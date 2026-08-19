Германия (Федеративная Республика Германия) VI

Послевоенная Г. (1945—1949). После капитуляции гитлеровской Г. верховную власть в стране взяли на себя главнокомандующие войсками держав-победительниц. В соответствии с решением Крымской конференции (3—11 февраля 1945) Г. была разделена на 4 зоны оккупации (английскую, американскую, советскую и французскую), Берлин — на 4 сектора. Для совместного управления страной был создан Союзный контрольный совет (СКС). На Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945) была утверждена программа, предусматривавшая демилитаризацию, денацификацию, децентрализацию и демократизацию Г. (так называемые «4 Д»), принято решение о передаче г. Кенигсберга и прилегающего к нему района Советскому Союзу, части территории Вост. Пруссии до рек Одер и Нейсе — Польскому государству, а также о выселении немцев из Судетской области и с территорий, передаваемых Польше и СССР. По разным подсчетам, до 1948 было выселено 12—16 млн человек. Оккупационные власти распустили НСДАП и связанные с ней организации, запретили бывшим нацистам занимать государственные посты, самые активные из них были интернированы. С целью наказания военных преступников был проведен Международный трибунал в Нюрнберге (20 ноября 1945 — 16 октября 1946, см. Нюрнбергский процесс). 26 марта 1946 СКС принял экономическую программу для послевоенной Г., которая предусматривала запрет развития ряда отраслей промышленности и демонтаж 1800 предприятий, прежде всего точного машиностроения, оптики и химического синтеза. Наиболее активно процесс демонтажа проходил в советской зоне оккупации, поскольку в соответствии с Потсдамским соглашением каждая из держав-победительниц должна была возмещать понесенный в ходе войны ущерб в основном «изъятиями» из собственной зоны. Здесь же наиболее активно шел процесс социально-экономических реформ (экспроприация крупного землевладения, социализация крупных промышленных предприятий), в то время как американцы и британцы в структуру собственности в своих зонах практически не вмешивались. Изменилось территориально-административное деление Г., часть земель была создана заново. Так, в британской зоне оккупации возникли Северный Рейн — Вестфалия, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. В землях постепенно создавались выборные органы самоуправления. 25 февраля 1947 СКС принял закон о прекращении существования Пруссии в качестве самостоятельной земли. 10 июля 1945 советская военная администрация (СВАГ) разрешила создание политических партий. Первой, уже 11 июля, была легализована КПГ во главе с В. Ульбрихтом. С лета 1945 стали воссоздаваться городские и земельные организации СДПГ. Социал-демократы советской зоны оккупации взяли курс на объединение с КПГ: 21—22 апреля 1936 в восточном секторе Берлина было провозглашено создание Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Западные социал-демократы во главе с К. Шумахером, выступив против такого объединения, собрались на свой первый послевоенный съезд 9—11 мая 1946. 11 декабря 1948 произошло официальное оформление Свободной демократической партии (СвДП), первым председателем которой был избран Т. Хейсе. Формирование новой политической силы — Христианско-демократического союза (ХДС), выдвинувшего концепцию построения «социально-рыночного хозяйства», растянулось до 1950. 1 января 1947 путем объединения британской и американской зон оккупации была создана Бизония. Был создан Экономический совет, в который вошли 104 представителя ландтагов. В этом же году западногерманские земли были включены в план Маршалла, предусматривавший стратегическую экономическую помощь США Зап. Европе. 20 марта 1948 СКС прекратил работу. 20 июня 1948 на западе Г. была проведена денежная реформа, отсекшая восточную зону в финансово-экономическом отношении. На следующий день директор Экономического совета Л. Эрхард объявил об отмене административного распределения товаров и контроля за ценами, что способствовало исчезновению черного рынка. 23 июня в советской зоне были введены восточные немецкие марки, предназначенные и для Зап. Берлина. 24 июня, с целью не допустить хождения западной валюты на западно-берлинской территории, советская сторона перекрыла все железные и автомобильные дороги, связывающие город с западными зонами. Началась блокада Берлина, продолжавшаяся до 12 мая 1949. 1 июля 1948 военные губернаторы западных оккупационных зон передали главам правительств западногерманских земель «Франкфуртские документы», в которых предлагали созвать конституционное собрание для выработки демократической конституции. В ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что эта конституция будет носить временный характер и именоваться Основным законом. Для обсуждения проекта Основного закона 1 сентября 1948 в Бонне собрался так называемый Парламентский совет, состоявший из представителей ландтагов земель (65 парламентариев). Председателем Парламентского совета был избран К. Аденауэр. Стремясь избежать веймарской модели и возможной узурпации власти президентом, немецкие политики выбрали форму парламентской республики, при которой властные полномочия президента сильно ограничены, а глава кабинета министров ( канцлер ) избирается парламентским большинством. Основные принципы конституции: федерализм, демократический и социальный характер государства — объявлялись незыблемыми. 8 мая 1949 Парламентский совет принял Основной закон 53 голосами против 12. После одобрения его союзными военными губернаторами и ратификацией парламентами земель (кроме Баварии) 23 мая 1949 он вступил в силу. 7 сентября 1949 состоялось первое заседание избранного 14 августа немецкого парламента (бундестага). Столицей нового государства — ФРГ — стал Бонн. На территории советской зоны оккупации проходили аналогичные процессы. С конца 1947 стали созываться Народные конгрессы за мир и единство Г. Был избран Немецкий народный совет из 400 членов (в том числе 100 — от западных зон), большинство в котором составляли коммунисты. III Народный конгресс (май 1949) принял Конституцию Германской Демократической Республики (ГДР), ориентированную на всю Г. 7 октября 1949 на территории советской зоны оккупации было провозглашено создание ГДР. Федеративная республика Г. (1949—1990). Первым федеральным канцлером нового государства был избран К. Аденауэр, первым президентом — Т. Хейсе. На протяжении 15 лет лицо ФРГ определяли христианские демократы, побеждавшие на парламентских выборах 1953, 1957 и 1961, получив соответственно 36,4, 39,7 и 35,8 % голосов избирателей. Во внутренней политике был взят курс на создание социальной рыночной экономики (автор концепции — министр экономики Л. Эрхард), в основе которой лежала согласованная деятельность и взаимная ответственность государства, предпринимателей и работников. Уже в 1950 была отменена карточная система. В 1950-е в стране наблюдался экономический подъем, названный современниками «экономическим чудом». С 1948 по 1953 объем промышленного производства вырос в три раза. В короткий срок был совершен рывок от «общества голода» к «обществу пресыщения». Ежегодно строилось около 500 тыс. квартир, 70 % которых составляло муниципальное жилье. К 1962 была достигнута полная занятость. Рабочая неделя сократилась с 52 до 46 часов. В 1957 была проведена пенсионная реформа, итогом которой стало существенное увеличение пенсий рабочих (на 65 %) и служащих (на 72 %). Были введены детские пособия. «Закон о возмещении ущерба» (16 мая 1952) гарантировал существенную материальную помощь тем, кто пострадал от войны, изгнаний и экспроприаций в Вост. Г. Под давлением профсоюзов в 1951 был принят закон «Об участии трудящихся в управлении предприятиями горной и металлургической промышленности», в 1952 — закон о производственных советах. Внешняя политика правительства Аденауэра была направлена на превращение ФРГ в равноправного партнера стран Запада. В 1951 ФРГ стала членом Европейского Совета и Европейского общества угля и стали, в 1955 — вступила в НАТО . Оккупационный статут, переданный Аденауэру верховными комиссарами западных оккупационных держав 21 сентября 1949 и ставивший под контроль внешнюю политику и экономику ФРГ, отменил подписанный в мае 1952 Боннский договор . 