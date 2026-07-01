ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ
ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ (в миру Герасим, фамилия неизвестна) - русский церковный деятель.
Родился в купеческой семье. В 16 лет ушёл в Саровскую пустынь. В 1777 году поступил послушником в Троицко-Сергиеву пустынь Санкт-Петербургской губернии. В начале 1780-х годов принял монашеский постриг в Валаамском монастыре, был отшельником в лесной Германовой пустыни. В 1794 году в составе экспедиции отправился на Алеутские острова с православной духовной миссией; прибыл на остров Кадьяк, ставший центром миссионерской деятельности с 1799 года. Герман Аляскинский фактически возглавил «Кадьякскую миссию». Местом своего служения избрал остров Еловый, в 2 км от острова Кадьяк. Отказавшись от сана архимандрита, оставался простым монахом, жил в пещере.
Герман Аляскинский отличался исключительным миссионерским даром, им были обращены в православие сотни местных жителей. Для детей, оставшихся сиротами, устроил на острове Еловом приют, учил их русскому языку, Закону Божьему и церковному пению. Защищал местное население от произвола властей и предпринимателей; ухаживал за больными во время эпидемий и после стихийных бедствий. Вокруг него сложился круг учеников из алеутов (см. Алеуты) и креолов (см. Креолы). Канонизирован РПЦ (день памяти - 27 июля, 10 июня - в Соборе Сибирских святых).