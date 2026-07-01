Гермaник (лат. Germanicus), Юлий Цезарь (24.05.15 до н. э., Рим (?) ‒ 10.10.19 н. э., Антиохия)

Гермáник (лат. Germanicus), Юлий Цезарь (24.05.15 до н. э., Рим (?) — 10.10.19 н. э., Антиохия) — племянник и приемный сын римского императора Тиберия (14—37), отец Калигулы (37—41), родной брат Клавдия (41—54), дед Нерона (54—68). Старший сын Друза Старшего и Антонии (дочери Марка Антония и Октавии, сестры Августа). Первоначальное имя — Нерон Клавдий Друз, после 9 до н. э. добавляется почетное прозвище Germanicus, которое сенат предоставил Друзу Старшему и его потомкам за победы над германцами. Фигура Г. занимает важное место в истории раннего принципата: в 4 н. э. он был усыновлен Тиберием, которого одновременно усыновил Август. Г. быстро продвигался как на военном (в 7—9 и 11 легат при Тиберии в Паннонии и Германии, в 13—16 командующий в Германии, где, в частности, вернул легионные знамена, захваченные германцами при разгроме Квинтилия Вара), так и на гражданском поприще (в 7 квестор , в 12 и 18 консул), демонстрируя свою одаренность во всех сферах, был любим народом и популярен в войсках. После того как Тиберий отозвал его из Германии, Г. справил триумф в Риме (26 мая 17) и отправился с широкими полномочиями (imperium proconsulare maius) на Восток (18—19). Там он урегулировал несколько важных дел, совершил путешествие по Египту, но вступил в затяжной конфликт с наместником Сирии Гнеем Кальпурнием Пизоном, так что, тяжело заболев, именно его обвинил в своем отравлении. После смерти Г. урну с его прахом торжественно доставили в Рим и захоронили в мавзолее Августа, сенат принял специальное постановление о посмертных почестях Г., впоследствии ставшее законом (lex Valeria Aurelia) и сохранившееся на бронзовых таблицах (tabula Hebana, tabula Siarensis). Пизон был привлечен к суду, в ходе которого фигурировало и обвинение в убийстве Г., и, не дожидаясь исхода разбирательства, покончил с собой (Tac. Ann. III. 10—18; в 1980-е в Испании были найдены бронзовые таблицы с текстом сенатского постановления о приговоре по делу Пизона). Ранняя смерть Г. не позволила ему стать единоличным правителем империи, зато сохранила в истории его светлый образ, не омраченный опытом реального царствования. Брак Г. с Випсанией Агриппиной оказался счастливым и прочным, у них родилось 9 детей, и потомки Г. играли центральную роль в династической истории Юлиев—Клавдиев, а мемуары его дочери Агриппины (Младшей) сильно повлияли на историческую традицию об этой эпохе. Г. был одарен и литературными талантами, писал стихи по-гречески и на латыни, ему принадлежит один из наиболее удачных переводов на латинский язык астрономической поэмы Арата «Явления».

Соч.: Небесные явления по Арату / Пер. под ред. Н. А. Федорова // На рубежах познания Вселенной: Историко-астрономические исследования. Вып. 20. М., 1988. С. 346—363.

Лит.: Germanico. La persona, la personalità, il personaggio. Nel bimillenario dalla nascita. Atti del Convegno (Macerata–Perugia, 1986) / A cura di G. Bonamente e M. P. Segoloni. Roma, 1987; Eck W. Das Senatus Consultum. de Cn. Pisone patre und seine Publikation in der Baetica // Cahiers du Centre Gustave Glotz. Paris, 1993. Vol. 4. P. 189—208; Caballos A., Eck W., Fernández F. El senadoconsulto de Gneo Pisón padre. Salamanca, 1996; González J. Tácito y las fuentes documentales: ss.cc. de honoribus Germanici decernendis (talula Siarensis) y de Cn. Pisone patre. Sevilla, 2002. Е. В. Ляпустина.