25 марта 1957 были подписаны Римские соглашения о создании Европейского экономического сообщества, учредителем которого была и ФРГ. Нормализировались отношения с Францией. В 1957, после проведения референдума, Саар присоединился к ФРГ. 22 января 1963 ФРГ и Франция подписали договор о сотрудничестве. Одним из принципов внешней политики правительства Аденауэра была претензия ФРГ на единоличное представительство всей Г. на мировой арене: с государствами, признававшими ГДР, дипломатические отношения не устанавливались. Впервые эта доктрина была применена в 1957 в отношении Югославии. Однако для СССР сделали исключение: визит Аденауэра в сентябре 1955 в Москву завершился подписанием договоров о возвращении на родину 10 тыс. немецких военнопленных и об установлении дипломатических отношений между странами. В 1963 Аденауэр ушел в отставку. Новым канцлером стал Л. Эрхард, который, несмотря на все свои заслуги перед немецким народом, не смог удержать ХДС/ХСС у власти. В ответ на разработку чрезвычайных законов в стране стало набирать силу широкое движение внепарламентской оппозиции (APO). В 1966—1967 экономика ФРГ вступила в фазу рецессии. СвДП, не желая нести ответственность за бюджетный дефицит, 27 октября 1966 вышла из правительства, и Эрхард вынужден был покинуть пост канцлера. 1 декабря 1966 к власти пришло правительство «большой коалиции» во главе с К. Кизингером (ХДС). Вице-канцлером и министром иностранных дел стал В. Брандт — лидер СДПГ, которая в своей Годесбергской программе 1959 отказалась от постулатов марксизма, выдвинув в качестве основных ценностей принципы свободы, справедливости и солидарности. В основу правительственного курса была положена концепция «глобального регулирования», разработанная министром экономики К. Шиллером, что позволило к 1968 восстановить прежние темпы экономического роста. Стремясь к проведению более реалистичной внешней политики, правительство установило дипломатические отношения с Румынией и Югославией. Однако в стране уже давно назревал конфликт поколений. Молодежь, недовольная идеалами отцов, их прагматизмом, готовностью к компромиссам, замалчиванием нацистского прошлого, возглавила широкое протестное движение, вылившееся в массовые манифестации и гражданские инициативы. В апреле 1969 была создана Германская коммунистическая партия, заменившая запрещенную в 1956 КПГ. Стало формироваться движение «зеленых». Большую популярность приобрели идеи «новых левых», в том числе философов Франкфуртской школы. Правые националисты создали Национал-демократическую партию Германии (НДП). 28 сентября 1969 на выборах в бундестаг победила СДПГ (42,7 % голосов избирателей), ХДС набрала 36,6 %, ХСС — 9 %, СвДП — 5,8 %. Была сформирована социал-либеральная коалиция (СДПГ — СвДП), которую возглавил В. Брандт. Вице-канцлером и министром иностранных дел стал В. Шеель. Новое правительство взяло курс на расширение демократии. Была проведена избирательная реформа, предоставившая право участия в выборах молодежи с 18 лет; внесены поправки в уголовное и административное законодательство; проведена амнистия для участников студенческих выступлений 1968; с целью реального соблюдения гарантированного конституцией равенства полов реформировано семейное право . Началась реформа системы образования, предусматривавшая введение школ нового типа (Gesamtschule), расширение системы государственных стипендий, введение новых программ обучения в школах и вузах с целью ликвидировать отставание в этой сфере от других европейских стран. 19 января 1972 вступил в силу новый закон о предприятиях (Betriebsverfassungsgesetz), расширивший права производственных советов. Внешняя политика правительства Брандта — Шееля была направлена на нормализацию отношений со странами Восточного блока (так называемая «новая восточная политика»). 28 ноября 1969 ФРГ присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. 12 августа 1970 был подписан Московский договор о сотрудничестве и отказе от применения силы между СССР и ФРГ с признанием нерушимости всех послевоенных границ в Европе, включая границу по Одеру — Нейсе, а 7 декабря — аналогичный договор с Польшей. Поскольку ратификация этих договоров увязывалась правительством ФРГ с решением вопроса о статусе Западного Берлина, правительства СССР, США, Великобритании и Франции 3 сентября 1971 пошли на подписание соглашения, закреплявшего status quo: особый правовой статус Западного Берлина в обмен на гарантии свободного транзита из ФРГ. В ходе парламентских дебатов о ратификации договоров с СССР и Польшей оппозиция 27 апреля 1972 попыталась объявить конструктивный вотум недоверия правительству, но для победы ей не хватило двух голосов. Чтобы избавиться от патовой ситуации в бундестаге, правящая коалиция инициировала проведение досрочных выборов. На досрочных выборах в парламент 19 ноября 1972 победу одержала правящая коалиция: 45,8 % голосов избирателей получила СДПГ, 8,4 % достались СвДП. Выборы показали, что население поддерживает курс правительства на нормализацию отношений ФРГ с восточными соседями, и уже 21 декабря 1972 был подписан Договор об основах взаимоотношений между ГДР и ФРГ, предусматривавший взаимное признание двух германских государств, отказ от применения силы и нерушимость общих границ. 18 сентября 1973 ГДР и ФРГ стали членами Организации Объединенных Наций. Однако после разоблачения референта канцлера Г. Гийома, агента спецслужб ГДР, В. Брандт 5 мая 1974 был вынужден уйти в отставку. Его преемником на посту канцлера стал прагматичный Г. Шмидт. Посты вице-канцлера и министра иностранных дел получил Г. Д. Геншер (СвДП). Несомненной заслугой нового правительства стал вывод страны из длительного мирового экономического кризиса с наименьшими, по сравнению с большинством европейских стран, потерями. Была проведена структурная модернизация промышленности, сделана ставка на стимулирование свободного предпринимательства, прежде всего малого и среднего бизнеса, сокращены расходы на социальные программы. Благодаря этому удалось стабилизировать немецкую марку и даже принять меры по накоплению золотовалютных резервов. Парламентские выборы 1976 и 1980 вновь принесли победу социал-либеральной коалиции. В то же время правительству Шмидта пришлось столкнуться с ростом т. н. «новых социальных движений». Особенно мощно заявило о себе движение за мир , выступавшее против размещения на территории ФРГ американских атомных ракет среднего радиуса действия. В 1980 возникла «антипартийная партия» зеленых. По стране прокатилась волна терроризма, вызванная активизацией деятельности «Фракции Красной армии» (RAF). 10 ноября 1974 был убит президент судебной палаты Г. Дренкман. В 1977 удались покушения на генерального прокурора З. Бубака и председателя правления «Дрезденер банк» Ю. Понто. В сентябре 1977 террористы захватили и впоследствии убили главу Союза промышленников ФРГ Г. Шлейера. В ответ правительство вынуждено было применить усиленные меры безопасности, в том числе ввести упрощенную процедуру судопроизводства в отношении террористов. В начале 1980-х страну поразил новый экономический кризис, существенно увеличилась безработица, в два раза вырос дефицит бюджета. На съезде СДПГ в апреле 1982 левое большинство социал-демократов потребовало от Шмидта вернуться к активной социальной политике. Руководство СвДП, напротив, выступило за резкое сокращение расходных статей бюджета. Попытки найти компромисс не увенчались успехом. 1 октября 1982 бундестаг выразил недоверие канцлеру Г. Шмидту и большинством голосов (52 %) избрал на пост федерального канцлера председателя ХДС Г. Коля. В начале 1983 Г. Коль инициировал досрочные выборы, которые на этот раз принесли успех ХДС. Вместе с ХСС они получили 48,8 % голосов избирателей (244 места в бундестаге). СвДП, набрав 7 % голосов, также вошла в правительственную коалицию. СДПГ с 38,2 % голосами ушла в оппозицию. Парламентской партией впервые стали «зеленые» (5,6 % голосов). 18 лет ФРГ управляли неоконсерваторы, которые, критикуя кейнсианский этатизм, не отказывались, однако, от модели «социального рыночного хозяйства». Экономическая политика Коля была в целом ориентирована на экономию бюджетных средств и целевое распределение социальных расходов (в основном на систему образования и профессиональной переподготовки). Ужесточилось трудовое законодательство , в которое были внесены поправки, направленные на ограничение прав профсоюзов и расширение полномочий работодателей при заключении трудовых договоров. Выборы 1987, хотя и принесли победу правящей коалиции, свидетельствовали о падении ее популярности: блок ХДС/ХСС получил 44,3 % голосов. В этих условиях правительство Коля сделало ставку на активизацию внешней политики, в том числе во взаимоотношениях с ГДР. В сентябре 1987 состоялся официальный визит в ФРГ председателя Государственного совета ГДР Э. Хонеккера, которого принимали как главу иностранного государства. Активизировались и отношения с новым советским руководством: после визита канцлера ФРГ в Москву в октябре 1988, в июне 1989 ФРГ с ответным визитом посетил М. С. Горбачев. Импульс к объединению Г. исходил, таким образом, не от западногерманского государства. Толчок ему дали события 1989 в ГДР: падение Берлинской стены, отставка правительства Хонеккера, а затем и Кренца, проведение свободных выборов в Народную палату в марте 1990. Однако правительство Коля блестяще использовало выпавший ему исторический шанс: 28 ноября 1989, выступая в рейхстаге, Коль выдвинул план конфедеративного объединения двух германских государств и их совместной интеграции в общеевропейский процесс. 18 мая 1990 был подписан Договор об экономическом, валютном и социальном союзе двух стран. С 1 июля на территории ГДР официально получила хождение западногерманская марка . С 5 мая 1990 начались переговоры по формуле «4+2» (СССР, США, Великобритания, Франция, а также ГДР и ФРГ), призванные подвести окончательный итог Второй мировой войне. В конечном счете советское руководство вынуждено было пойти на серьезные уступки своим западным партнерам, согласившись с сохранением членства объединенной Г. в НАТО . Одновременно сторонами была заявлена готовность после объединения Г. заключить договор о добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ (подписан в Бонне 9 ноября 1990). 31 августа 1990 в Берлине состоялось подписание второго государственного договора (Einigungsvertrag) между ФРГ и ГДР, регулирующего детали воссоединения страны и унификации ее правовой системы. В соответствии с договором от 3 октября 1990 на территорию бывшей ГДР распространилось действие Основного закона ФРГ. 12 сентября 1990 в Москве был подписан договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», завершивший переговоры по формуле «4+2» и санкционировавший объединение Г. с точки зрения международного права. Германская Демократическая Республика (ГДР, 7 октября 1949 — 2 октября 1990). На первом этапе (1949—1968) действовала демократическая конституция 1949. Высшим руководящим органом страны считалась Народная палата , предусматривались прямые выборы по пропорциональной системе, формирование правительства сильнейшей фракцией парламента, возможность создания коалиционного правительства. Для представительства земель создавался специальный орган — Палата земель, депутатов которой должны были избирать ландтаги. Главой государства по конституции являлся президент . В 1949 на этот пост был избран В. Пик. Премьер-министром стал О. Гротеволь. После смерти В. Пика в 1960 пост президента был упразднен и вместо него коллективным главой государства стал Государственный совет. Первым председателем Госсовета стал В. Ульбрихт. Хотя конституцией предусматривалась многопартийность, руководство СЕПГ встало на путь так называемой системы блока, когда еще на стадии выборов составлялся единый избирательный список, ведущая роль в котором принадлежала правящей партии. На первых выборах в Народную палату 15 октября 1950 был допущен только единый список Национального фронта, при этом 70 % мест было предоставлено СЕПГ и руководимым ею организациям, 30 % — ХДП и ЛДП. В 1952 федеративное территориально-государственное устройство было заменено унитарным: вместо 5 земель было создано 16 округов, земельные ландтаги и правительства земель ликвидированы. Законом 1958 была упразднена и Палата земель. В июне 1953 народ Восточного Берлина и других городов вышел на улицы, требуя проведения демократизации и воссоединения страны, однако эти