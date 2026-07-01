Герилья (исп. Guerrilla; уменьшительное от исп. guerra ‒ «война», т. е. «малая война»)

Гери́лья (исп. Guerrilla; уменьшительное от исп. guerra — «война», т. е. «малая война») — распространенное наименование партизанской войны в Испании и странах Латинской Америки в XIX—XX вв. Широко известным понятие «Г.» стало во время Войны за независимость Испании 1808—1814. Именно в те годы слово появляется и в других европейских языках (в том числе в русском). Партизанское движение стало отличительной особенностью освободительной войны на Пиренейском п-ове. В восстаниях против французов летом 1808 изначально принимали участие представители различных социальных слоев. Силы испанской регулярной армии, выступившей против французских захватчиков, были разрозненны, единого командования долгое время не существовало. В этих условиях по всей Испании стали возникать народные добровольческие отряды. После похода Наполеона Бонапарта в Испанию в 1809 Г. стала одной из важнейших форм антифранцузского сопротивления. Социальный состав партизанских отрядов был неоднородным. Это могли быть группы профессиональных военных, которые после поражения в битве или капитуляции осажденного города продолжали воевать самостоятельно; группы гражданских лиц, которые вступили в войну по личным, религиозным или патриотическим мотивам. Иногда при приближении французской армии жители городов покидали свои дома и уходили в горы, многие из них становились герильеро, т. е. участниками партизанского движения (исп. guerrillero). Среди партизан были также контрабандисты и разбойники, которые надеялись на помилование по окончании войны. Изначально партизанские отряды возникали спонтанно, однако со временем их деятельность стала более регламентированной, а связь и взаимодействие с регулярными войсками — более прочными.

Во главе партизанских отрядов были кадровые военнослужащие, священники, землевладельцы, реже — крестьяне и ремесленники. Наиболее известные герильеро: крестьянин Франсиско Эспос-и-Мина, священник Херонимо Мерино («падре Мерино»), военные Висенте Морено Баптиста и Хуан Диас Порльиер. Многие герильеро были известны по своим прозвищам, например Франсиско Хавьер Мина «Эль Мосо» («Парень») и Хуан Мартин Диас «Эль Эмпесинадо» («Чумазый»). Численность отрядов была непостоянной: они объединялись, распадались, переформировывались. В среднем за годы войны действовало около 400 отрядов герильеро. В основном это были небольшие группы партизан, около 50 человек, но были и крупные отряды: под началом Эспоса-и-Мины сражалось около 13 тыс. бойцов, Эмпесинадо командовал 5 тыс. партизан. Г. стала эффективной формой сопротивления французам. Знание местности и помощь населения помогали партизанам без значительных потерь изматывать врага неожиданными атаками. Кроме того, они нападали на обозы, уводили лошадей и скот, перехватывали корреспонденцию и так далее. Французы были вынуждены укрываться в городах и охранять коммуникации, что рассеивало их силы. Отряды герильеро оказывали содействие регулярным войскам патриотов, хотя иногда и мародерствовали в испанских городках и деревнях.

Многие известные герильеро, не будучи профессиональными военными, в годы войны получили воинские звания и чины, но после возвращения на испанский трон Фердинанда VII в 1814 были разочарованы политикой властей: их зачастую понижали в должности и переводили в отдаленные гарнизоны. Поэтому некоторые прославленные партизаны возглавляли или участвовали в антиправительственных восстаниях, получивших название «пронунсиамьенто». В XIX в. Г. сопровождались Война за независимость Испанских колоний в Америке 1810—1826 и гражданские войны в латиноамериканских республиках. Также известны партизанские движения во время Англо-франко-испанской интервенции в Мексику 1861—1867 и Война за независимость Кубы 1895—1898.

В XX в. тактика Г. использовалась во время Мексиканской революции 1910—1917, Кубинской революции 1953—1959, а также сандинистами в Никарагуа и так далее. Методы Г. являются частью идеологии некоторых латиноамериканских радикальных группировок, например — Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК). Таким образом, Г. использовалась как форма сопротивления внешнему агрессору и в антиколониальных войнах против метрополии, а также в ходе крупных социальных конфликтов и революций.

Лит.: История Испании. Т. 2: От войны за испанское наследство до начала XXI века. М., 2014; Abella R., Nart J. Guerrilleros: el pueblo español en armas contra Napoleón. Madrid, 2007; Moliner Prada A. La guerrilla en la Guerra de la Independencia. Madrid, 2004. И. Ю. Медников.