Гeрман фон Зaльца (нем. Hermann von Salza) (ок. 1179 (?), Лангензальца (?), Тюрингия ‒ 20.03.1239, Салерно)

Гéрман фон Зáльца (нем. Hermann von Salza) (ок. 1179 (?), Лангензальца (?), Тюрингия — 20.03.1239, Салерно) — четвертый верховный магистр Тевтонского ордена. Вышел из среды министериалов. При нем орден активно расширял свои владения от Испании до Ливонии. В 1211—1225 венгерский король Андрей II пригласил орден в Трансильванию, чтобы защищать Венгрию от половцев. Попытка крестоносцев создать государство на этой земле стала причиной их изгнания. Неудачей закончилось и пребывание в Испании. В 1230 орден вторгся в Пруссию, завоевав которую, к концу XIII в. заложил основы своего государства. Г. ф. З. вошел в историю как политик и дипломат, выступавший посредником в конфликте между императором Священной Римской империи Фридрихом II (1220—1250) и папой римским Григорием IX (1227–1241), каждый из которых высоко ценил верховного магистра: в 1221 орден получил от папы привилегии наравне с тамплиерами и иоаннитами, а в 1226 — Пруссию в дар от императора, что создало основу грядущего могущества ордена. Высказана гипотеза , что в 1232 Г. ф. З. находился в Пруссии, где разработал Кульм­ское право, господствующее городское право орденского государства. В 1237 Генеральный капитул ордена попытался лишить Г. ф. З. должности верховного магистра (вероятно, между ними возникли серьезные противоречия). В конце 1238 Г. ф. З. вернулся в Салерно, где и умер в 1239. При Г. ф. З. орден в Пруссии приобрел черты территориального государства, просуществовавшего почти три века.

Лит.: Арнольд У. Герман фон Заль­ца // Верховные магистры Тевтон­ского ордена / Пер. В. И. Матузовой. М., 2015. С. 26—32; Forstreuter K. Hermann von Salza // Neue deutsche Biographie. Bd. 8. Berlin, 1969. S. 638—640; Hechelhammer B. Mittler zwischen Kreuz und Krone: Hermann von Salza und der Kreuzzug Friedrichs II // Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte. 2007. T. 61. S. 31—58; Heimpel H. Hermann von Salza // Die Großen Deutschen. 1956. Bd. 1. S. 171—186; Tumler M. Der Deutsche Orden in Werden, Wachsen und Wirken bis 1400. Wien, 1955. S. 33—42. В. И. Матузова.