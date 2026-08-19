ГЕРИНГ (GORING) ГЕРМАН (12.01.1893-15.10.1946 гг.)

Один из высших руководителей нацистской Германии. Родился в Розенгейме в семье высокопоставленного чиновника, первого губернатора Юго-Восточной Африки, захваченной Германией в 1884 г. Военное образование получил в военной академии в Карлсруэ и военном училище в Берлине. В начале 1-й мировой войны служил в пехоте на Западном фронте, в октябре 1914 г. перешел в авиацию, был летчиком-истребителем. С марта 1918 г. командовал эскадрильей «Рихтхофен» — наиболее известной элитной авиачастью германской армии. Награжден Железным крестом I степени. После демобилизации участвовал в показательных полетах в Дании и Швеции. В 1922 г. вернулся в Германию. В Мюнхене познакомился с Гитлером, вступил в нацистскую партию и возглавил штурмовые отряды (СА), которые предназначались для охраны нацистских бонз и разгона демонстраций, митингов и собраний их политических противников. В ноябре 1923 г. принимал участие в т. н. «пивном путче» в Мюнхене с целью свержения законного правительства Германии. Чтобы избежать тюремного заключения, бежал за границу. В 1927 г. после амнистии вернулся в Германию. Гитлер назначил его своим представителем в Берлине, там он завязал тесные связи с поддерживавшими нацистское движение промышленниками и представителями руководства вооруженных сил. В 1928 г. избран депутатом рейхстага, а в июле 1932 г.— председателем рейхстага. После прихода 30 января 1933 г. нацистов к власти Геринг — министр внутренних дел и глава правительства Пруссии. 27 февраля 1933 г. под его руководством был организован провокационный поджог рейхстага, после чего было объявлено, что это преступление якобы совершили коммунисты. По инициативе Геринга в марте 1933 г. в Пруссии были созданы концлагеря, а в апреле учреждена тайная государственная полиция — гестапо. В апреле 1933 г. Гитлер назначил Геринга имперским комиссаром авиации. Он создал министерство авиации, которое в нарушение Версальского мирного договора тайно приступило к строительству германских ВВС в качестве третьего (наряду с сухопутными войсками и флотом) вида вооруженных сил. В июне 1935 г. Геринг официально был провозглашен главнокомандующим ВВС Германии. В октябре 1936 г. Гитлер назначил его уполномоченным по «четырехлетнему плану» военно-экономической подготовки к войне. В 1937 г. возглавил также государственный концерн «Герман Геринг верке», который был создан за счет конфискованных в Германии еврейских предприятий, а затем разросся в результате ограбления экономики оккупированных вермахтом стран. Геринг удерживал за собой управление экономикой Германии вплоть до нач. 1942 г., когда эта функция была возложена Гитлером на А. Шпеера — главу министерства вооружения и бое-припасов (с сентября 1943 г.— министерство военной промышленности и вооружения). В феврале 1938 г. Геринг оказал Гитлеру поддержку в реорганизации высших военных органов вермахта, в результате которой фюрер укрепил свою власть над вооруженными силами, уволив многих неугодных ему генералов. Геринг активно участвовал в разработке и осуществлении нацистской программы по устранению евреев из всех сфер жизни Германии и их истреблению в Европе. По инициативе Геринга в июле 1941 г. нацистские каратели приступили к «окончательному решению еврейского вопроса», т. е. массовому уничтожению евреев на всей оккупированной Германией территории. В результате до конца войны в Европе было умерщвлено 6 млн. евреев. 30 августа 1939 г. Геринг стал председателем учрежденного в тот день совета министров по обороне рейха. 1 сентября 1939 г. Гитлер заявил, что в случае его смерти Геринг должен стать его преемником на всех постах. Геринг руководил переводом страны на военное положение после начала 2-й мировой войны, осуществлял руководство боевыми действиями авиации в польской и французской кампаниях. 19 июля 1940 г. ему было присвоено звание рейхсмаршала. В августе 1940 г. он возглавил операцию немецких ВВС по захвату господства в воздухе над Южной Англией с тем, чтобы создать благоприятные предпосылки для высадки десанта на Британские острова через Ла-Манш. Но эта задача оказалась немецкой авиации не под силу. Продолжавшиеся бомбардировки английских городов с целью подорвать английскую экономику и сломить волю британцев к сопротивлению также не имели успеха. После нападения Германии на СССР Гитлер официально в тайном распоряжении от 29 июня 1941 г. подтвердил назначение Геринга своим преемником. Под влиянием поражений германских ВВС на советско-германском фронте и захвата советской авиацией летом 1943 г. господства в воздухе, а также все усиливавшихся бомбардировок Германии англо-американской авиацией, Геринг утратил положение главного помощника Гитлера. Последний 20 апреля 1945 г. направил его в Южную Германию в качестве своего эмиссара для установления контактов с американским командованием с целью ведения переговоров об условиях прекращения войны на Западном фронте. Геринг полагал, что Гитлер уже обречен на гибель, и решил вступить в переговоры с американским командованием от своего имени. Гитлер, узнав об этом, 29 апреля 1945 г. издал приказ о лишении Геринга всех постов и званий. Узнав о самоубийстве Гитлера, Геринг вновь стал надеяться сыграть важную роль в судьбе Германии. 7 мая он сдался в плен войскам 7-й американской армии и просил организовать ему встречу с главнокомандующим экспедиционными силами западных союзников в Европе генералом Д. Эйзенхауэром. Вместо этого он оказался на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе как один из главных военных преступников. Геринг был приговорен к смертной казни через повешение, но за 2 часа до исполнения приговора, 15 октября 1946 г., он покончил жизнь самоубийством, приняв яд. На следующий день его труп был сожжен в крематории, а прах выброшен в реку. Е. К.