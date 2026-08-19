ГЕРМАНИЯ ЧАСТЬ I

ГЕРМАНИЯ ЧАСТЬ I - государство в Центральной Европе, омывается Северным и Балтийским морями.

Территория - 357 тысяч квадратных км. На суше граничит с Данией на севере, с Нидерландами , Бельгией, Люксембургом и Францией на западе, со Швейцарией и Австрией на юге, с Чешской Республикой и Польшей на востоке и юго-востоке. Столица - Берлин (3 289 000 человек), некоторые государственные учреждения расположены в Бонне. Крупнейшие города: Гамбург (1 688 300 человек), Мюнхен (1 161 100 человек), Кёльн (966 800 человек). Официальный язык - немецкий.

География.

Территория Германии подразделяется на 3 природных региона. Прибрежные равнины Северо-Германской низменности занимают всю северную часть страны, где распространены рыхлые отложения - галечники, пески и глины, включающие толщи бурого угля, которые образовались в болотах среди дельт. На севере страны множество мелких озер ледникового происхождения.

Для Средней Германии характерно сочетание возвышенностей и низких гор, сложенных древними прочными породами. Они включают массивы Айфель и Хунсрюкк - в западной части, Таунус и Шпессарт - в центре, Фихтельгебирге - на востоке, Швабско-Франконский Альб и горный массив Шварцвальд - на юго-западе и Баварское плоскогорье, граничащее с альпийскими хребтами,- на крайнем юге. В некоторых местах сформировались глубоко погруженные впадины, занятые морскими и озерными бассейнами, которые заполнялись глинами, песками и галечниками. Наиболее известные из них - Верхнерейнская и Кёльнская низменности. На крайнем юге Германии расположены Альпы. Их западные хребты представляют собой низкие горы, сложенные песчаниками, в восточной же части, в Баварии, к югу от Мюнхена, расположены Северные Известняковые Альпы. Здесь, у австрийской границы, находится высочайшая точка Германии - гора Цугшпитце (2963 м). К северу от Альп располагается несколько крупных озер (самое большое - Боденское, на границе с Австрией и Швейцарией). Наиболее крупные реки Германии - Рейн, Дунай, Везер, Эльба, Неккар и Одер. Ок. 1/3 территории, главным образом на юге, покрыто лесами. Германия имеет несколько групп островов: Северо- и Восточно-Фризские - в Северном море; Фемарн и Рюген - в Балтийском море. Германия отличается умеренным климатом. На северную часть страны влияют морские погодные системы, которые смягчают климат. В центре страны климат более континентальный. Среднегодовая температура летом 20-30°С, зимой - около 0°С. Среднемесячный уровень осадков 50-80 мм.

Население.

В 2005 году численность населения ФРГ достигла 82 431 390 человек. В 1990 году, перед объединением страны, в Западной Германии проживало с учетом переселенцев из стран Восточной Европы 63,6 млн человек, в Восточной Германии (ГДР) - 16,1 млн человек.

В 2005 году показатель иммиграции достиг 2,18 на 1 тысячу человек. Количество иностранцев в Германии - около 7,8 млн человек, из них самая многочисленная группа - турки (2,1 млн), за ними следуют граждане бывших республик Югославии (0,7 млн), итальянцы (0,6 млн), греки (0,4 млн) и поляки (0,3 млн). В 70-80-х годах XX века начался приток политэмигрантов из таких стран, как Сомали, Шри-Ланка, Иран. Этнический состав Германии: немцы - 91,5%, турки - 2,4, прочие - 6,1%. По оценкам, в Германии живет до 60 тысяч сорбов (лужицких сербов, также известных как лужичане или венды), говорящих на 2 славянских языках и населяющих Лаузиц - район между Дрезденом и Котбусом. Почти 90% населения Германии проживает в городах и прилегающих к ним урбанизированных районах. В 2005 году средняя плотность населения составила 230 человек на кв. км. Наиболее густонаселенной территорией является так называемая рейнская ось, протянувшаяся от Рейнско-Рурской агломерации (между Дортмундом и Бонном) на юг, вверх по течению Рейна, через Франкфуртскую (Рейнско-Майнскую) к Рейнско-Неккарской агломерации, а от нее на юго-восток, к Штутгарту и Мюнхену. Другая важная ось расселения также проходит от района конурбации Рейн-Рур на восток, по северному краю средневысотных гор Гарц Центральной Германии на их стыке с Северо-Германской низменностью, через Ганновер, Брауншвейг и Магдебург и далее с ответвлением на юг, к индустриальному району Галле-Лейпциг-Кемниц-Дрезден. В сельских районах плотность населения не превышает 200 человек на кв. км, а кое-где составляет менее 100 человек на кв. км. Повышенная плотность населения вне главной полосы отмечается лишь в таких районах, как Саарский каменноугольный бассейн и урбанизированные ареалы вокруг Берлина , Гамбурга, Бремена и Нюрнберга.

Государственное устройство.

Германия - федеративная республика. Основной закон (Конституция) ФРГ был принят 23 мая 1949 года с последующими дополнениями от 1954, 1956, 1990, 1993 и 1994 годов. ФРГ состоит из 16 земель, включая несколько приравненных к ним по статусу городов: Бавария (Bayern, административный центр - Мюнхен), Баден-Вюртемберг (Baden-Wurttemberg, административный центр - Штутгарт), Берлин, Бранденбург (Berlin, Brandenburg, административный центр - Потсдам), Бремен, Гамбург, Гессен (Bremen, Hamburg, Gessen, административный центр - Висбаден), Мекленбург-Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern, административный центр - Шверин), Нижняя Саксония (Niedersachen, административный центр - Ганновер), Рейланд-Пфальц (Rheinkand-Pfalz, административный центр - Майнц), Саар (Saarland, административный центр - Саарбрюккен), Саксония (Sachsen, административный центр - Дрезден), Саксония-Анхальт (Sachsen-Anhalt, административный центр - Магдебург), Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen, административный центр - Дюссельдорф), Тюрингия (Thuringen, административный центр - Эрфурт), Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein, административный центр - Киль). Все федеральные земли имеют собственные конституции, парламенты и правительства. В Конституции ФРГ закреплены 4 главных принципа демократии, верховенства закона, социально ориентированного государства и федерализма. Глава государства - федеральный президент, который избирается специально созываемым Федеральным собранием (Bundesversammlung) сроком на 5 лет и может занять этот пост вновь только 1 раз. Федеральное собрание созывается председателем бундестага и состоит из депутатов бундестага и такого же числа членов, избираемых ландтагами (парламентами земель). В случае недееспособности или смерти президента его полномочия передаются председателю бундесрата.

Законодательная власть осуществляется парламентом, состоящим из 2 палат: бундестага и бундесрата. Бундестаг избирается населением сроком на 4 года. Выборы одной половины депутатов проходят в округах по мажоритарной системе путем прямого голосования, выборы другой половины - по партийным спискам, составленным в каждой земле, по пропорциональной системе. Бундесрат состоит из депутатов, назначаемых правительствами земель из своего состава сроком на 4 года. Председатель бундесрата избирается поочередно и по традиции единогласно из числа премьер-министров всех 16 земель сроком на 1 год. К компетенции бундесрата относится одобрение принятых бундестагом законопроектов, требующих внесения изменений в Конституцию Германии и касающихся взаимоотношений между федерацией и землями, а также затрагивающих интересы федеральных земель. Структура органов исполнительной власти подразделяется на 3 уровня - федеральный, земельный и местный,- которые функционируют относительно независимо друг от друга.

Исполнительная власть федерального уровня возглавляется Федеральным канцлером, который избирается парламентом (бундестагом) ФРГ и формально назначается на эту должность Федеральным президентом.

Канцлер формирует Федеральное правительство (кабинет), единолично определяет основные направления проводимой им политики. Наряду с министерствами в структуру центральных органов исполнительной власти включены Ведомство Федерального канцлера (возглавляется министром по особым поручениям) и Ведомство по делам печати и информации (возглавляется статс-секретарем), которые подчинены непосредственно Федеральному канцлеру. Федеральные министерства (в 2005 году - 17) возглавляются соответствующими министрами, которые руководят их работой вместе с заместителями - статс-секретарями (1-2 чиновниками) и парламентскими статс-секретарями (1-2 депутатами, назначаемыми в помощь министру). При министерствах могут создаваться специализированные федеральные ведомства. Особенность функционирования исполнительной власти в ФРГ заключается в том, что федеральные минисстерства проводят правительственную политику, как правило, через аналогичные органы исполнительной власти земель ФРГ и на местах. Исключения составляют министерства иностранных дел, обороны, некоторые подразделения министерств финансов, транспорта, внутренних дел, в той мере, в которой Конституция ФРГ фиксирует прямое выполнение федерацией соответствующих функций.

Земли ФРГ, будучи относительно самостоятельными субъектами федерации, автономно определяют структуру своих органов исполнительной власти. Как правило, во главе этих структур находятся избираемые парламентами премьер-министры земель, которые формируют земельные правительства. Формально в пределах своей компетенции земельные правительства полностью независимы от Правительства ФРГ. В вопросах, относящихся к ведению федерации, на них возложено исполнение соответствующих федеральных законов. Замыкают структуру органов исполнительной власти местные администрации (муниципалитеты). Они подчинены земельным правительствам в вопросах, отнесенных к ведению самих земель.

Религия.

Доминирующей религией в Германии является христианство , представленное преимущественно протестантизмом (около 32% верующих - лютеране-евангелики и реформаты, объединенные в Евангелическую Церковь Германии, 2,5% населения принадлежит к другим протестантским деноминациям: меннонитам, баптистам, методистам, «Движению святости», пятидесятникам; с середины XX века стало увеличиваться число т. н. независимых протестантских церквей, в основном харизматического характера) и Римско-католической Церковью (около 32% верующих объединенной Германии). Православие исповедует 1,2%. Верующие Древних Восточных (дохалкидонских) Церквей принадлежат к армянским, коптским, эфиопским и прочим диаспорам (0,1%). Приверженцы ислама в Германии составляют около 4%, исповедующие иудаизм - 0,15%. Прочие религии (буддизм, индуизм, сикхизм, племенные верования) распространены среди иммигрантов (0,4%). Около 0,15% составляют представители т. н. Новых религиозных движений. 25,5% верующих не причисляют себя ни к одной из религий. Количество атеистов в Германии составляет 2,2%.

Православные Церкви в настоящее время представлены в Германии общинами Московского, Константинопольского, Румынского, Сербского, Грузинского, Болгарского и Антиохийского Патриархатов, а также РПЦЗ. Православие является 3-й по численности христианской конфессией в ФРГ после протестантов и римо-католиков. Всего насчитывается около 1 млн православных верующих.

В состав Московского Патриархата входит Берлинская и Германская епархия, объединяющая на территории ФРГ 42 прихода, в которых действуют 22 храма, численность священнослужителей - 33 священника и 8 диаконов (январь 2005 года). Правящий архиерей - архиепископ Феофан (Галинский; с 1991 года). Согласно статистике, на конец 2000 года примерно 50 тысяч человек в Германии относили себя к пастве РПЦ.

Первые приходы Константинопольского Патриархата начали появляться после 1960 года, когда было подписано соглашение между Грецией и Германией о переезде греческих гастарбайтеров в ФРГ. Германская митрополия была образована в 1963 году, а в 1969 году получила статус Экзархата Центральной Европы. Кафедра находится в Бонне. Правящий архиерей - митрополит Германский, экзарх Центральной Европы Августин (Лабардакис; с 1980 года), викарии: епископ Аристийский Василий (Циопанас), епископ Арианзский Варфоломей (Кессидис), епископ Лефкийский Евмений (Тамиолакис). Верующих - 400 тысяч человек, общин - 166, из них 8 - румынских, 1 - немецкоязычная. 75 священников и 3 диакона.

Также к юрисдикции Константинопольского Патриархата относятся 2 Экзархата, имеющие приходы в Германии: русский (представлен одной общиной в Штутгарте, глава - епископ Команский Гавриил (де Вильдер), кафедра в Париже) и украинский (глава - архиепископ Иоанн (Деревянка), кафедра в Бельгии).

Митрополия Западной и Центральной Европы Антиохийского Патриархата объединяет на территории Германии в основном православных арабоязычных выходцев из южнотурецкого города Антакья, а также из других стран Ближнего Востока. Правящий архиерей - митрополит Западноевропейский Гавриил (Салиби; с 1980 года), кафедра находится в Париже. Функции викарного епископа в Германии исполняет епископ Филиппопольский Нифон (Сайкали), представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси. Верующих - 20 тысяч человек.

В 2003 году была образована Западноевропейская и Американская митрополия Грузинской Православной Церкви , правящим архиереем был назначен митрополит Авраам (Гармелия). В Германии представлена 2 общинами, 1 священником.

Среднеевропейская епархия Сербской Православной Церкви, основанная в 1990 году, объединяет православных сербов в Германии, Австрии и Швейцарии. Кафедра находится в Химмельстюре (город Хильдесхайм). Правящий архиерей - епископ Среднеевропейский Константин (Джокич; с 1991 года). Верующих - 250 тысяч человек, 1 монастырь, 41 община, 46 клириков.

Румынская православная митрополия Германии и Центральной Европы объединяет православных румын в Германии Австрии, Люксембурге, Дании и Швеции и входит в состав Румынской Православной Церкви. Правящий архиерей - митрополит Серафим (Жоантэ; с 1994 года), викарий - епископ Брашовский Софиан (Пэтрунжел). Кафедра находится в Нюрнберге, где действует монастырь святых мучеников Константина Брынковяну и 4 его сыновей, Константина, Стефана, Раду и Матфея, настоятель - иеромрнах Арсений (Дрэган). Общее количество приходов - 36, верующих - 300 тысяч человек, 40 клириков.

Приходы Болгарской Православной Церкви, объединяющей около 18 болгарских общин в Германии и других государствах, входят в состав Западно- и Среднеевропейской епархии. Основателем епархии был митрополит Симеон (Костадинов), управляющий митрополией с 1986 года по настоящее время. Клир состоит из 2 епископов, 1 архимандрита, 4 священников, 4 диаконов. С 1994 года кафедра находится в Берлине. В Германии общины действуют в Мюнхене, Штутгарте, Дюссельдорфе, Берлине, Лейпциге. Всего проживает около 60 тысяч православных болгар.

Польская Православная Церковь в ФРГ имеет 1 общину, 1 священника.

В Германской епархии РПЦЗ - 45 общин, 28 священников (1 иеромонах), 4 диакона. Правящий архиерей - епископ Марк (Арндт, с 1982).

Кроме того, в Германии представлены неканонические православные организации: Украинская автокефальная православная Церковь (Ukrainische autokephale Orthodoxe Kirche) (около 3600 человек), Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (Ukrainische Orthodoxe Kirche - Patriarchat Kiew) (до 1 тысячи человек).

Древние Восточные (дохалкидонские) Церкви представлены в Германии общинами армянской, коптской и эфиопской Церквей.

В 1922 году в Берлине возникла первая община Армянской Апостольской Церкви , затем - в Штутгарте. Основной приток армянских переселенцев начался из Турции в 1960 году, позднее - из Ирана и Ливана. В 1980 году Католикос всех армян Вазген II учредил Центральноевропейскую епархию с кафедрой в Вене, куда только в 1990 году вошли общины, возникшие в Германии после 1960 года, до того времени подчиненные Западноевропейской епархии с центром в Париже. В 1992 году была основана Кёльнская епархия, во главе которой стал епископ Гарегин Бекджян (ныне архиепископ), объединившая все германские приходы. Верующих, по разным оценкам,- 25-35 тысяч, число общин - 16.

Первая коптская община, образованная преимущественно из переселенцев-рабочих, появилась во Франкфурте-на-Майне в 1975 году. В 1980 году в Крёффельбахе близ Вецлора был основан монастырь святого Антония, ставший впоследствии европейским духовным центром Коптской Церкви. В 1993 году коптское общине был предоставлен еще один монастырь - в Бренкхаузене близ Хёкстера. Всего в ФРГ проживает 3,5 тысячи коптов.

Древневосточная Сирийская ортодоксальная Церковь Антиохии (яковиты) (Altorientalische Syrisch - Orthodoxe Kirche von Antiochien) имеет в Германии, по данным на 2003 год, 70 тысяч верующих.

Эфиопская Церковь насчитывает в Германии, по данным на 2003 год, до 13 тысяч верующих.

Heilige Apostolische Katholische Kirche des gesamten Ostens; Ассирийская Церковь Востока объединяет, по данным на 2003 год, 10 тысяч верующих.

Маронитская Церковь (Maronitische Kirche) включает ливанские монофелитские общины под юрисдикцией Ватикана и имеют 6 тысяч верующих.

Ортодоксальные Сирийские Церкви Востока в Индии (Маланкарская Церковь, Западно-сирийский обряд; Orthodoxe Syrische Kirche des Ostens in Indien; Thomaschristen в настоящее время западно-сирийского обряда) насчитывают 500 верующих.

Римско-католическая Церковь имеет в Германии 7 митрополий (архиепископства Кёльн, Мюнхен и Фрайзинг, Фрайбург, Бамберг, Падерборн, Гамбург, Берлин), в их состав входят 20 епископств-суффраганов, а также Апостольский Экзархат украинских католиков восточного обряда Германии и Скандинавии. Конференция германских епископов, секретариат которой расположен в Бонне, проводит общие собрания 2 раза в год. Существует ок. 140 союзов и орг-ций, объединяющих мирян в Центральный комитет германских католиков. Общее число католиков - 26,4 млн человек. Старокатолическая Церковь (Утрехтское согласие; Altkatholiken - Utrechter Union), официально учрежденная в Германии в 1873 году, имеет в 58 приходах около 30 тысяч верующих. Католическое харизматическое согласие (Charismatische Erneuerung) объединяет 11 тысяч приверженцев в 500 приходах, бо́льшая часть которых принадлежит Римско-католической Церкви. Так называемая Свободная католическая Церковь (Freikatholische Kirche), не поддерживающая отношений с Римско-католической Церковью, насчитывает не более 500 верующих.

Протестантские церкви, деноминации и секты . Евангелическая Церковь Германии (ЕЦГ; Evangelische Kirche in Deutschland), созданная в 1948 году, является широким объединением, состоящим из 23 самостоятельных лютеранских, реформатских или объединенных церквей. Высший законодательный орган - Синод, высший руководящий орган - Совет евангелической церкви. Крупнейшим коллективным членом ЕЦГ является Объединенная Евангелическо-Лютеранская Церковь Германии (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland), созданная в 1948 году и включающая бо́льшую часть евангелическо-лютеранских земельных (территориальных) церквей. 2-й коллективный член Евангелической Церкви Германии- Евангелическая Церковь Союза (Evangelische Kirche der Union), созданная после образования единого германского государства и состоящая из лютеранских и кальвинистских общин. Кроме того, в ЕЦГ входит ряд самостоятельных территориальных евангелических, евангелическо-лютеранских и евангелическо-реформатских церквей, общая численность членов - около 26,5 млн человек. ЕЦГ входит во Всемирный Совет Церквей. Вне ЕЦГ остались лишь несколько небольших протестантских церквей. Это так называемая Независимая евангелическо-лютеранская церковь (37 тысяч человек), Евангелическо-лютеранская (старолютеранская) церковь (8 тысяч человек), Евангелическо-лютеранская церковь исповедания (7 тысяч человек), Старореформатская церковь в Германии (24 тысячи человек), церковные организации диаспор евангелическо-лютеранского исповедания: Церковь шведов Германии (800 человек) и Евангелическо-Лютеранская Церковь Дании (32 тысячи человек), Реформатская Церковь Нидерландов (10 тысяч человек), Евангелическо-реформатский церковный союз (800 человек), а также образовавшиеся в результате притока беженцев из стран Восточной и Центральной Европы после второй мировой войны Евангелическо-Лютеранская Церковь Эстонии в изгнании (30 тысяч человек), Евангелическо-лютеранская Церковь Латвии в изгнании (4 тысячи человек), Литовская Евангелическо-Лютеранская Церковь (9 тысяч человек), Лютеранская Церковь Венгрии в изгнании (900 человек) и Венгерская реформатская церковь (3 тысячи человек).

Англиканская Церковь в Германии насчитывает 100 приходов, объединяющих около 13 тысяч человек, входит в состав Англиканской Церкви в Европе, являющейся членом Англиканского содружества. Конгрегационалисты в Германии объединены в Союз свободных евангелических общин (Bund Freier Еvangelischer Gemeinden; 321 община и около 60 тысяч верующих).

Меннониты представлены в Германии 7 организациями, насчитывающими около 40 тысяч верующих.

Баптисты объединены в Союз евангелических свободных церковных общин (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden), входящий в состав Баптистского всемирного альянса и насчитывающий 930 общин, 380 тысяч верующих. Адвентисты седьмого дня имеют 593 общины, к которым принадлежит более 36 тысяч человек.

Методисты (Evangelisch-Мethodistische Kirche) имеют 1200 приходов, объединяющих более 65 тысяч человек «Движение святости» представлено в Германии Церковью Бога, основанной Андерсоном (Gemeinde Gottes - Evangelische Freikirche) (33 прихода, 6 тысяч верующих), Церковью Назарянина (19 общин и около 4 тысяч верующих), Христианским сообществом Пастыря и стада (Christliche Gemeinschaft des Hirten und der Herde) (20 общин, 4 тысяч верующих), Христианским миссионерским альянсом (3 общины, около 200 верующих).

Пятидесятники принадлежат к Ассамблеям Бога (Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden) (около 200 общин и около 40 тысяч верующих), к так называемым Христианским общинам пятидесятнического движения (Christliche Gemeinden der Deutschen Pfingstbewegung) (122 общины, 30 тысяч верующих), к Народной миссии истинных христиан (Volksmission Entschiedener Christen) (около 100 общин, 6 тысяч верующих), к так называемому Филадельфийскому сообществу (Philadelphia-Verein) (50 общин, 7 тысяч верующих), к Сообществу христианских церквей (Gemeinde der Christen «Ecclesia») (140 общин, 4 тысячи верующих), к Новозаветной церкви Бога с центром в Кливленде, США (Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes) (50 общин, 2800 верующих), к Свободной народной миссии (Freie Volksmission) (26 общин, 3 тысячи человек), к Церкви Бога пророчеств (Gemeinde Gottes der Prophezeiung) (3 общины, около 2 тысяч верующих). Религиозное общество друзей (квакеры) (Religiose Gesellschaft der Freunde) имеет 30 общин, около 1 тысячи верующих. Армия спасения (Heilsarmee) представлена 57 общинами с общим числом адептов 5 тысяч человек. Новоапостольская Церковь (Neuapostolische Kirche), подчиняющаяся центру в Цюрихе (Швейцария), включает 3050 общин, объединяющих 378 тысяч верующих. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage) (смотри Мормоны) насчитывает 36 тысяч адептов в 450 общинах. Иеговы Свидетели (Jehovas Zeugen) имеют в Германии 2175 общин, 166 тысяч адептов. Помимо этого существует много так еазываемых независимых протестантских церквей, общая численность которых - около 250 тысяч человек

Ислам . Мусульмане (в особенности гастарбайтеры из Турции) являются в Германии крупнейшей нехристианской группой; в 2005 году их численность составляла около 3,3 млн человек, из которых германское гражданство имели около 732 тысяч человек. В Германии представлены следующие исламские толки: сунниты - 2,6 млн человек, алевиты - 400 тысяч человек, иранские имамиты и турецкие шииты - 200 тысяч человек, исмаилиты - 12 тысяч человек, различные суфийские школы и общины - 10 тысяч человек. Также значительно распространены общины псевдоисламской секты ахмадья - 50 тысяч человек.

Иудаизм . Большинство еврейских общин сосредоточено в крупных городах Западной Германии, на востоке страны проживает всего 2 тысячи приверженцев иудаизма. Около 4 тысяч верующих входит в Сообщество прогрессивных евреев. Общая численность людей, исповедующих иудаизм, 120 тысяч человек, около 80 тысяч из них - иммигранты из стран Восточной Европы.

Индуизм представлен в Германии несколькими направлениями, к которым принадлежат эмигранты из стран разных диаспор. Наиболее многочисленной является группа индуистов-тамилов из Шри-Ланки (45 тысяч человек), индуисты из Индии составляют около 35-40 тысяч человек, афганские индуисты насчитывают 5 тысяч человек (большинство европейцев, исповедующих индуизм, являются членами псевдоиндуистских сект (Новых религиозных движений)).

Буддизм. В Германии насчитывается около 160 тысяч приверженцев буддизма. Из них 60 тысяч чел.- иммигранты из Вьетнама, 25 тысяч - из Таиланда, 20-30 тысяч человек - из других стран Азии.

Новые религиозные движения представлены большим количеством организаций, наиболее крупными являются антропософы (около 10 тысяч человек), розенкрейцеры (около 6 тысяч человек), бахаиты (около 5,5 тысяч человек), саентологи (около 6 тысяч человек) и последователи Ошо Шри Раджниша (около 6 тысяч человек).

Религиозное законодательство.

Свобода вероисповедания закреплена в Основном законе объединенной Германии как одно из основополагающих прав человека. Все религиозные меньшинства имеют право устанавливать и обустраивать места отправления культа и создавать первичные общины. В Конституции ФРГ религиозным вопросам посвящена ст. 4, а также статьи 136-137 Веймарской конституции, включенные в Конституцию согласно статье 140 Основного закона. Статья 4 «О свободе вероисповедания, совести и убеждений» декларирует свободу совести, вероисповедания и религ. убеждений, гарантирует свободное отправление религиозных обрядов, при этом оговаривает, что ни один гражданин не может быть принужден к службе в армии, если это противоречит его религиозным убеждениям. Статья 136 Веймарской конституции, закрепляющая религиозные права отдельного лица, утверждает, что гражданские права и доступ к общественным должностям не зависят от религиозного исповедания, при этом гражданские права и обязанности не могут быть обусловлены или ограничены принадлежностью к какой-либо религии. Гарантируется, что гражданин не может быть принужден к публичному исповеданию своей религиозной принадлежности, за исключением особых ситуаций (например, воинская или альтернативная служба, официально проводимая перепись), а также к участию в религиозном акте, религиозной практике и проч. Статья 137 Веймарской конституции, регламентирующая права религиозных организаций, констатирует, что ни одна Церковь не имеет статуса государственной. Гарантируя свободу религиозных организаций, данная статья запрещает ограничения на создание религиозных объединений и обществ. Религиозные объединения становятся юридическим лицом на основании положений гражданского права и являются общественными организациями. Статья обязывает религиозные объединения со статусом общественной организации платить налог в соответствии с нормами, предписанными земельным законодательством. Также в статье уточняется, что организации, основанные на приверженности общим философским взглядам, приравниваются к религиозным.

Исторический очерк.

Древнейший период.

В юго-восточной и центральной частях современной Германии основным населением в I тысячу до Р. Х. были кельты. Германский этнос зародился севернее кельтского. Согласно некоторым гипотезам, он возник в конце эпохи неолита (около III тысячелетия до Р. Х.) в результате смешения обитателей Южной Скандинавии, Ютландии и Северной Германии с продвинувшимися с юга (из Силезии и Тюрингии) носителями языка индоевропейской группы. Более убедительными представляются версии, подтверждающие, что образование и расхождение племенных и языковых групп кельтов и германцев происходило в середине I тысячелетия до Р. Х., т. е. в начале железного века. В VI-I веках до Р. Х. германцы, двигаясь с севера, оттеснили кельтские племена на запад и юг, заселив территории от Вислы до Рейна, от побережья Северного и Балтийского морей до Дуная.

Впервые упомянул о жителях земель «за Рейном до самой Скифии» греческий путешественник Пифей из Массилии (современный Марсель), побывавший около 325 года до Р. Х. на берегах Северного моря. В конце II века до Р. Х. племена кимвров и тевтонов перешли Дунай, нанесли ряд сокрушительных поражений римлянам, но в 102-101 годах до Р. Х. были разгромлены Гаем Марием.

Первые сведения о жизни германцев сообщает Гай Юлий Цезарь, отличавший их от хорошо знакомых римлянам галлов (кельтов). Во время войны в Галлии в 58 году до Р. Х. он столкнулся с германским племенным союзом свевов во главе с Ариовистом, разбил их и отогнал за Рейн. Своих противников Цезарь называл Germani (слово, очевидно, кельт. происхождения). От них название Германия получила римская провинция на западном берегу Рейна, со 2-й половины I века по Р. Х. делившаяся на Верхнюю (Germania Superior) и Нижнюю (Germania Inferior); территории к востоку от Рейна римляне называли «свободной Германией». Германские племена общего самоназвания не имели. Лишь в конце VIII века в источниках появляется слово diutisc (древневерхненем. diot - народ), от которого происходит совр. Deutsch. Слово поначалу использовалось для обозначения языка, отличного от латыни, с XI века - также для этнической характеристики говорящих по-немецки, еще позднее - в немецком названии страны (Deutschland).

В конце I века до Р. Х. в результате завоевательных походов римлян власть империи признали германцы, населявшие земли вплоть до Везера. Однако в 9 году по Р. Х. знатному херуску Арминию удалось временно объединить силы германских племен, и 3 римских легиона были уничтожены в Тевтобургском лесу. Римляне ответили карательными вторжениями, но были вынуждены признать Рейн и Дунай границей с германцами, сохранившими независимость. Перейдя от наступления к обороне, римляне воздвигли между Рейном и Дунаем защитный вал и другие укрепления и разместили вдоль границы с германцами значительную часть легионов. Обустройство границы способствовало временной стабилизации в отношениях римлян и германцев, стимулировало взаимовыгодный обмен между ними и рост влияния Рима в приграничных землях.

Уникальные сведения о Германии и германцах в I веке по Р. Х. оставил римский историк Корнелий Тацит в сочинении «De origine et situ Germanorum» (О происхождении и местоположении Германии). По его сведениям, в зарейнской Германии не было городов. Поселения в виде отдельных домов, хуторов на несколько дворов или малых деревень размещались далеко друг от друга. Важную роль играли кровнородственные связи, главной хозяйственной ячейкой была большая семья (3 поколения). Основную часть полноправных членов племени составляли свободные мужчины, которые владели землей, носили оружие и входили в ополчение, участвовали в народном собрании. Вне общества стояли полусвободные вольноотпущенные и рабы. Племя возглавлял выборный правитель из знатного рода. Коллективным органом управления являлось народное собрание. Право было устным, основывалось на обычае. Религией древних германцев был политеизм. Они почитали порожденного землей бога Туискона, его сына Манна и 3 его сыновей, к именам которых возводили названия 3 больших групп своих племен (истевоны, герминоны, ингевоны). Жрецы отправляли культ языческих богов, гадали с помощью жребия, по полету птиц, ржанию коней в священных рощах. В рощах (храмов у германцев не было) жрецы совершали жертвоприношения, в т. ч. ритуальные убийства пленных.

В 166-180 годах по Р. Х. германские племена маркоманнов и квадов попытались вторгнуться на территорию империи через дунайскую границу, но император Марк Аврелий сумел одержать над ними победу. В III веке германские племена стали объединяться в крупные союзы (алеманны, франки, саксы), время от времени нападавшие на рим. территорию. В 233 году алеманны впервые напали на пограничный вал (limes) между Рейном и Дунаем, а около 260 года прорвали его окончательно. В то же время франки, перейдя Рейн, регулярно грабили галльские провинции. Имп.ератор Аврелиан (270-275 годы) восстановил границу по Рейну и Дунаю, однако территория т. н. Декуматских полей осталась за алеманнами. Крупными военными и административными центрами стали приграничные города Колония Агриппина (современный Кёльн), Августа Треверов (Треверы, современный Трир), Могонциак (современный Майнц), Колония Ульпия Траяна (современный Ксантен близ Клеве). С 287 года Треверы были одной из имперских резиденций и столицей префектуры Галлии (в V веке резиденция была перенесена в Медиолан (современный Милан), а префектура - в Арелат (современный Арль)).

В IV веке франки и алеманны периодически вторгались на римскую территорию, на что римляне отвечали экспедициями за Рейн (при императорах Константине I Великом, Юлиане Отступнике, Валентиниане I). К середине IV века франки разделяются на салических («приморских», в устье Рейна) и рейнских (на восточном берегу Рейна, у Колонии Агриппины). К востоку от франков сложился племенной союз тюрингов. Земли к северо-востоку от алеманнов в IV веке заселили бургунды. Север Германии заняли саксы. Восточногерм. племена (лангобарды, бургунды, гепиды, руги и др.) осваивали пространства Восточной Европы; готы и герулы, продвигаясь на юго-восток, к III-IV векам достигли северного побережья Чёрного моря. В 375 году готы впервые столкнулись с нахлынувшими с востока кочевниками - гуннами.

Великое переселение народов (IV-VI века) привело к крупным перемещениям германских племен и их объединений. Зимой 406/407 годов теснимые с востока вандалы, свевы и аланы прорвали римские укрепления на Рейне. Граница империи оказалась фактически открытой. Алеманны продвинулись в Эльзас и заняли большую часть территории современной Швейцарии; рейнские франки обосновались между реками Рейн и Маас; бургунды основали в 413 году королевство на среднем Рейне в районе современного Вормса. В 428 году римский полководец Аэций сумел оттеснить франков за Рейн, а в 437 году с помощью гуннов разгромил бургундов, остатки которых в 443 году были выселены в Сабаудию (Савойю). История эфемерного Вормсского королевства нашла отражение в средневекововм эпосе - латинской поэме «Вальтарий» (Waltharius, IX-X века) и немецкая «Песни о Нибелунгах» (Das Nibelungenlied, около 1200 года). Вскоре гунны повернули оружие против империи, и Риму пришлось искать союза с германцами. В 451 годуфранки вместе с вестготами и бургундами сражались на стороне Аэция с гуннами Аттилы, одержав над ними победу на Каталаунских полях.

В IV-V веках в империи распространилась практика нанимать предводителей германских племен или их частей на военную службу в качестве федератов (союзников, например салических франков, бургундов), чтобы обеспечить охрану границ от их соплеменников. Многие знатные германцы получали римское гражданство, занимали высокие посты в римской армии, некоторые из них были удостоены высшего в империи консульского ранга, вступали в родственные отношения с имперским домом и даже претендовали на порфиру (франк по матери Магн Магненций, 350-353 годы; франк Сильван, 355). Эти варвары на римской службе были первыми германцами, принявшими христианство. Возвращаясь на родину, они приносили туда свою веру, как правило в арианской форме. Однако централизованной миссии и собственной иерархии у зарейнских германцев в отличие от готов не существовало. Во 2-й половине V века германские вожди занимают посты главнокомандующих в римской армии и фактически контролируют власть как в Западной, так и в Восточной империи. Один из них, Одоакр, низложил в 476 году последнего римского императора в Италии Ромула, отправив императорские инсигнии в Константинополь.

Германия при Меровингах. Австразия (V-VIII века).

В середине V века алеманны продвинулись на территорию Галлии (провинция Большая Секвания, восточнее реки Соны), заняли Рецию Первую и часть Реции Второй (современная территория Южной Германии и Швейцарии). Дальнейшее их продвижение на юг было остановлено усилившимся во 2-й половине V века королевством бургундов. На востоке алеманны соседствовали с племенем байовариев (баваров), сложившимся из смешения квадов и маркоманнов с кельтским племенем бойев (некогда населявшим современную Чехию, откуда ее другое название - Богемия) и занявшим в середине VI века восточную часть Реции Второй и западную часть Норика (территория современной Баварии).

С падением Западной Римской империи (476) усилился натиск германцев на остатки римских владений в Северной Галлии, которыми управлял военачальник Сиагрий. К 480 году рейнские франки, образовавшие королевство со столицей в Колонии Агриппине, заняли город Треверы. Одновременно салические франки, в середине V века продвинувшиеся к югу, до Соммы, под предводительством короля Хлодвига (481-511 годы) из рода Меровингов разбили Сиагрия и захватили всю Галлию севернее Луары (486). Вступив в союз с королем рейнских франков Сигибертом, Хлодвиг нанес поражение напиравшим с востока тюрингам, алеманнам и баварам, а затем вытеснил из Южной Галлии могущественных вестготов. Устранив Сигиберта и его сына, Хлодвиг создал единое франкское государство, занимавшее почти всю Галлию и стремившееся поставить под свой контроль германские племена за Рейном, где его интересы столкнулись с интересами короля остготов Теодориха Великого. В 496 или 498 году святой Ремигий, православный епископ Реймса, окрестил Хлодвига. В 506 году Хлодвиг установил протекторат над алеманнами и баварами, ставшими его союзниками (федератами).

Область между Мозелем и Рейном (ядро королевства рейнских франков) в составе державы Меровингов, преемников Хлодвига, сохраняла особый статус. После раздела в 511 году эти земли перешли во владение кор. Теодориха I (511-533 годы), старшего сына Хлодвига. Воспользовавшись ослаблением Остготского королевства после смерти Теодориха Великого (526), франки при помощи саксов начали экспансию в Германию. Разбив тюрингов, они захватили земли в бассейне Майна и Зале. Король Хлотарь I (511-561 годы), женатый на святой Радегунде из тюрингского королевского рода, подавил восстания саксов и тюрингов и закрепил господство франков в долине Майна. После очередного раздела королевства (561) король Сигиберт (561-575 годы) перенес свою резиденцию из Реймса на восток, в Мец. С этого времени все сильнее проявлялась самобытность восточных областей государства Меровингов, с конца VI века получивших название Австразия. По требованию австразийской знати Хлотарь II (584-629 годы) поставил для восточных земель особого короля - своего сына Дагоберта I (623-639 годы), который, переехав впоследствии в Париж, завещал Австразию сыну Сигиберту III (639-656 годы).

На месте рыхлого союза алеманнов в конце VI века образовалось племенное герцогство, зависимое от Австразии. Подобное герцогство (современная Тюрингия) возникло и у тюрингов, оттесненных к берегам Эльбы; его глава франк Рудольф был обязан защищать восточные границы королевства от натиска славян. Саксы, ставшие из союзников данниками Меровингов, проникли на юг, в Вестфалию, до современного Падерборна. При Дагоберте франки впервые установили протекторат над баварами под предлогом защиты их земель от набегов славян и аваров. Стратегической целью Меровингов было установление контроля над основными торговыми путями, шедшими из Баварии на восток. В 631/632 годах Дагоберт двинул объединенные силы франков, алеманнов и союзных лангобардов против вождя Само, основателя первого крупного славянского государства на территории современной Чехии. Главные силы франков потерпели поражение, что приостановило их экспансию на земли славян.

После переезда Дагоберта в Париж власть в Австразии оказалась в руках знатных родов, наиболее могущественными из которых были кланы святого Арнульфа, епископа Мецского, и майордома Пипина I Старшего; родившийся от брака их детей, Ансегизела и святого Бегги, Пипин II Геристальский стал майордомом как Австразии (680), так и центральной области государства франков - Нейстрии (687). Он и его наследники Пипиниды получили фактически неограниченную власть при слабых Меровингах («ленивых королях»). Своевольное правление кланов привело к ослаблению власти франков в Германии; восстание тюрингов удалось подавить, однако алеманны и бавары добились независимости. Саксы принялись грабить прирейнские земли; набеги вверх по Рейну начали совершать фризы, образовавшие сильный племенной союз на территории современных Нидерландов. Пипин II, сделавший своей резиденцией Кёльн, сумел отбить набеги саксов, оттеснил фризов и вновь подчинил герцогство алеманнов. Сын Пипина II майордом Карл Мартелл (715-741 годы) построил сеть укреплений и дорог в долине Майна в Центральной Германии. Опираясь на эту территорию (область Франкония), он получил удобный доступ к Алеманнии и Баварии. В ходе кампаний против баваров (725, 728) к королевству были присоединены земли к северу от Дуная. Баварский герцог Гугоберт, сохранивший владения на юге, признал франкского короля своим сюзереном. В 720 году в состав королевства было включено герцогстство Тюрингия. В ходе нескольких экспедиций были покорены саксы, к 734 году - фризы. Сразу же после смерти Карла Мартелла герцоги Алеманнии и Баварии в союзе с саксами и Аквитанией выступили против франков, но их разгромили порознь. Герцогство Алеманния было ликвидировано и включено в королевство; Бавария была вновь подчинена на более жестких условиях. После вспышки мятежа майордом Пипин Короткий (741-768 годы, с 751 (752) года король) поставил герцогом Баварии своего племянника Тассилона (748-788 годы), окружив его франкским двором и обязав вассальной присягой.

Германия при Каролингах (VIII-IX века).

Объединение племенных княжеств, вошедших впоследствии в состав Германии, продолжилось в правление сына Пипина Короткого, короля Карла Великого (768-814 годы, с 800 года император). В результате войн с саксами (772-804 годы) при Карле Великом в состав империи Каролингов вошли земли племенных герцогств Франконии, Саксонии, Фрисландии, Тюрингии, Алеманнии и Баварии. Там было введено деление на графства, но на их территориях сохранились свои законы (т. н. варварские правды - leges barbarorum), записанные в конце VIII - начале IX веков. В то же время фактически была определена граница по рекам Эльба и Зале между владениями Франкской империи и славянскими землями, ставшими позднее объектом германской экспансии.

Ключевое значение в политике Карла имела ориентированная на ветхозаветные образцы концепция власти христианского правителя, который несет перед Богом ответственность за состояние церковной жизни в своей стране. На этой основе начала складываться система имперской Церкви (нем. Reichskirche) - в борьбе с местным сепаратизмом Каролинги утверждали на епископских кафедрах и в должностях аббатов своих приближенных, которые приносили вассальную присягу. Важной опорой политики централизации стали монастыри. Епископы и аббаты, получая от государя гарантии покровительства, привилегии, дарения, налоговый и судебный иммунитет, были обязаны не только молиться за империю, но и поставлять Карлу отряды воинов со своих земель, принимать у себя его двор, помогать советами и материальными средствами. В свою очередь Карл под влиянием идеи унификации церковной жизни, воспринятой от святого Бонифация (Винфрида), способствовал упорядочению литургии, церковного права, форм монашеской аскезы (во всех монастырях Франкского королевства насаждался «римский» бенедиктинский устав, который рассматривался Карлом как единственно допустимый), почитания святых, организации Церкви. Большое значение имели структурные реформы в Церкви. Именно с Карлом Великим связано создание сети приходов. Население конкретной области прикреплялось к храму-приходу, куда отныне оно должно было вносить десятину. Распространенной стала практика рассылки по территории Франкской империи в качестве образцовых текстов, полученных из Рима. В условиях, когда во всех слоях общества, не исключая части клира и монашества, была широко распространена архаическая религиозность с предпочтением ритуала, магии, заклинаний, Карл Великий способствовал строительству соборов, созданию более чем 200 монастырей со школами, скрипториями, библиотеками, организации системы приходов. С правлением Карла связан первый после античности крупный культурный подъем - так называемое Каролингское возрождение.

В правление Людовика Благочестивого (814-840 годы), по сложившемуся в историографии мнению, происходит развитие тех принципов, которые были определены Карлом. Идея всеобъемлющего единства «народа Божьего» получила выражение в «Ordinatio imperii» 817 года: «единство империи» рассматривалось Людовиком как богоугодное, богоустановленное и богохранимое - распад империи вследствии «человеческого разделения» неизбежно вызовет гнев Господа (Ordinatio imperii // MGH. Capit. T. 1. P. 270). Тем не менее, согласно тому же документу, Людовик разделил империю между своими сыновьями, сохранив за собой верховную власть.

После смерти императора его сыновья в 843 году, собравшись в Вердене (современная Франция), заключили договор о разделе территории Франкского государства. Земли германских племенных герцогств, так называемое Восточнофранкское королевство, получил средний сын императора Людовик Немецкий (843-876 годы). После смерти Лотаря II (855-869 годы), сына императора Лотаря I, в Мерсене произошел следующий раздел (870), по которому территория королевства Лотаря (Лотарингия) отошла Восточнофранкскому королевству. Тем самым была установлена первая граница между будущей Германией и Францией. Наследниками Людовика Немецкого были его сыновья Карломан (876-880 годы), Людовик Младший (880-882 годы) и Карл III Толстый (882-887 годы). В 881 году Карлу III удалось в последний раз объединить все земли, входившие в империю Карла Великого . Однако в ноябре 887 года он был смещен и вскоре умер. Королем стал сын Карломана Арнульф (888-899 годы). Поддержанный знатью, Арнульф сумел завладеть Италией (894) и получить императорскую корону (896). Власть сына Арнульфа Людовика Дитяти (900-911 годы), последнего представителя немецких Каролингов, была ограничена местной знатью.

Долгое время на гермецких землях крупнейшими племенными герцогствами были Саксония и Бавария, саксонским герцогам подчинялись тюринги. В Швабском герцогстве населявшие его швабы (аламанны) не достигли племенного единства - на их земле ряд знатных семейств оспаривали власть у местных герцогов. Герцогство Лотарингия, появившееся в результате политических комбинаций, включало области с преобладанием романского населения. Вдоль реки Майн сложилось Франконское герцогство. Побережье Северного моря и ряд островов занимало племя фризов, в силу окраинного положения не участвовавшее в политической жизни королевства. С пресечением рода Каролингов можно говорить о начале государственного развития собственно Германии.

Распространение христианства в Германии​.

Римский период. Первые ростки христианства на территории современной Германии возникают в областях, входивших в состав Римской империи. В IV-V веках на основе административной структуры империи формируется система церковных епархий. После реформ императоров Диоклетиана и Константина Великого к западу от Рейна находились провинции Германия Первая (административный центр Могонциак), Германия Вторая (административный центр Колония Агриппина) и Белгика Первая (административный центр Треверы). Эти провинции входили в диоцез Галлия, бывший частью одноименной префектуры. Резиденцией префекта (до 398 года) и одной из столиц империи (до 387 года) были Треверы. На землях к югу от Дуная находилась провинция Реция Вторая (административный центр Августа Винделиков, современный Аугсбург), бывшая частью диоцеза Италия. Небольшая территория современной Баварии к югу от реки Инн была в составе провинции Норик (Иллирийский диоцез).

В IV-V веках крупнейшими кафедрами (митрополиями) стали центры провинций: в Белгике Первой - Треверы (Трир) с подчиненными епископствами Меттис (современный Мец), Тулл (современный Туль) и Веродун (современный Верден); в Германии Второй - Колония Агриппина (Кёльн) с подчиненной кафедрой Тунгры (современный Тонгерен), в конце VI века перенесенной в Траектум-ад-Мозам (современный Маастрихт); в Германии Первой - Могонциак (Майнц) с подчиненными епископствами Вангионы (современный Вормс), Спира (современный Шпайер) и Аргенторат (современный Страсбург). О существовании кафедры в Августе Винделиков никаких сведений не сохранилось.

В конце II века священномученик Ириней, епископ. Лугдунский (Лионский), сообщал о существовании христианских общин «в Германиях» (Iren. Contra haereses // PG. 7. Col. 551-554). Трирская, Майнцская и Кёльнская кафедры считаются древнейшими на территории современной Германии. По преданию, их первыми епископами были легендарные ученики апостола Петра: святой Кресцентий - в Майнце, святые Евхарий, Валерий и Матерн - в Трире, тот же святой Матерн - в Кёльне. Однако первое достоверное упоминание епископов Трира и Кёльна относится к 314 году, когда епископ Трирский святой Агреций († 333) вместе с епископом Кёльнским Матерном принял участие в Арелатском Соборе. Еп-ство в Аргенторате засвидетельствовано в 346 году, в Майнце - в 368 году.

Около 326 года император Константин I Великий начал строительство в Трире кафедрального собора во имя Пресвятой Богородицы, куда была помещена обретенная святой императрицей Еленой Равноапостольной туника Иисуса Христа. В 335 году, а затем в 40-х годах в Трире находился святитель Афанасий I Великий. В «Исповеди» блаженного Августина упоминается существование поселения «нищих духом» в окрестностях Трира (Aug. Confess. 8. 6, 15). В 370-380-х годах Трир дважды посетил святитель Мартин Милостивый, епископ города Туроны (современный Тур), и предположительно основал там монастырь. В 386 году на Трирском Соборе был осужден Присциллиан, которого затем казнил находившийся в городе узурпатор Магн Максим. Это вызвало протест святителя Мартина и привело к церковному расколу, окончившемуся отказом от сана Трирского епископа Феликса (398).

В альпийской Реции, на верхнем и среднем Дунае христианство распространялось из Италии, прежде всего из ее северных митрополий - Медиолана (Милана) и Аквилеи. Существенную роль в христианизации приграничных регионов сыграли римские легионы, укомплектованные уроженцами разных стран Средиземноморья. Археологические раскопки свидетельствуют о почитании там местной святой Афры († 304), единственной известной мученицы эпохи Диоклетиана в Западном Подунавье. К этому же времени относится упоминание о гонениях на христиан в Норике.

Франкский период . После прорыва римской границы вандалами, аланами и свевами (406) начался отток христианского галло-римского населения из прирейнских провинций, церковная жизнь здесь несколько приостановилась. Нек-рые епископские кафедры были перенесены в более безопасные города. О ситуации в Кёльне свидетельствует сообщение Григория Турского о посещении города святителем Галлом (после 525/526 годов епископ Арвернский) около 520 года в свите короля Теодориха I, который тайком поджег богато украшенный языческий храм и вынужден был спасаться от разгневанной толпы в королевской резиденции (Greg. Turon. Vit. patr. VI 2). Однако полного упадка христианской жизни на этих землях, видимо, не произошло. Как показывают современные исследования, в т. ч. археологические и топонимические, представления о глубокой деградации христианской жизни в этих областях ошибочны (Усков. Христианство и монашество. С. 77-78). В Трирском епископстве в V-VI веках сохранялась епископская преемственность, но в списках епископов рейнских провинций имеются продолжительные лакуны - в Кёльне, Майнце до середины VI века, в Вормсе до начала VII века.

В бассейне Мозеля и некоторых рейнских провинциях «церковная реставрация» началась сравнительно быстро и была связана с интеграцией германских земель в государство франков уже в правление Теодориха I, который для укрепления церковной жизни в Рейнской области пригласил многих клириков из Галлии (Ewig E. Rheinische Geschichte in 3 Bd. Düsseldorf, 1980. Bd. 1: Frühes Mittelalter. S. 55-69). Однако в случае, например, с языческой Алеманнией в верховьях Рейна и Дуная, номинально подчиненной Франкскому королевству, об укреплении христ. жизни можно говорить лишь с 1-й половины VII века, что было связано с попытками франков упрочить власть над Алеманнией с помощью развития церковной организации.

В 488 году римское население Норика вместе с остатками гарнизонов было выведено Одоакром в Италию. Однако в Реции Второй романское христ. население сохранилось и было ассимилировано расселившимися здесь на рубеже V и VI веков баварами. Живая традиция стала основой для обращения последних в христианство. Венанций Фортунат, побывавший в этих землях около 565 года, свидетельствует о наличии христианских общин и почитании местных святых - мученицы Афры и святителя Валентина.

О распространении христианства на землях современной Баварии и Австрии силами «священников из Галлии» (sacerdotes Galliarum) известно уже в 591 году (MGH. Epp. T. 3. N 1. P. 20), что традиционно связывается с активностью франков на дунайском направлении. Король Теудеберт I (533-548 годы) в письме к императору Юстиниану I сообщал об «успехах кафоликов» (profectus catholicorum - Ep. Theudeberti ad Iustinianum // MGH. Epp. Т. 3. N 20. S. 132-133). Под этим подразумевалась, с одной стороны, интеграция отдельных христианских общин уцелевшего романского населения, а с другой - проникновение православных франкских церковнослужителей на земли варварских народов, придерживавшихся язычества или арианства.

Военная колонизация франками восточнорейнской Германии подразумевала также проповедь христианства на вновь осваиваемых землях. При этом прежние духовные центры играли существенную роль в сохранении и развитии городской жизни. Возникавшие на германских землях духовные учреждения были связаны с эволюцией древних местных культов, центры которых служили опорными пунктами и в деятельности т. н. ирландско-франкских миссионеров VII-VIII века, результаты которой не следует преувеличивать. «Обновление» ирландско-франкскими миссионерами существовавших и создание новых монастырей в Германии в это время современные исследователи оценивают не как распространение в Германии новых, сугубо монашеских форм служения, но скорее как развитие «симбиоза монашества и клира» (Р. Шиффер). В основном клерикальный, а не аскетический характер духовных институций к востоку от Рейна определялся потребностями распространения и упрочения христианства, чему прежде всего способствовало активно осуществляемое пастырское служение.

Король Австразии Теудеберт II (596-612 годы) принял при дворе прибывшего из Ирландии святого Колумбана. После неудачной миссии в землях бургундов в 610 году король послал его с христианской проповедью к язычникам-алеманнам, о которой известно главным образом из поздней агиографической традиции аббатства Санкт-Галлен (впоследствии святой почитался патроном этого монастыря, основанного около 720 года). Колумбан остановился в Брегенце, где, по сообщению Ионы из Боббио, он проповедовал среди свевов (это была единственная проповедь святого Колумбана язычникам, зафиксированная в Житии - Ionas. Vita. I 27). После свержения Теудеберта II королем Бургундии Теудерихом II святой покинул территорию Германии и отправился в Италию. При короле Дагоберте I усилилось франкское влияние в германских землях к востоку от Рейна, в т. ч. путем распространения христианства и включения германских территорий в церковную структуру Франкского королевства.

К этому времени относится появление нескольких крупных монастырей в Германии. В Трире при епископе Модоальде (614/625-647/649 годы) на берегу Мозеля около 630 года были основаны женские монастыри Санкт-Симфориан для сестры Модоальда Северы, которая стала первой аббатисой монастыря (разрушен норманнами в 882 году), и Эрен (позднее Санкт-Ирминен). Эти женские обители соответствовали модели древнегалльских женских монастырей, основанных для сестер прелатов и питаемых идеей духовного родства как продолжения кровнородственного. В Кёльне епископ Куниберт (623 - около 663 годов), советник Дагоберта I и Сигиберта III, распорядился отстроить заново церковь святого Климента, подчинил ей построенную капеллу святого Лупа, «странноприимный дом», а также собственные владения по Мозелю, учредив тем самым монастырь Санкт-Клеменс, впоследствии освященный во имя основателя - Санкт-Куниберт. Среди основателей монастырей в Германии в VII веке выступали различные фамилии из числа австразийской знати. Так, согласно более поздней традиции, монастыри Санкт-Петер в Эрфурте и Альтмюнстер в Майнце были основаны близкими родственниками Каролингов.

Для усиления влияния франков в районе Боденского озера и в целом в Алеманнии при Дагоберте I епископство из Виндониссы (современный Виндиш) было перенесено в Констанцию (современный Констанц). Здесь в 1-й половине VII века святой Фридолин основал монастырь Зеккинген. К правлению Дагоберта I относится и восстановление епископства в Аугсбурге (30-е годы VII века).

В Житии святого Колумбана упоминается, что святой отправил своего ученика святого Евстасия «к бойям, которых ныне называют баварцами». Евстасий, обратив многих, вернулся в монастырь Люксёй, откуда направил других миссионеров, чтобы продолжить начинания наставника (Ionas. Vita. II 8). Современные исследователи не склонны связывать основание монастырей в Баварии с деятельностью выходцев из Люксёя (см.: Усков. Христианство и монашество. С. 137-161). Например, согласно традиции, Евстасием и его учеником Агилом было основано аббатство Вельтенбург, которое в этом случае должно считаться древнейшим монастырем Баварии. Однако достоверные сведения о существовании аббатства относятся только к концу VIII - началу IX веков. Первое вероятное упоминание Вельтенбурга встречается в 819 году в списке имперских аббатств, поэтому скорее всего основание монастыря нужно связывать с герцогом Тассилоном III (748-788 годы). К VII веку относится миссия в Баварии и приграничных восточных областях «апостола Бельгии» святого Аманда, однако сведения позднего Жития святого Аманда носят достаточно расплывчатый характер; скупое указание на то, что святой стал проповедовать Евангелие, «преодолев Дунай» (transfraetato Danubio), дает повод исследователям сомневаться в посещении им всей Баварии, не говоря уже о более отдаленных регионах.

Миссионерская деятельность в Баварии во 2-й половине VII - начале VIII веков связана с именами франкских святых: Эммерама и Эрхарда в Регенсбурге, Корбиниана во Фрайзинге, Руперта в Зальцбурге. Из более позднего Жития известно, что святому Эммераму было поручено попечение всех монастырей Баварии. Святой Эрхард, упомянутый до 784 года как episcopus в так называемой книге побратимов аббатства Санкт-Петер в Зальцбурге, излечил святую Одилию Хоэнбургскую от слепоты, о чем сообщается в Житии святой. В отличие от святого Эммерама, находившегося в Баварии в период ослабления Франкского государства и, вероятно, вне связи с франкским двором, святой Корбиниан был вовлечен в политику майордомом из ставшей позднее королевской династии Пипинидов-Каролингов. Пребывание Корбиниана во Фрайзинге относится, видимо, к последнему году жизни Пипина Геристальского и началу правления Карла Мартелла, т. е. к 714-716 годам. Во Фрайзинге святой основал «небольшой дом», или «келейку», при «оратории блаженного Стефана» (Arbeo Frisingensis. Vita Corbiniani. 28-29; 34) и, возможно, монастырь в бурге при капелле святой Марии (Otto Frisingensis. Chronica. V 24).

Деятельность святого Руперта († около 716 года), франка по происхождению, занимавшего епископскую кафедру в Вормсе, была поддержана баварским герцогом Теодо, который противостоял правителям из франкской династии Каролингов и стремился укрепить собственное господство в Баварии. Святой крестил его в Ратисбоне (ныне Регенсбург). Одним из центров оппозиции Каролингам стал Зальцбург, где святой Руперт основал епископскую кафедру. Был аббатом древнейшего в германских землях монастыря Санкт-Петер в Зальцбурге.

Во Франконии, где христианство появилось во 2-й половине VI века вместе с первой волной франкской колонизации, в конце VII века, по крайней мере в Вюрцбурге и его ближайших окрестностях, действовали ирландские миссионеры - святой Килиан, почитающийся как «апостол франков», и его спутники святые Колонат и Тотнан. Несмотря на то что еще в раннее средневековье святой Килиан почитался как духовный и политический устроитель земель по Майну, о каких-либо институциях, основанных святым, сведений не сохранилось. Восточнофранкский герцог Гоцберт, обозленный обвинениями святого в неканоничности брака, обрек на смерть святого Килиана и его спутников.

В южном Гессене христианство укрепилось в VI-VII веках. Проникшие в 1-й четверти VIII века в Гессен и Тюрингию англосаксонские миссионеры нашли поддержку христиан из числа знати. На юге Германии, в бывшей римской провинции Реции, в середине VIII века было основано аббатство Санкт-Галлен, с которым были связаны миссионеры святые Магн, «апостол Альгоя», и Феодор, проповедовавшие в междуречье Иллера и Леха и основавшие монастыри Фюссен и Кемптен. Вероятно, ирландцами они не были, однако вопрос, об их происхождении - германского или романского - остается дискуссионным.

Святой Пирмин († 753) основал монастыри Райхенау (724), Мурбах (727/728 годы) и Хорнбах (после 740 года) «во Франции, Баварии и Алеманнии». Учрежденное Пирмином аббатство Мурбах, видимо, получило в 728 году привилегию от епископа Видегерна Страсбургского, даровавшего монастырю «большую свободу» - бенедиктинский устав стал основой монашеского уклада Мурбаха (это одно из первых упоминаний об уставе преподобного Венедикта Нурсийского на территории Германии): монахи нового монастыря определялись как община киновийной жизни, а аббат Мурбаха мог быть выбран исключительно из тех монастырей, которые Пирмин объединил «одним видом обета или одним святым установлением блаженного Бенедикта» (Regesta Alsatiae aevi Merovingici et Karolini, 496-918 / Hrsg. A. Bruckner. Strasbourg, 1949. T. 1: Quellenband. N 113. P. 54-55).

Распространение христианства не следует связывать исключительно с иностранными миссионерами: 16 монастырей Австразии были основаны представителями различных фамилий из числа местной знати. Епископ Мецский Сигибальд (716-724 годы), «заботясь о состоянии души», основал Санкт-Авольд и Нойвайлер (ныне Нёвиллер-ле-Саверн, Франция). Его преемник на кафедре Хродеганг (742-766 годы) заложил монастырь Горце, где сам желал быть похороненным. Кроме того, он позаботился доставить из Рима реликвии для Горце и аббатства Лорш, основанного родственником епископа графом Канкором и его матерью Виллизинд.

В VIII веке светские власти начали политику ограничения самостоятельности епископов, которые к этому времени закрепили сложившуюся ранее практику передачи кафедр своим родственникам. Так, епископством Трирским владело австразийское семейство Видонов, укрепившее свое влияние союзом с родом франкских майордомов, а впоследствии королей Пипинидов-Каролингов. В Кёльне архиепископская династия не сложилась, что позволило франкским майордомам ставить во главе архиепископства своих сторонников, которые до назначения на кафедру часто не имели духовного сана. Епископ Трира Милон (717/722-757 годы) получил кафедру как боевой соратник франкского майордома Карла Мартелла , погиб на охоте от клыков кабана и стал объектом критики святого Бонифация как символ нестроений во Франкской Церкви.

В конце VII - IX веках. распространение христианства в Германии (на землях Фрисландии, Гессена, Тюрингии и Саксонии) связано с деятельностью англосаксонских миссионеров, прежде всего выходцев из Нортумбрии. Первой, возможно случайной, миссией англосаксов было посещение зимой 678/679 годов Фрисландии по дороге в Рим святым Вильфридом, епископом Йоркским. Ирландцы Викберт и святой Виллиброрд со спутниками с разным успехом пытались просвещать «братские» народы фризов, саксов и бруктеров (Beda. Hist. eccl. V 9-11). Святой Виллиброрд, высадившись в 690 году вместе с 12 спутниками во Фрисландии, обратился за разрешением на проповедь (licentia praedicandi) к майордому Пипину II Геристальскому, который в то время вел войну с фризами. Деятельность миссионера по христианизации фризов, впервые ставшая духовной санкцией войны, была одобрена и папской властью (692). В 695 году папа Римский Сергий I рукоположил Виллиброрда во архиепископа фризов. Проявивший особое почтение к святому тюрингский герцог Хеден в 704 году передал ему обширные владения в Арнштадте, Мюльберге и Гросмонре, а в 716-717 годах - в Хаммельбурге с предложением основать там монастырь. Однако задуманное во Фрисландии архиепископство с центром в Утрехте организовано не было, а фризы еще долго сопротивлялись и франкам, и христианству.

Святой Бонифаций, получивший первый миссионерский опыт также во Фрисландии (716) и впоследствии почитавшийся как «апостол Германии», при поддержке Карла Мартелла и его сыновей Карломана и Пипина Короткого, а также папы Римского Григория II, а потом Григория III и Захарии начал создавать церковную организацию на германских землях. Деятельность Бонифация и его учеников, выходцев как из Британии, так и из германских земель, была связана в основном с Центральной Германией и Баварией, хотя не менее важным было их стремление к объединению отдельных Церквей Запада под властью папы Римского. В 745 году святой Бонифаций был назначен на Майнцскую кафедру, ставшую при нем митрополией всех германских епископств. Святой способствовал проведению реформы Церкви в Германии, целями которой были организация духовенства и монашества по римскому образцу, введение римских литургических и церковно-правовых обычаев, а также установление церковно-административной структуры в виде постоянных епископских кафедр. Была восстановлена практика регулярного созыва Соборов, в которых принимал участие не только епископат, но и аристократия во главе с Карломаном и Пипином. Первый восточнофранкий Собор, т. н. Concilium Germanicum, состоялся в 742 или 743 году (место его проведения точно неизвестно); среди постановлений этого и последующих Соборов (744-745, 747 годы) наиболее важными были декреты о строгом подчинении духовенства епископу, о соблюдении целибата и о запрете духовным лицам принимать участие в войнах, носить оружие и охотиться. Бонифацию удалось добиться от епископов присяги на верность Римскому престолу. Для монахов и каноников был принят бенедиктинский устав. От монахов святой требовал не только аскетических подвигов, но и миссионерского служения, «словесного труда» (opus verbi).

Среди сподвижников святого Бонифация были выходец из Уэссекса и его преемник на Майнцской кафедре святой Лулл, аббат Фрицлара англосакс преподобный Вигберт, епископ Бюрабурга Витта, отшельник в Херсфельде и один из основателей аббатства Фульда баварец Стурм, первый епископ Вюрцбурга англосакс святой Бурхард, его преемник франк Мегингауд, братья из Уэссекса - первый епископ Эрфурта и Айхштетта святой Виллибальд и основатель монастыря Хайденхайм святой Виннебальд, аббатиса монастыря Таубербишофсхайм святого Леоба, ее родственница аббатиса монастырей Китцинген и Оксенфурт Текла, отшельник Суало, аббат из Утрехта франк Григорий, первый епископ Мюнстера в Вестфалии фриз святой Лиутгер. Позднее франкий король Карл Великий возложил на святого Лиутгера миссию проповеди христианства саксам, которую святой осуществил, опираясь на общину регулярных каноников, основанную им в Мюнстере. Монастыри Айхштетт (около 745 года) и Хайденхайм были созданы как центры просвещения местного населения и подготовки клириков для служения в новых еп-ствах, например, предполагалось, что аббатство Фульда (744) станет центром подготовки миссионеров для проповеди христианства в землях саксов и славян. При святом Бонифации в Баварии были основаны епископства Фрайзинг, Регенсбург, Зальцбург, Пассау.

С Баварией была также связана миссия епископа Зальцбургского святого Виргила (755-784 годы) и его спутника святого Добдагрека, «пришлого епископа Скоттского», ирландцев по происхождению, затрагивавшая регион Кимзе-Зальцбурга. При Виргиле, в 784 году, была начата т. н. книга побратимов Санкт-Петера, в которую вошли «список аббатов Ионы», возглавляемый «апостолом Ирландии» святым Патриком , а в присоединенной в 846 году описи мощей одного из алтарей Санкт-Петера упоминаются и реликвии святой Бригитты Килдэрской, появление которых в Зальцбурге обычно связывают с Виргилом.

Церковь пользовалась широкой поддержкой местных властителей, которые видели в союзе с ней новый способ укрепления и усиления своей власти. Майордомы, а затем и короли из династии Каролингов дарили и продавали земли новообразованным монастырям. Благочестие монахов новых аббатств, возникших на территории Германии, породило стремление к монашеской жизни даже у некоторых представителей новой королевской династии: Карломан, дядя Карла Великого, удалился в монастырь на горе Соракт в Риме, а затем в монастырь Монте-Кассино, передав земельные владения в Фульде в собственность Фульдскому монастырю. Пипин Короткий покровительствовал этому аббатству, которому позднее Карл Великий даровал значительные привилегии (774). Однако попытки королевской власти вмешиваться в процесс оформления церковного права и частичная, создавшая прецедент секуляризация земель Церкви при Карле Мартелле повлияли на взаимоотношения Церкви и королевской власти. Тем не менее Церкви, которая больше нуждалась в покровительстве не королевской власти, а местных князей, обладавших реальной силой на местах, удалось добиться значительных привилегий: подсудности духовенства исключительно церковной власти (privilegium fori), налоговых иммунитетов и освобождения от повинностей зависимых от нее людей, позднее - от военной службы. Примерно в это время монастыри стали получать папские привилегии (в т. ч. независимость от власти местных епископов). Но главным источником могущества и независимости Церкви в Германии оставались защищенные от посягательства светских господ и королевской власти огромные земельные владения. Представители знати стремились к получению церковных должностей, в результате чего в Германии сложилась разветвленная церковная иерархия, представленная выходцами из местной знати. Вместе с тем широко использовался институт частной церкви - крупные магнаты, стремясь гарантировать личное и семейное благополучие, основывали в своих владениях церкви и монастыри, сохраняя над ними власть как верховные сюзерены. Церковь со своей стороны участвовала в политических акциях Каролингов.

Карл Великий всеми способами, в т. ч. и военной силой, способствовал распространению христианства среди саксов, разделив их земли между Майнцским, Кёльнским и Вюрцбургским епископствами (Падерборнский Собор, 777). Первоначальная миссионерская деятельность среди саксов не имела успеха, т. к. вспыхнувшее в 782 году восстание было направлено в т. ч. и против насильственного обращения местного населения в христианскую веру. В 782 году был принят «Капитулярий по делам Саксонии» (Capitulatio de partibus Saxoniae), угрожавший смертной казнью всем, кто будет выступать против Церкви и короля, предписывавший саксам платить десятину Церкви. После крещения вождей восстания (785) святым Виллибальдом были основаны епископства Бремен, Ферден и Минден (787-792 годы). К этому времени относится миссия среди саксов учеников и родственников святого Виллиброрда - Беорнрада и Виллехада, первого епископа Бременского, которые действовали по поручению Карла Великого. После нового восстания саксов в 792 году король был вынужден пойти на экстренные меры - депортацию местного населения и размещение на освободившихся территориях франк. колонистов. В 797 году на съезде князей в новой резиденции Карла Великого Ахене оформилась церковная и административная структура новых территорий, в Вестфалии были основаны еп-ства Падерборн (799) и Мюнстер (805). В начале IX века в землях саксов были организованы епископства Оснабрюк (до 803 года) и Хальберштадт (803/804 годы).

При Людовике Благочестивом были учреждены епископства Хильдесхайм (815) и Гамбург (831/832 годы). Первым епископом Гамбургским (с 834 года архиепископ) и папским легатом в «северных странах» стал монах из монастыря Корвея Нового святой Ансгар.

Исторические источники:

Admonitio generalis // MGH. Capit. T. 1. Nr. 22. P. 52-62;

Arbeonis episcopi Frisingensis. Vitae S. Haimhrammi et Corbiniani / Ed. B. Krusch // MGH. Script. Rer. Germ. T. 13. P. 100-232;

Concilia aevi Carolini / Ed. A. Werminghoff // MGH. Conc. T. 2/1. P. 1-4;

Ionas. Vitae s. Columbani abbatis discipulorumque eius libri II // Ionae Vitae s. Columbani, Vedastis, Iohannis / Ed. B. Krusch. MGH. Script. Rer. Germ. T. 37. P. 1-294;

Notker Balbulus. Gesta Karoli Magni imperatoris / Ed. H. F. Haefele // MGH. Script. Rer. Germ. NS. T. 12;

Ordinatio imperii // MGH. Capit. T. 1. N 136. P. 270-273;

Traditiones et antiquitates Fuldenses / Ed. E. Fr. J. Dronke. Fulda, 1844;

Vita Hludowici imperatoris / Ed. G. H. Pertz // MGH. SS. T. 2. P. 604-648;

Vita Hrodberti episcopi Salisburensis / Ed. W. Levison // MGH. Script. Mer. T. 6. P. 140-162;

Vita et miracula s. Pirminii / Ed. O. Holder-Egger // MGH. SS. T. 15/1. P. 17-31;

Эйнгард. Жизнь Карла Великого / Пер.: А. П. Левандовский // Левандовский А. П. Карл Великий: Через империю к Европе. М., 1995. С. 177-206.

X-XIII века.

С распадом империи Каролингов территория Восточнофранкского королевства стала основой будущей Германии, что положило начало обособлению германских областей. Завершение этого процесса произошло после избрания королем восточных франков маркграфа Арнульфа Каринтийского и прекращения в Германии династии Каролингов: после смерти бездетного Людовика IV Дитяти (911) князья франков, саксов, баваров и швабов избрали на престол франконского герцога Конрада, а лотарингцы принесли клятву верности западнофранкскому королю Карлу III. Правление короля Конрада I (911-918 годы) было осложнено борьбой за власть с князьями племен и угрозой набегов венгров (в 915 году венгры дошли до Бремена, в 917 году - до Лотарингии). В своей политике король опирался на систему имперской Церкви, которая начала складываться еще при Каролингах. Советниками Конрада были архиепископ Майнцский Гаттон и епископ Констанцский Соломон III. В 919 году, после смерти Конрада I, германским королем был избран саксонский герцог Генрих I Птицелов (919-936 годы).

Генриху I удалось подчинить своему влиянию герцогов, представлявших разные германские племена. Хотя он отклонил обычное для франкских королей церковное помазание на царство, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть свою близость к германской знати, король стремился использовать Церковь в политике. Он основал придворную капеллу, во главе которой в 922 году стал архиепископ Майнцский Херигер. После присоединения Лотарингии Генрих добился признания за собой титула «rex Francorum orientalium» (король восточных франков - Henrici I. Pactum cum Karolo rege Franciae occidentalis. 921. Nov. 7 // MGH. Const. Bd. 1. N 1. S. 1-2). Западная граница Лотарингии образовала границу германского государства с Францией. Генрих I подчинил своему влиянию Бургундию, а после передачи ему Святого копья (так называемого копья святого Маврикия - впоследствии одной из священных инсигний имперской власти) король Бургундии Рудольф II признал сюзеренитет германского короля в обмен на уступку Генрихом I части Алеманнии. При содействии Генриха I Церковь проводила активную миссионерскую политику на землях славян и данов. В 928-929 годах король осуществил захват земель и поселений полабских славян в Браниборе (Бранденбурге), положив начало экспансии немцев на славянские земли. Опорным пунктом миссионерства и военной колонизации стал основанный в славянских землях бург Майсен, позднее ставший центром епископства. В 934 году Генрих I в результате похода на данов организовал Датскую марку и крестил датского короля Кнуда. Дальнейшее крещение данов было отдано королем в ведение архиепископа Гамбургского и Бременского. На Эрфуртском хофтаге 936 года Генрих добился признания сына Оттона своим наследником. После смерти отца Оттон был избран в Ахене германским королем, коронован и помазан на царство архиепископом Майнцским. Церемония коронации Оттона послужила образцом для последующих коронаций, будучи закреплена около 960 года в т. н. Майнцском чине.

В начале правления Оттон I (936-973 годы; император с 962 года) заявил о себе как о преемнике каролингской императорской традиции (отсюда и коронация в Ахене, столице империи Карла Великого, где покоился его прах). Оттону удалось преодолеть сопротивление герцогов Саксонии, Франконии, Баварии и Лотарингии (938-939 годы), а также раскрыть заговор и подавить восстание, возглавленное сыном Людольфом (953-954 годы). Основой объединительной политики короля стал немецкий епископат. Местные епископы и аббаты, страдавшие от политики герцогов, которые пользовались земельными богатствами Церкви и неоднократно прибегали к секуляризации, ждали помощи от короля как от «покровителя Церкви». В 938 году, передавая Баварию брату умершего герцога Арнульфа Бертольду, Оттон лишил его права утверждать избранных на высшие церковные должности и возвратил Церкви часть отобранной ранее герцогом земли.

В объединительной политике германских королей Саксонской династии значительную роль играл и внешний фактор - отражение нападений кочевников-венгров, а также норманнов. С венгерской опасностью было покончено в результате победы в августе 955 года на реке Лех (близ Аугсбурга), что повысило престиж германского короля.

Вмешательство Оттона I в междоусобную войну в Италии в 945-962 годах стало началом политического роста германских земель в регионе. Маркграф Беренгар II Иврейский (король Италии в 950-962 годах) вступил в борьбу с королем Италии Гуго (926-947 годы) и нашел поддержку у Оттона I, который помог Беренгару войсками для захвата власти в Италии. Однако королем Италии стал сын Гуго Лотарь (947-950 годы), на сторону которого перешла часть ломбардской знати, ранее поддерживавшей Беренгара. Только неожиданная смерть Лотаря (ноябрь 950 года) позволила Беренгару занять итальянский престол. Проводимая Беренгаром в Италии политика привела к народным волнениям и обвинениям короля в смерти Лотаря. Бургундская знать объявила наследницей итальянской короны Адельгейду, вдову Лотаря. Беренгар стал принуждать ее к браку со своим сыном Адальбертом, но безуспешно. Оттон I решил прийти на помощь сестре своего союзника, короля Бургундии. В 951 году германский король совершил 1-й поход в Италию: он овладел Ломбардией и в этом же году получил от североитальянских магнатов лангобардскую корону, приняв титул rex Francorum et Langobardorum (король франков и лангобардов); однако переговоры об императорской коронации из-за противодействия римского правителя Альбериха II завершились неудачей. Оттон I женился на Адельгейде (951) и тем самым получил права на власть над Италией. В 952 году Беренгар заключил мир с Оттоном I в Магдебурге и признал себя вассалом германского короля, получив Италию из его рук. Вскоре Беренгар отказался соблюдать данные им клятвы и стал преследовать сторонников Оттона. В 961 году в ответ на просьбу о помощи папы Иоанна XII, преследуемого Беренгаром Иврейским, Оттон I предпринял 2-й поход в Италию и 2 февраля 962 года в соборе святого Петра в Риме вместе с супругой Адельгейдой был коронован императорской короной, «воссоздав» таким образом Римскую империю, с XII века получившую название Священной Римской империи (смотри статью Римско-Германская империя). Территориально Оттоновская империя включала Германию вместе с Лотарингией, с XI века Бургундию, земли полабских славян, отдельные области Италии и вассально зависимую Чехию. По каролингской традиции император даровал привилегии Римской Церкви, подтвердив ее права и территориальные владения в Италии (Ottonis I. Privilegium Ottonianum. 962. Febr. 13 // MGH. Const. Bd. 1. N 12. P. 23-27). Перед итальянским походом он настоял на избрании своего сына Оттона германским королем и провел его коронацию. После перехода папы на сторону Беренгара Оттон I добился низложения Иоанна XII и избрания папы Льва VIII, а также признания за императором права утверждать избранного папу. В 964 году, подавив восстание в Риме, Оттон I добился подчинения Италии, для управления которой была создана специальная канцелярия. Для укрепления своей власти в Италии император назначал на епископские должности представителей немецкого духовенства.

Проводя в Германии политику укрепления королевской власти и подавления сепаратизма земельных магнатов, Оттон опирался на складывавшуюся систему имперской Церкви, при которой церковная организация использовалась в интересах королевства и король имел власть над Церковью. Оттон I систематически наделял епископства и имперские монастыри обширными землями и широкими привилегиями (т. н. оттоновские привилегии иммунитета), назначая епископами и аббатами верных себе людей (каноническое избрание не отменялось, но становилось формальностью). От поставленных королем прелатов требовалось исполнение в интересах империи широкого круга светских обязанностей - от судебных до фискальных и военных (являться ко двору, принимать королевский двор на постой, участвовать в работе королевской канцелярии, посылать воинов в королевское войско). В это время сложилась и т. н. оттоновская епископальная система: независимые епископские иммунитетные территории создавались за счет изъятия отдельных частей герцогств или путем передачи под управление епископов целых герцогств.

На востоке Германии проводилась политика христианизации и колонизации славянских земель: были основаны епископства Бранденбург, Хафельберг, Ольденбург (впоследствии Любек), Мерзебург и др. В 955 году папа Агапит II предоставил Оттону I широкие полномочия по организации новых митрополий. В 968 году Магдебург получил статус архиепископства и стал центром миссионерской деятельности среди язычников-славян. В новую церковную митрополию включались западнославянские земли, находившиеся ранее в сфере влияния Майнцского архиепископства. Ущемлялись и интересы епископа Хальберштадтского, церковный округ которого примыкал к землям полабских славян, где теперь учреждались новые епископства Магдебургской митрополии. Конфликт был улажен в 968 году решением Равеннского синода. В состав Магдебургского архиеп-ства вошли 5 заэльбских епископств: Бранденбургское, Хафельбергское, Мерзебургское, Майсенское и Цайцское. Архиепископом Магдебургским стал монах трирского, а затем вайсенбургского монастыря Адальберт, чья миссия в Киеве (961-962 годы) при дворе святой княгини Ольги, куда он был отправлен в качестве «епископа Руси», успеха не имела.

