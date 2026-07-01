ГЕРМАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
ГЕРМАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ - патриарх Константинопольский (715-730 годы).
Из знатного патрикианского рода, происходившего, возможно, от семейства Германа, племянника императора Юстиниана I, и состоявшего в родстве с императорами Юстинианом II и Ираклием I. Отец Германа Константинопольского - Патрикий Юстиниан был казнён за участие в заговоре против императора Константина IV Погоната, при этом сам Герман Константинопольский был оскоплён и отдан в клирики храма Святой Софии, где усердно изучал Священное Писание; около 705 или 706 года Герман Константинопольский был возведён на митрополичью кафедру малоазийского города Кизик. Имя Германа Константинопольского упомянуто среди подписавших деяния собора 712 года, созванного имп. Варданом Филиппиком (711-713 годы) для пересмотра решений VI Вселенского собора (смотри Вселенские соборы). В 715 году поставлен на Константинопольскую патриаршую кафедру; являлся одной из ключевых фигур политической и церковной жизни в правление императоров Феодосия III (715-717 годы) и Льва III Исавра. Поддерживал общение Константинопольской кафедры с Армянской церковью, однако в посланиях иерархам Армянской церкви отстаивал решения IV Вселенского собора. С периодом управления Германом Константинопольским Константинопольской кафедрой связан начальный период иконоборчества. После того как в 726 году император Лев III Исавр официально поддержал иконоборчество и отношение к нему фактически стало показателем лояльности к императорской власти в целом, Герман Константинопольский вынужден был сложить с себя патриарший сан (730). Скончался в родовом имении, похоронен в монастыре Хора в Константинополе.
Учение Германа Константинопольского о священных изображениях представляет собой раннюю стадию развития православного богословия иконы. Так, особо подчёркивалась дидактическая функция иконы, позволяющая подняться на высоту духовного созерцания. Герман Константинопольский полагал, что само изображение Христа служит для опровержения мнения о призрачном Его воплощении. Этот тезис позднее был развит иконопочитателями в суждение о том, что отвержение возможности изображения Христа отрицает реальность Его вочеловечения. Исходя из принципа «от непогрешимости», Герман Константинопольский указывал на исконность церковного почитания икон, отмечая, что если никто из отцов, бывших прежде, и никто на соборах не сочли это недопустимым, то, следовательно, вся Церковь пребывала в заблуждении, а, следовательно, на этом основании можно опровергнуть любой догмат веры. Однако в целом для Германа Константинопольского характерна гораздо более умеренная позиция в отношении иконоборчества, чем для Иоанна Дамаскина, прослеживается нежелание вывести вопрос об иконопочитании на догматический уровень. Герман Константинопольский известен также как автор проповедей, писем, гомилий Богородичного цикла.
Посмертно анафематствован иконоборческим собором 754 года в Иерии, однако после восстановления иконопочитания на VII Вселенском соборе признан святым. День памяти - 12 (25) мая.