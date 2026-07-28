Германия (Федеративная Республика Германия) V

Годы нацистской диктатуры (1933—1945). Назначение Гитлера рейсхканцлером 30 января 1933 означало конец Веймарской демократии и установление нового политического режима, хотя формально на некоторое время сохранялись политические структуры предшествовавшего периода. Правительство внешне носило коалиционный характер, 10 постов в нем принадлежало НННП и «Стальному шлему», и только 3 — НСДАП. 1 февраля Гитлер убедил президента распустить рейхстаг и назначить новые выборы на 5 марта 1933. С целью обеспечения нацистам победы на выборах были изданы президентские указы «О защите немецкого народа» (4 февраля 1933) и «О защите нации и государства» (28 февраля 1933). Были отменены основные конституционные права и свободы, за государственные преступления вводилась смертная казнь. Но и в этих условиях нацисты получили всего 44 % голосов избирателей, вместе с союзниками — 53 %. 23 марта 1933, приняв закон «Об устранении бедственного положения народа и государства» («Закон о чрезвычайных полномочиях»), правительство получило право издавать законы, отклоняющиеся от конституции. В соответствии с ним были запрещены КПГ, СДПГ и профсоюзы. Остальные партии объявили о «самороспуске». 14 июля 1933 вышел закон «Против создания новых партий». Законом «Об обеспечении единства партии и государства» (1 декабря 1933) НСДАП объявлялась «носительницей немецкой государственной мысли». Лидеры партии становились руководителями государства. По закону «О восстановлении профессионального чиновничества» (7 апреля 1933) увольнялись все неугодные чиновники, прежде всего демократы, либералы и евреи . К началу 1934 законы «О слиянии областей с империей» (7 апреля 1933), «О ликвидации рейхсрата» (14 февраля 1934) и др. ликвидировали федеративное государственное устройство. Г. была разделена на 32 партийные области во главе с гауляйтерами. Осуществив законодательную реконструкцию власти, Гитлер в «ночь длинных ножей» (30 июня 1934) приказал расправиться со своими соперниками и потенциальными конкурентами внутри НСДАП и соратниками из консервативного лагеря. Окончательное оформление нового политического режима завершилось принятием после смерти Гинденбурга 2 августа 1934 закона об объединении постов президента и рейхсканцлера. Гитлер стал пожизненным «фюрером и рейхсканцлером». Государственное управление в нацистской Г. осуществляла система государственных органов под непо-средственным контролем фюрера и НСДАП на основе жесткой централизации. Аппарат государственного управления включал в себя комитет трех уполномоченных (начальник имперской канцелярии, начальник Генштаба ВС и Тайный кабинет), Совет министров по вопросам обороны, имперское правительство , Имперскую канцелярию и канцелярию НСДАП. Экономикой руководили Генеральный совет немецкого хозяйства (создан 15 июля 1933), Ведомство по 4-летнему планированию и Управление генерального уполномоченного по военной экономике. В промышленности было создано 13 главных групп, которые делились на отраслевые. Все группы, а также сами предприятия возглавляли «фюреры». Рабочие были объединены в Германский трудовой фронт. Важнейшими составными частями механизма фашистской диктатуры стали аппарат по пропагандистской обработке населения и карательные органы НСДАП. Созданное в марте 1933 министерство народного просвещения и пропаганды под руководством Й. Геббельса насаждало не только культ личности фюрера, но также и культ труда, материнства, мужской доблести, патриотизма. В орбиту нацистской пропаганды, в том числе через организации Имперский союз немецких чиновников, Национал-социалистический союз немецких врачей, Союз юристов национал-социалистов, Союз учителей, Женскую национал-социалистическую организацию, Студенческий союз, Моторизованный союз, «Гитлерюгенд», «Сила через радость», — были включены практически все слои населения. Все периодические издания находились под жестким контролем Имперской палаты прессы во главе с М. Аманом, издатели и журналисты были объединены в Ассоциацию германской прессы. Искусство контролировалось Имперской палатой культуры. Нацистам удалось даже создать лояльную режиму организацию Немецкие христиане. Антифашистское сопротивление внутри Г. (коммунисты, некоторые социал-демократы, «исповедальная церковь») было немногочисленным и не могло привести к свержению гитлеровского режима. В систему карательных органов входили штурмовые отряды (СА), охранные отряды (СС), служба безопасности (СД), тайная государственная полиция ( гестапо ) и концентрационные лагеря . Всего было создано 23 концлагеря и 2 тыс. филиалов. В 1939 возникло Главное управление имперской безопасности во главе с рейхсфюрером СС Г. Гиммлером. Судебная система, кроме обычных судов, включала в себя также Народный трибунал (по вопросам государ-ственной измены), особые суды (для расправы с противниками режима) и военно-полевые суды. Требование законности действий было подменено требованием их целесообразности. Правовая система нацистской Г. опи- ралась на теорию превосходства «арийской расы». Законами «О граж- данстве» и «Об охране немецкой крови и немецкой чести» (приняты на съезде НСДАП в Нюрнберге 15 сентября 1935) все жители страны делились на граждан, обладавших совокупностью всех политических, гражданских и социальных прав, и подданных. С целью обеспечения «чистоты расы» было ограничено даже право вступления в брак. 9— 10 ноября 1938 по стране прокатилась волна еврейских погромов, которые стали сигналом перехода от массового бойкота евреев к их физическому уничтожению. Такая же участь ожидала цыган, душевнобольных, инвалидов и некоторые другие группы населения. Соблюдая первое время осторожность во внешней политике, Гитлер настоял на подписании германским правительством Пакта согласия и сотрудничества с Великобританией, Францией и Италией (15 июля 1933). 