После смерти Оттона I власть перешла к его сыну Оттону II (961-983 годы; император с 967 года, правил самостоятельно с 973 года). Стремясь закрепить германское влияние в Италии, в 981 году он предпринял неудачную попытку завоевать Южную Италию, потерпел сокрушительное поражение от арабов при Котроне (982) и едва избежал византийского плена. На съезде имперских князей в Вероне (983) добился избрания своего сына Оттона германским королем. Летом 983 года восточные области Германии сильно пострадали от набегов лютичей, епископства Бранденбург и Хафельберг были уничтожены, был разгромлен Гамбург, область между Эльбой и Одером, завоеванная Оттоном I, потеряна (за исключением земель Лужица (Лаузиц) и Мильско). В декабре 983 года Оттон II умер от малярии в Риме. Германским королем стал его малолетний сын.

Период малолетства Оттона III (983-1002 годы; правил самостоятельно с 995 года, император с 996 года) и регентства его матери императрице Феофано при поддержке архиепископа Виллигиза Майнцского (до 991 года), а затем бабки Оттона III императрицы Адельгейды был отмечен борьбой магнатов за власть и ослаблением центральной власти в Германии. Начав самостоятельно править, Оттон III предпринял поход в Италию (996), в Павии получил корону итальянского королевства. В Риме способствовал избранию папой вместо умершего Иоанна XV своего кузена Бруно (взошел на папский престол под именем Григорий V), который и короновал его императором. Мечтая о создании единой христианской мировой державы с центрами в Риме, Ахене и, возможно, Константинополе, Оттон III провозгласил политику т. н. renovatio imperii Romanorum - возрождения и христианского обновления Римской империи, которую он представлял, вероятно, как совокупность самостоятельных христианских королевств, подчиненных власти императора. Вклад в развитие имперской идеологии внесли канцлер Оттона III Гериберт, архиепископ Кёльнский (с 999 года), Лев, епископ Верчелльский, Герберт, епископ Аврилакский (впоследствии папа Сильвестр II). В Германии особый статус был придан Ахену и развитию в связи с этим почитания императора Карла Великого (в 1000 году была открыта гробница Карла в Ахене). Продолжая на востоке империи политику предшественников, Оттон III проводил христианизацию и колонизацию славянских земель, однако не стремился включить все новообращенные земли в систему немецкой церковной организации. При его согласии в 1000-1001 годах были созданы независимые от немецких прелатов архиепископства - Гнезно в польских и Гран (Эстергом) в венгерских землях. Близким ко двору Оттона III был миссионер Бруно Кверфуртский, в 1008 году отправившийся проповедовать христианство печенегам и посетивший по дороге Киев.

Для Германии правление Оттонов ознаменовалось некоторым подъемом образования и культуры (т. н. Оттоновское возрождение), который имел в т. ч. и церковный характер и опирался на традиции Каролингского возрождения, сохранившиеся в таких аббатствах, как Фульда или Санкт-Галлен, и на резко участившиеся контакты германской знати с Италией и Византией. В Германии центрами образования и культуры оставались аббатства (Лорш, Корвей), но наряду с ними все большее значение начинают приобретать и центры некоторых епископств (Хильдесхайм, Падерборн). «Оттоновское возрождение» было отмечено успехами в создании исторических описаний - к этому времени относятся «Деяния саксов» Видукинда Корвейского, «Хроника» Регинона Прюмского и сочинения Лиутпранда Кремонского.

После смерти Оттона III развернулась борьба за германский трон между представителями Саксонской династии герцогами Генрихом Баварским и Оттоном Каринтийским, а также между герцогом Германом Швабским и маркграфом Эккехардом Майсенским. При поддержке епископата и примаса Церкви в Германии архиепископа Виллигиза Майнцского королем был избран Генрих Баварский (Генрих II, 1002-1024 годы, император с 1014 года), который после коронации в Майнце в 1002 году быстро добился подчинения имперских князей.

Главной идеей правления Генриха II стало renovatio regni Francorum (восстановление империи франков), в связи с чем получило развитие почитание императора Карла Великого. Основным средством усиления королевской власти оставалась система имперской Церкви. Император влиял на назначение епископов и аббатов, использовал материальные ресурсы Церкви (от современников получил прозвище Грабителя церквей), привлекал церковных прелатов к управлению империей. Председательствуя на церковных Соборах, Генрих II использовал их в качестве инструмента управления имперской Церковью и влиял на принимаемые решения. Император определял состав канониката, обеспечивая избрание на должности в кафедральных капитулах преимущественно клириков из придворной капеллы. На епископских выборах он, пользуясь правом императора утверждать избранного капитулом кандидата, добивался назначения епископами своих ставленников, главным образом представителей знатных состоятельных родов, которые за счет личных средств могли поправить дела в небогатых епархиях. Много времени королевский двор проводил не только в королевских пфальцах, но и в монастырях и епископских городах. В целом поддерживая распространившиеся в XI веке идеи реформы монашества (возрождение аскетических ценностей, борьба с обмирщением монастырей, освобождение монашества от влияния извне - со стороны епископа или светского сеньора), Генрих II, несмотря на дружеские отношения с клюнийскими реформаторами аббатом Одилоном Клюнийским и Вильгельмом, аббатом монастыря Сен-Бенинь, сделал выбор в пользу более умеренных идей, зародившихся в монастыре Горце и впоследствии развитых нижнелотарингскими реформаторами Готхардом из Нидеральтайха и Поппо из Ставло (унификация монастырей, борьба с симонией). Реформы, направленные на укрепление системы имперской Церкви, защитником которой, равно как и поборником истинного благочестия, считал себя император, вызвали сопротивление в среде имперского монашества.

Генрих II продолжил политику колонизации и миссионерства в славянских землях на восточных границах империи. Он восстановил в 1004 году упраздненное Оттоном II епископство Мерзебургское, а также основал во Франконии епископство Бамбергское (1007), во главе которого поставил канцлера Эберхарда. Формально Бамбергское епископство (целью его епископов была проповедь христианства на восточных границах, прежде всего среди славянского населения) входило в состав Майнцского архиепископства, но впоследствии перешло под особое покровительство папы Римского и императора.

В ответ на просьбу о помощи епископа Льва Верчелльского в борьбе против провозглашенного итальянскими магнатами лангобардским королем маркграфа Ардуина Иврейского Генрих II весной 1004 года прибыл в Италию и 14 мая был коронован в Павии лангобардской короной. В июне он вернулся в Германию, оставив маркграфа Тедальда Каносского и епископа Льва Верчелльского защищать интересы империи. Конфликт по поводу кандидатуры нового папы, вспыхнувший после смерти папы Римского Сергия IV (1012), заставил Генриха II отправиться в Италию в 1013 году и поддержать графа Теофилакта, в результате избранного папой и принявшего имя Бенедикт VIII. 14 февраля 1014 года папа Бенедикт VIII провел императорскую коронацию Генриха II в Риме. Описание церемонии содержит первое на Западе упоминание о т. н. Reichsapfel (державе - золотом шаре с крестом наверху) в числе имперских инсигний. Восстание, поднятое римским патрицианским родом Кресцентиев, заставило императора покинуть Рим.

Весной 1020 года папа Бенедикт VIII прибыл в Бамберг, надеясь на помощь императора в борьбе против византийского влияния в Южной Италии. Его присутствие на торжественном праздновании Пасхи в новом соборе святых Петра и Георгия и заключенные с императором соглашения (в частности, о передаче Бамбергского еп-ства и аббатства Фульда в папское управление) должны были обеспечить особое положение новому епископству. В конце 1021-1022 годах Генрих II с войском вновь вторгся в Италию и оттеснил византийцев от границ Папского государства.

Со смертью Генриха II прервалась Саксонская династия. При поддержке архиепископа Арибо Майнцского 4 сентября 1024 года королем был избран Конрад Старший из Салической (Франконской) династии и коронован в Майнце с именем Конрад II (1024-1039 годы, император с 1027 года). В 1026 году Конрад II добился признания наследником своего малолетнего сына Генриха, который в 1028 году был коронован германским королем. Конрад также стремился передать германского герцогства в руки королевского семейства: в 1027 году по его требованию герцогом Баварии был избран его наследник, Генрих, ставший в 1038 году и герцогом Швабии. Итальянская политика Конрада II была направлена на восстановление германского влияния в Италии, пошатнувшегося со смертью Генриха II (жители Павии сожгли в городе королевский дворец). В 1026-1027 годах Конрад II предпринял 1-й поход в Италию. В Милане он получил от архиепископа Ариберта II лангобардскую корону. В 1027 году в Риме папа Иоанн XIX короновал его императором. Присутствие на императорской коронации датского короля Кнуда I Великого и бургундского короля Рудольфа III придало этому событию общеевропейское значение.

Войны с сыном польского короля Болеслава I Храброго Мешко II, принявшим от отца титул короля Польши (1025) и совершавшим набеги на восточные области Германии, закончились отказом Мешко от захваченных земель и от королевского титула (1033). Император заключил брак своего сына Генриха с дочерью датского короля Кнуда Великого, отдав по договору Шлезвигскую марку Дании. После смерти бездетного короля Бургундии Рудольфа III Конрад II в 1032 году присоединил Бургундию к империи, принял бургундскую корону и подавил сопротивление племянника Рудольфа, графа Одо II Шампанского. В 1038 году бургундская корона была передана сыну Конрада II Генриху. С присоединением Бургундии Римско-Германская империя увеличила свою территорию, объединив королевства Германии, Италии и Бургундии (позднее титул короля получил также князь Чехии).

В правление сына Конрада II императора Генриха III (1039-1056 годы) империя находилась в зените своего могущества. Продолжая политику Оттонов, Генрих III подчеркивал сакральный характер императорской власти, идею единства sacerdotium и regnum (священства и царства), отражавшую представление о двояком, светском и религиозном, характере власти императора. При нем с 1040 года в императорских грамотах появляется титулатура Rex Romanorum (король римлян), закреплявшая претензии германского императора на власть над Италией (окончательно титул был введен при императоре Генрихе V в XII веке). Генрих III укреплял центральную власть в Германии, поддерживал императорскими указами движение «Божия мира» (1043, 1044, 1046). Его правление стало временем складывания в Германии феодальных княжеств на основе прежних племенных герцогств, превращения министериалов в рыцарское сословие и формирования вассально-ленной системы. Политика централизации, проводимая императором, вызывала недовольство германской знати и приняла форму открытых конфликтов, а также заговоров и покушений в Лотарингии, Саксонии, Баварии.

Генрих III активно использовал право инвеституры епископов. Для укрепления имперской Церкви основал монастырь во имя святых апостолов Симона и Иуды в императорской резиденции в Госларе, где обучали будущих германских епископов, впоследствии ставших опорой императорской власти во внутренних делах государства, и придал административные функции королевской капелле. В XI веке в Германии стало распространяться движение по реформированию монастырской жизни, которое зародилось в монастырях Горце и трирском Санкт-Максимине и пропагандировало возврат к идеалам раннего монашества, не ставя под сомнение роль сакральной власти императора как одного из глав Церкви. Основной акцент в развернувшемся в германской Церкви движении делался на искоренении злоупотреблений симонии при церковных выборах и на исправлении нравов духовенства, соблюдении целибата. Реформаторские начинания были поддержаны Генрихом III, которого современники называли «правителем монахов».

В 1046 году на Соборах в Сутри и в Риме император провел низложение 3 соперничавших между собой пап: Бенедикта IX, Григория VI и Сильвестра III - и способствовал избранию папой под именем Климент II немецкого епископа Суитгера Бамбергского, который на Рождество 1046 года короновал императорской короной Генриха III и его супругу Агнессу. Титул римского патриция, полученный Генрихом III при коронации, узаконил его вмешательство в выборы 3 последующих пап, их правление характеризуется в историографии как «эпоха немецких пап» (1046-1058 годы), а также способствовал активному взаимодействию папства и имперской Церкви в деле церковной реформы. После краткого понтификата Дамаса II на Папский престол под именем Лев IX в 1048 году был возведен лотарингский реформатор епископ Бруно Тульский из рода графов Дагсбургов, пользовавшийся в своих начинаниях поддержкой императора. В 1049 году император совместно с папой председательствовал на Соборе в Майнце. Активным было взаимодействие Генриха III с папой Виктором II, которым стал имперский канцлер епископ Гебхард Айхштеттский. Генрих III поддерживал дружеские отношения с реформаторами Петром Дамиани и клюнийскими аббатами Одилоном и Гуго, крестившими в 1050 году его сына Генриха.

После неожиданной смерти Генриха III (5 октября 1056 года) власть перешла к его малолетнему сыну Генриху IV (1056-1106 годы, самостоятельно с 1065 года, император с 1084 года). Период его малолетства и регентства императрицы Агнессы, а после ее смещения в результате заговора (1062) регентства архиепископа Кёльнского Аннона II и Адальберта, архиепископа Гамбургского и Бременского, сопровождался смутами и войнами в Германии. В начале самостоятельного правления Генрих IV находился под влиянием архиепископа Адальберта, чья политика (особенно попытка контролировать имперские монастыри Корвей и Лорш) вызывала недовольство имперских князей, в 1066 году вынудивших короля удалить от себя архиепископа.

В период регентства папская курия постепенно вышла из-под влияния императорского двора. Мнение двора было проигнорировано при выборах пап Стефана IX (им в 1057 году стал брат герцога Готфрида Лотарингского Фридрих) и Николая II (1058). В соглашение с двором о признании нового папы, составленное в 1059 году (Nicolai II. Decretum electionis pontificae. 1059 // MGH. Const. Bd. 1. N 382. § 6. S. 540), было включено право участия германского короля/императора в папских выборах. Политика папы Николая II в Германии вызвала недовольство германского епископата, к тому же ослабление влияния германских императоров в Италии привело к переориентации Римских пап на союз с норманнскими правителями Южной Италии. Генрих IV пытался продолжать политику отца по укреплению центральной власти и контролю над Церковью в Германии, но столкнулся с оппозицией князей и церковных иерархов. В 1073 году вспыхнуло восстание в Саксонии, к которому присоединились князья и в других частях империи. Генриху IV удалось договориться с некоторыми из знатных повстанцев, и в 1075 году саксонское войско было разбито.

Со 2-й половины XI века Германия была втянута в борьбу императоров с папами за право инвеституры. Попытка Генриха IV назначить архиепископом Миланским капеллана Тедальда (1073) вызвала противодействие папы Римского Григория VII, который пригрозил германскому королю отлучением. Поддерживаемый враждебно настроенным по отношению к Риму немецким епископатом на Вормсском Соборе (1076), Генрих IV объявил о низложении папы Григория VII. Ключевым вопросом развернувшегося противостояния стало право на инвеституру, назначение на высшие церковные должности епископов, архиепископов и аббатов, а шире - понимание сана императора как rex et sacerdos (король и священник). Сущность спора состояла в том, под чьим контролем должна находиться церковная организация, ставшая в Германии главной опорой власти, и кто будет находиться во главе христианского мира - папа Римский или император. В ответ на решение Вормсского Собора папа отлучил Генриха IV от Церкви и освободил подданных в Германии и в Италии от клятвы верности императору. Отлучение императора стало причиной возникновения оппозиции в Германии. Перед угрозой избрания нового короля Генрих IV на хофтаге в Трибуре в октябре 1076 года был вынужден обещать князьям примириться с папой в течение 1 года и 1 дня. Князья потребовали также приезда папы в Аугсбург и решения на месте конфликта с императором. Чтобы не допустить союза княжеской оппозиции с Григорием VII, Генрих IV решил перехватить отправившегося в Германию папу и добиться снятия отлучения. 28 января 1077 года император совершил покаяние в Каноссе и клятвенно пообещал Григорию VII примириться с князьями и обеспечить свободный проезд папы в Германию, после чего папа снял с него отлучение.

Однако добиться примирения с князьями не удалось. Вооруженное противостояние шло с переменным успехом. В 1080 году Генрих IV вновь вступил в открытый конфликт с Григорием VII. На Соборе в Риме на Пасху 1080 года, проходившем под председательством папы, от императора вновь потребовали отказаться от права на инвеституру, однако новое отлучение Генриха IV не дало результата, поскольку большая часть немецких и ломбардских епископов его поддержала. Генрих IV созвал Собор в Брешии, который 25 июня 1080 года осудил Григория VII, низложил его и избрал антипапой архиеп. Гвиберта Равеннского (смотри Климент III, антипапа). 2 похода на Рим, в 1081 и 1082 годах, оказались неудачными, и лишь в 1083 году, когда на его сторону перешла часть кардиналов, императору удалось взять город. В марте 1084 года состоялась интронизация Климента III, а на Пятидесятницу антипапа короновал Генриха IV и его супругу Берту императорской короной. Папа Григорий VII, укрывшийся в замке Святого ангела и призвавший на помощь норманнские войска, сумел бежать из Рима; в 1085 году он умер в Южной Италии. Смерть Григория VII несколько укрепила позиции Генриха IV в Италии и Германии. Его ставленник антипапа Климент III получил признание в Германии (за исключением Саксонии), в Италии и других европейских странах. На Соборе в Майнце в 1085 году был заключен примирительный договор с князьями и провозглашен имперский мир (Pax diocesis Bambergensis. 1085 // MGH. Const. Bd. 1. N 425. S. 605-608).

В 60-70-х годах XI века при поддержке архиепископа Аннона Кёльнского и южнонемецких князей в Германии распространилось клюнийское движение, важными центрами которого стали монастыри Зигбург, Санкт-Блазиен и Хирзау. Из монастыря Хирзау, в котором при аббате Вильгельме (1069-1091 годы) был принят устав Клюни, реформа распространилась по всей империи. В 1075 году Генрих IV законодательно осудил владение мирян частными церквами. Реформаторские идеи нашли поддержку у германской светской знати, однако вызвали неприятие имперского монашества, чья позиция была отражена в «Анналах» Ламберта Герсфельдского и в анонимном сочинении «О сохранении единства Церкви» (De unitate ecclesiae conservanda // MGH. Lib. Bd. 2. S. 184-284).

Стесненное положение императора, находившегося в Италии во время организованного его сыном Конрадом восстания, помешало ему принять участие в провозглашенном в 1095 году папой Урбаном II 1-м крестовом походе, что серьезно подорвало престиж Германии (только западные области Германии приняли участие в крестоносном движении). Лишь в 1097 году император смог проехать через Альпы в Германию. На рейхстаге в Майнце в мае 1098 года он объявил своего мятежного сына Конрада низложенным. Князья избрали королем 2-го сына императора от брака с Бертой Савойской 12-летнего Генриха, который в 1099 году был коронован в Ахене.

В 1104 году под влиянием воспитателя епископа Конрада Утрехтского Генрих (впоследствии император Генрих V) стал во главе оппозиции баварской и саксонской знати. Папа Римский Пасхалий II освободил его от клятвы верности, данной отцу. Мятежников поддержали светские и духовные сеньоры. Генриху удалось захватить отца в плен и добиться от него выдачи инсигний, на рейхстаге в Ингельхайме в 1105 году император был вынужден отречься от престола. В январе 1106 года в Майнце Генрих V был провозглашен германским королем. Однако Генрих IV еще сохранял сторонников в рейнских городах и в Лотарингии, в марте 1106 года ему удалось одержать победу при Визе над войсками Генриха V. Мятежникам же не удалось взять верный Генриху IV город Кёльн. Конец противостоянию положила неожиданная смерть Генриха IV 7 августа 1106 года в Льеже.

Генрих V (1098-1125 годы, самостоятельно с 1106 года, император с 1111 года) продолжил политику отца по укреплению центральной власти в Германии, опираясь на города, министериалов и имперскую Церковь. К началу XII века церковными богословами (в их числе Иво, епископ Шартрский) и юристами были найдены пути решения вопроса об инвеституре через разделение понятий церковной должности и связанных с ней светских феодальных прав и обязанностей (лат. spiritualia и temporalia). При разделении на светскую и духовную проводимая королем светская инвеститура означала ввод церковного иерарха во владение имуществом и материальными правами (регалиями), поэтому при ее совершении следовало отказаться от использования символов церковной власти - кольца и посоха. Опираясь на этот тезис, папе удалось достичь соглашения по вопросам инвеституры с королями Франции и Англии (1106).

Однако переговоры Пасхалия II с Генрихом V, к которым было приурочено написание богословом Сигибертом из Жамблу «Трактата об инвеституре епископов» (Tractatus de investitura episcoporum // MGH. Lib. Bd. 2. S. 495-504), потерпели неудачу. Папа Римский Пасхалий II предложил Генриху V отказаться от инвеституры в обмен на отказ католической Церкви от всех владений и регалий, полученных от императоров, что вызвало резкое неприятие имперских прелатов. Арест, которому подверг Генрих V папу, заставил того в апреле 1111 года заключить в Понте-Маммоло соглашение с германским королем, признать его право на инвеституру кольцом и посохом и короновать императором. Договор не был признан деятелями григорианской реформы, и противостояние продолжилось. Пасхалий II добился отлучения императора. Поход 1116 года, предпринятый Генрихом V для приобретения «наследства Матильды», маркграфини Тосканской († 1115), и его жесткая позиция в вопросах инвеституры привели к конфликту с новым папой Каллистом II (1119). По инициативе немецких князей между папой и императором 23 сентября 1122 года был заключен Вормсский конкордат (Pax wormatiensis cum Calixto II. 1122. Sept. 22 // MGH. Const. Bd. 1. N 107, 108. S. 159-161), положивший формальный конец борьбе за инвеституру. Император отказался от инвеституры кольцом и посохом и обязался соблюдать свободу церковных выборов, сохранив за собой светскую инвеституру жезлом. Вормсский конкордат нанес удар по системе имперской Церкви и способствовал феодализации церковных княжеств. Епископы и аббаты становились вассалами короля, образовав особые имперские сословия.

После смерти бездетного Генриха V династия Салиев прервалась и князья избрали королем саксонского герцога Лотаря (август 1125 года). Заключив союз с баварским герцогом Генрихом Гордым, Лотарь III повел борьбу с основными противниками из династии Штауфенов - герцогом Фридрихом II Швабским и его братом Конрадом III, захватившими имперские земли в Южной Германии. Борьба шла с переменным успехом, в 1127 году Конрад III был провозглашен антикоролем. После завоевания Лотарем Шпайера, Нюрнберга и Ульма Фридрих II и Конрад III покорились и признали Лотаря законным королем на Бамбергском сейме (1135). После того как Лотарь III поддержал папу Иннокентия II в борьбе против антипапы Анаклета II, он был в 1133 году коронован императором в Риме, а папа подтвердил его право проводить светскую инвеституру прелатов. Лотарь дал присягу на верность папе, признав бывшие владения Матильды Тосканской собственностью Римского престола. Император проводил активную политику на восточном направлении, поддерживал миссионерскую деятельность в землях полабских славян и в Померании (миссии святого Оттона, епископа Бамбергского).

После смерти Лотаря (1137), в марте 1138 года швабский герцог Конрад III Штауфен (в 1127-1135 годах антикороль, в 1138-1152 годах римский король) без ведома части князей был провозглашен в Кобленце королем и коронован в Ахене. Он вступил в конфликт с Генрихом Гордым из рода Вельфов, объявил его вне закона и лишил обоих герцогств, передав Саксонию Альбрехту Медведю, а Баварию маркграфу Леопольду IV Австрийскому из рода Бабенбергов. Это положило начало длительному противостоянию родов Вельфов и Штауфенов. В 1142 году было достигнуто соглашение, по которому герцогство Саксонское переходило малолетнему наследнику умершего Генриха Гордого - Генриху Льву, а его мать Гертруда выходила замуж за Генриха II Бабенберга, герцога Австрийского. Однако после смерти Гертруды в 1143 году борьба продолжилась.

С 1147 года под воздействием проповедей Бернарда Клервоского организовывались крестовые походы против славянских племен, когда немецкие князья, особенно саксонские, под видом крестовых походов против язычников завоевывали земли славян за Эльбой и в Померании. Герцог Генрих Лев захватил земли ободритов (1160), где было основано епископство Мекленбург (1170), восстановлены епископства Ольденбург (1150; с 1160 года перенесено в Любек) и Ратцебург (около 1154 года), Альбрехт Медведь отобрал земли лютичей, составившие ядро маркграфства Бранденбург, где было восстановлено епископство (1165). При поддержке Генриха Льва на эти земли распространилась деятельность августинцев-каноников, премонстрантов и цистерцианцев (деятельность последних особенно с XIII века). Помощь крестоносцам в 1147 году и позднее, при покорении прибалтийских народов, оказывали купцы саксонских городов, а также восстановленного в 1143 году Любека. В 1184 году среди ливов близ устья Западной Двины проповедовал католический миссионер Мейнгард, а затем - его последователь епископ Бертольд Ливонский. При поддержке папы Целестина III он возглавил в 1198 году первый отряд крестоносцев, прибывший в Ливонию морем, возможно на купеческих кораблях. По свидетельству хрониста Генриха Латвийского, немецкие купцы (в основном выходцы из северогерманских городов и часто из Любека) неоднократно принимали участие в походах крестоносцев.

После смерти Конрада III князья избрали германским королем швабского герцога Фридриха I Штауфена, получившего впоследствии прозвище Барбаросса (смотри Фридрих I Барбаросса, 1152-1190 годы, император с 1155 года). Одним из условий избрания было примирение с Вельфами и передача в фактическое управление достигшему совершеннолетия Генриху Льву герцогства Баварского, что так и не было исполнено. Фридрих I продолжал политику предшественников по укреплению центральной власти в Германии и расширению домена Штауфенов, его основными противниками в этом выступали Вельфы во главе с Генрихом Львом. Однако в 1154 году Фридрих I возвратил Баварию Генриху Льву. В 1156 году, по заключенному с Вельфами соглашению (т. н. Privilegium minus), из состава Баварии была выделена Австрийская марка, которая передавалась Бабенбергам, а Генрих Лев, который, кроме того, располагал значительными владениями на побережье Балтийского моря, проводя активную политику христианизации и колонизации славянских народов, был допущен к фактическому управлению Баварией. После того как Генрих Лев отказался прислать войска императору в Италию (что явилось одной из основных причин поражения в битве при Леньяно (1176)), он был судим, лишен владений и изгнан в Англию. При Фридрихе I завершилось раздробление крупных племенных герцогств, на их месте возникли компактные имперские княжества под управлением представителей различных знатных родов, что способствовало укреплению власти императора, однако позднее, в XIII-XIV веках, стало основой для феодальной раздробленности.

Во внешней политике Фридрих I стремился к восстановлению прав императора как защитника и одного из глав Церкви в Италии, к установлению контроля над североитальянскими городами и папством, для чего совершил ряд походов в Италию (1154-1155, 1158-1162, 1163-1164, 1166-1168, 1174-1178 годы). Во время 1-го похода он получил в Риме императорскую корону от папы Адриана IV. Активное вмешательство императора в дела Церкви вызвало раскол в коллегии кардиналов и схизму: в 1159 году, после смерти папы Адриана IV, пронорманнски настроенные кардиналы избрали Александра III, а сторонники Фридриха I - антипапу Виктора IV. Опираясь на право императоров как защитников Церкви, Фридрих I созвал в 1160 году в Павии Собор, который должен был разрешить схизму, однако план не удался. После смерти Виктора IV в 1164 году антипапой был избран другой сторонник Фридриха - Пасхалий III. На рейхстаге в Вюрцбурге в 1165 году император заставил князей принести клятву не признавать папу Александра III или преемника, выдвинутого его сторонниками. На укрепление теократических притязаний императора были направлены перенесение мощей 3 волхвов из завоеванного Милана в Кёльн (1164) и канонизация императора Карла Великого в Ахене в 1165 году.

Фридрих I стремился силой подчинить своему влиянию Чехию, вмешиваясь в ее внутренние дела и установив вассальную зависимость Пражского епископа от империи. Также вассалами императора стали польские князья.

В 1184 году на хофтаге в Майнце Фридрих I заключил соглашение с сицилийским королем Вильгельмом II, скрепленное в 1186 году браком сына Фридриха Генриха и наследницы Сицилийского королевства Констанции. Вхождение Южной Италии и Сицилии в состав империи должна была утвердить коронация Генриха, проведенная императором в 1186 году, однако папа Урбан III отказался короновать его в соимператора, опасаясь усиления влияния императора в Италии, тогда Генрих по инициативе отца был провозглашен в Милане «цезарем». Коронация стала причиной конфликта с папой, Урбан III поддержал оппозицию в Германии, в ответ Генрих в 1186-1187 годах по приказу отца занял Патримоний святого Петра. Фридрих I принял участие в объявленном папой 3-м крестовом походе и погиб по пути в Святую землю.

Генрих VI (1190-1197 годы, император с 1191 года, король Сицилии с 1194 года) продолжил политику отца по укреплению домена Штауфенов, с одной стороны, и стремился упрочить императорскую власть в Германии и Италии - с другой. Противниками политики Генриха VI в Германии были Вельфы и архиепископ Кёльнский Адольф. Намереваясь расширить влияние империи в Святой земле, император планировал новый крестовый поход, основал Тевтонский (Немецкий) орден святой Девы Марии. Генрих VI посетил Г. лишь в 1195-1196 годах, чтобы провести избрание своего сына Фридриха (впоследствии император Фридрих II) германским королем. В 1197 году, во время подготовки к крестовому походу, Генрих VI неожиданно скончался в Мессине.

В конце XII - начале XIII веков ослабление империи в период малолетства Фридриха повлекло укрепление власти папы в Италии и имперских князей в Германии, возобновление борьбы за трон между Штауфенами и Вельфами. В Германии престолоблюстителем Фридриха стал его дядя герцог Филипп Швабский, в 1198 году он был избран штауфеновской партией германским королем, в то время как сторонники Вельфов избрали антикороля Оттона IV. Борьба шла с переменным успехом, и решающим фактором стало вмешательство папства. Основываясь на носившем до этого номинальный характер праве папы утверждать и короновать императором избранного германского короля, папа Иннокентий III вмешался в борьбу в Германии и определил ее исход - его роль арбитра внесла вклад в разработку концепции папского примата и обоснования в 1-й половине - середине XIII века права папы низлагать императора и др. светских государей. Папа поддержал Оттона IV в обмен на закрепление новых границ папских владений в Италии. После смерти Филиппа Швабского (в 1208 году он был убит сторонниками Вельфов в Бамберге) Оттон IV Вельф добился своего признания в Германии и примирился со штауфеновской партией, взяв в жены дочь Филиппа Швабского (1208/1209 годы). В 1209 году он подтвердил условия соглашения с папой, заключенного в 1200-1201 годах в Нойсе, об отказе от имперских регалий в Италии и от права сполиации имущества умерших немецких прелатов, о соблюдении свободы церковных выборов и судебных апелляций в Римскую курию, о борьбе с еретиками, после чего папа короновал его в Риме императором. Однако, став императором, Оттон IV отказался от своих обещаний и отправился на Сицилию, чтобы восстановить ее связь с империей. Иннокентий III отлучил его от Церкви и по совету французского короля Филиппа II Августа поддержал Фридриха в противовес Оттону.

В 1211 году частью князей Фридрих был провозглашен в Нюрнберге «императором» (Фридрих II Штауфен 1212-1250 годы, король Сицилии с 1198 года, император c 1220 года, король Иерусалимский в 1229-1239 годах). Осенью 1212 года он прибыл в Германию и в декабре был избран во Франкфурте германским королем, в 1215 году коронован в Ахене. Перед этим он заключил с папой Иннокентием III соглашение в Эгере (1213), обязуясь выполнить обещания, которые давал, но не исполнил Оттон IV. Кроме того, Фридрих II по требованию папы отделил Сицилийское королевство от империи, короновав королем Сицилии своего малолетнего сына Генриха и передав регентство супруге Констанции Арагонской и папскому представителю (1216). Новый папа Гонорий III для проведения крестового похода пошел на уступки, и Фридрих забрал супругу с сыном в Германию, передал Генриху Швабское герцогство и ректорат над Бургундией и добился в 1220 году его избрания герм. королем во Франкфурте. Перед императорской коронацией в 1220 году он еще раз заверил папу, что Сицилия не войдет в состав империи, однако не сдержал обещания, вновь приняв сицилийскую корону.

Фридрих II продолжил политику отца, перенесшего центр активности из Германии в Италию, и более занимался делами Сицилийского королевства, превратив его в сильное централизованное государство, и борьбой с Ломбардской лигой (c 1226 года) и папством, посетив Германию лишь несколько раз. Управление Германиией было возложено на регентов малолетнего сына Генриха архиепископа Кёльнского Энгельберта I, а с 1225 года - на герцога Людвига I Баварского. После перехода Виттельсбахов на сторону папы против отлученного из-за неисполненного обещания отправиться в крестовый поход императора (1227) совершеннолетний Генрих стал управлять Германией самостоятельно как соправитель отца (с 1228 года). Несмотря на отлучение от Церкви, Фридрих II провел 6-й крестовый поход и по договору с египетским султаном получил Иерусалим и часть Святой земли (1229), короновался королем Иерусалимским.

В своей политике в Германии Фридрих, так же как и его предшественники, опирался на министериалов, поддерживал развитие городских коммун в противовес имперским князьям, предоставил городам ряд привилегий. В правление императора Фридриха II были расширены права и привилегии германских князей, что стало предпосылкой их превращения в практически самостоятельных государей. В 1220 и 1231-1232 годах князьям Церкви были предоставлены привилегии, гарантировавшие неприкосновенность их владений и закреплявшие за ними всю юрисдикцию в епископских городах. Постепенно с начала XIII века формируется круг князей-курфюрстов, имеющих право избирать императора. Особое внимание император уделял преследованию еретиков (в это время в Германии распространилась ересь вальденсов), в частности поддержал деятельность инквизиции в Германии (в 1232 году принят закон о преследовании еретиков). В начале XIII века в Германии стали действовать нищенствующие ордена доминиканцев и францисканцев, популярностью пользовались народные проповедники, в их числе - доминиканцы Бертольд Регенсбургский и Давид Аугсбургский, порицавшие роскошь церковных и светских господ. В конце XIII века распространились мистические идеи Иоганна Экхарта (1260-1327 годы).

В 1235 году сын императора Генрих стал во главе заговора против отца, но был схвачен, судим на рейхстаге в Вормсе, лишен королевского сана и отправлен в заточение в Апулию, где умер в 1242 году. Подавление заговора император использовал для укрепления своей власти: на Майнцском рейхстаге 1235 года он подтвердил права императора как верховного обладателя всех регалий и провозгласил имперский мир. В 1237 году Фридрих II провел в Вене избрание 2-го сына Конрада, до этого уже коронованного им сокоролем Иерусалимским, германским королем. В 1239 году император был во 2-й раз отлучен папой Григорием IX от Церкви, конфликт с Римом принял открытую форму: в 1240 году императорский флот под командованием сына Фридриха II Энцо пленил прелатов и часть кардиналов, плывших в Рим на созванный папой для суда над императором Собор, которых Фридрих продержал в плену на Сицилии несколько лет.

Папа Иннокентий IV 17 июля 1245 года на Соборе в Лионе при поддержке французского короля Людовика IX Святого отлучил германского императора от Церкви и низложил его, призвав князей избрать нового германского короля. С 1246 года стороны перешли к активным военным действиям, шедшим с переменным успехом; борьба сопровождалась полемикой имперских и папских сторонников, стремившихся в памфлетах склонить на свою сторону европейских государей. Сторонникам папы в 1246 году удалось провести избрание антикоролем герцогства Тюрингского Генриха Распе, а после его смерти в 1247 году - графа Вильгельма Голландского. Заговоры, подготовленные против императора в Италии, были неудачными. После неожиданной смерти Фридриха II (13 декабря 1250 года) в Италии Конрад IV в 1251 году отправился на Сицилию, его престолоблюститель герцог Баварский умер в 1253 году, и позиции Штауфенов в Германии были серьезно подорваны.

Принятый в историографии термин «Interregnum» (междуцарствие) для обозначения периода, когда твердая центральная власть в Германии отсутствовала (1250-1273 годы), употреблялся в XIII веке сторонниками Штауфенов, отказывавшимися признавать легитимность избираемых пропапской партией кандидатов. После отъезда Конрада IV из Германии сыновья Фридриха II вели борьбу в основном в Италии. Антикоролю Вильгельму Голландскому (1247-1256 годы), не имевшему тех больших владений (в Швабии), которые были у Штауфенов, удалось отвоевать у сторонников Штауфенов земли вдоль Рейна, став во главе союза рейнских городов, образованного в 1254 году для защиты «Божия мира» и обеспечения безопасности торговли. Коллегия князей-курфюрстов, выборщиков императора, разделилась и в 1257 году избрала 2 германских королей - Альфонса X, короля Кастилии (1257-1273 годы), и Ричарда Корнуоллского (1257-1272 годы), брата английского короля Генриха III. Оба претендента были в родстве со Штауфенами и для обоих германская корона была лишь средством вступить в борьбу за имперские владения в Италии и за Сицилийское королевство. Кастильский король никогда не был в Германии, Ричард Корнуоллский посетил левобережье Рейна 4 раза.

После смерти Фридриха II большое влияние приобрел чешский король Пржемысл II Отакар, захвативший Австрию и Штирию. В 1266 году Ричард назначил его викарием имперских земель в Эльзасе и Веттерау. Часть имперских князей пыталась в 1266 году избрать сына Конрада IV Конрадина германским королем, однако этому помешал Отакар. В 1267 году Конрадин при поддержке сторонников Штауфенов и итальянской партии гибеллинов отправился с войском в Италию, чтобы утвердить права на Сицилийское королевство, но был разбит при Тальякоццо (23 августа 1268 года), захвачен в плен и казнен в Неаполе Карлом Анжуйским, которому папа Климент IV в 1265 году отдал в лен Сицилийское королевство. После смерти Ричарда Корнуоллского (1272) папе Григорию X, невзирая на давление Альфонсо X Кастильского и Пржемысла II Отакара, удалось убедить курфюрстов провести свободные выборы. В 1273 году германским королем был избран Рудольф Габсбург. Папа Григорий X добился отказа Альфонсо X от притязаний на Германию, что положило конец периоду двоевластия.

Конец XIII - XVI века.

В Германии складывается политическая система дуализма власти империи и территориальных князей, формируются административные и судебные институты империи как силы, объединявшие германские княжества (т. н. имперские реформы XVI века), на основе рецепции римского права формировалось общеимперское право. Престол занимали выборные короли, из 13 королей в 1273-1519 годах лишь дважды сыновья получали трон вслед за отцами. Страна была разделена примерно на 15 крупных духовных и светских княжеств, состоявших из более мелких владений. С XII века влияние церковных иерархов в Германии (прежде всего 6 архиепископов - Майнцского, Кёльнского, Трирского, Магдебургского, Бременского и Зальцбургского) было значительным. Архиепископы Кёльнский, Майнцский и Трирский обладали решающими голосами при выборе императора, входя в число курфюрстов-выборщиков. Германские короли конца XIII - начала XIV веков были вынуждены действовать в условиях укрепившихся территориальных княжеств, имперских городов и сильного папства. Они обладали относительно небольшой властью, маленьким двором, слабой системой центрального управления. Деятельность королей ограничивалась в основном германской сферой, папы добились их отказа от участия в итальянской политике и подчинения в отношениях с имперскими прелатами.

