Германисты и романисты

Германи́сты и романи́сты — течения в медиевистике, по-разному отвечающие на вопрос о влиянии древнегерманских и римских элементов на формирование средневековой Европы. Этот вопрос был особенно актуален в исторической науке XIX в., хотя идеи, повлиявшие на формирование двух течений, можно найти и в значительно более ранние периоды.

Первым германистом принято считать графа Анри де Буленвилье, сформулировавшего в своей работе «История древнего политического строя Франции» (1727) следующие основные положения: общественное устройство Франции было сформировано франкским завоеванием; франки подчинили себе галло-римское население, а их потомки сформировали аристократию; привилегии этой аристократии происходят из франкских демократических общественных институтов (например, народного собрания), а подчиненное положение крестьянства — из рим­ского рабовладения; после правления Карла Великого привилегии франков стали сокращаться из-за увеличения власти короля и освобождения сервов. Антиабсолютистский дух сочинения Буленвилье позволяет провести параллели с трудами историков-протестантов XVI в., например Франсуа Отмана.

Ответом Буленвилье стала «Критическая история установления французской монархии в Галлии» (1734) аббата Жана-Батиста Дюбо, где была в основном сформулирована романистическая теория: франкского завоевания Галлии не было, политическая система осталась римской, римские демократические институции (например, сенат) сохранились в городах; появление же аристократии является следствием более позд­него процесса феодализации (который, впрочем, тоже начался еще в римское время). Противоречия между теориями Буленвилье и Дюбо пытались сгладить такие деятели Просвещения, как Ш. Л. Монтескье и Г. Б. Мабли, считавшие, что франки и галло-римляне в итоге все же составили один народ. В начале XIX в. О. Тьерри, а вместе с ним Ф. Гизо и др. описывали историю Франции как историю классовой борьбы и победы порабощенных галло-римлян, носителей римской культуры и общественного строя, над поработителями-варварами. Таким образом, во Франции XVIII и начала XIX в. Г. и р. довольно отчетливо стояли на различных классовых позициях, выражая интересы аристократии или буржуазии. Во 2-й половине XIX в. эти позиции станут скорее националистическими или даже расистскими: например, Ж. А. Гобино воспользовался работой Буленвилье для создания арийской расовой теории. Главным выразителем идей романи­стов во Франции конца XIX в. стал знаменитый историк Н. Д. Фюстель де Куланж. Он не только возводил все основные особенности феодальной экономики к позднеримским временам, когда, по его мнению, уже преобладали крупное землевладение и труд зависимых крестьян (колонов), но и прямо отрицал германское завоевание, считая процесс варвар­ского расселения сугубо мирным.

В Германии два течения проявились в начале XIX в. в немецкой исторической школе права. Ее основатель Ф. Савиньи стоял на романистических позициях, считая историю римского права непрерывной на всем протяжении Средних веков; соратник Савиньи К. Эйхгорн, наоборот, задался целью воспроизвести историю германского права. Представители школы считали право главным выражением «народного духа», который, таким образом, считался римским или германским в зависимости от позиции исследователя. Создатель марковой (общинной) теории Г. Л. фон Маурер возводил средневековые социальные институты, особенно сельскую общину, к институтам древних германцев, тем самым отвязав идею германизма от поддержки аристократии. Однако еще до выхода основных трудов Маурера, в середине XIX в., германизм под руководством Я. Гримма стал применяться для создания немецкого национального нарратива. Ф. Дан посвятил большую часть своих исследований истории германцев и германских завоеваний, враждебно относясь к Римской империи (см. Рим Древний).

Националистическую направленность также имели работы романистов в Италии (Ж. Ш. Л. Сисмонди, А. Мандзони) и германистов в Англии (Дж. Кембл, У. Стаббс). Эта направленность оказалась особенно актуальной во время Франко-германской войны, что проявилось в открытой переписке Фюстель де Куланжа с Т. Моммзеном, ведущим немецким историком того времени. В дальнейшем взгляды на национальную историю играли не меньшую роль, о чем свидетельствует критика французом А. Пиренном немецких историков-националистов после Первой мировой войны. Сам Пиренн считал решающим в генезисе феодализма не германские завоевания, а арабские, тем самым формально не относясь ни к романистам, ни к германистам.

Четкое деление на Г. и р. перестало быть актуальным в XX в. с распространением синтетического взгляда на генезис феодализма (в частности, А. Допш), однако отдельные идеи и сегодня высказываются многими исследователями. После Второй мировой войны некоторые германистические идеи на время практически исчезли из мировой науки (за исключением Италии, где они, наоборот, сменили романизм, ассоциировавшийся с фашизмом); однако мнение о конце Римской империи как катастрофе, вызванной германцами, высказывалось такими историками, как А. Пиганьоль и А. Лойен. Английский историк А. Х. М. Джонс, напротив, доказывал, что Римская империя продолжала функционировать вплоть до VII в. В 1971 П. Браун ввел в научный оборот понятие «поздней Античности» — периода от Марка Аврелия до возникновения ислама. Этот взгляд окончательно уводит от восприятия падения Зап. Римской империи под ударами варваров как переломной точки между Античностью и Средневековьем. Исследования варваров, написанные во 2-й половине XX в., напротив, начиная с Р. Венскуса, оперируют понятиями самостоятельных этносов и государств. Таким образом, в настоящее время прямого противопоставления Г. и р. в науке практически не существует.

Лит.: Вайнштейн О. Л. Историо­графия Средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала Средних веков до наших дней. М.—Л., 1940; Гутнова Е. В. Историография истории Средних веков. М., 1985; Косминский Е. А. Историография Средних веков. V в. — середина XIX в. М., 1963; Wood I. The Modern Origins of the Early Middle Ages. Oxford, 2013. М. А. Борун.