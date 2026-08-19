ГЕРМАФРОДИТ (др.-греч. Ἡρμαφρόδιτος, лат. Hermaphroditus)

В древнегреческой мифологии сын Гермеса и Афродиты (Diod., IV, 6, 5; Ovid. Met., IV, 288-289).

Приводимый Овидием миф о Гермафродите (Met., IV, 286-389) носит явно этиологический характер. Согласно ему, Гермафродит – прекрасный юноша, воспитанный нимфами на горе Ида во Фригии. Во время своего путешествия по Малой Азии в Карии Гермафродит решил искупаться в водах источника; нимфа этого ручья Салмакида страстно влюбилась в юношу, но он не ответил ей взаимностью. Тогда Салмакида обратилась к богам, умоляя их о возможности не разлучаться с любимым, и те выполнили просьбу – соединили ее с Гермафродитом в единое существо. Культ Гермафродита засвидетельствован в Афинах в IV в. до н.э. Миф о Гермафродите – популярный сюжет в литературе и искусстве эллинистического и римского времени.

По имени этого двуполого божества гермафородитами называют организмы, имеющие признаки и женского и мужского пола.

Иллюстрация :

Гермафродит (т.н. Гермафродит Боргезе). Римская копия II в. н.э. с греческого оригинала II в. до н.э. Мрамор. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова