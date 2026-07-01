ГЕРИТЕС ФРАНТИШЕК

Чешский поэт, писатель, публицист, представитель поколения люмировцев. Известен прежде всего как автор жанровых зарисовок в прозе из жизни чешского провинциального города.

Биография

Родился 27 февраля 1851 г. в городке Водняны на юге Чехии. Его отец Антонин Карел Геритес был фармацевтом, а после 13 лет работы в аптеке – бургомистром. Франтишек окончил гимназию в городе Писек в 1869 г. Во время обучения там он участвовал в создании школьного журнала, а в период каникул путешествовал по родному Южночешскому краю. Большое впечатление на него произвело празднование 500-летней годовщины со дня рождения Яна Гуса , которое он наблюдал в 1869 г. во время путешествия в родной город чешского национального героя Гусинец. В 1871 г. Геритес вместе с друзьями Йозефом Калелом и Яном Дуновским издавал студенческий альманах «Anemonky».

По окончании гимназии Ф. Геритес по настоянию отца пошел учиться на фармацевта: с 1870 по 1872 гг. он обучался в Праге, а затем в Граце (ныне Австрия), где получил степень магистра. Там он начал работать в качестве практиканта в аптеке, позднее еще несколько раз менял место жительства. В 1880 г. Франтишек Геритес женился на Марии Мартоновой, уроженкой его родных Воднян. В этом браке у них родились две дочери: Мария, которая стала талантливой скрипачкой, и Божена, в будущем профессор чешского и французского языков, она заботилась о сохранении творческого наследия отца. Обе дочери проживали в США. В 1883 г. после смерти отца Франтишек с семьей переехал в родной город, где работал в отцовской аптеке до 1896 г., когда вынужден был продать ее и родительский дом. В Воднянах Геритес дружил с поэтом и журналистом Отакаром Мокрым, а с 1887 г. – с поэтом Юлиусом Зейером . Там он ряд лет был членом городского представительства, а также представителем округа Водняны в Национальном пошумавском товариществе («Národná jednota pošumavská»). В 1892-1896 гг. Геритес занимал должность главы этого городка и способствовал проведению туда железной дороги и реставрации местного костела. В 1897 г. он переехал в Прагу, где работал секретарем аптекарской коллегии, а с 1899 г. – финансовым ревизором в аптеках и редактором «Чешского фармацевтического журнала». Эти должности он занимал до выхода на пенсию в 1925 г.

Геритес много путешествовал: в 1873 г. побывал в Словакии, в 1875 г. – в Италии, в 1883 г. – в Силезии и Западной Моравии, в 1885 г. – в Далмации. В 1893 г. он с семьей посетил США, где побывал на Всемирной выставке в Чикаго, практически год жил в Аргентине, где работал журналистом. В 1896 г. он вновь посетил Америку. В 1902 г. был в Париже в составе делегации чешских писателей на праздновании столетия со дня рождения Виктора Гюго .

В 1903-1914 гг. Геритес состоял в редакционном комитете альманаха «Май», а также входил в одноименное объединение чешских беллетристов, с 1913 г. – был его председателем. Кроме того, он был членом объединений чешских писателей «Сватобор» и «Умелецка беседа» (с 1902 г. был ее председателем). В 1912-1926 гг. он также был секретарем четвертого класса Чешской академии наук и искусств, к которому относились художественная литература, изобразительное искусство и музыка. В 1924-1926 гг. был назначен ответственным секретарем литературного отдела. После неудачно проведенной операции на глаза он ослеп и последние годы жизни провел в сопровождении дочери Божены, попеременно живя в Праге и Воднянах. Умер Франтишек Геритес 19 января 1929 г. в Праге, был похоронен в родных Воднянах.

Творчество

Направление его писательской работы во многом было определено многолетним опытом жизни в небольшом чешском городке. Свои первые произведения Геритес писал в стихах: это были небольшие произведения о жизни в Италии («Арабески и зарисовки» («Arabesky a kresby», 1880). Однако вскоре он нашел свой любимый жанр зарисовок и сценок из жизни очень ограниченной в своем кругозоре мелкобуржуазной провинциальной среды. Героями его прозы часто были мелкие чиновники, живущие на грани нищеты и всеми силами пытающиеся скрыть это, либо целые старые состоятельные семьи, к концу XIX в. переживающие упадок и утрату прежних ценностей. Видя скудность и безрадостность семейных и общественных отношений, писатель подносит зеркало к эгоизму, корысти, предрассудкам и лицемерию, царящим в провинциальной среде. Он также осуждает сдержанность и холодность, свойственные чешским людям. К наиболее ярким произведениям этого типа относятся «Провинциальные юморески» («Maloměstské humoresky», 1885), «Подстрочник» («Psáno po čarou», 1886).

Наиболее успешной работой Франтишека Геритеса стала новелла «Тайна дяди Йозефа» («Tajemství strýce Josefa», 1882), материалом для которой стали традиции его собственной семьи. В фигуре молодого аптекаря Йозефа Пернера, который жертвует своими научными амбициями, чтобы спасти семейное имение, и наконец, трагически умирает во время эпидемии холеры, явно видны некоторые автобиографические черты, а также отражена судьба одного из предков писателя.

В 1905 г. вышла книга воспоминаний Геритеса «Vodňanské vzpomínky», где он рассказывает о своей студенческой молодости, прошедшей под влиянием патриотического подъема 1860-х гг., своих первых литературных и журналистских опытах и приятельстве с другими чешскими поэтами и писателями.