Объектом колонизации и христианизации оставались земли славянских и прибалтийских племен. Основную деятельность по завоеванию этих земель в XIII-XV веках осуществлял Ливонский орден, созданный в 1237 году путем объединения ордена меченосцев и Тевтонского ордена. После поражения рыцарей в битве при Грюнвальде в 1410 году начался закат могущества ордена.

Император Рудольф I стремился к примирению сторонников Штауфенов и Вельфов, к укреплению и расширению своего домена за счет территорий присоединенных Австрии и Штирии (1278). Ему удалось сломить сопротивление чешского короля Пржемысла II Отакара в битве у Сухих Крут (1278). После смерти Рудольфа и длительных переговоров курфюрсты избрали королем графа Адольфа Нассауского (1292-1298 годы). Поддерживаемый архиепископом Майнцским Герхардом II и английским королем Эдуардом I, Адольф Нассауский лавировал между различными политическими силами. В 1298 году курфюрсты, недовольные его действиями, объявили Адольфа низложенным и избрали на трон маркграфа Альбрехта I Австрийского, сына Рудольфа (1298-1308 годы). Адольф, не признавший выборов, погиб в битве с войсками Альбрехта при Гёлльхайме в Пфальце. Папа Бонифаций VIII признал избрание Альбрехта германским королем с условием отказа от имперских прав в пользу папы, но после отказа последнего также не согласился с результатами выборов, объявив Альбрехта мятежником. Действия Альбрехта, особенно сближение с французским королем Филиппом IV Красивым в 1299 году, породили недовольство некоторых курфюрстов, но ему удалось сломить сопротивление одних и добиться лояльности других. Альбрехт Австрийский подчинил Чехию (1304/1306 годы), однако закреплению Чешского королевства за сыном, коронованным чешским королем (1307), помешала скорая смерть последнего. В 1308 году Альбрехт был убит в результате заговора.

Перед угрозой избрания на германский трон французского короля Филиппа IV Красивого, претендовавшего на императорскую роль защитника папства и католической Церкви, курфюрсты выбрали германским королем графа Генриха Люксембургского (1308-1313 годы, император с 1312 года), брата архиепископа Трирского. Генриху удалось распространить свое влияние на Чехию, добившись избрания сына Иоанна чешским королем (1310/1311 годы). Первым из послештауфеновских королей Генрих совершил поход в Италию (1310-1313 годы) и был коронован императором в Риме. Однако его попытки восстановить германское влияние в Италии не имели успеха, в 1313 году он неожиданно умер в Сиене от лихорадки.

После смерти Генриха Люксембургского часть курфюрстов избрала на трон герцога Верхней Баварии Людвига из династии Виттельсбахов (1314-1347 годы, герцог Баварский с 1313 года, император с 1328 года), другая часть - антикороля, герцога Австрии Фридриха Красивого. Борьба между претендентами шла с переменным успехом. Людвигу Баварскому удалось получить контроль над Бранденбургской маркой и передать ее сыну (1322). В 1340-1341 годах Людвиг унаследовал Нижнюю Баварию, а в результате династического брака присоединил к своим владениям Голландию, Зеландию, Геннегау (Эно) и Фрисландию (1345/1346 годы). В 1322 году, в битве при Мюльдорфе, Людвиг разбил войска герцога Фридриха Красивого и захватил его в плен. Хотя сложившаяся обстановка заставила Людвига в 1325 году сделать Фридриха соправителем, реального влияния на политику он был лишен. Смерть Фридриха в 1330 году укрепила позиции Людвига в Германии и позволила ему начать активную итальянскую политику для приобретения императорской короны. Его стремление восстановить контроль над имперским королевством Италия (Северная Италия) встретило сопротивление папы Иоанна XXII. В 1323 года папа инициировал против Людвига судебный процесс по обвинению в поддержке еретиков, которыми были объявлены сторонники императора в Италии, и в 1324 году отлучил Людвига от Церкви, объявил его низложенным, а на всех, кто будут его поддерживать, наложил отлучение и интердикт. Это привело к формированию княжеской оппозиции в Германии, где Людвигу пришлось вести борьбу против Люксембургов и Габсбургов (1322-1330 годы).

Раздражение папы вызывала также поддержка при дворе Людвига францисканцев-спиритуалов и теологов Марсилия Падуанского , Иоанна Яндунского и У. Оккама, принявших участие в богословском споре о бедности Церкви и занимавших антипапскую позицию. В 1328 году Людвиг совершил поход в Италию и получил в Риме имп. корону от римских патрициев и антипапы Николая V. Иоанн XXII подтвердил отлучение и низложение императора. После нескольких неудачных попыток достичь соглашения с Люксембургами, Габсбургами и папой Людвиг начал борьбу за власть. В 1338 году, после безрезультатных переговоров с папой, курфюрсты выработали соглашение, фиксирующее правила выборов германского короля и их полномочия как выборщиков. «Рейнское соглашение курфюрстов» (Rhenser Kurverein) от 16 июля 1338 года провозглашало также ненужность папской апробации выборов. В добавление к этому Людвиг издал императорский закон «Licet iuris» (4 августа 1338, Франкфурт), подтверждавший выработанный курфюрстами текст и то, что избранный король является также и императором и получает сан от Бога, а не от папы, папа проводит церемонию коронации, но не имеет права апробации. В императорском мандате «Fidem catholicam» от 6 августа 1338 года Людвиг провозглашал, что всегда придерживался истинной католической веры, доказывал легитимность своей власти, объявлял папское отлучение недействительным и запрещал повиноваться интердикту. Эти документы в дальнейшем использовались курфюрстами и королями для отклонения папских притязаний и стали частью имперского права. В 1342 году Людвиг отнял Тироль у Люксембургов, что вызвало новое обострение конфликта с Виттельсбахами и Люксембургами, которые были поддержаны папой. В ходе этой борьбы в 1346 году часть курфюрстов во главе с Балдуином, архиепископом Трирским, и при поддержке папы Климента VI избрали антикороля Карла, маркграфа Моравского, сына чешского короля Иоанна. В разгар противостояния Людвиг Баварский умер (11 октября 1347 года).

Правление Карла IV Люксембурга (1346/1349-1378 годы, маркграф и король Чехии с 1346 года, император c 1355 года, король Бургундии с 1365 года) стало временем укрепления централизованной власти в Германии. Карл добился примирения с папой и заключил союз с французским королем. Ему удалось обеспечить переход трона к сыну. Противники Карла Виттельсбахи избрали антикоролем графа Гюнтера фон Шварцбурга (январь-май 1349 года), однако после его смерти Карлу IV удалось быстро достичь с ними соглашения (1350). Карл IV проводил политику укрепления династических владений, королевства Чехии, и сделал Прагу своей резиденцией, отстроил Новый город и основал Пражский университет (1348), первый в империи к северу от Альп, покровительствовал науке и искусству. Во время похода в Италию в 1354-1355 годах Карл короновался итальянской короной в Милане и императорской короной в Риме (1355), проводил политику восстановления авторитета империи в Европе. В 1356 году на хофтагах в Нюрнберге и в Меце он издал т. н. Золотую буллу (Text der Goldenen Bulle // MGH. FontIur. Bd. 11. S. 43-90), ставшую ядром имперского законодательства. Булла регулировала порядок избрания императора, закрепляла права и привилегии имперских сословий и коллегии курфюрстов. Император избирался большинством голосов курфюрстов на съезде, созываемом по инициативе архиепископа Майнцского во Франкфурте. Курфюрстам предоставлялись привилегии (монетная, горная, пошлинная и др.). Карл IV сумел значительно расширить свои владения в империи, присоединив к ним, в частности, одно из курфюршеств - Бранденбург. В ответ на «Золотую буллу» Габсбурги в 1358 году сфабриковали фальшивый документ (Privilegium maius), в котором декларировался особый, почти самостоятельный статус Австрии в составе империи (в XV веке за этим документом стали признавать юридическую силу). В 1361 году в состав Священной Римской империи вошли графства Савойя и Женева в обмен на снятие ленной зависимости от империи с папского Авиньона (1348), в 1365 году Карл принял корону Бургундии.

Карл проводил жесткую политику в отношении имперских городов, что в 1376 году привело к образованию оппозиционного императору Швабского союза городов во главе с Ульмом; попытки его военного подавления, предпринятые Карлом, успеха не имели. Несмотря на сложную ситуацию, Карлу удалось в 1376 годудобиться избрания и коронации сына Вацлава германским королем.

По завещанию Карла Вацлаву IV (король Чехии в 1378-1419 годах, император в 1376-1400 годах, правил самостоятельно с 1378 года) досталась большая часть земель Люксембургов, включая Чехию, а 2-му сыну Сигизмунду (впоследствии германский король и император Сигизмунд I) - Бранденбургская марка. Схизма в католической Церкви (1378-1415 годы) вызвала раскол среди имперских князей, часть из них выступила против Вацлава IV на стороне французского короля и антипапы Климента VII, переговоры с папой и королем в Реймсе в 1398 году результатов не принесли. В правление Вацлава IV шло дальнейшее усиление городов и формирование городских союзов: в 1381 году объединились Швабский и Рейнский союзы городов, в 1384 году возник Нижнесаксонский союз городов. В 1388-1389 годах, в ходе военных действий в Южной Германии, князьям удалось подавить сопротивление городов и заставить их заключить имперский мир. В 1387 году брату Вацлава Сигизмунду удалось приобрести венгерскую корону, однако его попытки укрепиться также и в Польше не имели успеха, польская знать избрала на трон сестру жены Сигизмунда Ядвигу и через помолвку с ней предложила польскую корону Литовскому князю Владиславу (Ягайло), чья женитьба на Ядвиге и коронация польским королем произошли в 1386 году. В Чехии при поддержке маркграфа Йобста Моравского и Сигизмунда вспыхнуло восстание знати против Вацлава IV, король был захвачен в плен (май-август 1394 года). В 1396 году Сигизмунд был назначен викарием Вацлава IV в империи, 25 сентября того же года его войска потерпели поражение от турок под Никополем. В 1396-1397 годах в западных областях империи составилась оппозиция во главе с Виттельсбахами, которая в 1400 году избрала антикоролем Рупрехта III, пфальцграфа Рейнского.

Влияние Рупрехта III (1400-1410 годы) в империи было незначительным. На деньги купцов Флоренции и Нюрнберга он совершил поход в Италию (1401-1402 годы), но не смог добиться подчинения герцога Миланского Джан Галеаццо Висконти, которого поддерживал Вацлав IV. Рупрехт не разделял идей начавшегося Соборного движения за преодоление церковной схизмы в отличие от своих противников архиепископа Майнцского и Вацлава, которые поддержали Собор в Пизе (1409), избравший нового, 3-го папу и лишь усугубивший раскол.

После смерти Рупрехта в коллегии курфюрстов не было единства мнений, часть князей избрала германским королем Сигизмунда, другая - Йобста Люксембурга, маркграфа Моравского и Бранденбургского, Вацлав также продолжал претендовать на королевский титул, его положение осложнялось начавшимся в Чехии движением гуситов, которых поддерживали некоторые князья. Скорая смерть Йобста (1411) способствовала укреплению позиций Сигизмунда и его повторному избранию. До смерти Вацлава в 1419 году положение Сигизмунда I Люксембурга (1410/1411-1437 годы, маркграф Бранденбургский с 1378 года, король Венгрии с 1387 года, король Чехии с 1420 года, император c 1433 года) в империи оставалось сложным, т. к. он не имел доступа к домениальным владениям династии Люксембургов - Чехии, в политике вынужден был опираться на имперские города и идти на компромисс с князьями, пребывая в основном не в Германии, а в Венгерском королевстве.

В тот период перед ним стояли задачи борьбы с турками, укрепления границ Венгрии и ликвидации схизмы. Сигизмунду удалось приобрести авторитет и влияние в европейских делах. Вместе с папой он организовывал крестовые походы против гуситов, закончившиеся, однако, безрезультатно. При его активном участии был созван Констанцский Собор (1414-1418 годы), положивший конец схизме и осудивший Я. Гуса (казнен в 1415 году), а затем Базельский Собор (1431-1449 годы), вышедший, однако, из-под влияния папы и императора и ставший апогеем Соборного движения.

Правление Сигизмунда характеризовалось усилением влияния имперских сословий на политику империи, во многом по их инициативе были проведены административные, налоговые и военные реформы органов имперского управления (1422, 1427). Внутренняя политика Сигизмунда была направлена на достижение компромиссов с князьями, рыцарством и городами. В 1432-1433 годах Сигизмунд предпринял поход в Италию и получил корону итальянского королевства и императорскую корону (1433). В ходе Базельского Собора император выполнял роль посредника в урегулировании конфликта между участниками Собора и папой, но безрезультатно. В разгар противостояния, когда папа перенес Собор в Феррару в 1437 году, Сигизмунд умер. Его наследником стал зять Альбрехт V Габсбург, герцог Австрийский.

Альбрехт V был избран сословиями королем Венгрии (1437) и Чехии (1438), а в 1438 году - германским королем. Ему пришлось столкнуться с сильной оппозицией сословий в Чехии, со стремлением князей влиять на имперскую политику и с угрозой нового турецкого нашествия на Балканы. В борьбе папы и Собора он занял нейтральную позицию. После смерти Альбрехта курфюрсты избрали королем герцога Штирии, Каринтии и Крайны Фридриха III Габсбурга (1440-1493 годы; император c 1452 года), короновавшегося в 1442 году. Периферийное положение и слабость его наследственных земель обусловили неустойчивость его положения в империи, необходимость искать компромисса с князьями. Фридриху III удалось получить опеку над малолетним наследником домениальных владений Альбрехта Австрийского Владиславом († 1457), провозглашенным королем Венгрии и Чехии. В целом правление Фридриха III характеризовало ослабление центральной власти в империи. Он не смог подавить княжеские междоусобицы и феодальные войны в Германии (в 1443-1445 годах между арманьяками и швейцарцами, в 1448-1453 годах между Гогенцоллернами и имперским городом Нюрнбергом, в 1444-1449 и 1450-1456 годах в Кёльнском курфюршестве), несмотря на провозглашенный имперский мир (Reformatio Friderici, 1442). Приняв сторону папы против Базельского Собора (1445), Фридрих III при поддержке советника Энеа Сильвио Пикколомини (впоследствии папа Пий II) заключил с Римом Венский конкордат (1448), определивший отношения Церкви в Германии и папства до 1806 года. Во время похода в Италию был коронован императором (1452).

На рубеже 70-х годов внешнеполитическое положение империи ухудшилось из-за натиска турок на Штирию, Матьяш Хуньяди занял Моравию, Силезию и Лужицкие земли, на западе усилилось давление бургундского герцога Карла Смелого (уже его отец Филипп Добрый приобрел имперские лены - графства Бургундию, Брабант, Лимбург, Голландию, Зеландию, Геннегау (Эно) и др.; Карл Смелый прибавил к ним Гельдерн и владения в Эльзасе). В 1473 году в Трире между Карлом Смелым и Фридрихом III состоялись переговоры о наделении Карла королевским титулом и о браке сына Фридриха Максимилиана с наследницей Карла Марией; в 1475 году, после поражения Карла от имперских войск в борьбе за рейнские земли, бургундский герцог согласился на брак.

В войне Карла со Швейцарским союзом имперские князья поддержали швейцарцев, в 1477 году отряды из Эльзаса и Лотарингии сражались на стороне швейцарцев в битве при Нанси, в которой был убит Карл Смелый. Благодаря заключенному вскоре браку с Марией Бургундской фламандско-нидерландские земли стали принадлежать сыну Фридриха III Максимилиану и попали таким образом в состав наследственных владений Габсбургов, герцогство Бургундия отошло Франции. Соглашение с французским королем о разделе бургундского наследства было заключено в 1493 году (мир в Санлисе). В Германии Фридриху удалось добиться избрания Максимилиана германским королем (1486). В 1490 году Максимилиан получил в управление Тироль и заключил союз с банкирским домом Фуггеров. Позднее ему удалось стать эрцгерцогом Австрийским и добиться подтверждения наследственных прав Габсбургов на Венгрию (реализованы в 1526 году).

Начавший править самостоятельно 19 августа 1493 года король Максимилиан I Габсбург (1486-1519 годы, император с 1508 года) опирался на домениальные владения в Австрии и Нидерландах. При нем был осуществлен ряд административных, финансовых, судебных и военных реформ высших органов имперского управления, получивших название «имперские реформы», шло активное складывание имперского права на основе реципированного римского права.

По достигнутому в 1508 году соглашению с папой Максимилиан без коронации принял в Тренто титул императора. Турецкая угроза и вторжение французов в Италию (т. н. Итальянские войны) обусловили необходимость создания имперских наемных войск, для чего Максимилиан пошел на компромисс с князьями на Вормсском рейхстаге 1495 года, было принято решение о «вечном мире» в империи, способствовавшее стабилизации обстановки в Германии и сокращению феодальных войн, сословия расширили участие в делах финансов и налогообложения.

После смерти Максимилиана I германским королем и императором был избран его внук Карл V Габсбург (1519-1558 годы, правитель Нидерландов с 1506 года, король «обеих Испаний» с 1516 года), имевший обширные владения в Западной, Центральной Европе и в Испании и ставший одной из ключевых фигур европейской политики. К его правлению относится распространение в Германии Реформации.

Ренессанс в Германии.

Ренессансная культура в Германии зародилась и развивалась под влиянием итальянской культуры и возраставшей роли городов в жизни немецкого общества. Первые веяния гуманизма проявились в период Базельского Собора (1431-1449 годы), до 90-х годов XV века продолжался этап становления ренессансной культуры, в конце XV - 1-й трети XVI веков происходил ее бурный расцвет, особенно интенсивный в 10-х годах XVI века. Начавшаяся Реформация привела к расколу гуманистического движения по вероисповедному признаку, замедлила и сузила развитие новой культуры. Специфика ренессансной культуры в Германии, ее периодизация, а порой и сам факт ее наличия являются предметом продолжающейся научной дискуссии. Ряд специалистов считают возможным, в частности, выделить в конце XVI - начале XVII веков, в эпоху формирования культуры барокко, фазу позднего гуманизма как эрудитского и сословно окрашенного явления, распространенного в среде элиты разных конфессий.

Почва для развития гуманизма и ренессансной культуры была подготовлена в Германии опиравшимся на религиозно-философские учения немецких и нидерландских мистиков движением devotio moderna (нового благочестия). Его участники, в т. ч. братья общей жизни, ориентировались на раннехристианский идеал и практическое благочестие христианина, ведущего нравственно чистую жизнь в миру. Уважение к образованности, забота о школах, переписке книг и духовном саморазвитии благоприятствовали распространению идей гуманизма. Другой важной линией стала критика клира и церковных институтов в связи с планами имперских реформ и проектами создания национальной церкви, которые вынашивались в XV веке в образованной немецкой городской среде. Натурфилософские и естественнонаучные интересы гуманистов подготовила деятельность Николая Кузанского (1401-1464 годы), трактовавшего проблемы мироустройства, соотнесения Бога и природы на основе математических уподоблений и диалектического учения о совпадении противоположностей. Значительный вклад в математику внес И. Региомонтан (1436-1476 годы).

Хотя «местные» истоки ренессансной культуры нельзя недооценивать, главную роль на ранней стадии ее развития сыграло влияние Италии - образцы творчества, идеи, методы подхода к проблемам жизни и науки. С ними знакомили итальянские гуманисты, приезжавшие в Германию, и немецкие пропагандисты новой культуры, прошедшие обучение в Италии. Одним из них был Энеа Сильвио Пикколомини, несколько лет живший в Германии, позднее избранный папой (Пий II). Из числа немцев, обучавшихся в Италии, вышли первые переводчики итальянской гуманистической литературы на немецкий язык, странствующие поэты, читавшие лекции об античной культуре в университетах Германии (к началу XVI века 15 университетов), лидеры гуманистических кружков, появившихся в южногерманских городах и при дворах князей.

