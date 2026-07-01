ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ

ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ (в ми­ру Ге­ра­сим, фамилия не­из­вест­на) - русский церковный деятель.

Ро­дил­ся в ку­печеской се­мье. В 16 лет ушёл в Са­ров­скую пустынь. В 1777 году поступил по­слуш­ни­ком в Тро­иц­ко-Сер­гие­ву пус­тынь­ Санкт-Пе­тербургской губернии. В начале 1780-х годов при­нял мо­на­ше­ский по­стриг в Ва­ла­ам­ском мо­на­сты­ре , был от­шель­ни­ком в лес­ной Гер­ма­но­вой пус­ты­ни. В 1794 году в со­ста­ве экс­пе­ди­ции от­пра­вил­ся на Але­ут­ские ост­ро­ва с пра­во­слав­ной ду­хов­ной мис­си­ей; при­был на остров Кадь­як, став­ший цен­тром мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти с 1799 года. Герман Аляскинский фак­ти­чески воз­гла­вил «Кадь­як­скую мис­сию». Ме­стом сво­его слу­же­ния из­брал остров Ело­вый, в 2 км от острова Кадь­як. От­ка­зав­шись от са­на ар­хи­ман­д­ри­та, ос­та­вал­ся про­стым мо­на­хом , жил в пе­ще­ре.

Герман Аляскинский от­ли­чал­ся ис­клю­чи­тель­ным мис­сио­нер­ским да­ром, им бы­ли об­ра­ще­ны в пра­во­сла­вие сот­ни ме­ст­ных жи­те­лей. Для де­тей, ос­тав­ших­ся си­ро­та­ми, уст­ро­ил на острове Ело­вом при­ют, учил их русскому языку, За­ко­ну Божь­е­му и цер­ков­но­му пе­нию. За­щи­щал ме­ст­ное на­се­ле­ние от про­из­во­ла вла­стей и пред­при­ни­ма­те­лей; уха­жи­вал за боль­ны­ми во вре­мя эпи­демий и по­сле сти­хий­ных бед­ст­вий. Во­круг него сло­жил­ся круг уче­ни­ков из але­утов (см. Але­уты) и кре­о­лов (см. Кре­о­лы). Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ (день па­мя­ти - 27 ию­ля, 10 июня - в Соборе Сибирских святых).