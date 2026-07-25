Германия (Федеративная Республика Германия) II

Г. в XIII—XV вв. XIII—XV вв. явились для Г. важным и вместе с тем сложным, противоречивым временем. Это была эпоха материально-технического прогресса, расцвета ремесел и торговли. Развивалась добыча руды: серебра, золота, железа, меди. Произведенный металл использовался внутри страны и вывозился за рубеж. Расширялось и совершенствовалось горное дело . Применялась новая форма финансирования — паевые взносы. Широко использовался наемный труд. Возникли привилегии — «вольности» горнорудных районов; оформилась горная регалия — исключительное право королей и князей на добытые ископаемые. Развивалась торговля, расширялся ареал торговых поездок, чему способствовало выгодное географическое положение Г. Традиционные маршруты немецких купцов вели в старинные торговые центры соседних регионов — Сев. Италии и Фландрии; в XIII—XIV вв. приобрела размах дальняя торговля, связавшая запад и восток, север и юг Европы. Внутри Г. оформились различия в хозяйственном укладе: юг специализировался на производстве и сбыте полотна, добыче и вывозе металлов; север (в особенности портовые города) — на транзитной торговле; прирейнские города — на торговле, связывавшей Сев. и Южн. Г. и, шире, север и юг Европы. Экономические связи между регионами развивались благодаря городским торжищам и ярмаркам — Франкфуртской, Страсбургской, Базельской. Так складывался рынок, участниками которого были города (в том числе мелкие) и сельская округа, сбывавшая на городских торжищах свою продукцию. Изменился и ассортимент товаров: раньше торговали преимущественно предметами роскоши; теперь на первое место вышел сбыт товаров массового спроса. С XIII в. полным ходом шла торговля зерном (его вывозили через приморские города в Голландию, Фландрию, Норвегию, Англию); скотом (его перегоняли из Дании, Польши, Венгрии); рыбой, маслом, медом, солью. В районах ткацкого производства обрабатывалось как местное сырье, так и привозное: хлопок с Востока и из Южн. Европы, английская шерсть. Развитию торговли сопутствовал прогресс в банковско-кредитном деле: им ведали выходцы из Италии — так называемые ломбардцы, а кроме того еврейские ростовщики. Короли Г. и территориальные князья оказывали евреям покровительство, взимая с них поборы. Право на это являлось одной из регалий — исключительных прав государя. Основой рынка, центрами торговли и финансов являлись города. Их в Г. было много — к XIV в. до 4 тыс.; в них проживало до 3 млн человек — пятая часть населения страны. Многие города были мелкими, но немало было и средних. А такие центры торговли, ремесла и культуры, как Кельн, Нюрнберг, Аугсбург, Вена, Любек, были достаточно крупными и по европейским меркам. Города, помимо размера и географического положения, различались по экономической специализации (торговля с селом; ремесла; дальняя, в том числе международная, торговля) и по статусу: «вольные», или имперские состояли в имперском подчинении, «земельные» (нем. Landesstadte) состояли под юрисдикцией князей. Для совместных действий и защиты общих интересов города объединялись в союзы. Крупнейшим из них стало северогерманское торговое объединение — Ганза, достигшая расцвета в XIV — 1-й половине XV в. Торговые пути ганзейских купцов вели во Францию, Фландрию, Англию, Норвегию, Швецию, Вост. Прибалтику, русские земли. Особенно важным партнером являлся Новгород . Там у ганзейцев были свои торговая контора, подворье , церковь. С новгородскими князьями ганзейцы заключали соглашения о порядке и правилах торговли. Из Руси, Прибалтики и Скандинавии ганзейские купцы везли на запад и юг Европы зерно, лес, воск, сало, масло, меха, из Скандинавии также железо и медь; в обратном направлении — ремесленные изделия, тонкое сукно, предметы роскоши, пряности, соль, вино. Интересы Ганзы вступили в противоречие с интересами Дании, которая