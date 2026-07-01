ГЕРМАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

ГЕРМАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ - патриарх Константинопольский (715-730 годы).

Из знат­но­го пат­ри­ки­ан­ско­го ро­да, про­ис­хо­див­ше­го, воз­мож­но, от се­мей­ст­ва Гер­ма­на, пле­мян­ни­ка императора Юс­ти­ниа­на I , и со­сто­яв­ше­го в род­ст­ве с им­пе­ра­то­ра­ми Юс­ти­ниа­ном II и Ирак­ли­ем I. Отец Германа Константинопольского - Пат­ри­кий Юс­ти­ни­ан был каз­нён за уча­стие в за­го­во­ре про­тив императора Кон­стан­ти­на IV По­го­на­та, при этом сам Герман Константинопольский был ос­ко­п­лён и от­дан в кли­ри­ки хра­ма Святой Со­фии, где усерд­но изу­чал Свя­щен­ное Пи­са­ние; около 705 или 706 года Герман Константинопольский был воз­ве­дён на ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру ма­ло­азий­ско­го города Ки­зик. Имя Германа Константинопольского упо­мя­ну­то сре­ди под­пи­сав­ших дея­ния со­бо­ра 712 года, со­зван­но­го имп. Вар­да­ном Фи­лип­пи­ком (711-713 годы) для пе­ре­смот­ра ре­ше­ний VI Все­лен­ско­го со­бо­ра (смотри Все­лен­ские со­бо­ры). В 715 году по­став­лен на Кон­стан­ти­но­поль­скую пат­ри­ар­шую ка­фед­ру; яв­лял­ся од­ной из клю­че­вых фи­гур по­ли­тической и цер­ков­ной жиз­ни в прав­ле­ние им­пе­ра­то­ров Фео­до­сия III (715-717 годы) и Льва III Исав­ра . Под­дер­жи­вал об­ще­ние Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры с Ар­мян­ской цер­ко­вью, од­на­ко в по­сла­ни­ях ие­рар­хам Ар­мян­ской церк­ви от­ста­и­вал ре­ше­ния IV Все­лен­ско­го со­бо­ра. С пе­рио­дом управ­ле­ния Германом Константинопольским Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­рой свя­зан на­чаль­ный пе­ри­од ико­но­бор­че­ст­ва. По­сле то­го как в 726 году император Лев III Исавр офи­ци­аль­но под­дер­жал ико­но­бор­че­ст­во и от­но­ше­ние к не­му фак­ти­че­ски ста­ло по­ка­за­те­лем ло­яль­но­сти к императорской вла­сти в це­лом, Герман Константинопольский вы­ну­ж­ден был сло­жить с се­бя пат­ри­ар­ший сан (730). Скон­чал­ся в ро­до­вом име­нии, по­хо­ро­нен в монастыре Хо­ра в Кон­стан­ти­но­по­ле.

Уче­ние Германа Константинопольского о свя­щен­ных изо­бра­же­ни­ях пред­став­ля­ет со­бой ран­нюю ста­дию раз­ви­тия пра­во­слав­но­го бо­го­сло­вия ико­ны. Так, осо­бо под­чёр­ки­ва­лась ди­дак­тическая функ­ция ико­ны, по­зво­ляю­щая под­нять­ся на вы­со­ту ду­хов­но­го со­зер­ца­ния. Герман Константинопольский по­ла­гал, что са­мо изо­бра­же­ние Хри­ста слу­жит для оп­ро­вер­же­ния мне­ния о при­зрач­ном Его во­пло­щении. Этот те­зис позд­нее был раз­вит ико­но­по­чи­та­те­ля­ми в су­ж­де­ние о том, что от­вер­же­ние воз­мож­но­сти изо­бра­же­ния Хри­ста от­ри­ца­ет ре­аль­ность Его во­че­ло­ве­че­ния. Ис­хо­дя из прин­ци­па «от не­по­гре­ши­мо­сти», Герман Константинопольский ука­зы­вал на ис­кон­ность цер­ков­но­го по­чи­та­ния икон, от­ме­чая, что ес­ли ни­кто из от­цов, быв­ших пре­ж­де, и ни­кто на со­бо­рах не со­чли это не­до­пус­ти­мым, то, сле­до­ва­тель­но, вся Цер­ковь пре­бы­ва­ла в за­блу­ж­де­нии, а, сле­до­ва­тель­но, на этом ос­но­ва­нии мож­но оп­ро­верг­нуть лю­бой дог­мат ве­ры. Од­на­ко в це­лом для Германа Константинопольского ха­рак­тер­на го­раз­до бо­лее уме­рен­ная по­зи­ция в от­но­ше­нии ико­но­бор­че­ст­ва, чем для Ио­ан­на Да­ма­ски­на, про­сле­жи­ва­ет­ся не­же­ла­ние вы­вес­ти во­прос об ико­но­по­чи­та­нии на дог­ма­тический уро­вень. Герман Константинопольский из­вес­тен так­же как ав­тор про­по­ве­дей, пи­сем, го­ми­лий Бо­го­ро­дич­но­го цик­ла.

По­смерт­но ана­фе­мат­ст­во­ван ико­но­борческим со­бо­ром 754 года в Ие­рии, од­на­ко по­сле вос­ста­нов­ле­ния ико­но­по­чи­та­ния на VII Все­лен­ском со­бо­ре при­знан свя­тым. День па­мя­ти - 12 (25) мая.