Германисты и романисты
Германи́сты и романи́сты — течения в медиевистике, по-разному отвечающие на вопрос о влиянии древнегерманских и римских элементов на формирование средневековой Европы. Этот вопрос был особенно актуален в исторической науке XIX в., хотя идеи, повлиявшие на формирование двух течений, можно найти и в значительно более ранние периоды.
Первым германистом принято считать графа Анри де Буленвилье, сформулировавшего в своей работе «История древнего политического строя Франции» (1727) следующие основные положения: общественное устройство Франции было сформировано франкским завоеванием; франки подчинили себе галло-римское население, а их потомки сформировали аристократию; привилегии этой аристократии происходят из франкских демократических общественных институтов (например, народного собрания), а подчиненное положение крестьянства — из римского рабовладения; после правления Карла Великого привилегии франков стали сокращаться из-за увеличения власти короля и освобождения сервов. Антиабсолютистский дух сочинения Буленвилье позволяет провести параллели с трудами историков-протестантов XVI в., например Франсуа Отмана.
Ответом Буленвилье стала «Критическая история установления французской монархии в Галлии» (1734) аббата Жана-Батиста Дюбо, где была в основном сформулирована романистическая теория: франкского завоевания Галлии не было, политическая система осталась римской, римские демократические институции (например, сенат) сохранились в городах; появление же аристократии является следствием более позднего процесса феодализации (который, впрочем, тоже начался еще в римское время). Противоречия между теориями Буленвилье и Дюбо пытались сгладить такие деятели Просвещения, как Ш. Л. Монтескье и Г. Б. Мабли, считавшие, что франки и галло-римляне в итоге все же составили один народ. В начале XIX в. О. Тьерри, а вместе с ним Ф. Гизо и др. описывали историю Франции как историю классовой борьбы и победы порабощенных галло-римлян, носителей римской культуры и общественного строя, над поработителями-варварами. Таким образом, во Франции XVIII и начала XIX в. Г. и р. довольно отчетливо стояли на различных классовых позициях, выражая интересы аристократии или буржуазии. Во 2-й половине XIX в. эти позиции станут скорее националистическими или даже расистскими: например, Ж. А. Гобино воспользовался работой Буленвилье для создания арийской расовой теории. Главным выразителем идей романистов во Франции конца XIX в. стал знаменитый историк Н. Д. Фюстель де Куланж. Он не только возводил все основные особенности феодальной экономики к позднеримским временам, когда, по его мнению, уже преобладали крупное землевладение и труд зависимых крестьян (колонов), но и прямо отрицал германское завоевание, считая процесс варварского расселения сугубо мирным.
В Германии два течения проявились в начале XIX в. в немецкой исторической школе права. Ее основатель Ф. Савиньи стоял на романистических позициях, считая историю римского права непрерывной на всем протяжении Средних веков; соратник Савиньи К. Эйхгорн, наоборот, задался целью воспроизвести историю германского права. Представители школы считали право главным выражением «народного духа», который, таким образом, считался римским или германским в зависимости от позиции исследователя. Создатель марковой (общинной) теории Г. Л. фон Маурер возводил средневековые социальные институты, особенно сельскую общину, к институтам древних германцев, тем самым отвязав идею германизма от поддержки аристократии. Однако еще до выхода основных трудов Маурера, в середине XIX в., германизм под руководством Я. Гримма стал применяться для создания немецкого национального нарратива. Ф. Дан посвятил большую часть своих исследований истории германцев и германских завоеваний, враждебно относясь к Римской империи (см. Рим Древний).
Националистическую направленность также имели работы романистов в Италии (Ж. Ш. Л. Сисмонди, А. Мандзони) и германистов в Англии (Дж. Кембл, У. Стаббс). Эта направленность оказалась особенно актуальной во время Франко-германской войны, что проявилось в открытой переписке Фюстель де Куланжа с Т. Моммзеном, ведущим немецким историком того времени. В дальнейшем взгляды на национальную историю играли не меньшую роль, о чем свидетельствует критика французом А. Пиренном немецких историков-националистов после Первой мировой войны. Сам Пиренн считал решающим в генезисе феодализма не германские завоевания, а арабские, тем самым формально не относясь ни к романистам, ни к германистам.
Четкое деление на Г. и р. перестало быть актуальным в XX в. с распространением синтетического взгляда на генезис феодализма (в частности, А. Допш), однако отдельные идеи и сегодня высказываются многими исследователями. После Второй мировой войны некоторые германистические идеи на время практически исчезли из мировой науки (за исключением Италии, где они, наоборот, сменили романизм, ассоциировавшийся с фашизмом); однако мнение о конце Римской империи как катастрофе, вызванной германцами, высказывалось такими историками, как А. Пиганьоль и А. Лойен. Английский историк А. Х. М. Джонс, напротив, доказывал, что Римская империя продолжала функционировать вплоть до VII в. В 1971 П. Браун ввел в научный оборот понятие «поздней Античности» — периода от Марка Аврелия до возникновения ислама. Этот взгляд окончательно уводит от восприятия падения Зап. Римской империи под ударами варваров как переломной точки между Античностью и Средневековьем. Исследования варваров, написанные во 2-й половине XX в., напротив, начиная с Р. Венскуса, оперируют понятиями самостоятельных этносов и государств. Таким образом, в настоящее время прямого противопоставления Г. и р. в науке практически не существует.
Лит.: Вайнштейн О. Л. Историография Средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала Средних веков до наших дней. М.—Л., 1940; Гутнова Е. В. Историография истории Средних веков. М., 1985; Косминский Е. А. Историография Средних веков. V в. — середина XIX в. М., 1963; Wood I. The Modern Origins of the Early Middle Ages. Oxford, 2013. М. А. Борун.