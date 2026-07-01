Гeринг (нем. Goring), Герман (12.01.1893, Розенхайм ‒ 15.10.1946, Нюрнберг)

Гéринг (нем. Göring), Герман (12.01.1893, Розенхайм — 15.10.1946, Нюрнберг) — немецкий политический и государственный деятель периода Третьего рейха, один из лидеров нацизма. Окончил военное училище в Берлине (1912) и был определен в пехотный полк принца Вильгельма. Во время Первой мировой войны служил в военной авиации, с 1915 — летчик-истребитель, с 14 июля 1918 — командир эскадрильи «Рихтхофен». Демобилизовался в 1920 и некоторое время выступал с показательными полетами в Дании и Швеции. В 1921 поступил в Мюнхенский университет, где изучал историю и экономику. В 1922 познакомился с А. Гитлером, принимал участие в создании СА и стал их руководителем. Участвовал в «Пивном путче» 9 ноября 1923, во время которого был тяжело ранен. Лечился в Австрии и Швейцарии, на некоторое время был помещен в психиатрическую клинику. Вернулся в Германию в 1926. В 1928 избран депутатом рейхстага от НСДАП. 1932—1945 — председатель рейхстага. Одновременно — премьер-министр Пруссии (1933—1945) и рейхсминистр авиации Германии (1933—1945). Инициатор создания Гестапо и первых концентрационных лагерей. С 1934 — имперский лесничий Германии, имперский егерь Германии и главный уполномоченный по охране природы. C 1 мая 1935 — главнокомандующий люфтваффе. В 1936 назначен уполномоченным по осуществлению «Четырехлетнего плана» — программы укрепления экономики Германии и перевода ее на военные рельсы. С 30 августа 1939 — председатель Имперского совета по обороне. В Германии в глазах общественности считался «вторым человеком» после Гитлера и с 1939 — официальным преемником в случае смерти фюрера. Командовал действиями авиации в Польше и Франции. 19 июня 1940 ему было присвоено звание рейхсмаршала. Однако после проигранной в воздухе «битвы за Англию» влияние Г. стало падать, а поражение в Сталинградской битве окончательно лишило его доверия Гитлера. Резкую критику в обществе вызвало его стремление к роскоши и строительство дворца «Карингхалл», куда он свозил вывезенные из музеев оккупированных стран произведения искусства. 22 апреля 1945 попытался взять на себя функции руководителя правительства, однако по приказу Гитлера был арестован СС, обвинен в государственной измене и отстранен от всех своих постов. Освобожден в начале мая отрядами люфтваффе, но уже 8 мая 1945 арестован американ­скими войсками. Один из главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе, приговорен к смертной казни через повешение. За несколько часов до казни принял яд.

Лит.: Фришауэр В. Взлет и падение Геринга. Хроника жизни на фоне истории / Пер. с англ. М., 2000; Гротов Г. Рейхсмаршал Геринг. М., 2005; Knopp G. Göring. Eine Karriere. München, 2007. И. А. Кукушкина.