с середины XIV в. прочно и надолго овладела областью Сконе на юге Скандинавского п-ова. Вследствие этого она получила контроль над проливами, ведущими из Северного моря в Балтийское — и соответственно контроль над торговыми пошлинами, рыболовными промыслами, сконскими городскими торжищами и ярмарками. Первый конфликт — между датским королем Вальдемаром Аттердагом и ганзей-скими городами Любеком, Ростоком и Штральзундом завершился победой ганзейцев. В дальнейшем борьба не раз возобновлялась. Окончательно от идеи господства на Балтий­ском море (Dominium maris baltici) ганзейские города отказались лишь в раннее Новое время. Для немецкой деревни втягивание в товарно-денежные отношения поначалу явилось благотворным, но со временем привело к негативным последствиям. В XIV в. вначале на западных территориях, а затем и на заэльбских землях сказался общеевропейский аграрный кризис: резкое падение цен на сельскохозяйственную продукцию (в первую очередь зерно) и «ножницы цен» — высокие цены на ремесленные изделия при низких на продукты сельского хозяйства. Положение усугубили войны, неурожаи и особенно «Черная смерть» — эпидемия чумы в середине XIV в. Повсюду забрасывались пашни, люди уходили из обжитых мест. Нередко крестьяне, борясь за выживание, продавали урожай на корню, прибегали к кабальным займам. К этому добавлялись попытки господ (также страдавших от аграрного кризиса и испытывавших нехватку денег) увеличить повинности крестьян. Разорение, гнет ростовщиков и сеньоров вызывали широкое народное недовольство. Нередки были крестьянские восстания. К повстанцам-крестьянам подчас примыкали горожане (особенно городские низы) и недовольные дворяне . Восставшие, как правило, требовали отменить чрезмерные поборы, прекратить произвол господ и ростовщиков. Зрелое и позднее Средневековье явились для Г. временем ожесточенной борьбы в «верхах». В XIII в. в этих «верхах» произошли изменения: несколько ослабли позиции духовных князей и возросла роль князей светских. Владения князей различались по величине и степени дробления. В Центральной и Южн. Г. — Швабии и Франконии земли князей были раздробленными. На западных окраинах имелись более компактные образования: графство Габсбургское, графство Люксембургское, герцогство Лотарингия. Особую группу составляли владения короля — некогда обширные, а в XIII в. уже небольшие, разбросанные по стране. Наиболее крупными территориальными единицами были княжества на востоке, в колонизованных землях — Пруссия, Померания, Бранденбург, Богемия (Чехия). Их жители долго (до конца XIV в.) напрямую подчинялись князю; «феодальная лестница» отсутствовала. Пользуясь этим, князья восточных земель усиливали свою власть, опираясь на администрацию, состоявшую из должностных лиц — министериалов. С XIII в. на первое место среди восточных территорий выдвинулась Богемия (Чехия). Ее государи, получив статус королей, повели борьбу за расширение владений. Огромных успехов добился король Богемии Оттокар (Отакар) II, присоединивший к чешским землям обширные сопредельные территории. Он создал сильную администрацию; пригласил умелых и трудолюбивых переселенцев из Голландии, Фландрии, Саксонии. В его владениях появилось множество деревень и городов, непосредственно подчинявшихся королю. Существенно обогатила корону горная промышленность — особенно горнорудный район Куттенберг (чешск. Кутна Гора). Усиление князей (особенно восточных) шло параллельно с ослаблением центральной власти (и в связи с ним). В 1254 умер последний король из династии Гогенштауфенов. Началось 30-летнее «междуцар­ствие», когда в Г. не было признанного всеми государя. Обострились противоречия между: 1) группами знати; 2) знатью и бюргерством; 3) «верхами» и «низами»; разгорелась «борьба всех против всех». К этому добавилась внешняя угроза — со стороны французских королей (желавших заполучить часть имперских земель, а то и стать императорами), а также угроза, исходившая от папства. Папы