновь вернулась к «Большой коалиции». Канцлером 462 голосами (от 621 депутатов) была вновь избрана А. Меркель. Вице-канцлером стал З. Габриэль, министром ино­странных дел — Ф.-В. Штайнмайер. Программа правительства «Сформировать будущее Германии» предусматривает увеличение квоты женщин в наблюдательных советах предприятий и научных учреждениях, введение минимальной заработной платы, сокращение потребления атомной энергии, реформу финансирования здравоохранения, пенсионного обеспечения (в том числе выравнивание пенсий на Востоке и Западе Г. к 2016), стабилизацию банковской системы, приверженность структурам ЕС и НАТО. Лит.: Ватлин А. История Германии в ХХ веке. М., 2002; Озмент С. Новая история германского народа. М., 2007; Патрушев А. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М., 2007; Шульце Х. Краткая история Германии. М., 2004; Орлова М. И. ГДР: рождение и крах. М., 2000; Whaley J. Das Heilige Romische Reich deutscher Nation und seine Territorien. 2 Bde. Darmstadt, 2014; Herbert U. Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Munchen, 2014; Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 5 Bde. Munchen, 1987—2008; Wehler H.-U. (Hrsg.) Moderne Deutsche Geschichte. 12 Bde. Frankfurt am Main, 1996; Index zur Deutschen Geschichte// https://web.archive.org/web/20051216015318/http://www.wsgn.euv-frankfurt-o.de/vc/pageD.html.