ГЕРМАН ИЕРОМОНАХ

ГЕРМАН ИЕРОМОНАХ (Тулупов Георгий (Юрий) Иванович) - иеромонах Троице-Сергиева моностыря, книжник, профессиональный писец.

Мать Германа в миру звалась Мария, отец в иночестве носил имя Иона. В начале XVII века священник Георгий Тулупов служил в Сретенской церкви Старицы, об этом сообщает запись на переписанном им между 1599 и 1605 годами Евангелии (Рукописные книги собрания М.П. Погодина : Каталог. Л., 1988. Вып. 1. С. 120-121). Из записи явствует также, что свящ. Георгий занимался в это время перепиской книг на заказ - Евангелие написано для церкви в имении В.А. Брашевитинова. Между 1597 и 1602 годами Герман дал вкладом в старицкий в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь Евангелие с толкованиями Феофилакта Болгарского, упоминаемое в переписной книге обители 1607 года (Описные книги старицкого Успенского монастыря 7115-1607 годов // Тверская старина. Старица, 1911. № 5. С. 37), не исключено, что также своего письма (дата вклада определяется тем, что он уже был отмечен в «прежних» переписных книгах и помещен перед Апостолом (1597), Минеей общей (1600) и Служебником (1602) «московской печати»). В Старице священник Георгий вместе с монахом Гурием Ржевитиным учил грамоте юного Давида Зобниновского (смотри Дионисий (Зобниновский), преподобный.), о чем сообщает Житие преподобного Дионисия, составленное Симоном (Азарьиным) (ГИМ. Син. № 416. Л. 17-17 об.; автограф Симона (Азарьина)). (Время рождения Германа определяется, исходя из этого факта: поскольку преподобный Дионисий родился около 1570 года, его учитель, который был по крайней мере на 12 лет старше, родился в 50-х годах XVI века. Возможно, родственником Германа был житель Старицы И.И. Тулупов, рассказ о явлении которому в 1609 году Богородицы и патриарха святого Иова изложен в «Истории о первом Патриархе Иове» - РИБ. Т. 13. Стб. 940-943. Необоснованным является предположение о принадлежности Германа к княжескому роду Палецких-Тулуповых (из стародубских князей).)

Возможно, после 1619 года (после оправдания преподобного Дионисия в связи с проводившейся им в 1616-1618 годах правкой книг) священник Георгий перебрался в Москву, служил, по-видимому, во Власьевском приделе церкви в честь Зачатия Иоанна Предтечи в дворцовой Конюшенной слободе (район Белого города в Занеглименье, по обе стороны улицы Знаменки). Георгий назван власьевским священником во вкладной книге Троице-Сергиева монастыря (ВКТСМ. С. 214) и предтеченским иереем в записи на вложенном им в Троице-Сергиев монастырь в 1626 году крюковом Стихираре (РГБ. Ф. 304. № 427. Л. 1). 1 октября 1626 года священник Георгий в Троице-Сергиевом монастыре принял постриг с именем Герман, при этом он дал вкладом 10 рублей, печатное Евангелие и упоминавшийся уже крюковой Стихирарь. (Возможно, одна из инокинь, упоминаемых в послесловиях к переписанным Германом книгам,- Акилина или Анисия (Понырко. С. 197) - была его женой и приняла монашеский постриг одновременно с Германом).

В Троице-Сергиевом монастыре Герман профессионально занимался перепиской книг, будучи, по всей видимости, исполнителем замыслов архимандрита святого Дионисия (настоятель монастыря в 1610-1633 годах). Большинство рукописей, созданных Германом, имеют многочисленные поправки и дописки, выполненные рукой самого каллиграфа или архимандрита Дионисия. Известны 22 книги, переписанные Германом (целиком или частично) в Троицком монастыре. Из них 12 кодексов содержат Четьи-Минеи (известны в полном составе, хранятся в РГБ. Ф. 304): № 681, 1627 (Август); № 665, 1627 (Сентябрь); № 668, 1629 (Октябрь); № 671, 1629 (Ноябрь); № 672, 1630 (Декабрь); № 673, 1629 (Январь); № 674, около 1630 года (Февраль); № 675, 1630 (Март); № 695, 1630 (Апрель); № 676, 1630 (Май, вместе с Печерским Патериком); № 677, 1631 (Июнь); № 679, 1632 (Июль). Герман включал в составленный им цикл существовавшие редакции текстов, не подвергая их литературной обработке (смотри на примере отдельных произведений: Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XII-XVII веков. Л., 1973; Кучкин В.А. Повесть о Михаиле Тверском. М., 1974. С. 22, 30, 43-47, 159-161, 187; Бахтина О.Н. К литературной истории Повести о Меркурии Смоленском: Хронографическая и Минейная редакция // Книга в Сибири XVII - начале XX веков Новосиб., 1980. С. 139-171). Герман не стремился к полноте отражения литературной традиции в своем труде. В послесловиях книжник так определяет характер работы - «словеса праздничныи, и Жития, и мучения святых выбором», «Минеи Четьи выбором», «выборные словеса и Жития». Четьи-Минеи Германа - это сборники основных для каждого месяца Житий и поучений (широко представлены Жития русских святых), этим они отличаются от Четьих-Миней святителя Макария и Четьих-Миней Иоанна Милютина, ориентированных на полноту собрания минейных чтений.

Одновременно с составлением Четьих-Миней Герман в Троице-Сергиевом монастыре переписал Служебные Минеи на декабрь (РГБ. Ф. 304. № 514, 1628; переписана с московского издания 1620 года, рукописный текст чередуется с печатными фрагментами) и на март (Там же. № 545, ок. 1630 г.; переписана с московского издания 1624 года), Постнические Слова преподобного Ефрема Сирина (ГПНТБ СО РАН. Тихомир. № 527, 1629 г.), Устав (ГИМ. Воскр. № 15/1, 1630; переписан с московского издания А.М. Радишевского 1610 года), Сборник служб русским святым (РГБ. Ф. 304. № 628, около 1630 года; главы 5 и 10 написаны другим писцом), Жития русских святых (Там же. № 696, около 1630 года, письмо Германа - Л. 75-157 об., 185-220 об.; № 694, 1633), Жития преподобных Сергия и Никона Радонежских (Там же. № 699, около 1630 года; текст правлен архимандритом. Дионисием), Канонник (Там же. № 303, около 1630 года; письмо Германа - Л. 1-374), Пролог (Там же. № 727, 1632 г.; сентябрьская половина).

Имя Германа под 7145 (1636/1637 годы) годом вписано в синодик Троице-Сергиева монастыря (РГБ. Ф. 304. № 41. Л. 35), что определяет год его кончины.