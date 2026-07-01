Гeрман Воята (ум. 1188)

Гéрман Воя́та (ум. 1188) — священник новгородской церкви Св. Иако­ва, летописец. Упоминание Г. В. в первом лице («постави мя попом») в статье 1144 Новгородской первой летописи старшего извода позволило А. А. Шахматову выдвинуть предположение, что Г. В. вплоть до смерти (также отмеченной в летописи) был переписчиком и редактором летописного свода, составлявшегося в церкви Св. Иакова. Принадлежащие Г. В. добавления в текст владычного летописного свода Нифонта, по наблюдению Д. С. Лихачева, отличает особый характер: они делаются от первого лица, часто касаются погоды, урожая, подробностей городского быта, например поломок и починок моста через Волхов и т. д.

Лит.: Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 182—196; Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947. С. 212—214; Творогов О. В. Герман Воята // Словарь книжников и книжности древней Руси. Вып. 1 (XI — первая половина XIV в.) / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1987. С. 105—106. О. В. Творогов.