выступления были подавлены Советской армией. В 1955 была ликвидирована Советская контрольная комиссии для Г., и Советский Союз признал ГДР. В 1968 путем референдума была принята новая конституция , основанная на отказе от разделения властей и принципе единства власти. ГДР определялась как «социалистическое государство немецкой нации», подчеркивалась руководящая роль «рабочего класса и его марксистско-ленинской партии», основой экономической системы объявлялась «социалистическая собственность на средства производства». С начала 1950-х ГДР вступила на путь планового хозяйства. Первый пятилетний план (1951—1955) ориентировался преимущественно на развитие энергетики, машиностроения, тяжелой и химической промышленности. Советские акционерные общества (SAG) преобразовывались в Народные предприятия ГДР (VEB). В 1958 были окончательно отменены продуктовые карточки. В 1963 руководство ГДР ввело Новую экономическую систему планирования и руководства народным хозяйством (NoSPL), которая предоставила предприятиям и занятым на них рабочим больше самостоятельности в вопросах снабжения, кредитования, сбыта и ценообразования. Были приняты и законы о предоставлении различных льгот молодежи в получении образования, жилья, организации досуга. 5 мая 1955 ГДР стала соучредителем Организации Варшавского договора — военно-политического союза социалистических стран. В то же время договор от 20 сентября 1955 предусматривал сохранение на территории ГДР значительного контингента советских вооруженных сил. В конце 1950-х разразился очередной Берлинский кризис, вызванный политикой ФРГ и США, с одной стороны, и массовым бегством восточных немцев в Зап. Г. через территорию Западного Берлина, с другой (ежегодно регистрировалось в среднем по 200 тыс. беженцев). Предложения СССР придать Берлину статус демилитаризованного вольного города западные союзники отвергли. В этих условиях по настоянию В. Ульбрихта совещание руководителей государств — участников Варшавского договора, проходившее в Берлине 3—5 августа 1961, приняло решение закрыть внутриберлинскую границу. В ночь на 13 августа 1961 на всем протяжении границы между советским и западным секторами Берлина начали возводить бетонную стену. Это на долгие годы стабилизировало обстановку в центре Европы и способствовало разрядке международной напряженности. В подписанном 12 июня 1964 договоре с СССР Западный Берлин был назван «самостоятельным политическим образованием». 3 мая 1964 В. Ульбрихт по состоянию здоровья был вынужден уйти со всех своих постов. Сменивший его на посту Первого секретаря ЦК СЕПГ Э. Хонеккер провозгласил главной задачей государства «единство экономической и социальной политики», направленной на повышение жизненного уровня простых людей. Краеугольным камнем этой политики стала грандиозная Жилищная программа, рассчитанная до 1990. С 1973 гражданам ГДР было разрешено покупать западные товары в магазинах, торгующих за валюту. С этой целью привлекались западные кредиты, в результате чего задолженность Западу к 1989 составила 21,6 млрд долларов. Улучшились и взаимоотношения между двумя немецкими государствами: 21 декабря 1972 был подписан Договор об основах взаимоотношений между ФРГ и ГДР. 18 сентября 1973 ГДР вступила ООН. Поскольку руководство ГДР во главе с Э. Хонеккером (с 1976 он занимал также пост председателя Государственного совета) отказалось от проведения реформ и дистанцировалось от курса М. С. Горбачева на перестройку, экономический кризис перерос в политический. В стране проходили многотысячные демонстрации с требованием свободы слова и передвижения. 17 октября 1989 председатель Совета министров ГДР В. Штоф внес предложение освободить Хонеккера от его обязанностей. Новым руководителем ГДР стал Э. Кренц, который, не имея никакого авторитета в обществе, уже в декабре 1989 был вынужден уйти в отставку. 18 марта 1990 в ГДР прошли первые свободные выборы в Народную палату, победу на которых одержал Альянс за Германию (избирательный блок, включавший ХДС, Немецкий социальный союз и движение «Демократический прорыв»). Лидер ХДС Л. де Мезьер, став главой правительства, провозгласил курс на объединение страны.