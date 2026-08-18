ГЕРГОВИЯ

ГЕРГОВИЯ - кельтское поселение-оппид.

Рас­по­ло­жен в 6 км юж­нее Клер­мон-Фер­ра­на (Овернь, Фран­ция). Центр пле­ме­ни ар­вер­нов (высота 744 м над уров­нем мо­ря, площадь 75 га), на­се­ляв­ше­го территорию современной Оверни. В 52 году до нашей эры под Герговией вождь арвернов Верцингеториг нанёс поражение Цезарю. После покорения Галлии римлянами Герговией была разрушена, её жители переселены в Августоменет (ныне Клермон-Фер­ран). Рас­коп­ки 1862 года, 1930-1940-х годов и с 1990-х годов Ка­мен­но-де­ревянные ук­ре­п­ле­ния, жи­ли­ща, мас­тер­ские, бо­га­тая кол­лек­ция бы­то­вых пред­ме­тов, ук­ра­ше­ний, ору­жия, мо­нет, импортной посуды и др.

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