стремились расколоть империю, отделить от нее Г., а в ней создать наследственную монархию, лояльную по отношению к Римскому престолу. Вопрос о судьбе империи разделил германских князей на два лагеря. Часть государей являлись сторонниками наследственной монархии и были готовы на уступки французам и папе. В другом лагере тон задавали могущественные князья-избиратели — курфюрсты, чьим идеалом была выборная королевская власть. Они были противниками уступок Риму и Франции. Их программа в конце концов восторжествовала и надолго определила принципы политического устройства Г. В 1273 окончилось «междуцар-ствие». Королем стал Рудольф I (1273—1291) из скромного рода графов Габсбургов. Рудольф I был избран не общим собранием имперских князей (как то было принято по старой традиции), а особым органом князей-избирателей — коллегией курфюрстов. Вскоре началась борьба между Рудольфом I и его могущественным противником — богем- ским королем Оттокаром II. Рудольф I взял верх, отвоевав у чешского монарха Австрию, впоследствии ставшую ядром владений Габсбургов. Рудольф I активно занимался и мирным строительством: на землях своего домена создал эффективную администрацию, постоянное войско. Перспектива усиления рода Габсбургов не вполне устраивала князей: они стремились не допустить упрочения государственной власти и одновременно продолжить политику централизации в своих владениях. В начале XIV в. королем стал Генрих VII (1308—1313), выходец из рода графов Люксембургских. Пытаясь возродить традиции Штауфенов, Генрих VII совершил поход в Италию, где короновался императорской короной. Ощутимых выгод монарху эта коронация не дала. Более реальные успехи имела династическая политика Генриха VII: он сделал сына королем Чехии, женив его на наследнице богемского престола. Теперь угроза самовластию князей исходила от Люксембургов. После смерти Генриха VII часть князей провозгласили королем Людовика (Людвига) IV (1314—1347), герцога Баварского из рода Виттельсбахов. Их противники избрали другого короля — Фридриха Красивого из рода Габсбургов. В вооруженной борьбе Людовик Баварский одержал победу. Однако в борьбу вмешался папа Иоанн XXII, заявив, что король , не утвержденный папой, не имеет права на власть. Людовик Баварский и его сторонники отвергли эти претензии, опираясь на учение мыслителей того времени (Марсилия Падуан-ского и Уильяма Оккама): государь, избранный народом, — выше папы; полномочия он получает сразу после избрания. Папа отлучил короля Людовика от церкви и наложил на его владения интердикт . Король Людовик, в свою очередь, совершил поход в Италию, где увенчал себя императорской короной. Теперь уже опасность усиления императорской власти стала исходить от Людовика Баварского. Немецкие князья, стремясь не допустить этого усиления, еще при жизни Людовика Баварского избрали на трон Карла IV (1346—1378), наследника чешского престола, представителя династии Люксембургов. В 1355, Карл IV стал императором. Вскоре, в 1356, он утвердил Золотую буллу — установление, закрепившее и систематизировавшее сложившиеся новые традиции в политическом раз- витии Г. Булла игнорировала притязания папы на вмешательство в выборы короля. Право избрания было закреплено за семью курфюрстами — архиепископами Майнца, Кельна, Трира и светскими правителями Богемии, Пфальца, Саксонии и Бранденбурга. Кандидат, избранный большинством голосов, получал королевские полномочия с момента избрания; утверждение папой не требовалось. Чтобы сделать голоса неделимыми (и опять же не допустить вмешательства папы), территории курфюрстов были объявлены неделимыми; в светских курфюршествах было закреплено право майората. Курфюрсты получили значительную самостоятельность: к ним перешли монетная и горная регалии, ряд других полномочий. Личность курфюрста подлежала защите согласно законам об оскорблении величества; преступления против курфюрстов расценивались как государственная измена . Золотая булла закрепила итог, к которому пришла Г.: светское государство с олигархическим правлением и высокой степенью децентрализации. Это государственное устройство сохранялось долго — вплоть до упразднения империи (начало XIX в.).