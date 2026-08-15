ГЕРИ ФРЭНК ОУЭН

ГЕРИ ФРЭНК ОУЭН - Американский архитектор.

Учил­ся в Университете Южной Ка­ли­фор­нии в Лос-Ан­джеле­се (1949-1954 годы) и в Выс­шей шко­ле дизай­на Гар­вард­ско­го университета в Бос­то­не (1956-1957 годы). С 1962 года за­ни­ма­ет­ся са­мо­сто­ятельной прак­ти­кой; в на­ча­ле карь­е­ры вы­полнял про­ек­ты пре­имущественно ча­ст­ных до­мов, оформ­ле­ния вы­ста­вок, ди­зай­на ме­бе­ли. Один из пред­ста­ви­те­лей не­оа­ван­гар­да 1980-1990-х годах.

В сво­их ра­бо­тах ис­поль­зо­вал мо­ти­вы поп-ар­та (мо­дель ис­тре­би­те­ля в на­ту­раль­ную ве­ли­чи­ну на фа­са­де Ка­ли­форний­ско­го му­зея аэ­ро­нав­ти­ки в Сан­та-Мо­ни­ке, 1982-1985 годы; по­ме­ще­ние в ви­де ги­гант­ско­го би­нок­ля в офис­ном зда­нии в Ве­ни­се, штат Ка­ли­фор­ния, скульп­тор К. Ол­ден­бург , 1989-1991 годы). Позд­нее пе­решёл к экс­пе­ри­мен­там со слож­ны­ми про­стран­ст­вен­ны­ми фор­ма­ми, ис­поль­зуя ме­то­ды ком­пь­ю­тер­но­го мо­де­ли­ро­ва­ния (Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма в Биль­бао, 1991-1997 годы; Музыкальный центр в Си­эт­ле, 2000 год; Дис­ней-кон­серт-холл в Лос-Анд­же­ле­се, 1988-2002 годы; про­ект но­во­го Му­зея С. Гуг­ген­хей­ма в Нью-Йор­ке, 1998-2000 годы, и др.). Бли­зок ар­хитектурному на­прав­ле­нию де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (уча­ст­ник про­грамм­ной вы­став­ки 1988 года). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ком­плекс юри­дического факультета в ие­зу­ит­ском ун-те И. Лой­о­лы в Лос-Анд­же­ле­се (1984-1986 годы), Центр американского аван­гард­но­го искусства в Па­ри­же (1990-1994 годы; ны­не Дом ки­но), ком­плекс Но­вой та­мож­ни в Дюс­сель­дор­фе (1999 год); зда­ния офи­сов в Пра­ге (1991-1996 годы) и бан­ка в Бер­ли­не (2000 год).