Критикуя отрыв схоластики от практических запросов жизни, гуманисты выдвинули идею реформы университетов и вскоре смогли утвердиться на артистических (философских) факультетах ряда университетов. Они вносили изменения в предмет, методы, цели образования, способствуя его секуляризации. Расширился круг изучаемых древних авторов, использовались разработанные итальянцами методы историко-филологической критики текстов, главным принципом становилось обращение к первоисточникам, в т. ч. к новонайденным. Подражание «древним» дало импульс к собственному творчеству, соревнование с «древними» дополнялось соревнованием с итальянцами как с эталоном освоения античности. В отличие от Италии идеалом немецкой ренессансной культуры стал не универсальный по своим возможностям человек, а ученый, сочетавший эрудицию и благочестие, что отразило доминировавшую в Германии бюргерскую ориентацию новой культуры. Не случайно почти половину участников гуманистического движения здесь составляли выходы из бюргерства, 1/5 дало дворянство, по 1/10 - патрициат и выходцы из крестьян.

Особая роль принадлежала книгопечатанию, изобретенному в середине XV века И. Гутенбергом (около 1400-1468 годов). К концу XV века в немецких землях действовало более 50 центров книгопечатания, часть их начала публиковать также и гуманистическую литературу. Основные центры гуманизма в период его расцвета были сосредоточены преимущественно в южных районах страны (Нюрнберг, Страсбург, Гейдельберг, Тюбинген и др.). В Средней Германии значительна была роль Эрфурта, в северной части - Ростока. По заказам императора Максимилиана I и ряда духовных и светских князей работали крупные художники - А. Дюрер, Лукас Кранах Старший, Грюневальд, Г. Бургкмайр и др.

Как и в ряде других стран Европы, Ренессанс в Германии под влиянием местных условий имел заметную специфику. В Германии в отличие от Италии ренессансная культура оказалась в большей мере связана с наследием средних веков, что проявилось, например, в исторических трудах и политической мысли, сказавшись в особом интересе к средневековой империи, а в изобразительном искусстве выразилось в сохранении в ренессансных образах некоторых характерных примет готики. Отношение к средневековью было, однако, дифференцированным и не помешало немецкому гуманизму вступить в пору его расцвета в конфликт со сторонниками схоластики.

Типичным для немецкого Ренессанса оказался повышенный интерес к реформе Церкви и общества, которую надеялись осуществить на основе новой образованности и нравственного совершенствования человека. Религиозно-нравственная окраска немецкого гуманизма не раз констатировалась исследователями, как и доминирующие педагогические и филологические устремления, а также его национально-патриотическая настроенность, достигавшая порой гипертрофированных масштабов. Особенностью немецкого гуманизма стал и большой интерес к естественным наукам, математике, географии, который дополнял гуманитарные и литературные занятия.

Крупнейшими немецкими гуманистами-педагогами старшего поколения были выходец из Нидерландов Р. Агрикола (около 1443-1485 годов), учившийся в Италии и преподававший в университете Гейдельберга, и Я. Вимпфелинг (1450-1528 годы) из Шлеттштадта. Агрикола энергично пропагандировал комплекс гуманистических наук, а свой главный философский труд посвятил проблемам диалектики, сочетания логики и риторики. Он стремился наметить метод изучения многообразия мира. Вимпфелинг был автором педагогических сочинений и учебных планов, ориентированных на сближение образования и воспитания с запросами практической жизни, на синтез католической веры и знания античной классики. Он вел полемику в защиту гуманистической образованности от нападок невежественных монахов и пропагандировал культ всего «отечественного».

Поэт К. Цельтис (1459-1508 годы), мастер любовной лирики, был сторонником широкой светской образованности, связи гуманитарных наук и математических дисциплин, поклонником античной культуры. В Вене и других городах, где он вел научную и преподавательскую работу, он основывал гуманистические сообщества, выступал с идеями политической централизации Германии. Цельтис выдвинул программу коллективной работы немецких гуманистов по изучению и публикации источников, освещающих природные и этнографические особенности Германии, ее достопримечательности, историю различных областей. Программа позже была реализована лишь в малой части.

Сатира занимала видное место в ренессансной литературе Германии. Крупной вехой в ее развитии стала книга С. Бранта (около 1458-1521 годов) «Корабль дураков» (Das Narrenschiff, 1494). Написанная по-немецки, она была обращена к широкой аудитории, давала картину быта и нравов предреформационной эпохи, была проникнута ощущением необходимости перемен в жизни общества. Переведенная на латынь, сатира Бранта открыла направление в немецкой и европейской литературе - «литературу о дураках». Характерный для Бранта интерес к фольклору сказался и в деятельности Г. Бебеля (1472-1518 годы). Он собрал и перевел на латынь 600 немецких пословиц и поговорок, осмеял в «Книге фацетий» пороки знати, клира, купцов, крестьян. Он защищал от сторонников схоластики право новой образованности на свободное развитие. Гуманистическая сатира оказала воздействие на творчество монаха-францисканца и теолога Т. Мурнера (1475-1537 годы), который, однако, был чужд мировоззрению гуманизма в критике современных нравов.

Патриотические настроения немецких гуманистов проявились в их исторических трудах, в которых антиримская направленность была выражена резче, чем у итальянцев. В. Пиркхаймер (1470-1530 годы), нюрнбергский гуманист-патриций, друг Дюрера, переводил с греческого языка на латынь классиков античной культуры и писания отцов Церкви, собрал в «Кратком описании Германии» сведения античных авторов о древних германцах, издал сочинения монахини X века Гросвиты Гандерсхаймской как «первой немецкой поэтессы», пытавшейся подражать древним авторам и воспеть славу отечества и достоинство женщины. Аугсбургский патриций К. Пейтингер (1465-1547 годы), собиратель коллекции памятников античности - рукописей, монет, ваз, опубликовал «Историю готов» Иордана и «Историю лангобардов» Павла Диакона, написал труд об истории императорской власти от истоков до своего времени. Авентин (1477-1534 годы), изучив архивы Баварии, написал на латыни «Баварские анналы», а на немецком языке - «Баварскую хронику». Интерес к общегерманскому прошлому сочетался у немецких гуманистов в духе программы Цельтиса с интересом к религиозной и локальной истории. Беат Ренан (1485-1547 годы) в комментариях к изданиям Тацита и в главном сочинении «Три книги германской истории» широко использовал общеевропейские достижения гуманизма в историко-филологической критике источников. Одним из первых он стал различать в истории 3 периода - древний, средний и «более новый».

Религиозно-философские взгляды главы эрфуртского кружка гуманистов Муциана Руфа (1471-1526 годы) основывались на синтезе идей флорентийских неоплатоников. Критикуя схоластику и внешние формы католического благочестия, он защищал тезис об общих началах языческой античности и христианства. По Муциану, вечно действующий Дух проявлял себя в различных религиях независимо от наименований богов, открываясь в мудрости и высшем нравственном законе любви к Богу и ближнему. Единственный истинный постулат - «не быть плохим». Свои идеи Муциан высказывал лишь друзьям в личном общении и переписке.

Филолог И. Рейхлин (1455-1522 годы) пропагандировал знание не только латыни и греческого языка, но и «третьего священного языка» - древнееврейского. Он выступил против наиболее фанатичных кругов католической Церкви, требовавших сожжения всех иудейских религиозных книг. Переводы Рейхлина из ВЗ выявили ошибки Вульгаты. Подобно Эразму Роттердамскому и Муциану, он выработал вариант гуманистического понимания христианства, опираясь при этом на неоплатонизм, античное пифагорейство и учение Каббалы. По Рейхлину, человек («микрокосм») извечно получал откровение Божиих истин через знаки и символы, в т. ч. у язычников и в иудейской традиции. Полемика вокруг «дела Рейхлина» вылилась в конфликт европейского масштаба, в борьбу вокруг права гуманистов на свободу мысли и научного исследования.

В 1515 и 1517 годах появились анонимно изданные в 2 частях «Письма темных людей» (Epistolae obscurorum virorum), сатирическое произведение, направленное против нравов и невежества католич. монахов и теологов - противников гуманизма. Авторами коллективного сочинения, содержавшего также лаконичную программу гуманистического просветительства, были, как удалось установить, гуманист У. фон Гуттен (1488-1523 годы) и его друг К. Рубеан (около 1480 - около 1539 годов). Самый светский из гуманистов в Германии, Гуттен был мастером сатиры, риторики, политической публицистики, пропагандистом гуманистических представлений о роли личных заслуг человека в обретении истинного благородства, защитником свободы слова от обскурантов - «цензоров наук». Он стал одним из главных в Германии выразителей патриотических идей и надежд на централизацию страны императорской властью. С развитием Реформации поддержал М. Лютера, но в отличие от него выдвигал антикняжеские тираноборческие идеи и призывал к открытой войне с папским Римом ради независимости Германии.

Реформация расколола гуманистическое движение, поражение Крестьянской войны упрочило власть князей, надежды на политическую консолидацию страны в обстановке межконфессиональных споров и конфликтов оказались иллюзиями, и все это отразилось на судьбе гуманизма в Германии. Утратив политические аспекты программы, как и ненадолго завоеванную автономию в борьбе за ренессансную светскую культуру, гуманистическое движение сменилось эрудитскими занятиями отдельных гуманистов под контролем католических и протестантских властей в качестве преподавателей в школах и университетах, придворных служащих, кабинетных ученых. Гуманизм как самостоятельное направление в немецкой культуре постепенно утрачивал позиции. Католическая и протестантская Церкви будут использовать культурные достижения Ренессанса преимущественно филологического и педагогического характера, стремясь поставить их на службу собственным целям.

Характерным примером стремления «согласовать» гуманизм и новые конфессиональные интересы может служить деятельность знатока Аристотеля, Цицерона и других античных классиков профессора греческого языка в Виттенбергском университете Ф. Меланхтона (1497-1560 годы). По планам этого педагога, теоретика и организатора образования, были реформированы 8 университетов и основан ряд латинских школ. Его идеи повлияли на развитие образования также и в католических землях. Гуманистическая настроенность Меланхтона сказалась и на его попытках смягчить междуцерковные противоречия, не раз приводившие его к конфликтам со сторонниками строгой лютеранской ортодоксии.

Развитие ренессансной культуры было тесно связано в Германии с достижениями естествознания, которые в XVI веке определялись главным образом ориентацией на свободное от схоластики накопление и систематизацию опыта. Достижения гуманизма стали одним из истоков формирования натурфилософской мысли, которую, однако, уже не удовлетворяли ссылки на авторитеты, даже античные, если их суждения расходились с новыми опытными знаниями. Гуманист Агриппа Неттесгеймский в 30-х годах XVI века подверг критике старые и новые авторитеты за недостоверность их идей и утверждал возможность познания скрытых сил природы на основе естественной магии. Врач и разносторонне образованный человек Г. Агрикола (1494-1555 годы) создал компендиум знаний того времени о горном деле, минералогии и геологии. Крупнейшим немецким. систематизатором ботанических знаний стал Л. Фукс (1501-1566 годы), работе которого придали наглядность 500 иллюстраций. На закате немецкого Ренессанса значительный вклад в развитие новой астрономии внес приверженец гелиоцентрической теории Коперника И. Кеплер (1571-1630 годы).

Исторические источники:

Brant S. Das Narrenschiff / Hrsg. M. Letter. Tüb., 19682 (рус. пер.: Брант С. Корабль дураков. М., 1984);

Celtis P. C. Oratio in gimnasio in Ingelstadio publice recitata / Ed. I. Rupprich. Lpz., 1932; idem. IV libri Amorum secundum quattuor latera Germaniae / Ed. F. Pindter. Lpz., 1934;

Epistolae obscurorun virorum / Hrsg. A. Bömer. Aalen, 1978 (рус. пер.: Письма темных людей. М.; Л., 1935);

Hutten U., von. Deutsche Schriften / Hrsg. P. Ukena. Münch., 1970; idem. Opera quae reperiri potuerunt omnia / Ed. E. Böcking. Lpz., 1859-1870. Aalen, 1963r. 5 vol.;

Reichlin J. Briefwechsel / Hrsg. L. Geiger. Tüb., 1875; idem. De verbo mirifico = Das wundertätige Wort (1494) / Hrsg. W. Ehlers u. a. Stuttg., 1996;

Wimpfeling J. Adolescentia / Hrsg. O. Herding. Münch., 1965;

Авентин И. Баварская хроника. Введение // Культура Возрождения и власть. М., 1999. С. 212-220;

Гуттен У., фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М., 1959;

Дюрер А. Дневники. Письма. Трактаты. Л.; М., 1957. 2 т.;

Идеи эстетического воспитания: Антология. М., 1973. Т. 1: Античность. Ср. века. Возрождение;

История эстетики: Памятники мировой эстет. мысли. М., 1962. Т. 1: Античность. Ср. века. Возрождение;

Цельтис К. Стихотворения. М., 1993.

XVI - 1-я половина XVII века.

На рубеже XV и XVI веков немецкие земли по-прежнему являлись ядром Священной Римской империи, получившей в 1486 году новое официальное наименование - Священная Римская империя германской нации. Кроме собственно Германии империя включала территории современных Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Австрии, Чехии, графства Бургундия и других земель, а также имела ряд владений в Швейцарии, Северной и Средней Италии. Во главе Германии стоял избираемый король, который мог короноваться как император. Обращение за разрешением на императорскую коронацию к папе Римскому к XVI веку стало необязательным: уже император Максимилиан I отказался от коронования папой. Страна оставалась политически раздробленной, состояла из множества больших и малых владений, как светских, так и церковных. В начале XVI века в ней насчитывалось помимо 7 курфюрстов, имевших право избирать императора, около 70 князей-архиепископов, епископов и светских лиц, около 70 аббатов крупных монастырей, более 120 графов и близких к ним по статусу сеньоров, около 65 имперских и вольных городов (имперские города подчинялись непосредственно императору как сеньору, вольные обладали автономией), а также многочисленные владельцы имперских рыцарских имений. За исключением рыцарей, принадлежавших к низшим чинам империи, все остальные имперские чины имели представительство на рейхстагах, устройство которых закрепилось в конце XV века. Высшую курию на рейхстаге составляли курфюрсты, 2-ю - светская и церковная знать (без выделения духовенства в особую курию), 3-ю - представители городов. Земские органы, ландтаги, окончательно сформировались также в конце XV - начале XVI веков. В них обычно были представлены низшая знать, графы и сеньоры, духовные лица, подчиненные князьям города. В некоторые ландтаги входили представители отдельных крестьянских общин и других поселений, имевшие меньшие права, чем представители городов. В ландтагах духовных княжеств светской курии могло не быть вовсе. И рейхстаг, и ландтаги зачастую обсуждали сходные вопросы - о сохранении мира, финансовых сборах, законодательстве, только объем компетенции был у них разный - у одних имперский, у других земский.

Города управлялись магистратом, выборы бургомистров, должностных лиц, судей были ежегодными. Имперские и вольные города, отличия которых в XVI веке почти исчезли, обладали широкой автономией, властвовали зачастую не только над близлежащей округой, но и над территорией, подобной небольшому княжеству. В XVI-XVII веках Германия была покрыта густой сетью мелких городов с числом жителей от 500 до 2 тысяч человек, имевших полуаграрный характер (общее число городов к началу XVI века приближалось к 3 тысячам). В начале XVI века население Германии составляло более 12 млн человек, во 2-й половине века - около 14-15 млн. Страна была преимущественно аграрной: 90% ее населения проживало в сельской местности.

Положение крестьян в Германии ухудшалось, что вызвало в конце XV - начале XVI веков различные формы социального протеста. В 1476 году во владениях епископа Вюрцбургского начались массовые волнения из-за проповеди пастуха Ганса Бехайма, объявившего о явлении ему Богородицы. Бехайм проповедовал всеобщее равенство и то, что все должны зарабатывать на хлеб в поте лица своего и никто не должен иметь больше других. Он заявил, что гнев Божий настигнет духовных лиц и все они будут уничтожены. В начале XVI века возобновилась деятельность тайных крестьянских обществ «Башмака», зародившихся в конце XV века в Эльзасе. В 1502 году центр такого общества с сотнями участников, во главе которого стал крестьянин Йос Фриц, был раскрыт в одной из деревень Шпайерского епископства. Заговорщики, ссылаясь на «божественное право», хотели восстановить свободу пользования общинными угодьями, разделить между собой имущество церквей и монастырей, не платить ни чинша, ни десятины. Другой тайный крестьянский союз, «Бедный Конрад» , возник в Вюртемберге. В 1514 году здесь вспыхнуло восстание, к которому примкнули горожане, недовольные ростом налогов. Движение требовало созыва ландтага и участия в нем крестьян, но было подавлено. Всего в 1509-1514 годах по 30 городам Германии прокатились восстания городских низов, направленные против магистратов и вызванные недовольством городскими порядками, распределением налогов, а также бесконтрольностью должностных лиц в распоряжении финансами.

В Германии 1/3 епископов принадлежала к княжеским родам. Должности членов соборных капитулов, выбиравших епископат, как правило, получали духовные лица из дворянских фамилий. Общей тенденцией оставалось стремление сосредоточить в одних руках несколько бенефициев, а необходимое выполнение служб доверить заместителям - викариям. Денежные сборы из Германии, поступавшие в папскую курию через Фуггеров, состояли из регулярных отчислений от уплаты десятин и других церковных сборов, платы за назначение на различные духовные должности, денег за освобождение от церковных предписаний, штрафов, заменивших наказания согрешившим, перечислений в пользу Рима полугодовых доходов тех, кто получили новый бенефиций, выплаты всех поступлений с церковных мест, которые оказались вакантными (что не раз становилось предметом злоупотреблений), и т. д. Крупные суммы давала торговля «отпущением грехов» - индульгенциями. Недовольство, вызванное в Германии «римским грабежом», попытался использовать император Максимилиан I. В 1510 году Вимпфелинг по его поручению собрал основные претензии в меморандуме «Жалобы германской нации». Император безуспешно пытался добиться ограничения платежей.

Иллюстрации:

Архив ПЭ;

Базилика императора Константина Великого в Трире. 1-я половина IV века. Архив ПЭ;

Бюст-реликварий императора Карла Великого. Около 1350 года (сокровищница кафедрального собора, Ахен). Архив ПЭ;

Монета короля Людовика Немецкого, отчеканенная в Трире. Аверс, реверс. Архив ПЭ;

Гробницы святых Евхария и Валерия (аббатство святого Матфея, Трир). Фотография. 1998. Архив ПЭ;

Кафедральный собор и Либфрауэнкирхе (церковь Богоматери) в Трире. Фотография. 90-е годы XX века. Архив ПЭ;

Святой Бонифаций. Рельеф из кафедрального собора в Майнце. Архив ПЭ;

Церковь Санкт-Михаэль в Фульде. Около 820-822 годов. Фотография. 80-е годы ХХ века. Архив ПЭ;

Гробница императора Оттона I (кафедральный собор в Магдебурге). Архив ПЭ;

Христос коронует императора Оттона II и его супругу Феофано. Аворий. 982-983 годы (Музей Клюни, Париж). Архив ПЭ;

Кафедральный собор в Майнце. Начат в 1081 году, основное строительство с 1118 по 1137 годы. Фотография. 90-е годы XX века. Архив ПЭ;

Кафедральный собор в Бамберге. 1215-1237 годы. Фотография. 90-е годы XX века. Архив ПЭ;

Кафедральный собор в Вормсе. Основная постройка 1170-1240 годы. Фотография. Начала XX века. Архив ПЭ;

Аннон II, архиепископ Кёльнский, с основанными им храмами. Миниатюра из рукописного жизнеописания архиепископа Аннона. Около 1183 года. Библиотека Высшей школы и земли Гессен. Дармштадт (Hs 945). Архив ПЭ;

Карта. Архив ПЭ;

Кафедральный собор в Кёльне. 1248-1560 годы. Фотография. 90-е годы ХХ века. Архив ПЭ;

Типографский станок. 1520. Гравюра. XVI века. Архив ПЭ;

Филипп Меланхтон. Гравюра Лукаса Кранаха Младшего. 1546. Архив ПЭ.

©Православная энциклопедия