Сам Карл IV сосредоточил внимание главным образом на хозяйстве и культуре Чехии, где он был не «первым среди равных», а полновластным господином. В числе прочего он основал Пражский (Карлов) университет — один из лучших в Европе. Из последующих императоров незаурядной личностью был Сигизмунд I (1410—1437). Он проводил активную политику: организовал крестовые походы против гуситов (см. Гуситское движение), пытался предотвратить вторжение турок в Центральную Европу. Он был сторонником церковных и политических реформ; сверх того, множество реформаторских планов ему приписывала молва . После его смерти был опубликован памфлет неизвестного автора «Реформация императора Сигизмунда». Там говорилось: следует лишить духовенство земель-ной собственности, исключительных прав и ренты, отменить крестьян­скую зависимость, упразднить значительную часть пошлин, запретить спекуляцию продовольствием. Многие из этих требований впоследствии звучали не раз: в трудах реформаторов и гуманистов, в прокламациях, памфлетах, народных требованиях. После пресечения Люксембургской династии (1438) император­ская власть перешла к Габсбургам. Упадок этой власти продолжался: особенно он проявился в правление Фридриха III (1440—1493). Это был век междоусобиц, грабежа и разбоя, неудач во внешней политике. Впрочем, к концу правления Фридриха III положение его династии улучшилось: брак сына Фридриха III — Максимилиана I с Марией Бургундской принес Габсбургам Нидерланды; а последовавший брак сына Максимилиана I с наследницей испанского короля сделал Габсбургов могущественной династией. Большое значение для позднесредневековой Г. (как и для многих других государств того времени) имели собрания сословных представителей: имперские (рейхстаги) и местные (ландтаги). Но более или менее регулярными сословные собрания стали только на местном уровне. И в целом в позднесредневековой Г. централизация (с такими чертами, как совершенствование управления, укрепление финансов, военные реформы) ощутимо проявилась именно на местном уровне — в имперских княжествах. Ист.: Документы о политической борьбе на имперских собраниях (рейхстагах) в Германии в конце XIV в. // Средние века. Вып. 49. М., 1986; Леонтьевский А. В. Хрестоматия по истории Германии XIV в. Ростов-на-Дону, 2001; Немецкий город XIV—XV вв. Сб. материалов / Пер., вводн. ст., комм. В. В. Стоклицкой-Терешкович. М., 1936; Петр из Дусбурга. Хроника Земли Прусской / Пер., комм. В. И. Матузовой. М., 1997; Саксонское зерцало / Отв. ред. В. М. Корецкий. М., 1985. Лит.: Бойцов М. А. Золотая булла 1356 г. и королевская власть в Германии во 2-й половине XIV в. // Средние века. Вып. 52. М., 1989. C. 25—46; Его же. Германский император XIV в.: Инструменты реализации власти // Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. С. 106—114; Его же. Города Германии до конца XV в. // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1: Феномен средневекового урбанизма. М., 1999. С. 73—92; Динцельбахер П. Основные тенденции религиозного развития Германии в высокое средневековье // Другие средние века: К 75-летию А. Я. Гуревича. М.—СПб., 2000. С. 143—165; Майер В. Е. Деревня и город Германии в XIV—XVI вв. Л., 1979; Смирин М. М. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952; Boockmann H. Stauferzeit und spates Mittelalter: Deutschland, 1125—1517. Berlin, 1987; Rapp F. Les origines medievales de l’Allemagne moderne: De Charles IV a Charles V. Paris, 1989; Seibt F. Karl IV: Ein Kaiser in Europa, 1346—1378. Munchen, 1978; Vom Staufischen Imperium zum Hausmacht-Konigtum / Hrsg. B. Topfer, E. Engel. Weimar, 1976; Borgolte M. Die mittelalterliche Kirche. Munchen, 1992; Krieger K.-F. Die Habsburger im Mittelalter: Von Rudolf I. bis Friedrich III. Stuttgart, 1994.