ГЕРКУЛАНУМ

ГЕРКУЛАНУМ (лат. Herculaneum) - город в Кампании у западного подножия Везувия , к юго-востоку от Неаполя, уничтоженный во время извержения 79 года н.э.

По легенде, Геркуланум был основан Гераклом ; археологические данные свидетельствуют о поселении осков, которое возникло на этом месте в VI в. до н.э., их сменили самниты, впоследствии появились греки, наконец, в ходе Союзнической войны Геркуланум перешел под контроль римлян. В 62 г. н.э. город сильно пострадал от землетрясения, в 79 г. засыпан пеплом при извержении Везувия вместе с Помпеями и Стабиями.

Первые случайные находки были сделаны в начале XVIII в., планомерные работы начаты в 1760 г. Карлом Вебером и ведутся по сей день. К моменту гибели население Геркуланума составляло ок. 4.000 человек, площадь города составляла ок. 20 га. Город был местом отдыха римской знати. В Геркулануме открыты форум с базиликой, театр на 2.500 зрителей, храм Венеры, термы, жилые кварталы, загородные виллы, среди которых особенно выделяется Вилла папирусов (открыта в 1740 г.). В ней была обнаружена единственная сохранившаяся библиотека античности – собрание из 1.800 свитков. Расшифрованная часть свитков содержит сочинения философов Филодема , Хрисиппа , Эпикура и его учеников Лукреция , Метродора из Лампсака и других, но большая часть папирусов остается пока непрочитанной из-за опасности их разрушения при разворачивании. Кроме того, в Геркулануме обнаружены многочисленные произведения искусства (фрески «Геракл и Телеф перед Аркадией», «Ахилл и Хирон», мозаики и пр.).

Иллюстрации :

Вид Геркуланума.

Фреска с изображением кентавра Хирона и Ахилла.

Фреска с изображением Нептуна и Амфитриты.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев