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ГЕРГОВИЯ
ГЕРГОВИЯ - кельтское поселение-оппид.
Расположен в 6 км южнее Клермон-Феррана (Овернь, Франция). Центр племени арвернов (высота 744 м над уровнем моря, площадь 75 га), населявшего территорию современной Оверни. В 52 году до нашей эры под Герговией вождь арвернов Верцингеториг нанёс поражение Цезарю. После покорения Галлии римлянами Герговией была разрушена, её жители переселены в Августоменет (ныне Клермон-Ферран). Раскопки 1862 года, 1930-1940-х годов и с 1990-х годов Каменно-деревянные укрепления, жилища, мастерские, богатая коллекция бытовых предметов, украшений, оружия, монет, импортной посуды и др.
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