16 ноября 1933 Г. и Польша подписали коммюнике об отказе от применения силы в отношениях друг с другом, а 26 января 1934 — Пакт о ненападении. В то же время 14 октября 1933 Г. официально объявила о своем желании выйти из Лиги Наций (12 ноября 1933 решение было утверждено плебисцитом). 16 марта 1935 последовало официальное заявление о введении в стране всеобщей воинской повинности, создании вермахта и о разрыве Версальского договора. 7 марта 1936 Гитлер ввел войска в Рейнскую демилитаризованную зону, не встретив никакого сопротивления со стороны Франции. Поскольку заключить более тесный союз с Великобританией оказалось невозможно, Гитлер обратил свой взор на Италию и Японию. 25 октября 1936 было подписано военно-политическое соглашение с Италией («ось Берлин—Рим»), дополненное впоследствии Германо-итальянским договором 1939, а 25 ноября 1936 — Антикоминтерновский пакт, к которому позднее присоединились Италия (ноябрь 1937), Венгрия и Испания (февраль-март 1939). 5 ноября 1937 на секретном совещании Гитлер изложил план военно-политического реванша и завоевания «нового жизненного пространства», согласно которому первыми жертвами нацистской Германии должны были стать Австрия и Чехословакия. 12 марта 1938 немецкие войска перешли границу с Австрией — был осуществлен аншлюс , подтвержденный 10 апреля 1938 на референдуме. Затем, в два этапа, была присоединена Чехословакия: сначала Судетская область (на основе подписанного 29 сентября 1938 с Великобританией, Францией и Италией Мюнхенского соглашения), а 15 марта 1939 немецкие войска вошли в Прагу. Гитлер объявил о создании протектората Чехия и Моравия во главе с К. Нейратом. 23 марта 1936 Г. путем военного вторжения присоединила к себе Клайпедский край . После неудачных переговоров с Польшей о включении в состав Г. Гданьска Гитлер денонсировал немецко-польский договор о ненападении (31 марта), а также военно-морское соглашение с Англией (28 апреля), определявшее процентное соотношение численности военно-морских флотов двух стран. Следующим шагом подготовки Г. к войне стало подписание 23 августа 1939 Советско-германского пакта о ненападении и секретного протокола, разграничившего сферы влияния Г. и СССР в Европе. В Польше граница между сферами влияние проходила по рекам Нарев, Висла и Сан. Нападением Г. на Польшу 1 сентября 1939 началась Вторая мировая война. 28 сентября 1939 был заключен новый советско-германский Договор о дружбе и границах, также сопровождавшийся секретным протоколом, по которому, в обмен на Литву, вся Польша включалась в сферу интересов Г. Побежденная Польша была разделена Гитлером на две части: западные территории вошли в состав рейха, на остальных было создано Польское генерал-губернаторство . В ходе так называемой «молниеносной войны» (блицкриг) были разгромлены Дания , Норвегия, государства Бенилюкса. В 1940 пала Франция. В 1941 Г. и Италия захватили Югославию и Грецию, разделив их земли между собой. В то же время «битва за Англию» (операция «Орел»), начавшаяся 15 августа 1940, Гитлером была проиграна. 22 июня 1941 немецкие войска начали осуществление военно-стратегического плана «Барбаросса»: Г. напала на СССР. В короткий срок захватив почти всю Прибалтику, Белоруссию и значительную часть Украины и блокировав Ленинград, немецкие войска натолкнулись на неожиданное для них сопротивление под Москвой: Красная армия , перейдя 5 декабря 1941 в контрнаступление , перечеркнула надежды Гитлера на быстрое окончание войны на Восточном фронте. Затем, несмотря на успехи весны-лета 1942, гитлеровская армия потерпела поражение под Сталинградом (19 ноября 1942 — 2 февраля 1943) и Курском (15 июля — 23 августа 1943), а также в битве за Днепр (сентябрь — ноябрь 1943). Ресурсы оккупированных территорий ставились на службу экономике рейха. «Нежелательные элементы», прежде всего евреи , подлежали уничтожению в концентрационных лагерях (Освенцим, Треблинка, Майданек). Славян, в соответствии с планом «Ост», разработанным Г. Гиммлером на рубеже 1941—1942, планировалось переселить из Вост. Европы в Сибирь, а их земли колонизовать. 18 февраля 1943 Й. Геббельс призвал перейти к тотальной войне, что должно было означать и тотальную мобилизацию всех сил и средств для ее ведения. Были закрыты все театры, варьете, множество магазинов, мастерских, мелких предприятий. 33 тыс. чиновников отправлены на военные предприятия и на фронт. К военной службе при­­­влекли 300 тыс. молодых женщин. 25 сентября 1944 был подписан приказ о формировании «фолькс­штурма» (Volkssturm), куда принудительно записывали всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. После провала антигитлеровского заговора 20 июля 1944 усилились репрессии внутри страны. 6 июня 1944 войска антигитлеров­ской коалиции высадились в Нормандии, 25 августа освободили Париж. 22 июня 1944 началось генеральное наступление Красной армии, советские войска вышли к территории Вост. Пруссии. Последняя попытка немецких войск перейти в контрнаступление была предпринята в декабре 1944 в Арденнах, однако вскоре, с цель отражения наступления Красной армии на Берлин , германское командование было вынуждено перебросить на Восток свою главную ударную силу — 6-ю танковую армию. 2 мая 1945 капитулировал берлинский гарнизон и немецкие войска в Италии. 7 мая — в Реймсе и 8 мая в Карлсхорсте была подписана общая капитуляция Г.