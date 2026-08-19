ГЕРКУЛЕСОВЫ СТОЛБЫ

ГЕРКУЛЕСОВЫ СТОЛБЫ (греч. Ἡράκλειοι Στῆλαι, лат. Herculeum fretum) - название высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив.

Образуются в Африке горой Абилой (ныне Алмина у Сеуты), в Европе – Калпой (ныне Гибралтар). Название столпов связано с одним из подвигов Геракла – похищением коров царя Гериона . По одной версии, Геракл соединил Средиземное море с Атлантическим океаном, по другой, наоборот, сузил пролив, чтобы через него не проникали морские чудовища. Уже в древности не было единого мнения, что именно считать Столбами – мысы Гибралтарского пролива, Гадиры или названные горы. Наконец, была версия, согласно которой Столбы – это бронзовые колонны в храме Геракла в Гадирах с надписями о стоимости постройки святилища. Платон утверждал, что за Геркулесовыми столбами находилась Атлантида. Финикийцы называли их Столбами Мелькарта; возможно, от этого и произошло их греческое название.

Исторические источники :

Страбон. География. III,5;

Аполлодор. Мифологическая библиотека. II,5,10;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV,18.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев