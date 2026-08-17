ГЕРИОН, ГЕРИОНЕЙ (др.-греч. Γηρυών, Γηρυόνης, Γηρυονεύς)

В древнегреческой мифологии трехглавый великан.

Герион имел три сросшиеся друг с другом тела, иногда он представляется с крыльями. Он был сыном Хрисаора, появившегося из тела обезглавленной Персеем Медузы , и океаниды Каллирои (Hesiod. Theog., 287-288). Он обитал на западном краю мира, на острове Эрифейя, где паслись его стада коров под присмотром пастуха Эвритиона и ужасного двуглавого пса Орфа . И Эвритион, и Орф были убиты Гераклом , когда герой уводил коров Гериона, а затем от его руки погиб и сам Герион (Hesiod. Theog., 279-294); похищенное стадо Геракл пригнал в Микены Эврисфею, который посвятил коров Гере; эти события известны как десятый подвиг Геракла.

Этот миф довольно часто появляется в античном искусстве: метопы сокровищницы афинян в Дельфах, храма Зевса в Олимпии, Гефестиона в Афинах, чернофигурные и краснофигурные вазы. Несколько примеров таких изображений, не сохранившихся до нашего времени, приводит Павсаний (III, 18, 13; V, 19, 1).

Иллюстрация:

Геракл, сражающийся с Герионом (у их ног умирающий Эвритион ). Сторона А аттической чернофигурной амфоры. Ок. 540 г. до н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова