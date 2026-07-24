ГЕРМАН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Сергей Васильевич Герман (настоящая фамилия — Добрынин) родился 4 (по новому стилю — 17) февраля 1901 года в деревне Добрынино (ныне — Серовский район Свердловской области).

В 1920 году Герман был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Начинал службу красноармейцем 36-го стрелкового полка Приуральского военного округа. В 1921 году окончил полковую школу, в 1925 году — 25-ю Томскую пехотную школу, после чего служил на командных должностях в стрелковых частях. В августе-октябре 1929 года, будучи начальником команды охотников 63-го стрелкового полка, участвовал в боях на КВЖД . В 1931 году окончил курсы усовершенствования командного состава, после чего служил на штабных должностях. В 1938 году окончил курсы «Выстрел».

С августа 1939 года возглавлял оперативный отдел штаба 131-й стрелковой дивизии Киевского особого военного округа. Участвовал в польском походе РККА на Западную Украину . С ноября 1940 года служил начальником штаба сначала 15-й моторизованной бригады, а затем 199-й стрелковой дивизии.

В начальный период Великой Отечественной войны Герман участвовал в боях у Государственной границы СССР, затем в ожесточённых оборонительных боях на Украине. В июле 1941 года дивизия держала оборону на рубеже Полонное — Новый Мирополь, но, не выдержав ударов превосходящих сил, отошла в район Белой Церкви. За невыполнение приказа по удержанию оборонительного рубежа Герман как начальник штаба был привлечён к ответственности и 12 августа 1941 года осуждён Военным трибуналом Юго-Западного фронта к 6 годам исправительно-трудовых лагерей с отсрочкой наказания до конца войны.

Участвовал в боях под Киевом осени 1941 года, будучи начальником штаба 81-й стрелковой дивизии. 13 сентября 1941 года Герман получил ранения в голову, грудь и руку и долгое время лечился в госпитале. С июля 1942 года он возглавлял оперативное отделение оперативного отдела штаба 6-й армии. Принимал участие в Воронежско-Ворошиловградской, Среднедонской, Харьковской операциях. С мая 1943 года служил начальником штаба 34-го стрелкового корпуса, участвовал в Донбасской операции. 22-29 сентября 1943 года Герман исполнял обязанности командира корпуса, пока в результате автомобильной катастрофы не получил тяжёлую контузию. После излечения с июля 1944 года он служил заместителем командира 49-й учебной стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа.

В декабре 1945 года Герман вышел в отставку по болезни. Сведений о дальнейшей судьбе не имеется.